Сёмин: мне есть что доказывать, хочу ещё раз побороться за кубок Гагарина

В 2016 году Александр Сёмин вернулся из НХЛ, где выступал 11 сезонов. Нападающий подписал контракт с магнитогорским «Металлургом» и в том же сезоне стал обладателем кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Сёмин провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (16+14) очков. В 18 матчах плей-офф он отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности «-2». По завершении сезона контракт с ним не был продлён.

В интервью корреспонденту «Чемпионата» 33-летний хоккеист рассказал, почему до сих пор не нашёл новый клуб, и объяснил причины неудачной игры в последнем плей-офф.

Справка «Чемпионата»:

Александр Сёмин

Родился: 3 марта 1984 года, г. Красноярск.

В 2002 году выбран в 1 раунде под общим 13-м номером клубом «Вашингтон Кэпиталз».

В НХЛ выступал за «Вашингтон», «Каролину», «Монреаль». Провёл 701 матч, в которых набрал 551 (254+297) очко.

Двукратный чемпион мира (2008, 2012).

В декабре 2015 года Сёмин вернулся в Россию и подписал контракт с магнитогорским «Металлургом». В апреле 2017 года стало известно, что клуб не будет продлевать контракт с нападающим. : 3 марта 1984 года, г. Красноярск.В 2002 году выбран в 1 раунде под общим 13-м номером клубом «Вашингтон Кэпиталз».В НХЛ выступал за «Вашингтон», «Каролину», «Монреаль». Провёл 701 матч, в которых набрал 551 (254+297) очко.Двукратный чемпион мира (2008, 2012).В декабре 2015 года Сёмин вернулся в Россию и подписал контракт с магнитогорским «Металлургом». В апреле 2017 года стало известно, что клуб не будет продлевать контракт с нападающим.

«Тренируюсь сейчас с красноярским «Соколом»

— После ухода из «Магнитки» о вас не так много новостей. Как провели это лето?

— Да хорошо провёл, в основном в Красноярске был. Съездил с семьёй в Дубай отдохнуть, а потом начал помаленьку тренироваться дома. Сам в зал ходил, собирались с ребятами, с которыми раньше играли. В последние месяца два тренируюсь серьёзно — зал, лёд, сейчас занимаюсь с красноярским «Соколом».



— Без команды и не так тяжело готовиться к сезону?

— Да, пока команды нет, но есть с кем тренироваться, также в коллективе, только у себя в городе.



— Вы подали документы в Институт цветных металлов и материаловедения. Чем вызван такой интерес?

— Это я сделал с прицелом на будущее. Если кто-то думает, что я закончил с хоккеем и собрался учиться, то это не так. Можно же совмещать. Мне специальный график обучения сделают, чтобы я смог спокойно играть. Диплом никогда не помешает, лет через 10 точно мне пригодится.

9 игроков, которых будет не хватать в наступающем сезоне КХЛ По игре этих хоккеистов мы будем скучать в следующем сезоне.

— Сильно волновались на вступительных экзаменах?

— Немного понервничал. Сказали, что почитать и поучить, написал, что знаю. Вроде бы всё получилось, поступил. Сейчас и не выговорю, какой у меня факультет, там такое длинное название (смеётся).



— Сезон КХЛ начался, но вы до сих пор свободный агент. Соскучились по игре?

— Конечно соскучился! Уже давно не играл, но пока с «Соколом» занимаюсь. Тренироваться — это не играть, лучше второе. Но пока других вариантов нет, жду предложений.



— Хоккей смотрите по телевизору?

— Да, постоянно по вечерам с сыном смотрим, ему нравится хоккей.

«Охота за кубок Гагарина побороться»

— Те предложение, которые у вас есть, пока не устраивают? Или, как Евгений Артюхин, не хотите ошибиться с клубом?

— Предложения были, но пока агент договаривается, улаживает проблемы. Как только что-то будет, так сразу и поеду.



— Действительно летом был вариант с «Салаватом Юлаевым»? Почему не удалось договориться?

