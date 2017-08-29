Куда пропало большинство «Трактора»? Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Почему у лидеров «Трактора» 0 очков, а Григоренко нужен «Магнитке». И будет ли «Нефтехимик» в тройке на Востоке к концу сентября?

Руководитель отдела «Хоккей» на «Чемпионате» Александр Рожков и обозреватель Павел Панышев сделали прогноз на матчи очередного игрового дня КХЛ.

«Трактор» — «Металлург»

А.Р.: Насколько обострится ситуация вокруг Гатиятулина в случае третьего поражения в четырёх играх?

П.П.: Не думаю, что она обострится. У него большой кредит доверия со стороны руководства, все всё понимают. Но поражение в любом случае будет нежелательным, тем более что это уральское дерби. К тому же один матч между этими командами «Магнитка» в этом чемпионате уже выиграла. Тогда «сталевары» оказались сильнее 2:1, поэтому сейчас надо брать реванш.

Рожков: Кольцов, Бэйлен, Брюле, Виделль – у всех ноль очков после трёх игр. Что происходит с главной атакующей силой «Трактора»?

А.Р.: Кольцов, Бэйлен, Брюле, Виделль – у всех ноль очков после трёх игр. Что происходит с главной атакующей силой «Трактора»?

П.П.: Тут дело прежде всего в нападающих, хотя Кольцова мы привыкли называть полузащитником. Кручинин после травмы, Полыгалов не играет так, как он забивал в «Нефтехимике». Есть вопросы к Полу Щехуре. Что касается Кольцова и Бэйлена – это люди на большинство, а с ним у «Трактора» пока не идёт. 15 раз они играли с численным преимуществом, и всего один гол.

А.Р.: В предыдущем матче за «Металлург» дебютировал Игорь Григоренко. Это тот форвард, который нужен был для первого звена команды?

П.П.: Скорее да, чем нет. Коварж и Мозякин привыкли играть с опытными людьми в одной тройке, коим был Зарипов, но он ушёл. На Григоренко сделали ставку, Величкин и Воробьёв поверили в него. Величкин не боится подписывать опытных хоккеистов, таких как Денис Денисов или тот же Григоренко. Пока у Игоря всё получается. Матч в Тольятти против родной «Лады» это доказал, он там забил один гол. Первое звено смотрелось очень гармонично. Пока ещё рано говорить, что это именно тот форвард, который был нужен, но погоды в команде он точно не портит.

А.Р.: Проблема «Магнитки» в том, что она слишком много пропускает, непривычно много для начала сезона. Потеря ведущих защитников по-прежнему аукается команде?

П.П.: Конечно, когда уходят три защитника из первых двух пар, это не может не аукнуться. Сейчас из тех игроков остался Женя Бирюков, подписали Дениса Денисова, но проблемы в защите есть. А Терещенко и Хабаров – это не уровень ведущих звеньев. Отсюда и большая нагрузка на вратарей, нервничающий Кошечкин и большое количество пропущенных шайб, это всё взаимосвязано.

А.Р.: После трёх матчей у Хабарова «-2», а у Терещенко «-4».Проблемы у «Металлурга» есть, но кто выиграет в этом матче?

П.П.: Поставлю на «Трактор». Я думаю, что Челябинск возьмёт реванш за недавнее поражение в Магнитогорске.

Прогноз Панышева: «Трактор» победит.

Прогноз Рожкова: победа «Металлурга» в основное время.

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«Локомотив» — «Витязь»

А.Р.: Обе команды набрали пять очков в трёх первых матчах. Только Ярославль набрал их дома, а «Витязь» — на выезде. Чего пока не хватает «Локомотиву» для того, чтобы набрать ход?

П.П.: На мой взгляд, пока не хватает гармоничности в команде. Если даже взять матч с «Йокеритом», проигранный «Локомотивом», то можно увидеть, что очки набирали исключительно легионеры. Они тащат на себе команду, а вот молодые ребята пока не включились. От них ждут большей самоотдачи, заброшенных шайб и голевых передач. Не хватает «Локомотиву» гармонии между лагерями легионеров и россиян. Алексей Кудашов это всё прекрасно понимает. Думаю, что скоро ярославцы наберут ход, тем более что старт у команды был тяжёлый. Там были такие соперники, как ЦСКА и «Йокерит», команды из первой тройки на Западе.

А.Р.: «Локомотиву» пока не хватает Аверина и Апалькова, что и было в том сезоне. Прошло три матча, ребята без голов. «Витязь» отобрал очки у СКА в прошлом матче, сможет ли он сделать это в Ярославле?

П.П.: Думаю, вряд ли. Я бы поставил на победу «Локомотива» в основное время, хотя Валерий Белов постарается зацепиться за результат. Мы видим, что он готов работать с новыми легионерами. Белова это не смущает, он грамотный специалист и готов покусать любую команду. Но здесь я сделаю выбор в пользу «Локомотива».

Прогноз Панышева: победа «Локомотива» в основное время.

Прогноз Рожкова: победа «Локомотива» в основное время.

