9 игроков, сменивших этим летом КХЛ на ВХЛ. От Касутина до Людучина

Сын Дмитрия Квартальнова никогда не отличался снайперским чутьём или бомбардирскими качествами. Его нельзя назвать габаритным нападающим или хоккеистом, выполняющим огромный объём черновой работы. Своё место в клубах КХЛ Никита отвоёвывал благодаря бойцовским качествам, бесстрашию на льду и умению эмоционально завести себя и команду. Ну и, конечно, немного помогала фамилия.



В Новосибирск Квартальнов-младший попал как раз в то время, когда там тренировал его отец, поиграл в «Сибирских Снайперах» и начал следующий сезон в «Сибири» Андрея Скабелки, но Дмитрий Вячеславович довольно быстро вытащил сына в Москву, и тот стал выступать за ЦСКА. За «армейцев» играл вплоть до середины прошлого сезона, забрасывал по большим праздникам и иногда ездил в командировки в чеховскую «Звезду».



Под конец сезона нападающий оказался в Нижнекамске, который возглавил Андрей Назаров. Казалось, что хоккеист такого плана, как Квартальнов, пригодится новому наставнику «Нефтехимика», который всегда выделял игрков, способных залезть под кожу соперникам. Однако по окончании сезона Никита покинул Нижнекамск и подписал контракт с воскресенским «Химиком», с которым теперь будет бороздить просторы ВХЛ.

Фёдор Полищук

Полищук большую часть карьеры провёл в Казахстане, где выступал за усть-каменогорское «Торпедо» и «Казцинк-Торпедо», а в КХЛ большую часть времени играл за «Барыс». Был в карьере Фёдора сезон в питерском СКА, правда, в то время, когда нынешний обладатель кубка Гагарина почитал за счастье участие в играх на вылет. Ещё одна команда, с которой ассоциируется Полищук, — новокузнецкий «Металлург», выгнанный летом из КХЛ.

Анисин, Бочаров и ещё 8 игроков из ВХЛ, которым пора в КХЛ Клубы КХЛ находятся в поисках усиления перед следующим сезоном. Приведём 10 игроков из ВХЛ, которые могут заиграть на высшем уровне.

Вместе с «Кузней» элитный дивизион покинул и Полищук. Форвард, никогда не набиравший на высшем уровне и 30 очков за сезон, брал своё за счёт трудолюбия, работоспособности. Перед новым сезоном ВХЛ Полищук покинул Новокузнецк и подписал просмотровый контракт с «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Сейчас Фёдору 38 лет, и он имеет все шансы завершить карьеру в том же городе, где когда-то начинал свой хоккейный путь.

Воспитанник московской хоккейной школы «Русь» Сергей Борисов пробивался в большой хоккей через систему ЦСКА, но заиграть за «армейцев» ему так и не удалось. Борисов поехал в Беларусь, где через некоторое время в составе минского «Динамо» провёл свой лучший сезон в карьере, чем и заслужил возвращение в Россию в только что созданную КХЛ.



В новой лиге Борисов выступал за «Амур», «Северсталь», «Спартак», «Атлант» и снова «Амур», но ни в одном из клубов он не показывал выдающейся статистики и нигде не смог стать железным первым номером, зачастую перебиваясь ролью сменщика.



Два года назад Борисов объявил о завершении спортивной карьеры, сменил вратарскую форму на цивильный костюм и стал выступать в роли комментатора и эксперта на телевидении. Но, видимо, Сергей заскучал по игре и нынешним летом подписал контракт с ангарским «Ермаком». Борисову всего 31 год, и у него ещё есть время вернуться не только в хоккей, но и в КХЛ.

Борисову всего 31 год, и у него ещё есть время вернуться не только в хоккей, но и в КХЛ.

Игорь Фефелов

Нападающий Игорь Фефелов перебрался в «Металлург» из «Югры». В Новокузнецке серьёзно рассчитывают на форварда, дают играть в ведущем звене. Время в «Кузне» может помочь Фефелову не только проявить свои сильные стороны (игра в обороне, вбрасывания и выполнение большого объёма работы), но и раскрыть атакующие навыки.

Алексей Скабелка

Ещё один не самый талантливый хоккеист, которого на высший уровень вывела известная фамилия. Алексей большую часть карьеры провёл в чемпионате Беларуси, где играл под руководством отца за «Гомель». Там он был достаточно результативен, но при переходе в ВХЛ растерял все бомбардирские качества и в играх за ХК «Липецк», «Зауралье» и «Сокол» набирал гораздо меньше очков.