— Думаю, что пресса знает больше, чем я. Не буду сейчас говорить, были ли контакты с уфимским клубом. Если что-то прояснится, вы сразу всё узнаете.



— Готовы играть в любом клубе или есть определённые критерии? Перед переходом в «Магнитку» вы говорили, что для вас было важно попасть в «играющую команду».

— Для меня самое главное играть. Конечно, охота за кубок Гагарина побороться. Так что интересны команды, которые борются за главный трофей.

«Желание вернуться в НХЛ есть»

— Вариант с возвращением в НХЛ могли бы рассмотреть?

— У меня агент занимается всеми предложениями, всё в стадии переговоров. Желание вернуться в НХЛ есть, была бы возможность.

Уволить без выходного пособия. Худшие контракты в НХЛ. Восток Ковальчук и Сёмин (пока/уже) не играют в НХЛ, но доставляют неудобства своим бывшим клубам.

— Чего помимо кубка Стэнли не удалось добиться в НХЛ? О чём сожалеете?

— Сколько я играл в Америке, мне жаловаться не на что. У меня было всё хорошо, я много играл, старался, сезоны были классные. Что есть, то есть. Не хотел бы что-то изменить, а вспоминать о том, что не получилось, нет смысла. Ничего уже не вернуть.



— Какая из троек, в которых вы играли, была самой крутой? В «Вашингтоне» вы играли с Овечкиным и Зубрусом, с Бекстрём и Овечкиным, в «Каролине» с Тлусты и Стаалом.

— Со всеми по-своему было хорошо. Классная тройка была Овечкин — Зубрус — Сёмин. Но, наверное, выделю среди всех тройку с Овечкиным и Фёдоровым, это был пик моей карьеры. «Русская тройка», тут даже обсуждать ничего не надо. С Бекстрёмом у нас тоже всё было хорошо.



— В НХЛ до сих пор переживаете за «Вашингтон»?

— Интересуюсь теми командами, в которых играл. Нет такого, что играл где-то и забыл про клуб. Всегда интересно, что происходит в команде, переписываемся с ребятами, новостями обмениваемся.



— Как-то владелец «Вашингтона» Тед Леонсис сказал, что вы талантливее Александра Овечкина.

— Сколько людей, столько и мнений. Я просто делаю свою работу, я не любитель сравнивать себя с кем-то и чьи-то слова комментировать. Выхожу на лёд и делаю то, что получается.



— Эксперт телеканала TSN Пьер Макгуайр как-то назвал вас «убийцей тренеров». Как вы думаете, что он имел в виду?

— Если честно, даже не знаю, что он имел в виду. Мне такие высказывания даже неинтересны. Они на то и спортивные комментаторы, чтобы ярко говорить и привлекать аудиторию.



— Как поясняли другие специалисты, вы не были готовы выполнять задание от и до.

— Не соглашусь с этим ни в коем случае. Я бы не добился всего, если бы не выполнял установки тренеров. Если бы играл, как хотел, то не смог бы закрепиться в командах на таком высоком уровне. Зачем я был кому-то нужен, если бы делал, что хотел?



— Доживём ли мы когда-нибудь до момента, когда «Кэпиталз» выиграет Кубок Стэнли?

— Хороший вопрос, конечно (смеётся). Каждый год болею за «Вашингтон», то чего-то не хватает. Трудно сказать, чего. Команда по составу очень сильная, но не получается.

Сёмин и ещё 5 бывших игроков НХЛ, от которых в КХЛ осталось только имя «Магнитка» не собирается продлевать контракт с Сёминым. Вспоминаем игроков, которые были на хорошем счету в НХЛ, а сейчас доигрывают в КХЛ.

«В первых играх плей-офф понял, что всё идёт наперекосяк»

— Вы помогли «Магнитке» выиграть Кубок Гагарина в 2016 году, но сыграли ниже своих возможностей в последнем плей-офф. Чем отличались эти два плей-офф и почему не получился последний?

