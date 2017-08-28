Пустой август. Куда делись зрители на матчах КХЛ?

Этот сезон КХЛ уже 10-й, юбилейный. Более того, он олимпийский. В идеальном мире интерес к хоккею должен подняться на максимальный уровень, ТВ-рейтинги – зашкаливать, а в каждом городе выстраиваться огромные очереди за билетами. В реальности всё совсем иначе. Кажется, что далеко не везде заметили начало нового хоккейного сезона. Вместе с «летним хоккеем» – зрелищем весьма специфическим — к нам пришла и летняя посещаемость, которая точно не красит лигу.

Минск по-прежнему впереди, Новосибирск держит марку

Городов, где всё в порядке с интересом к хоккею, на поверку оказалось совсем немного. Аншлаг на первый домашний матч собрал челябинский «Трактор». Традиционно заполнен дворец в Новосибирске. Два матча «Сибири» собрали аншлаги, а игра с рижским «Динамо» недобрала всего-то пару сотен человек. Как и все прошлые сезоны, локомотивом посещаемости в КХЛ является минское «Динамо». Правда, после того как при 13 тысячах зрителей подопечные Горди Дуайера получили 1:6 от «Йокерита», трибуны местной арены заметно поредели.

Новосибирск — номер один? Выбираем самый хоккейный город в КХЛ Дмитрий Квартальнов заявил, что у «Сибири» самая сильная поддержка в КХЛ. Но многие с ним наверняка не согласны.

На уровне 5-6 тысяч человек держится посещаемость первых матчей магнитогорского «Металлурга». Это на тысячу-полторы меньше, чем в прошлом сезоне. Видимо, болельщиков «сталеваров» отпугнули перемены в межсезонье и провал на мемориале Ромазана. Интересно проследить, как изменится посещаемость вице-чемпионов, если они будут терпеть такие поражения, как от «Автомобилиста». На этом же уровне держится посещаемость и «Барыса» в первых домашних играх чемпионата.

Наблюдая за трибунами «Арены-Югра» по телекартинке, закрадываются сомнения в том, что цифры в протоколе соответствуют реальной посещаемости.

Если брать абсолютные цифры, то всё неплохо у «газпромовских» команд. Но что, если сравнить их с показателями прошлых лет? Петербуржцы приучили нас к тому, что Ледовый заполняется даже на играх с аутсайдерами. В Северной столице ходят не на соперников, а на свою команду, благо звёзд-приманок в составе СКА хватает. Однако в первой домашней серии нового сезона чемпионы не смогли собрать и 11 тысяч на играх со «Слованом» и «Йокеритом». Нонсенс для хоккейного Петербурга, особенно учитывая, что игры с клубом из Хельсинки пытаются преподносить как дерби.

Не было пока аншлагов и в Омске. 8970 человек на первой игре сезона – добротный результат, особенно если учесть, что соперником было рижское «Динамо». Да только две последующие встречи, в том числе с более статусным «Торпедо», не собрали такой аудитории. Бытует мнение, что причиной тому взыскательный вкус омской публики, которая не принимает прагматичный хоккей Андрея Скабелки, но если даже при победном результате на «Авангард» не собирается полная арена, то что будет, когда «ястребы» начнут буксовать?

Посещаемость КХЛ. Кто тянет лигу вниз, а на кого нужно равняться? Средняя посещаемость игр регулярного чемпионата КХЛ снижается второй год подряд. Разбираемся, в чём причина падения зрительского интереса.

В Нижнекамске не хотят платить, а «Ак Барсу» мешает футбол

Эти примеры, несмотря на небольшое падение, скорее положительные. Есть города, где ситуация куда более плачевная. В Казани подобрался состав, способный замахнуться на финал Кубка Гагарина, а яркие новички во главе с легендарным Андреем Марковым должны были привлечь болельщиков на трибуны. Вместо этого 4640 человек на матче с «Адмиралом» — настоящий провал для спортивной столицы России. Кто-то объясняет это тем, что одновременно в Казани проходил матч «Рубин» — «Тосно», но неужели аудитории хоккея и футбола настолько сильно пересекаются, а в городе-миллионнке не нашлось восьми тысяч зрителей, желающих прийти на второй матч сезона?

Ситуация в Казани – жирный минус составителям календарей, которые не учли интересов простых людей. Причём больше претензий именно к работникам КХЛ, так как хоккейный календарь появился позже футбольного. Понято, что всего предусмотреть невозможно и составители календаря опирались прежде всего на занятость арен, но не замечать главного конкурента в борьбе за зрителя – это по меньшей мере наивно. В дальнейшем, правда, подобные ситуации могут возникать уже по вине руководства РФПЛ, так как у предстоящих матчей Премьер-лиги нет точных дат.

