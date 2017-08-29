Итоги дня КХЛ: Назаров оступился, а Артюхин принёс удачу «Динамо»

«Трактор» вытесняет «Магнитку» из плей-офф

Всего четыре дня назад команды встречались в Магнитогорске, где челябинцы уступили с минимальным счётом — 1:2. Вторая серия «уральского дерби» завершилась с аналогичным счётом, но теперь уже в пользу «Трактора». Залогом успеха стали две шайбы в большинстве, организованные Кириллом Кольцовым и Ником Бэйленом в концовке первого и второго периода соответственно. Причём победная шайба “Трактора” была заброшена всего через полторы минуты после того, как Мэтт Эллисон с шикарной передачи Сергея Мозякина на отложенном штрафе сделал счёт 1:1. Отметим, что оба челябинских хоккеиста забросили свои первые шайбы в сезоне, открыв счёт набранным очкам. После четырёх проведенных матчей челябинцы поднялись в зону плей-офф, вытеснив из неё Магнитогорск.

«Витязь» остался ни с чем в Ярославле

«Локомотив» и «Витязь» подошли к очной встрече с одинаковым количеством очков. Разница лишь в том, что подмосковные хоккеисты, в отличии от ярославцев, начали сезон на выезде и для них пять очков из девяти возможных — отличный результат. При этом до сегодняшнего матча оба соперника не проигрывали в основное время, что также готовило болельщиков к упорному матчу. В самом начале матча Дмитрий Лугин воспользовался ошибкой гостей на выходе из зоны и отправил шайбу в ворота Игоря Сапрыкина.

Гостям удалось отыграться в начале второго периода, усилиями финского легионера Якко Риссанена, забросившего первую шайбу в КХЛ. На 27-й минуте ярославцы снова вышли вперед, реализовав большинство. Отличился Максим Тальбо. Минимальная разница в счете держалась до конца третьего периода, когда Брэндон Козун убежал к пустым воротам “Витязя”, тем самым поставив точку в матче. 3:1 и ярославцы заканчивают домашнюю серию победой. А подмосковные хоккеисты, потерпев первое поражение в основное время, отправляются в Подольск готовиться к домашней серии.

Победный дебют Артюхина за «Динамо»

Матч между московским «Динамо» и «Йокеритом» должен был стать битвой команд, успешно действующих при игре в большинстве. В итоге же команды практически не дали друг другу поиграть в неравных составах, действуя максимально аккуратно в единоборствах. Всего 6 минут штрафа заработали соперники на двоих. Игра же прошла под полным доминированием финской команды, которую удавалось сдерживать, в том числе, за счёт уверенных действий стража ворота “Динамо” — Александра Еременко. Однако, несмотря на активные действия гостей, счёт в матче открыли москвичи. Владимир Брюквин на 37-й минуте матча кистевым броском отправил шайбу в ворота Райана Заполски. Это был всего лишь второй по счёту бросок в створ у “Динамо” во втором периоде.

Гости отыгрались в третьем периоде благодаря броску Марко Анттилы и последовавшему рикошету, который застал врасплох Еременко. “Динамо” чудом удалось сдержать натиск “Йокерита” в концовке третьего периода и в овертайме, тем самым дав себе шанс заработать второе очко в серии буллитов. И москвичи этим шансом здорово воспользовались, реализовав две свои попытки и ни разу не позволив это сделать гостям. Ну, а итоговое соотношение по броскам в створ 17-45 добавит головной боли тренерскому штабу москвичей.

Нападающий Евгений Артюхин дебютировал в составе “Динамо” проведя на льду 15 минут и 27 секунд, отметившись одним броском в створ и пятью силовыми приёмам. Но главное, что первый матч форварда за бело-голубых увенчался победой.

«Нефтехимик» проигрывает впервые в сезоне

«Нефтехимик» принимал команду из Тольятти, будучи фаворитом. Отличная предсезонка команды Андрея Назарова вкупе со стопроцентным результатом на старте чемпионата способствовали позитивным предматчевым раскладам. Да и по ходу матча ничего не предвещало результата, который был зафиксирован на табло с финальной сиреной.

Игра у тольяттинцев не задалась с самого начала. Три подряд удаления в первом периоде не способствовали хорошей игре на выезде. Тем более против команды, пока не проигрывавшей в нынешнем сезоне. Вообще удалений у «Лады» в этом матче было много, но ни за одно из них гостей не наказали. Свою единственную шайбу они забросили в середине второго периода в равных составах. Отличился белорусский защитник Роман Граборенко, который ранее был замечен только в кулачных боях.

Это был тот случай, когда большое количество бросков по воротам Лазушина когда-то должно было принести результат. Весь матч хозяева активно закидывали голкипера «Лады» шайбами, но в итоге на 53-й минуте получили достойный ответ. Станислав Бочаров точным броском пробил скучавшего весь матч Ежова. Возможно, так бы и закончилось основное время, если бы не два удаления нижнекамцев, которые предопределили исход матча. Тольяттинцам удалось забросить шайбу при игре «5 на 3», тем самым реализовав первое большинство в сезоне. Картер Эштон подставил клюшку под бросок Дмитрия Воробьева. Сам же Воробьёв отличился в концовке матча, отправив шайбу из свой зоны в пустые ворота “Нефтехимика” — 3:1. “Лада” начинает выездную серию с победы, а “Нефтехимик “ терпит первое поражение в сезоне.