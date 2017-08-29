«Лада» стоит на выход из КХЛ, судьи её убивают». Итоги прямого эфира

28 августа состоялся прямой эфир в паблике «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте» с Дмитрием Ерыкаловым. Наш обозреватель почти час отвечал на вопросы читателей. Ниже — самые интересные темы.



— Вот и пролетела игровая неделя, какие команды вас откровенно удивили, а какие разочаровали?

— Удивила прежде всего «Сибирь». Три победы в четырёх матчах при множестве игровых проблем – это действительно мини-сенсация. У новосибирцев хромает начало атак, слабо начали сезон защитники-лидеры Игнатович и Полашек, нападающие с трудом цепляются за шайбу, оттого практически нет позиционных атак. Тем не менее, на сочетании характера, везения и фантастической игры Салака сибиряки взяли девять очков. А вот промежуточный успех «Нефтехимика» меня ничуть не удивил. Команда убойно провела предсезонку, взяла два кубка и как минимум на сентябрь подопечных Назарова должно хватить.

Ударить ностальгией. «Сибирь» снова побеждает с Энлундом Возвращение Салака и Энлунда помогло «Сибири» обыграть «Спартак» в первом матче сезона.

Разочаровывает прежде всего «Салават Юлаев». По предсезонным матчам казалось, что Эркка Вестерлунд привил команде свою систему, но игры с «Куньлунем», а особенно с «Амуром» говорят об обратном. У Вестерлунда ещё много работы, и прежде всего надо разбудить Умарка. Линус сам не свой, соперники его раскусили, почти не давая свободного пространства. Что он сделал в последнем матче – это вредительство. Помимо «Салавата» неприятно удивил традиционно крепкий «Слован», но неудачи команды Милоша Ржиги можно объяснить финансовыми неурядицами.

— Почему все считают, что у «Салавата Юлаева» такой сильный состав и что они явные фавориты Восточной конференции? Если посмотреть на мастеров, то там только Умарк и Хартикайнен, но и к ним ставят «деревянного» Кемппайнена. Лисин может ещё на скорости и индивидуальном мастерстве решить исход, но в остальном все либо силовики, либо тупо бегунки.

— Выскажу своё мнение. Состав «Салавата Юлаева» прежде всего не сильный, а подходящий именно Вестерлунду. Много ли у него было мастеров в «Йокерите»? Первая ударная тройка Умарк – Коукал – Мозес и три звена крепких финнов-работяг. В Уфе примерно то же самое. Такие парни, как Макаров, Кокарев, – это типичные игроки финской системы. Кемппайнен – да, спорный центр для первого звена. Им уже успели разочароваться в Новосибирске. Но Йоонас результативно играл у Вестерлунда в сборной в связке с Донским, тренер знает ему применение. «Салават» — не явный фаворит Востока, а один из фаворитов наряду с «Ак Барсом» и «Авангардом». Времена, когда в четвёртом звене уфимцев выходили Александр Свитов, Олег Сапрыкин и Якуб Клепиш, прошли. Теперь такой подбор игроков не может себе позволить никто, кроме двух клубов.

Итоги дня КХЛ: сибирский фарт и дух Захаркина в Уфе «Салават Юлаев» снова играет в «бразильский» хоккей. А зря.

— На старте недели откровенно слабую игру показывает «Металлург», очки даются им с трудом. Отсюда вопрос: сможет ли Воробьёв наладить игру команды или его ждёт скорая отставка?

— В отставку Воробьёва я не верю. С одной стороны, Геннадий Величкин однажды уже уволил Майка Кинэна после неудачного старта сезона. Но тогда под рукой был преемник в лице Ильи Петровича. Просто рокировку сделали чуть раньше: не после сезона, а в середине. Сейчас же, как мне кажется, плана «Б» у Величкина нет. «Металлургу» нужно терпеть, кроме как временем нынешние проблемы не решить. Те игроки, которые не привыкли быть лидерами, должны осознать свою новую роль.

