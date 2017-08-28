Итоги дня КХЛ: «Салават» начинает трясти, Артюхин подписался в «Динамо»

Первое поражение Зубова

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов впервые оступился (2:3), будучи главным тренером команды КХЛ. В предыдущих трёх встречах новосибирцы неизменно побеждали, набрав девять очков из девяти возможных. Но любой серии рано или поздно приходит конец. «Торпедо» более чем в два раза перебросало соперника, а забило усилиями Дугина, Паршина и Столярова. Денис и вовсе отличился эффектно: получил пас на ход и кистевым броском поразил верхний угол ворот. У Станислава Галимова было значительно меньше работы, нежели у Салака, однако после атак, которые завершили Энлунд и Шаров, он капитулировал. Главный тренер нижегородцев Петерис Скудра, которого в Новосибирске знают не понаслышке, не пощадил «Сибирь», добившись важного гостевого успеха.

Рывок Скабелки

Во время предсезонки складывалось впечатление, что по ходу регулярного чемпионата у «Авангарда» возникнут серьёзные проблемы, а внутри коллектива Андрея Скабелки что-то не так: какая-то напряжённость, тревога. Однако пока всё у омичей идёт гладко, по крайней мере в плане результата. Выиграны все четыре встречи на старте, две из них – в основное время. В матче со «Спартаком» сибиряки, игравшие без своих нескольких получивших повреждения лидеров (Фисенко, Михеева, Сундстрёма), четырежды огорчили Никиту Беспалова. Слабо сыграл защитник красно-белых Владислав Провольнев, раз за разом привозивший на свои ворота опасные атаки. Вадиму Епанчинцеву пора сделать выводы. Отметим Александра Хохлачёва, забившего во второй встрече подряд, а также кулачную схватку в исполнении Березина и Кузнецова, повеселивших публику. Правда, активничал в большей степени Березин, заступавшийся за партнёра, а соперник сразу завалился на лёд и всем видом показывал, что не хочет драться. Дали отдохнуть Доминику Фурху, место в воротах омичей занял Олег Шилин. 4:2 – победа «Авангарда».

Доус взялся за дело

Всё-таки здорово, когда в твоей команде есть такие мастера, как Найджел Доус. Дубль североамериканца помог команде Евгения Корешкова взять верх над «Северсталью» — 4:3. Первую шайбу после возвращения в астанинскую команду забросил и Талгат Жайлауов. В роли грамотного распасовщика проявил себя ведущий защитник Кевин Даллмэн (0+3). Не зря с ним так долго и усердно вели переговоры, подписывая новый контракт. Череповчане в свою очередь продемонстрировали слабый старт, уступив в четвёртой встрече подряд. Ещё и Дмитрий Кагарлицкий, забивший по ходу встречи, не реализовал буллит в концовке встречи. Игра у коллектива Александра Гулявцева не идёт.

Вторая сенсация с участием «Салавата»

Похоже, уфимцев начинает лихорадить. Иначе как ещё объяснить их очередное поражение от соперника, уступающего команде Эркки Вестерлунда в классе. Туром ранее юлаевцы не справились с «Амуром», а теперь проиграли «Куньлуню», пропустив решающую шайбу за две секунды до сирены об окончании третьего периода – 1:2. Победу «драконам» принёс Брэндон Дефацио, удачно сыгравший на добивании на пятаке перед воротами Кареева. «Салавату» явно не хватило концентрации, за что уфимцы и поплатились. Причём, довольно серьёзно, не набрав вообще ни одного очка, хотя до овертайма было рукой подать. Очень слабо реализовывается большинство: всего две попытки из 18-и за сезон.Скорее всего команду ждёт серьёзный разговор.

Захаркин обыграл только Гулявцева

Не позавидуешь и «Югре». Пока в активе ханты-мансийцев, ведомых Игорем Захаркиным, лишь одна победа в нынешнем сезоне. В первой встрече в овертайме обыграна «Северсталь» Александра Гулявцева. В остальном – сплошной туман. Вот и на сей раз югорчане, выигрывавшие у рижского «Динамо» 2:0 благодаря голам Лекомцева и Варфоломеева, буквально подарили очки сопернику, вчистую провалив концовку. Макмиллан и Индрашис восстановили статус-кво, а Лессио в овертайме помог добиться успеха коллективу Сандиса Озолиньша, эффектно переиграв Фокина. Это второй подряд выигрыш «Динамо» в чемпионате, с чем мы команду и поздравляем.

В Турбина вселился Марков

Невообразимую шайбу в ворота «Ак Барса» забросил защитник «Амура» Павел Турбин. Причём в роли ассистента выступил никто иной как вратарь хабаровчан Юха Метсола. Этот гол напомнил легендарную шайбу, пущенную на тот момент динамовским защитником Андреем Марковым, который забивал вратарю «Магнитки» Борису Тортунову в финале Евролиги 1999 года. Турбин почти повторил этот трюк, а Гарипов прозевал эпизод. От дополнительного времени при счёте 1:1 казанцев спас Фёдор Малыхин, реализовавший большинство в концовке третьего периода. Отметим удаление до конца матча капитана «Ак Барса» Александра Свитова, который сперва толкнул соперника на чужом пятаке, а потом в грубой форме начал спорить с судьями.

Проблемы «Сочи» позади?

Наконец-то заладились дела в атаке у ХК «Сочи». Уступив в самом начале «регулярки» «Куньлуню», коллектив Сергея Зубова затем справился по буллитам с «Амуром», а теперь оказался сильнее «Адмирала», впервые в сезоне набрав три полновесных очка – 3:1. Соперники выдали результативный первый период, а вот четвёртую шайбу зрители увидели в самом конце встречи. Канадский форвард Шон Коллинз огорчил Игоря Бобкова и отправил «леопардов» на непростой выезд по маршрутку Уфа – Казань в хорошем расположении духа.

Артюхина позвали в московское «Динамо»

Громкая трансферная новость случилась под вечер. Московское «Динамо» заключило однолетний контракт с 34-летним нападающим Евгением Артюхиным. И нужно сказать, что команда Владимира Воробьёва очень сильно рискует. Неясно, в какой физической форме и на каком уровне готовности находится Артюхин, пропустивший предсезонную подготовку. Да ещё и частые удаления габаритного нападающего могут сыграть с бело-голубыми злую шутку. Особой результативностью хоккеист не отличается, а вот дисциплина у него частенько хромает. «Динамо» нужно было срочно усиливать состав, но вряд ли подписание Артюхина можно назвать выгодной для москвичей сделкой.