— Трудно говорить, что произошло в последнем плей-офф. Что-то не пошло и всё… Бывает такое, даже не знаю, с чем это связано.

— В какой момент вы поняли, что что-то идёт не так? В серии со СКА или ещё на начальных стадиях плей-офф?

— В первых играх уже было понятно, что всё идёт наперекосяк. В пустые ворота не забивал и много отдавал передач, где ребята должны были забивать в пустые. Они не забивали, а забивали с других пасов. Не знаю, почему всё так пошло.



— Проблема в психологии была?

— Да, это всё в психологии, с физикой всё было нормально.

— Во время финала со СКА в прессе активно критиковали вас, задавали Илье Воробьёву вопросы на пресс-конференциях о вашей игре. На вас эта шумиха давила, выводила из равновесия?

— Я пытался не обращать внимания, но всё равно что-то друзья спрашивали. Я же живой человек, весь этот негатив неприятно было читать, тяжело переживал. Но силён тот, кто, падая, встаёт и продолжает идти. Это жизнь и испытания, надо не останавливаться и доказывать, что это было случайностью.



— Есть мнение, что именно ваших голов не хватило «Магнитке» чтобы навязать более серьёзную борьбу СКА в финале. Или всё равно питерцы были слишком сильны?

— Да почему говорят, что СКА был на голову сильнее в финале? Могли в Питере выигрывать два матча, шансы были большие, а как дальше всё сложилось бы, совершенно непонятно. Может быть, и я бы там один гол забил, и игра могла пойти.

«С «Металлургом» расстались хорошо, Величкин — добрый человек»

— Не считаете, что ошиблись, оставшись в «Магнитке» после чемпионского сезона? Наверняка последовали бы предложения и из НХЛ, и от топ-клубов КХЛ из Западной конференции?

— Думаю, что нет. А для чего было уходить, если всё было хорошо? Всё было нормально, кто же знал, что сезон не пойдёт, предпосылок не было. Теперь надо просто продолжать работать и работать, только так придёт результат.

— Что позволяло «Магнитке» два года подряд играть в финале Кубка Гагарина?

— В команде были люди, которые могли решить исход матча, звено Мозякин — Коварж — Зарипов постоянно забивало. Остальные три тройки тоже постоянно набирали очки и сдерживали атаки. Звенья были ровные, которые хорошо играли в обороне.



— Как расстались с «Металлургом»? В каких отношениях остались с Геннадием Величкиным?

— Всё хорошо, это же спорт. Здесь не должно быть никаких обид. Я понимаю, что меня брали в «Магнитку», чтобы я помогал, но не пошло. Что теперь поделать? Все понимают, взрослые же люди. Геннадий Иванович — хороший, добрый человек.

— У «Магнитки» сейчас нехватка забивных нападающих. Если позовут – могли бы вернуться или это уже перевёрнутая страница в вашей жизни?

— Я даже не знаю. У клуба есть руководство, думаю, они знали, от кого отказывались. Сейчас в Магнитогорске перестраивают команду.

— Вы дверь не закрываете?

— Никогда нельзя говорить «нет», потому что ты не знаешь, что может произойти завтра.



— Вам сейчас 33 года. На сколько сезонов ещё есть сил и желания играть?

— Пока здоровье позволяет, пока полезен и во мне будут заинтересованы клубы.



— В КХЛ вы уже выиграли Кубок Гагарина. Ради чего вы хотите продолжать играть в хоккей?

— Потому что это моё любимое дело. Моя любимая работа. Несмотря на то что это тяжело, мне нравится приносить радость болельщикам, родным. Когда что-то выигрываешь, то это непередаваемые эмоции. Искренняя радость. Это дорогого стоит.



— Про сборную, находясь без клуба, пока не загадываете?

— А что тут загадывать? Будет предложение, с удовольствием всё брошу и поеду. Я всегда с радостью отправлялся играть за свою национальную команду. Если сезон будет хорошо складываться, то почему бы и нет? Всё возможно!