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Текст: Павел Панышев
Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: «Салават» начинает трясти, Артюхин подписался в «Динамо»

Магия Вестерлунда пока не действует, в «Динамо» решили серьёзно рискнуть, а в Турбина вселился Андрей Марков.
28 августа 2017, понедельник. 23:00 Хоккей

Первое поражение Зубова

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов впервые оступился (2:3), будучи главным тренером команды КХЛ. В предыдущих трёх встречах новосибирцы неизменно побеждали, набрав девять очков из девяти возможных. Но любой серии рано или поздно приходит конец. «Торпедо» более чем в два раза перебросало соперника, а забило усилиями Дугина, Паршина и Столярова. Денис и вовсе отличился эффектно: получил пас на ход и кистевым броском поразил верхний угол ворот. У Станислава Галимова было значительно меньше работы, нежели у Салака, однако после атак, которые завершили Энлунд и Шаров, он капитулировал. Главный тренер нижегородцев Петерис Скудра, которого в Новосибирске знают не понаслышке, не пощадил «Сибирь», добившись важного гостевого успеха.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 августа 2017, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2 : 3 1:0, 1:1, 0:2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Энлунд (Санников, Коньков) – 03:03 (5x4), 1:1 – Столяров (Григорьев, Паршин) – 30:39 (5x4), 2:1 – Шаров (Коньков) – 37:58 (5x5), 2:2 – Паршин (Григорьев, Мамашев) – 40:14 (4x5), 2:3 – Дугин (Григорьев, Даугавиньш) – 47:37 (5x5)

Рывок Скабелки

Во время предсезонки складывалось впечатление, что по ходу регулярного чемпионата у «Авангарда» возникнут серьёзные проблемы, а внутри коллектива Андрея Скабелки что-то не так: какая-то напряжённость, тревога. Однако пока всё у омичей идёт гладко, по крайней мере в плане результата. Выиграны все четыре встречи на старте, две из них – в основное время. В матче со «Спартаком» сибиряки, игравшие без своих нескольких получивших повреждения лидеров (Фисенко, Михеева, Сундстрёма), четырежды огорчили Никиту Беспалова. Слабо сыграл защитник красно-белых Владислав Провольнев, раз за разом привозивший на свои ворота опасные атаки. Вадиму Епанчинцеву пора сделать выводы. Отметим Александра Хохлачёва, забившего во второй встрече подряд, а также кулачную схватку в исполнении Березина и Кузнецова, повеселивших публику. Правда, активничал в большей степени Березин, заступавшийся за партнёра, а соперник сразу завалился на лёд и всем видом показывал, что не хочет драться. Дали отдохнуть Доминику Фурху, место в воротах омичей занял Олег Шилин. 4:2 – победа «Авангарда».

КХЛ - регулярный чемпионат
28 августа 2017, понедельник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
4 : 2 1:1, 1:0, 2:1
Спартак
Москва
1:0 – Пьянов (Кугрышев) – 16:50 (5x5), 1:1 – Орлов (Никонцев, Кузнецов) – 19:15 (5x5), 2:1 – Петерссон (Мартынов, Густафссон) – 30:37 (5x4), 2:2 – Хохлачёв (Лаюнен, Стоа) – 44:31 (5x3), 3:2 – Семёнов (Лисов, Лемтюгов) – 51:03 (5x5), 4:2 – Хохряков (Галимов) – 56:32 (5x5)

Доус взялся за дело

Всё-таки здорово, когда в твоей команде есть такие мастера, как Найджел Доус. Дубль североамериканца помог команде Евгения Корешкова взять верх над «Северсталью» — 4:3. Первую шайбу после возвращения в астанинскую команду забросил и Талгат Жайлауов. В роли грамотного распасовщика проявил себя ведущий защитник Кевин Даллмэн (0+3). Не зря с ним так долго и усердно вели переговоры, подписывая новый контракт. Череповчане в свою очередь продемонстрировали слабый старт, уступив в четвёртой встрече подряд. Ещё и Дмитрий Кагарлицкий, забивший по ходу встречи, не реализовал буллит в концовке встречи. Игра у коллектива Александра Гулявцева не идёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 августа 2017, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
4 : 3 1:0, 2:2, 1:1
Северсталь
Череповец
1:0 – Доус (Даллмэн) – 16:27 (5x5), 1:1 – Бумагин (Кагарлицкий) – 24:12 (4x4), 2:1 – Диц (Фрэттин, Доус) – 24:34 (5x4), 3:1 – Жайлауов (Диц, Даллмэн) – 34:46 (5x4), 3:2 – Кагарлицкий (Бумагин, Кудако) – 38:26 (5x5), 3:3 – Рыбин – 43:19 (5x5), 4:3 – Доус (Вей, Даллмэн) – 56:49 (5x5)

Вторая сенсация с участием «Салавата»