«Нефтехимик» — «Лада»

А.Р.: «Лада» обречена на поражение в Нижнекамске?

П.П.: Я бы не стал так говорить, хотя любая серия рано или поздно заканчивается. У нижнекамцев сейчас серия из трёх побед в основное время, команда лидирует. Не стану говорить, что «Лада» обречена, но шансов на победу у «Нефтехимика» больше. Тем более что у тольяттинцев есть травмы. Аболс заявил, что повреждены Филатов, Белоусов и Абрамов.

А.Р.: И Маленьких тоже травмирован. Меня немного удивляет Сергей Соин, который перед началом сезона говорил, что хочет доказать, что его рано списали со счетов. Но прошло три матча, а на его счету ноль очков и один из худших показателей полезности в команде – «-3».

П.П.: Пока, видимо, он не набрал форму. В «Салавате», как помнишь, его замучали травмы. В последнее время он там больше лечился, чем играл. Видимо, в Тольятти он пока тоже форму не наберёт. Опыт у него есть, но пока сыгранности и голевого чутья ему не хватает. Тяжело ему сейчас. Но я думаю, что по ходу сезона он ещё своё слово скажет.

Рожков: Меня немного удивляет Сергей Соин, который перед началом сезона говорил, что хочет доказать, что его рано списали со счетов. Но прошло три матча, а на его счету ноль очков и один из худших показателей полезности в команде – «-3».

А.Р.: Соину нужно время, а «Нефтехимик» удачно стартовал. Если забежать вперёд, сможет ли он быть в тройке на Востоке к концу сентября?

П.П: Опять же, это смелое заявление. Я думаю, что «Нефтехимик» попадёт в плей-офф. Видно, что команда подготовилась на сборах и сделала акцент на старт. У них хорошая физическая подготовка, ребята бегут. Команда выиграла два предсезонных турнира и продолжает здорово себя показывать. Конечно же, у неё будет спад, это неизбежно, но я думаю, что 5-6-е место «Нефтехимик» по итогам «регулярки» на Востоке займёт.

А.Р.: Нижнекамцы играют дома, а у «Лады», если смотреть статистику по игре в неравных составах, ноль голов в большинстве. «Нефтехимик» же ещё ни разу не пропускал в численном меньшинстве. Три очка останутся в Нижнекамске?

П.П.: Да, я, наверное, поставлю на команду Андрея Назарова, хотя думаю, что счёт опять будет скользким, как и в прошлых матчах. Никакого разгрома не будет, но Назаров прекрасно понимает, что в таких играх надо побеждать. В домашних матчах с такими соперниками разбрасываться очками никак нельзя, а то в дальнейшем могут наказать.

Прогноз Панышева: «Нефтехимик» победит в основное время.

Прогноз Рожкова: победа «Нефтехимика» в основное время.

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«Динамо» (Москва) – «Йокерит»

А.Р.: «Динамо» выиграло пять последних матчей у «Йокерита» в КХЛ. Смогут ли финны прервать эту серию?

П.П.: Я думаю, что смогут, потому что «Динамо» замучено травмами. Достаточно давно выбыл Анисин, на костылях Игнатушкин, вылетел Бицадзе. В каждом матче бело-голубые кого-то теряют. Состав у них и так не самый сильный после известных событий. Ушли многие ведущие игроки. Сейчас финская команда выглядит мощнее и по составу, и по игре. Так что я думаю, что настало время переломить эту традицию.

А.Р.: Отметим, что наконец-то Карри Рамо провёл первый матч за «Йокерит». Как считаешь, сможет ли он выиграть конкуренцию у Запольски и стать первым номером, как это с ним было в «Авангарде»?

П.П.: Думаю, что в теории сможет. Для Рамо всё ближе в «Йокерите». Он финн, ему комфортнее в Хельсинки. Запольски, хоть у них понятие «легионер» немножко более расплывчатое, не то, что в России, для «Йокерита» таковым является. Хотя Ялонен подчёркивает, что в команде два равных вратаря, и это действительно так. Запольски тоже не какой-то пассажир. Это добротный голкипер, который часто выходит в основном составе. Рамо наберёт форму и будет первым номером, склонимся к этому варианту.

Панышев: Думаю, что финны смогут победить, потому что «Динамо» замучено травмами. Достаточно давно выбыл Анисин, на костылях Игнатушкин, вылетел Бицадзе. В каждом матче бело-голубые кого-то теряют.

А.Р.: Ставим на «Йокерит» и ждём много голов. Обе команды находятся в пятёрке по игре в большинстве, много забивают и пропускают в равных составах. Но «Йокерит» сейчас стабильнее.

П.П.: Да, команда из столицы Финляндии сейчас постабильнее, да и состав у неё поинтереснее. Она на ходу, она выиграла в Ярославле. «Динамо», правда, тоже выиграло, но у «Слована», который сейчас не впечатляет. Поэтому чуть больше шансов на победу у «Йокерита».

Прогноз Панышева: победа «Йокерита» в основное время.

Прогноз Рожкова: победа «Йокерита» в основное время.