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Данис Зарипов
Текст: Максим Замятин
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

«Таможня даёт добро». Зарипов может играть в НХЛ

НХЛ изящно увела у КХЛ одного из лучших игроков, воспользовавшись юридическим опытом и независимостью.
29 августа 2017, вторник. 12:15 Хоккей

Российскому нападающему Данису Зарипову разрешили играть в Северной Америке – информация об этом от агента хоккеиста Дэна Мильштейна появилась в ночь на вторник. Появилась она таким же любопытным образом, как и вся история с допингом Даниса – неожиданно, волнующе и несколько необычно.

«Конечно, мы довольны решением НХЛ. Сейчас мы начинаем общаться с Данисом и работать с клубами по поводу возможности заключения контракта в ближайшем будущем. Разумеется, к Зарипову есть серьёзный интерес в НХЛ, ведь он настоящий лидер», — сказал Мильштейн в интервью «Чемпионату». Слова агента мгновенно подхватили все крупнейшие заокеанские новостные агентства, но официальные слова от самой лиги поначалу никто толком не увидел – заявление вице-комиссара НХЛ Билла Дэйли было найдено уже постфактум. Североамериканская лига предпочла решить вопрос спокойно и тихо, но, конечно, в свою пользу.

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«Демонстрация добросовестности»

Вот что значилось в заявлении Билла Дэйли.

«24 июля 2017 года дисциплинарный совет ИИХФ принял решение о дисквалификации г-на Зарипова и запрете на его участие в любых соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея до 22 мая 2019 года. Причиной тому стала положительная допинг-проба на запрещённые ВАДА вещества в сезоне-2016/17. Г-н Зарипов обжаловал дисквалификацию в Арбитражном суде по спорту (CAS) и его апелляция остаётся в ожидании решения. В дополнение к этому он обратился в НХЛ за отдельным определением его статуса и права на участие в матчах лиги и вердиктом относительно согласия НХЛ с дисквалификацией от ИИХФ.

НХЛ рассмотрела все представленные документы, связанные с положительной пробой. В среду, 23 августа, игрок был представлен лиге на многочасово видеоконференции, представил дополнительные доказательства и дополнительные комментарии в поддержку своего права хоккеиста на участие в соревнованиях. Важно отметить, что г-н Зарипов представил письменную документацию, подтверждающую, что у него больше нет никаких договорных обязательств в КХЛ.

После рассмотрения всех доказательств было установлено, что г-н Зарипов считается правомочным подписывать контракт и играть в Национальной хоккейной лиге, имеет право сделать это немедленно без наложения каких-либо ограничений и штрафов. При определении этого решения имели вес несколько важных факторов. Первым и, возможно, самым главным, стало различие между списком запрещённых препаратов НХЛ и кодексом ВАДА, поскольку по действующему коллективному соглашению между НХЛ и ассоциацией хоккеистов такая положительная проба не привела бы к дисквалификации. В любом случае псевдоэфедрин не входит в запретный список НХЛ, а его присутствие было ниже допустимого порога ВАДА. Во-вторых, в процессе судебного разбирательства имели место несколько нарушений процедуры, которые могли нанести ущерб репутации хоккеиста и повлиять на решение ИИХФ. В частности, есть факт того, что хоккеист был лишён возможности лично выступить в свою защиту и объяснить свою положительную допинг-пробу (мы считаем, что эти процедурные нарушения могут серьёзно повлиять на решение по апелляции, направленное игроком в CAS).

Наконец, г-н Зарипов имеет долгую карьеру в профессиональном и международном хоккее, и никогда ранее не был отмечен приёмом запрещённых препаратов. Он категорически отрицает, что положительный тест был результатом преднамеренных действий и по-прежнему стремится найти основную причину положительной допинг-пробы. В этой связи и в качестве осмысленной демонстрации добросовестности и его добросовестного стремления защитить своё имя и репутацию г-н Зарипов согласился пройти дополнительный тест (помимо того, который проходят все игроки НХЛ). Он может потребоваться в случае, если игрок подпишет контракт в НХЛ и начнёт играть», — значится в заявлении НХЛ.

Хоккейный иммигрант поневоле

В сухом остатке имеем следующее. Давние разногласия между НХЛ и ВАДА не были забыты ведомством Гэри Беттмэна, которого в своё время яростно критиковал бывший босс антидопингового агентства Дик Паунд. К североамериканским хоккеистам европейские чиновники с пробиркой не могут внезапно придти на рассвете, требуя внеплановую сдачу проб; отсутствуют привычные для всего остального спорта допинговые дневники и прочие элементы контроля.

НХЛ, либерально относящаяся к подобным строгостям, осталась в стороне от мировой допинговой истерии: факты о нарушении энхаэловцами даже слабых внутренних запретов крайне редко становятся достоянием общественности. При этом, международных скандалов с игроками НХЛ почти не было – исключением стал лишь инцидент с Никласом Бекстремом перед финалом Сочи-2014. Тогда случайность и отсутствие преднамеренного употребления запрещённого препарата было достаточно быстро доказано, после чего швед смог получить свою законную серебряную медаль Олимпиады.

Выходит, жёсткая позиция НХЛ и её отстранение от «пробирочных плясок», в которых участвуют все остальные, оказались намного ближе к здравому смыслу. Зарипов, много лет бывший одним из главных лиц в КХЛ и сборной России, под конец карьеры оказался вынужден начать процедуру хоккейной иммиграции. НХЛ благосклонно приняла под своё крыло квалифицированного хоккеиста, оказавшегося вне закона – для этого не потребовались ни суды, ни долгие споры, ни секретные доклады. «Я с нетерпением жду продолжения своей профессиональной хоккейной карьеры в Северной Америке. Я очень благодарен всему руководству НХЛ за то, что их решение позволяет мне сделать это. Несмотря на то что у меня есть шанс сыграть в лучшей лиге мира, я планирую продолжить процедуру апелляции в Арбитражном спортивном суде, чтобы доказать свою правоту и очистить своё имя», — такие слова есть в заявлении самого Даниса.

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«Рейнджерс»? «Вегас»? «Вашингтон»?

Ключевой вопрос после вынесенного решения – в каком клубе НХЛ будет играть Зарипов. По информации от инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, интерес к россиянину могут проявить «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вегас». «Синерубашечники» уже имеют на левом краю таких хоккеистов, как Рик Нэш, Крис Крайдер, Джей Ти Миллер и Джим Веси, но Данис может рассматриваться ньюйоркцами как хорошее усиление глубины состава.

Что касается «Вегаса», то у «золотых рыцарей» есть Вадим Шипачёв, который рассматривается командой как один из солидных «строительных блоков» будущего коллектива. В настоящее время он единственный россиянин в составе «Голден Найтс», поэтому наличие опытного соотечественника может серьёзно улучшить его настрой и психологию. Кроме того, генменеджер Джордж Макфи имеет хороший опыт работы с российскими игроками в «Вашингтоне» — достаточно упомянуть Александра Овечкина, Александра Сёмина и Сергея Фёдорова. Сами «столичные» также фигурируют в слухах о Данисе, но оценить степень правдивости этой информации пока достаточно трудно.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Данис Зарипов Допинг ИИХФ
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