5 игроков, которых не поняли болельщики их прошлых и новых команд

Вспоминаем наиболее громкие хоккейные переходы, после которых у болельщиков оставался неприятный осадок. Ведь их некогда любимые или, как в случае с Артюхиным и «Динамо», попавшие в опалу хоккеисты принимали неоднозначные решения. Больше остальных в подобных сделках фигурирует СКА, ведь отношения между московскими и питерскими фанатами всегда были напряжёнными.

Динамовские болельщики ещё долго будут обсуждать подписание контракта Евгения Артюхина с их любимой командой. Пережив возвращение Михаила Анисина, в конце августа они столкнулись с новым сюрпризом. Дело в том, что репутация Артюхина заставила многих специалистов всерьёз задуматься, а правильно ли поступило динамовское руководство, взяв на работу 34-летнего форварда? Евгений много раз участвовал в различных конфликтных ситуациях на льду, связанных именно с «Динамо». Особняком стоит избиение бывшего защитника москвичей Янне Яласваары. В то время Артюхин выступал за СКА. Однако сам хоккеист уже заявил, что это не более чем стечение обстоятельств. Никакой неприязни к «Динамо» и болельщикам бело-голубых он не испытывает, травм никому наносить не хотел, а вот поднимать славные динамовские традиции – это с удовольствием. Посмотрим, принесёт ли нападающий пользу новой команде или будет по старой привычке большую часть времени проводить на скамейке для штрафников.

«В чём-то я был не прав в играх с «Динамо». Артюхина ждёт горячий приём Как Артюхина встретят там, где его не ждали? История с Яласваарой ещё не забыта.

Ещё один своеобразный хоккеист успел поиграть за «Ак Барс» и «Салават Юлаев», в который пришёл в межсезонье. С Паниным не стали продлевать контракт в ЦСКА, и хоккеист хотел вернуться в Казань, но против его приглашения выступил главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов. В результате Панина приютил Леонид Вайсфельд, посчитав, что жёсткий и любящий силовой хоккей защитник не помешает уфимской команде. Панина почти невозможно обыграть один в один, но порой он перегибает палку и играет откровенно грязно. История его дисквалификаций огромна. Интересно, как Панин будет действовать в матчах с «Ак Барсом». Памятуя о том, что капитан казанцев Александр Свитов всегда готов ответить грубиянам и постоять за свой коллектив, должно получиться занимательно. Ждём 22 ноября. Именно тогда соперники встретятся в Уфе.

После того как Илья Ковальчук уехал за океан, стал звездой НХЛ и капитаном «Атланты», многие спартаковские болельщики рассчитывали, что рано или поздно форвард вернётся в родную команду. Именно спартаковцы по праву считают его своим воспитанником. После «Атланты» был «Нью-Джерси», а затем Илья досрочно расторг контракт с «дьяволами» и отправился за большими деньгами в СКА.

И что тут делать «Спартаку», когда на кону стоял миллионы? Фанаты красно-белых затаили обиду на Ковальчука, некоторые называли его предателем. Непонятно, сыграет ли ещё за «Спартак» нападающий, ведь у него в планах возвращение в НХЛ через год. Ну а со СКА он уже успел выиграть два Кубка Гагарина.

Илья Ковальчук Фото: photo.khl.ru

Более громким получился переход из «Спартака» в СКА нападающего Максима Рабина. Форвард был капитаном московской команды, настоящим бойцом, лидером и вожаком красно-белого коллектива. Мог в любой момент подраться с соперником, завести партнёров, забить решающую шайбу. Но после первого сезона КХЛ случилось непредвиденное: Максим согласился перейти в стан злейшего врага спартаковцев. В СКА ему предложили солидные деньги, а в «Спартаке», по словам самого игрока, его не устроило 20-процентное сокращение зарплаты в рамках антикризисной программы Континентальной хоккейной лиги. Рыбин, что не мудрено, сразу попал в опалу спартаковцам, которые так и не простили ему этого поступка. «Рыбина больше никогда не должно быть в «Спартаке», — заявляли болельщики. И их можно понять.

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Схожая история произошла с защитником Виталием Меньшиковым. Поклонники «Сибири» до сих пор вспоминают, как он целовал эмблему их любимого клуба, разглагольствуя о своей верности новосибирцам. Меньшиков провёл несколько солидных боёв, не испугался кулачного поединка с самим Дамиром Рыспаевым, выкладываясь на льду от первой до последней минуты. Но чем больше назревал его обмен, тем меньше желания становилось у игрока. Стало заметно, что мыслями Меньшиков уже в другой команде. В результате на флажке закрытия трансферного окна он перебрался в «Авангард». Отношения между Новосибирском и Омском непростые, поэтому на Меньшикова сразу обиделись, а кто-то и вовсе записал его в предатели. Но сам хоккеист заявил, что до сих пор благодарен новосибирской публике за их незабываемую поддержку. Однако теперь его сердце отдано новому коллективу. Интересно, что в «Авангарде» хоккеист снова работает под руководством Андрея Скабелки, с которым трудился в «Сибири».