Радулов вставил зубы, а у Кузнецова новая форма. Соцсети игроков НХЛ

Спортивное утро россиян
Дэн Мильштейн, агент многих российских игроков, выступающих в НХЛ, выставил видео из тренировочного лагеря. Панарин, Зайцев, Педан и Миронов занимаются в Калифорнии. По утрам — беговая эстафета по пляжу.
Развлечение Миронова
Андрей вот уже несколько недель в поте лица готовится к дебюту в НХЛ. Мало приятного в летних тренировках, но, когда рядом любимая девушка, работать гораздо легче!
Путешествие Лундквиста
Шведский голкипер весь в заботах. На прошлой неделе Хенрик отправился в Осло, где анонсировал благотворительный хоккейный матч, который пройдёт в следующем году. Затем он сразу же отправился в Нью-Йорк — готовиться к старту нового сезона.
Новый костюм Кузнецова
С чувством юмора у Евгения полный порядок! После матча «Трактора» с «Магниткой» (1:2) нападающий «Вашингтона» опубликовал свою фотографию в шлеме танкиста со своим номером 92, в плащ-палатке и с клюшкой в руках. «Вот кого вам не хватило сегодня для победы», — написал Кузнецов.
Первый баскетбольный матч Комарова
Лео Комаров впервые вместе с сыном сходил на баскетбол в Финляндии. На малыша предусмотрительно надели наушники, чтобы он не оглох от шума трибун.
Отдых Бобровского
Голкипер «Коламбуса» знает, когда нужно поработать сверх нормы, а когда и отдохнуть. Полежав на травке в Болонье, Сергей решил махнуть на денёк в Венецию.
Малкин с собакой
26 августа в Америке отмечают национальный день собаки. По такому случаю Евгений Малкин сфотографировался с очаровательной чихуахуа.
Тарасенко — гонщик
На днях Владимир Тарасенко попробовал себя в автоспорте. Форвард «Сент-Луиса» прокатился на гоночной машине Honda. В России появился конкурент Даниилу Квяту?
Загорелый Панарин
Артемий с пользой проводит время в Калифорнии. «Отдых — самый приятный момент в тренировочном процессе», — написал нападающий «Коламбуса».
Овечкин в гостях у Плющенко
Александр Овечкин продолжает радовать своих друзей. Капитан «Вашингтона» побывал в гостях у Яны Рудковской и Евгения Плющенко. С собой Александр захватил клюшку, которая была продана на благотворительном аукционе.
Радулов вставил зубы
«Продолжение следует», — написал Александр Радулов к фотографии в кабинете стоматолога.