«Торпедо» будет ближе всех к СКА и ЦСКА на Западе? Мнения экспертов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, бывший главный тренер омского «Авангарда» Фёдор Канарейкин и заслуженный тренер России Юрий Новиков подвели итоги первой недели регулярного чемпионата КХЛ.

— Кто разочаровал, а кто удивил по итогам первой недели регулярного чемпионата КХЛ?

Кожевников: Никто пока не разочаровал. Всё идёт так, как и должно быть по составам, по комплектации. «Сибирь» можно отметить. «Адмирал», естественно, удивил, он проиграл четыре игры. А так всё ожидаемо.



Канарейкин: Давайте подождём 10-15 игр, потому что у кого-то в начале чемпионата длинные домашние серии, соперники разные по силе. Питер показывает игру на старте. Но пока что без всяких выводов. Не нужно торопиться, надо подождать ещё игр пять минимум.



Новиков: Очень мощно показал себя Питер – наш лидер хоккея. Хоть он немножко сбился, потеряв очки в матче с «Витязем», но он начал сильно сезон. Это радует, потому что СКА – наша топовая команда, которая сегодня олицетворяет нашу лигу. Немножко большего ждали от ЦСКА, но многим командам нужно время для того, чтобы вкатиться в чемпионат, чтобы получить уверенность. Поражения для Уфы на последних секундах обидны, они оставляют шрамы у тренеров и игроков, и выйти из этой ситуации не так просто. Ожидали чуда от «Югры», но там некому его сотворить. Вроде неплохо стартовало «Торпедо» — крепкая и неуступчивая на протяжении многих лет команда без комплексов. К ней относятся с уважением все клубы в лиге. Для «Магнитки» это будет не её сезон, но тем не менее для неё характерен медленный вход в чемпионат, вальяжный по результату. Но сейчас она ослабла, поэтому этот год для неё будет непростым. У команды есть потери, из-за которых трудно сказать, когда она вернётся в число топовых команд.



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— Будет ли «Нефтехимик» в тройке на Востоке к концу сентября?

Кожевников: Хороший старт «Нефтехимика»? Это ожидаемо. Где бы Назаров ни работал, у него результат был и команды играли. И в Челябинске у него играла команда, и в Астане. Будем смотреть, но прошло всего четыре-пять игр.

Кожевников: Хороший старт «Нефтехимика»? Это ожидаемо. Где бы Назаров ни работал, у него результат был и команды играли.

Канарейкин: «Нефтехимик» провёл сильно предсезонные турниры и начало домашней серии. Сейчас посмотрим, как они сыграют последующие игры. Что касается того, где он будет, то ему в этом году по силам попасть в плей-офф. Это первая задача, которая перед ними стоит. Что будет дальше – покажет время.

Новиков: У команды была удачная домашняя серия, а когда начнутся выезды, будет немножко сложнее. Удержится ли она в тройке? Трудно сказать, но в любом случае это хороший старт, он создаёт настроение для болельщиков и команды в целом. Старт – это очень важно.

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— «Торпедо» пока выглядит более серьёзным соперником для СКА и ЦСКА на Западе, чем «Локомотив»?

Кожевников: «Торпедо» всегда является конкурентом. Последние два-три года они неплохо играют. Это не какое-то открытие. Галимов здорово играет. Но опять же мы будем делать выводы после 10-15 туров. Сейчас начнёт накапливаться усталость, чемпионат у нас очень жёсткий. Усталость придёт, и тогда мы увидим, где есть мастерство и тренерские задумки будут играть роль.

Канарейкин: Нет, я думаю, что составить конкуренцию «армейским» командам будет сложно. «Торпедо» последние годы регулярно попадает в зону плей-офф. Я думаю, что задачи перед ними в этом сезоне стоят более высокие, чем в прошедшем. Посмотрим, как будет. На Востоке есть две команды, которые сделают уверенный шаг вперёд – это «Нефтехимик» и «Автомобилист». А на Западе есть за что побороться. «Динамо» тоже в сравнении с прошлым годом ослабло. Место, которое можно занять, есть.



Новиков: Вообще, нижегородцы, может быть, вернулись к уровню команд Советского Союза, когда они были очень крепкой командой с интересными игроками. Можно даже сравнивать эту команду с той, хотя они по стилю разные. Нижний Новгород имеет хороший коллектив, на который должен ходить зритель. Болельщики должны смотреть и получать удовольствие от результата и борьбы. Они не будут разочарованы, если будут приходить и поддерживать свою команду. Касаемо конечных результатов сказать сложно, потому что «Локомотив», как мне кажется, имеет определённую сложность психологическую. От него постоянно ждут большого результата, и это оказывает определённое давление на игроков и тренеров. Нужно идти только вперёд и к победе.