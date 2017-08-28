От Кутузова до Сёмина. 15 хоккеистов, которые до сих пор без работы в КХЛ

Стартовал 10-й сезон КХЛ. Но как всегда, не все счастливы. Помимо безработных тренеров есть и немало хоккеистов, продолжающих активный поиск новых вариантов для трудоустройства. Кто-то, как Игорь Радулов, Алексей Кайгородов и Константин Горовиков, по сути, закончил карьеру, просто не объявив об этом официально. Другие же не теряют надежд найти для себя новый клуб, продолжая поддерживать спортивную форму.

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н. Константин Глазачев, 32 года

Последним местом работы Глазачева был «Спартак». Однако руководство команды решило расстаться с нападающим, освободив таким образом деньги под перешедшего из СКА Александра Хохлачёва. В последние годы Глазачева буквально замучили травмы. В прошлом сезоне он больше лечился, чем играл. Есть вероятность, что форвард вернётся в московское «Динамо», из которого и переходил в «Спартак». Тем более состав бело-голубых явно нуждается в усилении из-за участившихся травм.

з. Андрей Первышин, 32 года

От Первышина отказались в «Нефтехимике». Андрей проиграл конкуренцию Олегу Пигановичу, а в третьей и четвёртой парах у нижнекамцев играют более молодые хоккеисты. В результате Андрей Назаров решил прекратить сотрудничество с защитником. В былые времена за Первышина могли устроить настоящую битву, но времена великолепной игры Андрея остались позади. Хотя для команд уровня «Югры» или «Амура» он вполне бы подошёл.

н. Александр Сёмин, 33 года

Не самый удачный прошлый плей-офф в составе магнитогорского «Металлурга» сказывается на карьере Александра Сёмина до сих пор. Агент форварда Марк Гандлер не раскрывает секретов журналистам, а сам Сёмин пока готовится к сезону в Красноярске. По слухам, хоккеисту не позволяют трудоустроиться серьёзные финансовые запросы. Вполне возможно, что сторона Сёмина ищет варианты не только в КХЛ, но и за океаном.

Александр Сёмин Фото: Коваль Александр, photo.khl.ru

н. Дмитрий Шитиков, 31 год

Активно ищет работу и обращается к агентам 31-летний нападающий Дмитрий Шитиков. В прошлом году хоккеисту дали шанс продолжить играть в «Витязе», однако проявить себя достойно и доказать, что он реально нужен команде, нападающий не сумел. 20 матчей в регулярном чемпионате, ноль голов и три результативные передачи. Показатели удручающие. В Подольске, где Шитиков выступал на протяжении четырёх последних сезонов, поняли, что пришло время прощаться.

н. Дмитрий Моня, 28 лет

Без работы сидит и нападающий Дмитрий Моня, который, как и другие свободные агенты, поддерживает форму самостоятельно. С Дмитрием не стали продлевать контракт в «Автомобилисте». Хорошо он знаком и новосибирским болельщикам, «Сибири» Моня отдал несколько лет спортивной карьеры. Конечно, Моня хочет вернуться на прежний уровень. Но для начала нужно найти новую команду и вписаться в её игровую модель.

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н. Александр Мерескин, 29 лет

В своё время Мерескин выступал в «Салавате Юлаеве», куда его пригласил тогдашний генеральный менеджер уфимского клуба Олег Гросс. Далее был сезон в «Спартаке», а затем переезд на юг страны, в Сочи. Особой результативностью в составе «леопардов» Мерескин не блистал, закончил регулярный чемпионат с отрицательным показателем полезности «-7» и был вынужден искать себе новый клуб. Собственно говоря, центральный нападающий до сих пор находится в активном поиске и открыт для предложений.

з. Вячеслав Белов, 34 года

Никак не трудоустроится и защитник Вячеслав Белов. Он, как и Моня, прекрасно знаком поклонникам «Сибири». После был «Спартак», переезд в Тольятти, но закрепиться и стать игроком основного состава в этих командах Белов не сумел. Прошлый сезон Вячеслав пропустил, однако карьеру не заканчивал и надеется получить ещё один шанс.

Жаль, что карьера Павла Медведева пошла по нисходящей. И это в 25 лет, когда нужно играть и быть на ведущих ролях.