Похоже, уфимцев начинает лихорадить. Иначе как ещё объяснить их очередное поражение от соперника, уступающего команде Эркки Вестерлунда в классе. Туром ранее юлаевцы не справились с «Амуром», а теперь проиграли «Куньлуню», пропустив решающую шайбу за две секунды до сирены об окончании третьего периода – 1:2. Победу «драконам» принёс Брэндон Дефацио, удачно сыгравший на добивании на пятаке перед воротами Кареева. «Салавату» явно не хватило концентрации, за что уфимцы и поплатились. Причём, довольно серьёзно, не набрав вообще ни одного очка, хотя до овертайма было рукой подать. Очень слабо реализовывается большинство: всего две попытки из 18-и за сезон.Скорее всего команду ждёт серьёзный разговор.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 августа 2017, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1 : 2 0:0, 0:0, 1:2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Ларсен (Умарк, Зубов) – 44:11 (5x4), 1:1 – Поникаровский (Джо, Дялога) – 48:16 (5x5), 1:2 – Дефацио (Мюттюнен) – 59:58 (5x5)

Захаркин обыграл только Гулявцева

Не позавидуешь и «Югре». Пока в активе ханты-мансийцев, ведомых Игорем Захаркиным, лишь одна победа в нынешнем сезоне. В первой встрече в овертайме обыграна «Северсталь» Александра Гулявцева. В остальном – сплошной туман. Вот и на сей раз югорчане, выигрывавшие у рижского «Динамо» 2:0 благодаря голам Лекомцева и Варфоломеева, буквально подарили очки сопернику, вчистую провалив концовку. Макмиллан и Индрашис восстановили статус-кво, а Лессио в овертайме помог добиться успеха коллективу Сандиса Озолиньша, эффектно переиграв Фокина. Это второй подряд выигрыш «Динамо» в чемпионате, с чем мы команду и поздравляем.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 августа 2017, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
2 : 3 1:0, 1:0, 0:2, 0:1
Динамо Р
Рига
1:0 – Лекомцев (Скачков, Пестушко) – 06:53 (5x4), 2:0 – Варфоломеев – 39:20 (5x5), 2:1 – Макмиллан (Индрашис, Кристо) – 54:14 (5x4), 2:2 – Индрашис (Макмиллан) – 59:47 (6x5), 2:3 – Лессио – 61:03 (3x3)

В Турбина вселился Марков

Невообразимую шайбу в ворота «Ак Барса» забросил защитник «Амура» Павел Турбин. Причём в роли ассистента выступил никто иной как вратарь хабаровчан Юха Метсола. Этот гол напомнил легендарную шайбу, пущенную на тот момент динамовским защитником Андреем Марковым, который забивал вратарю «Магнитки» Борису Тортунову в финале Евролиги 1999 года. Турбин почти повторил этот трюк, а Гарипов прозевал эпизод. От дополнительного времени при счёте 1:1 казанцев спас Фёдор Малыхин, реализовавший большинство в концовке третьего периода. Отметим удаление до конца матча капитана «Ак Барса» Александра Свитова, который сперва толкнул соперника на чужом пятаке, а потом в грубой форме начал спорить с судьями.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 августа 2017, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
2 : 1 0:0, 0:0, 2:1
Амур
Хабаровск
1:0 – Токранов (Глухов) – 48:42 (5x5), 1:1 – Турбин (Метсола) – 48:56 (5x5), 2:1 – Малыхин (Марков, Секач) – 55:16 (5x4)

Проблемы «Сочи» позади?

Наконец-то заладились дела в атаке у ХК «Сочи». Уступив в самом начале «регулярки» «Куньлуню», коллектив Сергея Зубова затем справился по буллитам с «Амуром», а теперь оказался сильнее «Адмирала», впервые в сезоне набрав три полновесных очка – 3:1. Соперники выдали результативный первый период, а вот четвёртую шайбу зрители увидели в самом конце встречи. Канадский форвард Шон Коллинз огорчил Игоря Бобкова и отправил «леопардов» на непростой выезд по маршрутку Уфа – Казань в хорошем расположении духа.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 августа 2017, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3 : 1 2:1, 0:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Цветков (Щегольков, Щитов) – 01:33 (5x5), 2:0 – Гребенщиков (Гарбутт) – 04:01 (5x5), 2:1 – Григоренко (Земчёнок) – 12:30 (5x4), 3:1 – Коллинз (Лапенков, Уэллман) – 58:46 (5x5)

Артюхина позвали в московское «Динамо»

Громкая трансферная новость случилась под вечер. Московское «Динамо» заключило однолетний контракт с 34-летним нападающим Евгением Артюхиным. И нужно сказать, что команда Владимира Воробьёва очень сильно рискует. Неясно, в какой физической форме и на каком уровне готовности находится Артюхин, пропустивший предсезонную подготовку. Да ещё и частые удаления габаритного нападающего могут сыграть с бело-голубыми злую шутку. Особой результативностью хоккеист не отличается, а вот дисциплина у него частенько хромает. «Динамо» нужно было срочно усиливать состав, но вряд ли подписание Артюхина можно назвать выгодной для москвичей сделкой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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