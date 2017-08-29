«В чём-то я был не прав в играх с «Динамо». Артюхина ждёт горячий приём

Справится ли Артюхин без предсезонной подготовки?

Громкая трансферная хоккейная новость в последние дни лета ошарашила многих болельщиков. 34-летний нападающий Евгений Артюхин, долгое время остававшийся без команды, наконец-то трудоустроился. Габаритный форвард подписал однолетнее соглашение с московским «Динамо», присоединившись к команде Владимира Воробьёва.



Последним местом работы Артюхина была «Сибирь». Более того, хоккеист даже выполнял функции капитана команды под руководством Андрея Скабелки. Но слишком много удалялся, не впечатлял результативностью, а потому продлевать с ним соглашение не стали. Это читалось уже по ходу чемпионата, а в концовке стало совсем очевидно.



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Рискует ли «Динамо», подписывая Артюхина? Весьма. Но обновлённая московская команда уже сделала один рискованный шаг, вернув одиозного Михаила Анисина. Некогда лучшего снайпера Кубка Гагарина, постепенно скатившегося до уровня Высшей лиги. Анисин, правда, довольно быстро травмировался, выбыв на продолжительный срок. Сейчас он команде не помощник. У Артюхина с режимом порядок, но есть другие проблемы. Прежде всего с дисциплиной на льду. Постоянно играть в меньшинстве – это явно не то, к чему стремится динамовский коллектив. Ко всему прочему Артюхин не проходил предсезонных сборов, не получал необходимых нагрузок, а самоподготовка вряд ли поможет игроку с ходу выйти на высокий уровень.



Значит, в «Динамо» готовы ждать. Схожая ситуация в «Нефтехимике», где Андрей Назаров приводит в чувства Николая Жердева. Тот постепенно оживает. Будем надеяться, что и Артюхин заиграет так, как от него потребуют. Мы попросили Артюхина лично прокомментировать состоявшийся переход.

«Изначально хотел играть в «Динамо», революция в клубе меня не смущает»

— Какие первые впечатления после подписания соглашения?

— Изначально предпочтение было отдано «Динамо», хотел играть в этом клубе. На протяжении этого времени были определённые нюансы, которые не позволяли сделке состояться. Вели переговоры, а я всё это время ждал и надеялся, что у нас с командой всё получится и срастётся. Для меня большая честь быть динамовцем, ведь это клуб с огромными традициями. Солидный и мощный коллектив. Плюс ко всему — московская команда.



— В «Динамо» произошла революция, полностью поменялось руководство, вас это не смущает?

— Нет, меня это ни в коем случае не смущает. Наоборот, мы готовы строить, а также возвращать былые динамовские традиции. За новую команду тоже все будут отдаваться и биться. Многих ребят знаю: Кутейкина, Соловьёва, Никулина, Ерёменко, Карсумса. Разумеется, знаком и с Михаилом Анисиным. Сегодня пообщался с главным тренером в скоротечном режиме. Уже прошла раскатка, а вечером игра. Так что поздоровались, обмолвились несколькими словами. Готовимся к матчу.

— Физическую форму поддерживали самостоятельно?

— Конечно, я готовился и катался. Но первое время нужно будет втянуться в более серьёзный ритм. Всё-таки в КХЛ всё будет намного быстрее, чем на обычных занятиях. В плане функциональной подготовки я себя хорошо чувствую, плодотворно поработал. Нахожусь в хорошей форме.

От Кутузова до Сёмина. 15 хоккеистов, которые до сих пор без работы в КХЛ Среди них есть даже двукратный обладатель кубка Гагарина и бывший партнёр Овечкина и Фёдорова по «Вашингтону».

«Неприятно вспоминать историю с Яласваарой, неприязни к «Динамо» не было»

Многие болельщики «Динамо» до сих пор испытывают к Евгению Артюхину смешанные чувства, а кое-кто даже считает, что этот сезон войдёт в историю как самый необычный для клуба. Дело в том, что Артюхин, будучи хоккеистом других команд, частенько задирал бело-голубых и дрался с ними. Чего только стоит памятная драка с финским защитником Янне Яласваарой в 2013 году. Точнее, не драка, а избиение. Яласвааре в кровь разбили лицо, соперник-великан буквально вколачивал его в лёд, а фанаты бело-голубых громко скандировали в адрес Евгения, выступавшего тогда за СКА, нецензурную брань, всячески проклиная его. Буйствовала после этого динамовская публика и в Интернете. Артюхина называли убийцей, призывали КХЛ незамедлительно принять меры в отношении грубияна, чуть ли не обвиняли Артюхина в совершении уголовного преступления и преднамеренном нанесении побоев.

По нашей просьба Артюхин вспомнил ту историю, хотя признался, что она для него неприятна.



— После памятной драки с Яласваарой вам пришлось многое выслушать…

— У меня после всего этого остался не очень хороший осадок. Ни в коем случае не хотел нанести сопернику травму, как-то вывести его из игры. Просто появилась какая-то тенденция, которая складывалась именно с командой «Динамо». Вероятно, просто совпадение. Никакой неприязни к «Динамо» у меня не было, к игрокам команды – тоже. Ну и к болельщикам, разумеется, тоже.



— Значит, относитесь к динамовцам хорошо?

— Да. Я уважаю всех хоккеистов, никогда никому не хотел нанести травму. Да, в чём-то я был не прав. Но таков хоккей. Сейчас уже это неприятно вспоминать. К сожалению, у самого остался нехороший осадок от всего этого. С «Динамо», видимо, были чересчур эмоциональные игры. Шли кость в кость, эмоции били через край, нагнетающая обстановка. Ничего личного.

Что ж, остаётся пожелать нападающему удачно вписаться в новый коллектив и принести максимум пользы команде Владимира Воробьёва. Ну а всё остальное зависит от самого игрока. В том числе и количество времени, которое Артюхин будет проводить на льду. Длинная «скамейка» динамовцам точно не помешает. Тем более при таком обилии травм.