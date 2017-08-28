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Дмитрий Куликов
Текст: Максим Замятин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Уволить без выходного пособия. Худшие контракты в НХЛ. Запад

Куликов ещё не сыграл за «Джетс» ни одного матча, но его уже принято ругать.
28 августа 2017, понедельник. 15:00 Хоккей

Вторая часть нашего рейтинга самых неудачных контрактов в НХЛ посвящена командам Западной конференции. С рейтингом Востока вы можете ознакомиться здесь:

Уволить без выходного пособия. Худшие контракты в НХЛ. Восток
Ковальчук и Сёмин (пока/уже) не играют в НХЛ, но доставляют неудобства своим бывшим клубам.

«Чикаго Блэкхоукс» — з. Брент Сибрук
Оставшийся контракт: 7 сезонов, $ 6,87 млн в год.

32-летний Сибрук по-прежнему исправно набирает очки и пока не портит картины, но через несколько сезонов ситуация может кардинально измениться. Брент становится медленнее, а перестройка состава, которую предпринял генменеджер «Блэкхоукс» Стэн Боумэн, наверняка будет иметь своё продолжение. В этом свете крупный долгосрочный контракт Сибрука с запретом на обмен – настоящая помеха для клуба, который и без того испытывает трудности с потолком зарплат.

«Нэшвилл Предаторз» — н. Ник Бонино
Оставшийся контракт: 4 сезона, $ 4,1 млн в год.

Бонино – один из любимцев публики, получивший признание во время чемпионского плей-офф в составе «Питтсбурга». После ухода на пенсию Майка Фишера его роль в «Нэшвилле» наверняка возрастёт, но «двусторонний» центрфорвард лишь один раз в своей карьере достигал отметки в 40 очков. Для работящего, но не слишком результативного хоккеиста его зарплата выглядит несколько завышенной.

«Сент-Луис Блюз» — з. Джей Боумистер.
Оставшийся контракт: 2 сезона, $ 5,4 млн в год.

Боумистер был очень хорошим защитником, когда в 2014 году подписывал нынешний контракт. Сейчас эта сделка выглядит для клуба уже не так привлекательно, поскольку продуктивность 33-летнего игрока снизилась с 37 до 13-15 очков за сезон, и падение, вероятно, будет продолжено.

«Миннесота Уайдж» — н. Зак Паризе
Оставшийся контракт: 8 сезонов, $ 7,53 млн в год.

«Миннесота» платит Паризе как «франчайз-игроку», то есть человеку, являющемуся главной звездой команды. Однако, судя по статистике, Зака очень трудно отнести к лидерам, так как его средняя продуктивность снизилась с 60 до 40 очков. Контракт Паризе закончится, когда форварду исполнится 41 год, и вряд ли к тому времени американский нападающий будет представлять собой реальную ценность для клуба.

«Виннипег Джетс» — з. Дмитрий Куликов
Оставшийся контракт: 3 сезона, $ 4,3 млн в год.

Контракт россиянина начали называть ужасным сразу же после его заключения. Прошлый сезон у Куликова получился крайне неудачным: тяжёлая травма спины и долгие поиски собственной игры сделали из его статистики острый инструмент для упрёков (2 гола, 3 передачи в 47 матчах за «Баффало»). Удивительно, но всё это никак не отразилось на заработках, поскольку в «Джетс» Дмитрий получил точно такой же контракт, как и раньше, а приятным бонусом стало частичное ограничение на обмен. Опровергнуть негативные оценки своего подписания Куликов сможет лишь собственной игрой в составе «реактивщиков», где он является лишь четвёртым защитником по уровню зарплаты.

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«Колорадо Эвеланш» — н. Карл Сёдерберг
Оставшийся контракт: 3 сезона, $ 4,75 млн в год.

Почти 5 миллионов за 14 набранных очков – это слишком дорогое удовольствие для команды, которая заняла безоговорочное последнее место в таблице. Ошибок в кадрово-финансовом плане у «Колорадо» сделано много, и конкурентом Сёдерберга в этом мало почётном списке можно считать защитника Эрика Джонсона, который ещё 6 лет будет зарабатывать по $ 6 млн за сезон (17 очков в 46 матчах).

«Даллас Старз» — в. Бен Бишоп
Оставшийся контракт: 6 сезонов, $ 4,9 млн в год.

