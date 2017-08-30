Радулов вставил зубы, а у Кузнецова новая форма. Соцсети игроков НХЛ

Спортивное утро россиян

Дэн Мильштейн, агент многих российских игроков, выступающих в НХЛ, выставил видео из тренировочного лагеря. Панарин, Зайцев, Педан и Миронов занимаются в Калифорнии. По утрам — беговая эстафета по пляжу.

Уволить без выходного пособия. Худшие контракты в НХЛ. Запад Куликов ещё не сыграл за «Джетс» ни одного матча, но его уже принято ругать.

Развлечение Миронова

Андрей вот уже несколько недель в поте лица готовится к дебюту в НХЛ. Мало приятного в летних тренировках, но, когда рядом любимая девушка, работать гораздо легче!

Путешествие Лундквиста

Шведский голкипер весь в заботах. На прошлой неделе Хенрик отправился в Осло, где анонсировал благотворительный хоккейный матч, который пройдёт в следующем году. Затем он сразу же отправился в Нью-Йорк — готовиться к старту нового сезона.

Новый костюм Кузнецова

С чувством юмора у Евгения полный порядок! После матча «Трактора» с «Магниткой» (1:2) нападающий «Вашингтона» опубликовал свою фотографию в шлеме танкиста со своим номером 92, в плащ-палатке и с клюшкой в руках. «Вот кого вам не хватило сегодня для победы», — написал Кузнецов.

Первый баскетбольный матч Комарова

Лео Комаров впервые вместе с сыном сходил на баскетбол в Финляндии. На малыша предусмотрительно надели наушники, чтобы он не оглох от шума трибун.

Отдых Бобровского

Голкипер «Коламбуса» знает, когда нужно поработать сверх нормы, а когда и отдохнуть. Полежав на травке в Болонье, Сергей решил махнуть на денёк в Венецию.

Новый друг Бобровского и Радулов в команде Ковальчука. Соцсети игроков НХЛ Молодёжь работает, а мастеровитые игроки отдыхают. На опыте.

Малкин с собакой

26 августа в Америке отмечают национальный день собаки. По такому случаю Евгений Малкин сфотографировался с очаровательной чихуахуа.

Тарасенко — гонщик

На днях Владимир Тарасенко попробовал себя в автоспорте. Форвард «Сент-Луиса» прокатился на гоночной машине Honda. В России появился конкурент Даниилу Квяту?

Загорелый Панарин

Артемий с пользой проводит время в Калифорнии. «Отдых — самый приятный момент в тренировочном процессе», — написал нападающий «Коламбуса».

Овечкин в гостях у Плющенко

Александр Овечкин продолжает радовать своих друзей. Капитан «Вашингтона» побывал в гостях у Яны Рудковской и Евгения Плющенко. С собой Александр захватил клюшку, которая была продана на благотворительном аукционе.

Овечкин, Марков и Зарипов. Кто из хоккеистов женился этим летом Не только Овечкин нашёл вторую половинку и закатил шумную вечеринку.

Радулов вставил зубы

«Продолжение следует», — написал Александр Радулов к фотографии в кабинете стоматолога.