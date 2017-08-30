Привет лунатикам! 10 самых странных вратарей в истории НХЛ

Всем болельщикам известно, что большинство голкиперов – люди особенные. Амплуа вратаря само по себе подразумевает уникальную роль на площадке, но многие стражи ворот знамениты не только своими сейвами, но и крайне необычным поведением. В истории НХЛ таких персонажей было множество – в десятке нашлось место и российскому голкиперу.

Голкипер «Брюинз» очень не любит буллиты. Понять финна можно, но реакция на поражения в серии штрафных бросков у него бывает непредсказуемая. В 2008 году, когда Раск ещё только пробивался в состав «Бостона» через фарм-клуб, в матче с «Олбани» у вратаря сдали нервы. Соперник как мог издевался над финном, изобретая фантастические финты и сделав бесполезным «сухарь» Раска в основное и дополнительное время. Не выдержав психологического напряжения, голкипер попытался разбить клюшкой заградительное стекло, но оступился перед самым ударом и продолжил бушевать уже в раздевалке. В 2013 году после проигрыша «Монреалю» история повторилась: Туукка замахнулся клюшкой по борту, но орудие выскользнуло у него из рук, и он нелепо шлёпнулся набок.



Хитрые статистики подсчитали, что когда дело доходит до штрафных бросков, то вероятность поражения Раска составляет 33%. Правда, эти данные актуальны только до 2013 года, но не будет удивительным, если цифры эффективности финна при буллитах остались примерно такими же. Любопытно, что в 2015 году в Кении был обнаружен новый вид осы, которую назвали в честь вратаря — Thaumatodryinus tuukkaraski. Авторы открытия обосновали это тем, что ловушка этого голкипера столь же цепкая, как передние лапки данного вида ос.

Роман Чехманек («Филадельфия»)

Как правило, вратари не любят, когда шайба попадает в шлем – сильный бросок способен причинить боль и на время оглушить голкипера. Не таков был Чехманек, который частенько намеренно использовал голову для отражения бросков, и этот приём получил у болельщиков название «спасение черепом». В плей-офф сезона-2001/02, когда «Филадельфия» уступала в четвёртом матче «Оттаве» три шайбы, Чехманек неожиданно выкатился к центру площадки и принялся костерить своих партнёров за то, что они плохо держат шайбу и неудачно играют на пятачке перед своими воротами. Голкипера с трудом удалось успокоить, и, по признанию некоторых одноклубников чеха, на следующей тренировке ряд хоккеистов «Флайерз» специально бросали Чехманеку в голову.

Тим Томас («Бостон»)

У Томаса достаточно поздно началась полноценная карьера в НХЛ, и к тому моменту, когда он стал стартовым вратарём, его привычки и жизненные принципы стали абсолютно незыблемы. Когда в 2011 году его «Бостон» выиграл Кубок Стэнли, Тим отказался идти на официальный приём к президенту США Бараку Обаме в Белый дом. «Федеральное правительство выпустило ситуацию из-под контроля, угрожая правам, свободам и собственности народа. Это делается на уровне исполнительных, законодательных и судебных органов, это прямо противоречит конституции и видению отцов-основателей США. Именно поэтому я воспользовался своим правом и отказался от посещения Белого дома. Речь не о политике или партиях, поскольку и республиканцы, и демократы несут ответственность за сложившуюся ситуацию. Это тот выбор, который я должен был сделать, как человек и гражданин», — пояснил принципиальный Томас.



Через год он заявил, что ему нужен отдых от хоккея и он хочет больше времени посвящать друзьям, семье и вере. Вскоре после этого он начал публиковать статьи в «Фейсбуке», предупреждая всех о глобальном экономическом кризисе, утверждая, что хоккей сейчас не так уж важен.

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Турк Брода («Торонто»)

Брода играл за «Мэйпл Лифс» в 1940-50-х годах и был очень успешен в кубковых матчах. Когда его спросили, почему он так здорово действует именно в играх плей-офф, голкипер ответил: «Бонусы за победу не были слишком большими, но они были мне просто необходимы. А возможно, я просто был слишком глупым, чтобы понять всю сложность и серьёзность ситуации». Известен и комический спор Броды с тогдашним владельцем «Торонто» Конном Смайтом, который пригрозил отстранить вратаря от матчей, если тот не снизит вес до 190 фунтов (86,1 кг). Разногласия завершились торжественным взвешиванием за день до первого матча сезона-1949/50: весы показали 189 фунтов, дав довольному голкиперу возможность занять место в воротах.

Эд Белфор («Даллас»)

Многие болельщики помнят этого вратаря, прозванного Безумным Эдди. Белфор настолько трепетно и скрупулёзно относился к своей амуниции и всем ритуалам, связанным с ней, что на полном серьёзе заявлял одноклубникам и персоналу: «Если ты дотронешься до моих вещей, я тебя убью».