Смешно было слушать летние речи Захаркина, когда он говорил про более длинную «скамейку» в «Югре», чем в «Салавате».

— Вы считаете Илью Воробьёва очень прогрессивным тренером, разве стиль игры «Металлурга» является прогрессивным?

— Не зря же Петерис Скудра говорил, что все команды в лиге играют одинаково, кроме СКА и «Магнитки», потому что отличаться от массовки им позволяет подбор игроков. Теперь, после ухода Зарипова, Сёмина, Вольски, Антипина, Ли и Береглазова, магнитогорцы стали такими же смертными, как и все. Если в финале Воробьёв играл пассивно из-за того, что понимал, что не может тягаться со СКА в открытом хоккее, то теперь у него нет ресурсов для прогрессивного хоккея даже с менее мастеровитыми соперниками. Это прежде всего менеджерская проблема, а не тренерская. Величкину ещё года два-три назад нужно было готовить замену Мозякину и Зарипову: перетягивать к себе Шумакова и Шалунова, пока на них не положил глаз ЦСКА, давать ещё один шанс Евгению Григоренко, а не брать его возрастного однофамильца, оставлять всеми силами Владислава Каменева. Когда «Магнитка» подписывает Денис Денисова и Игоря Григоренко, то лишь усугубляет ситуацию. В классе вице-чемпионы теряют, но при этом не омолаживаются.



— Что там с Андреасом Атанасью и какова его вероятность его появления в «Ак Барсе»?

— Вероятность велика. «Ак Барс» — один из фаворитов в борьбе за канадца греческого происхождения. Я разговаривал с его агентом, из чего сделал вывод, что Атанасью важен город, где будет базироваться клуб. Казань – отличный выбор. Это современный красивый мегаполис. Подписав Андреаса, «барсы» автоматически станут главными фаворитами Востока. Тем не менее есть ещё как минимум один претендент на форварда «Детройта». Это «Автомобилист», где готовы тратить на качественных легионеров порядка $ 2 млн. Да, там заполнены все легионерские вакансии, но ради Атанасью уральцы могут «слить» Рока Тичара. Не забываем и о том, что при выборе клуба он советуется с Павлом Дацюком, а Екатеринбург – родной город Волшебника.



— Что творится с болельщиками в Нижнекамске? «Нефтехимик» давно не подходил таким готовым и боевым к сезону, а тут смотришь на трибуны, и плакать хочется.

— Творится то, что люди не хотят платить за зрелище. В Нижнекамске привыкли к бесплатным билетам, а с этого сезона халява закончилась. Работники завода могут сколько угодно этим фактом возмущаться, но руководство «Нефтехимика» сделало единственный правильный шаг. Билеты могут быть дешёвыми, но никак не бесплатными. Сейчас в Нижнекамске непростой период, но нужно подождать, когда люди привыкнут к новым порядкам, и ни в коем случае не сворачивать с выбранного пути.

Пустой август. Куда делись зрители на матчах КХЛ? «Нефтехимик» и «Салават Юлаев» уже установили антирекорды посещаемости.

— Как вам игра пришедших в СКА хоккеистов: Калинина, Карпова, Рундблада и Гаврикова? Как оцените игру «армейцев» без Шипачёва и Дадонова?

— На удивление игра СКА без Дадонова и Шипачёва выглядит вполне органично. В отличие от ситуации двухлетней давности, когда у команды было чемпионское похмелье, а игроки отторгали Андрея Назарова, сейчас всё проходит достаточно спокойно. СКА выглядит абсолютно лучшей командой чемпионата. Радует, что с новыми партнёрами не потерял эффективности Никита Гусев. Что касается новичков СКА, то впечатления разные. Карпов проиграл конкуренцию Барабанову. Гавриков — защитник не броский, всегда играет примерно на одном уровне. Калинин – лучший силовой форвард команды, он в своей тарелке, Знарок знает, как его использовать. А вот Рундблада я пока раскусить не могу. Он особенно не помогает в атаке, но при этом его нельзя назвать непроходимым. Кажется, что швед пока только привыкает к новой для себя лиге и ищет своё место в чемпионской команде.