С одной стороны, генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл смог решить застарелую вратарскую проблему, пригласив к себе Бишопа и отправив «на мороз» Антти Ниеми. С другой, долгосрочные контракты немолодых голкиперов всегда таят в себе особую опасность. Бишопу уже 30, и прошлый сезон уже показал некоторые признаки спада, который с годами может стать стремительным.

«Лос-Анджелес Кингз» — н. Мариан Габорик
Оставшийся контракт: 4 сезона, $ 4,85 млн в год.

«Стеклянный» словак превратился в настоящее посмешище для болельщиков, которые не ленятся делать карикатуры на склонного к травматизму Габорика. Когда-то он был способен забивать по 40 голов за сезон, но постоянные травмы помешали ему реализовать себя, и к 35 годам его проблемы со здоровьем только усугубились. 43 очка в 110 последних матчах – далеко не лучшая статистика для нападающего, который неизвестно когда сможет снова выйти на лёд.

н. «Анахайм Дакс» — н. Кори Перри
Оставшийся контракт: 4 сезона, $ 8,62 млн в год.

32-летний Перри начал стремительно демонстрировать болельщикам грустный факт, что он больше не является одним из лучших снайперов лиги. В прошлом сезоне он недотянулся даже до отметки в 20 голов, но уровень зарплаты остался прежним. Если у «Анахайма» не начнётся период сильного везения, то через пару лет контракт Перри превратится в настоящую обузу для клуба.

«Аризона Койотс» — н. Майк Рибейро
Оставшийся контракт: 3 года выкупленного контракт, $ 1,94 млн в год.

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«Койоты» так отчаянно нуждались в квалифицированном центральном нападающем, что сделали ошибку, выбрав Майка Рибейро – форварда, известного различными недостатками в поведении вне льда. Выкуп контракта Рибейро не слишком сильно портит платёжку «Аризоны», но не стоит забывать, что «койоты» — небогатый клуб, который несёт финансовую ответственность за каждый потраченный доллар.

«Вегас Голден Найтс» — н. Райлли Смит
Оставшийся контракт: 5 сезонов, $ 5 млн в год.

Смиту всего 26 лет, и он ещё способен вернуть свой успех, позволявший форварду набирать по 50 очков за сезон. Другое дело, что нынешний «Вегас» вряд ли будет правильным местом для достижения личных рекордов, а 5 миллионов зарплаты за 15 забитых голов – слишком щедрый оклад для хоккеиста среднего уровня. Конкурентами Смита за титул обладателя худшего контракта могут стать Коди Икин (три сезона по $ 3,85 млн) и травмированный Дэвид Кларксон, чей 5-миллионный контракт будет выведен из-под потолка.

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«Ванкувер Кэнакс» — н. Луи Эрикссон
Оставшийся контракт: 5 сезонов, $ 6 млн в год.

Эрикссон может считать себя удачливым человеком: забив один раз в карьере 30 голов за сезон, он стал обладателем потрясающего контракта, который отрабатывает едва ли наполовину. Обменять Эрикссона без его желания невозможно, да и покупателей на такой сомнительный «товар» найти очень непросто. А если через год «Кэнакс» расстанется в братьями Седин, одинокий швед может совсем потерять мотивацию.

«Эдмонтон Ойлерз» — н. Милан Лучич
Оставшийся контракт: 6 сезонов, $ 6 млн в год.

Нынешний сезон «нефтяники» ещё «проскочат», а вот на будущий год, когда вступит в действие новый договор Коннора Макдэвида, менеджменту придётся очень непросто. Именно тогда решение генменеджера Питера Чиарелли заплатить Лучичу 42 млн за семь лет может стать очень болезненным, и это при том, что никаких серьёзных проблем в игре у Милана не наблюдается.

«Калгари Флэймз» — н. Трой Брауэр
Оставшийся контракт: 3 сезона, $ 4,5 млн в год.

В прошлом сезоне Брауэр установил личный антирекорд результативности, набрав лишь 25 очков за регулярный чемпионат и 2 (0+2) балла в четырёх играх плей-офф. Форвард, известный своей полезностью и уверенными силовыми действиями, начинает стремительно терять эффективность, которую «Калгари» придётся чем-то компенсировать.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бен Бишоп Джей Боумистер Дмитрий Куликов Кори Перри Мариан Габорик Милан Лучич
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