В Нижнекамске больше не раздают халявные билеты работникам завода, что показало истинную популярность хоккея в городе.

Если в Татарстане имеются более-менее объективные причины низкой посещаемости, то ситуация в Башкирии попросту необъяснима. «Салават Юлаев» проделал качественную работу на трансферном рынке, пригласил одного из сильнейших тренеров Европы и не должен был разочаровать болельщиков в межсезонье, но в ответ получил катастрофическую посещаемость. После 5558 зрителей на матче-открытии с «Адмиралом» на игру с «Амуром» пришло 5014 человек — это новый антирекорд посещаемости домашних матчей «Салавата». Прежде наихудший результат составлял 5132. Неужели в Уфе охладели к хоккею? Остаётся надеяться, что с приездом более маститых соперников ситуация хоть немного изменится к лучшему.

Ну а главное разочарование старта сезона – это Нижнекамск. Андрей Назаров за короткий срок сколотил молодую и дерзкую команду, которая играет в искренний хоккей. «Нефтехимик» выиграли два предсезонных турнира, сделав лучшую рекламу перед стартом сезона. Руководители клуба провели ребрендинг, в результате которого нижнекамцы перевоплотились в «волков». Казалось бы, что ещё нужно местным болельщикам, чей безликий клуб наконец-то обрёл своё лицо? Но вместо ожидаемых аншлагов – полупустые трибуны и антирекорд посещаемости клуба за всё время выступления в КХЛ, установленный в матче с «Адмиралом». 1523 человека – это число, за которое должно быть стыдно даже команде Высшей лиги.

4640 человек на матче с «Адмиралом» — настоящий провал для спортивной столицы России.

То, что после ребрендинга посещаемость «Нефтехимика» рухнула вдвое, можно было бы объяснить неприятием нового стиля команды. Мол, местные ортодоксальные болельщики выступают за традиционный логотип и, скажем, не приемлют красный цвет, появившийся на форме. В действительности же падение посещаемости связано с отказом от бесплатных билетов. В Нижнекамске больше не раздают халявные квитки работникам завода, что показало истинную популярность хоккея в городе. Боссы «Нефтехимика» пошли на совершенно правильный, но одновременно рискованный шаг. На то, чтобы приучить нижнекамцев платить за зрелище, могут уйти годы.

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А что же те команды, над которыми нависла угроза исключения из КХЛ? Напомним, что по итогам сезона-2017/18 лигу покинут три клуба. На данный момент аутсайдерами рейтинга являются «Амур», «Лада» и «Югра». Если хабаровчане проводят затяжную выездную серию, то тольяттинцы и ханты-мансийцы начали сезон дома. И если смотреть на цифры в протоколе, то не всё так плохо. Игры «Лады» собирают от 5400 зрителей при вместимости 6100, а на первый матч «Югры» в сезоне пришло 4100 человек. Учитывая, что в прошлом сезоне по посещаемости ниже «мамонтов» была только несчастная «Кузня», это шаг вперёд. Однако при взгляде на трибуны «Арены-Югра» по телекартинке, закрадываются сомнения в том, что цифры в протоколе соответствуют реальной посещаемости.

Виноваты огороды и отпуска?

Конечно, далеко не все команды успели провести хотя бы один домашний матч. Однако надежды связаны в основном с иностранными командами. Российские лидеры, такие как СКА, «Авангард», «Сибирь» и «Локомотив», и без того тянут на себе средние показатели всей лиги. Ещё не играла дома «Северсталь» — третья команда с конца по посещаемости образца прошлого сезона. Только предстоит сыграть в Москве «Спартаку» и ЦСКА. И если судить по посещаемости столичного «Динамо» (два матча из трёх — по 4 тысячи), то ничего хорошего ждать не стоит. С ужасом предвкушаем и первые игры «Куньлуня» в Шанхае. Напомним, что более-менее приличную посещаемость китайская команда показывала только тогда, когда играла в Пекине.

Каждый случай с падением посещаемости можно рассмотреть в отдельности, но если смотреть на общую картину, то ни о каком прорыве и всплеске популярности говорить не приходится. КХЛ нужно решать эту проблему хотя бы потому, что низкая посещаемость – жесточайший удар по имиджу всего нашего хоккея. Но для начала руководству лиги нужно разобраться, виноват ли только ранний старт сезона или же причины более глубокие, чем кажется на первый взгляд. Свалить всё на огороды, отпуска и палящее солнце проще простого. Куда сложнее признать, что в нашем королевстве что-то не так и начать работать. Всем вместе.