н. Павел Медведев, 25 лет

Жаль, что карьера Павла Медведева пошла по нисходящей. И это в 25 лет, когда нужно играть и быть на ведущих ролях. Ещё по ходу прошлого сезона Медведев перебрался из «Сочи» в «Югру», но и в Ханты-Мансийске толком закрепиться не смог. Сейчас Игорь Захаркин пытается построить новую команду, а Медведев в свою очередь старается найти новое место работы. Пока без особых успехов как у одного, так и у другого.

н. Михаил Плотников, 25 лет

Ещё один пример, которому не следует следовать, – карьера нападающего Михаила Плотникова. Его однофамилец играет в первом звене СКА с Ковальчуком и Дацюком, а вот дела Михаила обстоят гораздо хуже. Сыграв всего четыре матча за «Адмирал» и не набрав в них ни одного очка, Плотников оказался безработным. Контракт с ним до сих пор не подписал ни один клуб.

з. Александр Кутузов, 31 год

Кутузов завершил сотрудничество с ЦСКА, в составе которого совсем не впечатлял. А учитывая нынешнюю сумасшедшую конкуренцию в «армейском» клубе, для Кутузова там попросту нет места. В ЦСКА игроки, приехавшие из НХЛ, через раз попадают в состав, чего уж говорить про Александра, испытывающего ко всему прочему серьёзные проблемы с коленями. Травма во многом и помешала защитнику до конца раскрыть свой потенциал.

От Первышина отказались в «Нефтехимике». Андрей проиграл конкуренцию Олегу Пигановичу, а в третьей и четвёртой парах у нижнекамцев играют более молодые хоккеисты.

н. Семён Кокуёв, 30 лет

После смены власти в московском «Динамо» и невыплаты зарплат хоккеистам ситуация в команде стала запутанной. Кокуёва и Рыбакова подписывал ещё бывший генеральный директор клуба Андрей Сафронов, когда те здорово играли за «Трактор». В итоге Рыбаков вернулся в Челябинск и пытается помогать команде Анвара Гатиятулина добиваться необходимого результата, а вот Кокуёв продолжает искать оптимальный вариант.

Семён Кокуёв Фото: Бабунов Сергей, photo.khl.ru

н. Лаурис Дарзиньш, 32 года

Казалось бы, ещё совсем недавно Дарзиньша, здорово проявившего себя в рижском «Динамо», пригласили в «Ак Барс» на очень солидные деньги. Теперь же форвард, в последнее время снова выступавший в Риге, без действующего контракта на руках, но тому есть веская причина. Хоккеист получил тяжёлую травму за сборную своей страны перед чемпионатом мира 2017 года, порвав крестообразные связки в контрольной игре с Германией. Случилось это в самом начале мая. Сейчас Дарзиньш проходит курс восстановления. В «Динамо» не исключают, что, как только нападающий будет готов играть, с ним подпишут новое соглашение.

н. Константин Волков, 32 года

Двукратный обладатель кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Константин Волков оказался на перепутье. Возможно, в скором времени он объявит о завершении карьеры, но сейчас крайний нападающий является свободным агентом. Его последним на сегодняшний день местом работы был «Автомобилист». Опыта Волкову не занимать, лидером он никогда не был, но для третьего-четвёртого звена может стать полезной находкой.

з. Никита Никитин, 31 год

После возвращения из Северной Америки и года, проведённого в родном «Авангарде», никак не найдёт новой команды защитник Никита Никитин. На условия, предложенные Омском, Никита идти отказался, а в НХЛ в нынешнем состоянии хоккеисту заиграть почти нереально. Тем не менее он не теряет надежды подписаться за океаном. В КХЛ, по всей видимости, в этом году мы Никитина не увидим.

н. Игорь Мусатов, 29 лет

В прошлом сезоне Мусатов достаточно неожиданно оказался в «Словане», став первым в истории россиянином в составе братиславской команды. Дело в том, что Игоря хорошо знает главный тренер команды Милош Ржига, работавший с ним в «Спартаке». Он его и позвал. Но в новом сезоне форварда в составе команды не оказалось. В Братиславе решили полностью перестроить систему работы, да и проблемы с финансами дают о себе знать.