В прошлом сезоне Скабелка-младший неожиданно понадобился отцу в «Сибири», и начал Алексей довольно неплохо, даже оформив в одном из матчей «хет-трик Горди Хоу». Однако затем стало понятно, что уровень КХЛ высоковат для Алексея, и нынешним летом нападающий отправился в ВХЛ. Новым клубом Скабелки стал «Нефтяник» из Альметьевска.

Уроженец Вологды начинал хоккейную карьеру в «Локомотиве», но дорасти до голкипера команды мастеров ему удалось только в ЦСКА, где Касутин и дебютировал в российской Суперлиге. Но закрепиться в составе «армейцев» Ивану не удалось, он перешёл в «Нефтехимик», и то время в Нижнекамске сам Касутин наверняка вспоминает с большим удовольствием. Под руководством Владимира Крикунова «Нефтехимик» был настоящей грозой авторитетов, а Касутин порой становился непреодолимым препятствием для самых звёздных форвардов соперника.



Касутин ушёл из Нижнекамска одновременно с Крикуновым, и с тех пор Иван сменил множество клубов, но нигде и близко не смог выйти на прежний уровень. В прошлом сезоне Касутин с ужасной статистикой провёл десяток матчей за «Торпедо» и «Нефтехимик», после чего стало понятно, что в КХЛ Иван вряд ли найдёт себе работу. Летом Касутин подписал контракт с «Кузней», и это шанс для вратаря перезагрузить свою карьеру. Ивану всего 30 лет, и у него полно времени доказать, что он ещё может быть полезен кому-либо не только в ВХЛ.

В прошлом сезоне Касутин с ужасной статистикой провёл десяток матчей за «Торпедо» и «Нефтехимик», после чего стало понятно, что в КХЛ Иван вряд ли найдёт себе работу.

Воспитанник пензенского хоккея ярко блеснул на заре КХЛ, когда в качестве одного из лучших форвардов «Спартака» приглашался в сборную России на Евротур, но эта вспышка оказалась слишком короткой. Переход из «Спартака» в «Локомотив» не поспособствовал развитию карьеры Людучина, вскоре он был обменян в «Нефтехимик», в следующем сезоне сменил Нижнекамск на Нижний Новгород, а затем на два года осел в Сочи.



Последним клубом хоккеиста в КХЛ стала «Югра», после года в которой Людучин был на просмотре в «Куньлуне», а теперь решил вернуться на родину. Следующий сезон Роман начнёт в составе «Дизеля» в чемпионате ВХЛ.

Последним клубом хоккеиста в КХЛ стала «Югра», после года в которой Людучин решил вернуться на родину. Следующий сезон Роман начнёт в составе «Дизеля» в чемпионате ВХЛ.

Близок к переходу в ВХЛ и Пётр Счастливый, некогда успешно выступавший за «Локомотив», мытищинский «Химик», ЦСКА и «Салават Юлаев», а также проведший немало матчей в АХЛ. В составе уфимцев Пётр выигрывал Кубок Гагарина в 2011 году, но после того успеха его карьера пошла на спад.

Ещё год в Уфе, потом «Торпедо», рижское «Динамо», ХК «Сочи» и снова «Динамо» — такие частые переезды происходили отнюдь не от хорошей жизни, но прежняя результативность и полезность не возвращались к Счастливому. Теперь некогда именитый игрок может подписать контракт с «Кузней», в которой, возможно, и завершит карьеру хоккеиста.

Артём Чернов

Схожая ситуация происходит и с Артёмом Черновым, который также на днях может стать игроком новокузнецкого «Металлурга». «Кузня», к слову, родная команда Чернова, именно оттуда он уехал на повышение в «Авангард» в начале века, а затем отправился в путешествие по хоккейным городам страны.



В России Чернов поиграл, и довольно успешно, за ХК МВД и его преемник «Динамо», за «Торпедо», «Автомобилист», «Атлант» и «Салават Юлаев». С бело-голубыми Чернов даже выиграл Кубок Гагарина в 2012 году, и это осталось высшим достижением для Артёма. Последний сезон Чернов заканчивал без особого успеха в «Нижнекамске» и «Витязе», а летом долго оставался без контракта.



Теперь на него претендует «Кузня», и сейчас, кажется, для Чернова пришёл момент вернуться к истокам.