— Как оцениваете шансы Барабанова на попадание в сборную на ОИ?

— Полагаю, что шансы высоки. Барабанов – прогрессирующий форвард, который одинаково хорош как в черновой работе, так и в завершении моментов. Раз уж он пробился на чемпионат мира, где было немало энхаэловцев, некоторых из которых он переиграл, то он может сыграть и на Олимпиаде. Тем более что Знарок наигрывает его вместе с Гусевым, который в Корее должен стать одной из главных ударных сил сборной России.

Меньше всего шансов сохранить прописку в КХЛ у ханты-мансийцев. По-хорошему, «мамонтов» и принимать в лигу в своё время не стоило.

— Сможет ли «Локомотив в этом году составить конкуренцию СКА и ЦСКА и входит ли пятёрка ярославских легионеров, по вашему мнению, в топ-5 в лиге?

— В регулярном чемпионате у «Локомотива» практически нет шансов опередить СКА или ЦСКА. Всё-таки на длинной дистанции определяющим становится глубина состава, а она у «железнодорожников» не сравнится с тем, что есть у «армейских» клубов. В плей-офф же возможно всё, я не исключаю прошлогоднего сценария. Легионеры в Ярославле чуть ли не лучшие в лиге, если брать пятёрку целиком. Ну а после распада магнитогорского и астанинского звеньев тройка Тальбо – Контиола – Козун, как по мне, стала сильнейшей в нашем чемпионате.



— Как оцените игру «Авангарда» в этой домашней серии?

— Для старта сезона – очень недурно. Как раз в отличие от Вестерлунда, Скабелка в Омске достаточно быстро сумел навести порядок. «Авангард» — фэто уже сейчас команда Скабелки со всеми вытекающими. Да, омичи не показывали феерической игры, не громили соперников, но когда надо – сушили игру, а когда надо – вытаскивали матчи, проявляя характер. На данном этапе это главное.



— Что можете сказать о шведах «Авангарда»?

— Прежде всего хочу сказать, что Андре Петерссон – это находка омского менеджмента. Шалаев подобрал игрока, который стал свободным агентом из-за долгов в «Сочи», и тот с ходу стал одним из лидеров омского клуба. Даже в такой системной команде, как нынешний «Авангард», должен быть свободный художник вроде Петерссона. Я говорил, что ему понадобится время для набора формы, но ошибался и готов это признать. В остальном же я считаю, что легионеры в российских клубах должны быть на голову сильнее местных ребят, но про Сундстрёма и Эверберга такого не скажешь. Зато они подходят под философию Скабелки.



— Как оцените игру «Югры»? Захаркин не поможет?

— Удивительно было слушать летние речи Захаркина, когда он говорил про более длинную «скамейку» в «Югре», чем в «Салавате». Он словно с оглядкой на Вайсфельда публично хвалил ханты-мансийский менеджмент, но дел за громкими словами пока не видно. Игра «Югры» беспросветна: не видно ни характера, ни организации игры в обороне, ни фирменного почерка Захаркина. Неужели игровая модель Игоря Владимировича работает только с лучшим составом в лиге?



— Сможет ли «Автомобилист» в ближайшем будущем стать командой топ-4 Востока?

— Исходя из бюджета – сможет. Но для этого надо изменить подход к формированию команды. Пока селекция «Автомобилиста» работает по принципу «здесь и сейчас». Олегу Гроссу нужно подписывать молодых игроков вроде Пилипенко, ограниченно свободных агентов, благо средства на это в Екатеринбурге есть. Пока же уральцы коллекционируют ветеранов.

— На фоне игры «Сибирь» — «Торпедо» как вам игра нижегородцев? Каких игроков отметите?