Жизнь Белфора вне льда также была полна приключений. Несколько раз голкипер был пойман полицией за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения, и в каждом из случаев он пытался отделаться взяткой. Когда в 2000 году в Далласе его остановили в нетрезвом виде, он сначала пинался и плевался в полисменов, а когда для его усмирения использовали газовый баллончик, то предложил стражам закона $ 100 тыс. «на лапу». На предложение последовал отказ, после чего обещанная сумма выросла до 1 млрд долларов, но на это полицейские уже просто не обратили внимания.

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Гленн Холл («Чикаго»)

Холл известен как один из лучших вратарей в истории лиги, и ему принадлежит рекорд, который вряд ли когда-либо будет побит: 502 матча, сыгранных подряд. При этом голкипер был отмечен крайне странным поведением перед играми. Холл утверждал, что он намного лучше ловит шайбу, если до старта матча ему удастся вызвать у себя рвоту. «Я всегда чувствовал, что лучше играю, если я болен. Если ничего не болит, то я не ощущал, что сделал всё для победы», — заявлял Холл, специально вызывая рвоту с помощью стакана апельсинового сока.

Руа – один из величайших голкиперов всех времён, который также не был лишён самых разных причуд. Самая известная из них достаточно безобидна: Патрик любил разговаривать со штангами ворот, причём не стеснялся в этом признаваться. «А что тут такого? Я – вратарь, а штанги – мои друзья», — говорил Руа. Кроме этого, он очень не любил проигрывать и сохранил лютую ненависть к поражениям, будучи на тренерской работе.



В 2007 году, являясь хозяином молодёжного клуба «Квебек Ремпартс», Руа ударил совладельца команды соперников «Чикутими Сагенинс». Поводом к драке послужила акция болельщиков «Чикутими», которые не давали «Квебеку» пройти в клубный автобус. Год спустя сын Патрика Джонатан в жестокой драке на льду избил своего коллегу по вратарскому цеху, который также играл за ненавистный «Чикутими». Джонатану дали 7 матчей дисквалификации, Руа-старший получил 5 игр «отсидки». Сам Патрик утверждал, что не давал команды драться, хотя на видео был заметен красноречивый жест, который он сделал сыну.

Илья – настоящий автомат по выдаче бессмертных фраз и афоризмов. Полёты в космос, устройство Вселенной, древнегреческая философия, смертная казнь за убийство тигра в Китае, красота сибирских хаски – интересы Брызгалова всегда были намного шире, чем просто хоккейные матчи. «Очень бы хотел научиться управлять космической ракетой. Мечтаю полететь в космос, хоть это и дорого. Честно вам говорю, а вы смеётесь. Поймите, мне здесь неинтересно. Вот здесь, на Земле. Житейское, практическое меня не цепляет», — говорил Илья, который бы мог реализоваться на льду гораздо полнее, если бы уделял чуть больше внимания самому хоккею.

Нынешний генеральный менеджер «лётчиков» также является личностью легендарной. Выходя на лёд, Хекстолл превращался из флегматичного человека в агрессивного зверя, и далеко не случаен тот факт, что именно Рону принадлежат рекорды по количеству штрафного времени для вратарей (3 сезона подряд он набирал больше 100 минут штрафа). Самый известный пример его агрессии – это знаменитый прыжок на Криса Челиоса в плей-офф 1989 года, когда разъярённый Хекстолл после свистка сбил соперника и начал наносить ему удары вратарским «блином».

Жиль Граттон («Рейнджерс»)

Вот и он, лидер рейтинга самых оригинальных голкиперов. О Жиле Граттоне известно не так много, поскольку в НХЛ он провёл лишь 47 матчей в 1970-х годах, но забыть его причуды просто невозможно. Например, Граттон утверждал, что помнил своё существование в прошлых жизнях, а его нынешняя жизнь вратаря является наказанием за предыдущие проступки. На вопрос о том, кем же он был раньше, голкипер смело отвечал, что был солдатом в войсках испанской инквизиции, где служил в пехоте (этим он объяснял боль в животе, которую периодически испытывал). Одному из одноклубников Джону Дэвидсону он пообещал, что однажды тот войдёт в комнату, где стоит рояль, и начнёт виртуозно на нём играть, хотя Дэвидсон ни разу в жизни не прикасался к пианино и не знал нотной грамоты. В один из игровых дней Жиль отказался выйти на лёд, потому что, по его сведениям, Луна находилась в неблагоприятной точке, а после завершения карьеры неоднократно заявлял, что шайбы, которыми играют в хоккей, – это настоящие камни. Производила впечатление и маска Граттона в виде тигриной пасти: в нынешние времена это не вызвало бы какой-то особой реакции, но 40 лет назад такое было в диковинку.