— Отмечу, безусловно, Дениса Паршина. Два гола-красавца на старте сезона впечатлили. Главное видно, что он получает удовольствие от хоккея и комфортно чувствует себя в команде Скудры. Что до самой команды, то мне понравилось движение «Торпедо», что не новость. Нижегородцы все последние годы показывали мобильный хоккей. Всё недурно с позиционными атаками, и главное, что игра «оленей» не выглядит так примитивно, как раньше. Петерис учится и меняется.



— Какие клубы, на ваш взгляд, покинут лигу по итогам сезона? Лига уже определилась или возможны сюрпризы?

— Главные кандидаты на выход известны: «Лада», «Югра» и «Амур». Меньше всего шансов сохранить прописку в КХЛ, наверное, у ханты-мансийцев. Результаты на старте сезона лишь приближают «Югру» к отчислению. Лично мне будет жаль Хабаровск. Там обожают хоккей, «Платинум Арена» заполняется, а Дальнему Востоку как региону нужны два клуба. Сложнее всего ситуация с «Ладой». Посмотрев матч волжан с «Магниткой», я решил, что команду Артиса Аболса попросту убивают. Настолько спорным было судейство. Когда забивал Игорь Григоренко, арбитры должны были свистеть нарушение у игроков «Магнитки». Да и в целом судейство было неоднозначным. Учитывая, что «Лада» стоит на выход из лиги, всё это очень странно. Ситуация осложняется ещё и тем, что другие аутсайдеры рейтинга «Спартак» и «Куньлунь» — политически важные клубы.

Итоги дня КХЛ: Мозякин ошарашил «Ладу», Знарок нашёл кучу ошибок у СКА В Питере исполнили гимн а капелла, Григоренко не разочаровал И. Воробьёва, а «Слован» продолжает падение.

— Какой смысл переноса дедлайна с 25 на 27 декабря?

— Я это вижу так. 25 декабря – понедельник. Таков уж наш народ, что работать по выходным готовы не многие. Практика показывает, что в выходные и праздниках переходы практически не регистрируются. Зачем добровольно отодвигать дедлайн? Лига переместила его на два дня вперёд и предоставила клубам простор для манёвра. Регламент поменяли по ходу сезона, но конкретно в этом случае я не вижу криминала.

Последнее, что нужно делать в принятии решений, – это слушать болельщиков, а особенно фанатов.

— Есть ли шанс, что некоторые игроки покинут ЦСКА? Ну действительно перебор же!

— Не стоит тешить себя иллюзиями. Да, трансферная кампания ЦСКА в некотором роде была стихийной. Получили «армейцы» возможность подписать Мишу Григоренко – сделали это, не посмотрев на то, что в составе уже есть Окулов. Выставил «Торонто» на драфт отказов Алексея Марченко, и никого не смутило, что уже подписаны Нестеров с Робинсоном. Однако раздачи игроков я бы ждать не стал. Во-первых, ЦСКА уже отдал «Сибири» Основина с Воробьёвым, а во-вторых, «Роснефть» в случае чего спросит, куда отдали игроков, на которых главных спонсор москвичей тратил десятки, а то и сотни миллионов рублей.

«Это неуважение к труду Окулова». Итоги прямого эфира после игры СКА — ЦСКА Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей после матча СКА – ЦСКА.

— Как фанаты Яласваары встретят Артюхина в «Динамо»?

— Это неважно. Мы видим, как динамовские фанаты негодуют на весь Интернет, проклиная руководство клуба и самого Артюхина. Но это не имеет никакого значения. Тренерам нужен был этот игрок, менеджмент его подписал. Точка. Женя – по-прежнему топовый силовик, он прогрессировал в «Сибири» под присмотром Андрея Тарасенко, а этим летом занимался на Новой Риге с тренером по катанию. А то, что кто-то возмущается, – это белый шум. Последнее, что нужно делать в принятии решений, – это слушать болельщиков, а особенно фанатов. Болельщикам надо создавать условия для комфортного похода на хоккей, но ни в коем случае не обращать внимания на капризы и советы дилетантов.