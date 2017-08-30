5 игроков, которых не поняли болельщики их прошлых и новых команд

Вспоминаем наиболее громкие хоккейные переходы, после которых у болельщиков оставался неприятный осадок. Ведь их некогда любимые или, как в случае с Артюхиным и «Динамо», попавшие в опалу хоккеисты принимали неоднозначные решения. Больше остальных в подобных сделках фигурирует СКА, ведь отношения между московскими и питерскими фанатами всегда были напряжёнными.
н. Евгений Артюхин
Динамовские болельщики ещё долго будут обсуждать подписание контракта Евгения Артюхина с их любимой командой. Пережив возвращение Михаила Анисина, в конце августа они столкнулись с новым сюрпризом. Дело в том, что репутация Артюхина заставила многих специалистов всерьёз задуматься, а правильно ли поступило динамовское руководство, взяв на работу 34-летнего форварда? Евгений много раз участвовал в различных конфликтных ситуациях на льду, связанных именно с «Динамо». Особняком стоит избиение бывшего защитника москвичей Янне Яласваары. В то время Артюхин выступал за СКА. Однако сам хоккеист уже заявил, что это не более чем стечение обстоятельств. Никакой неприязни к «Динамо» и болельщикам бело-голубых он не испытывает, травм никому наносить не хотел, а вот поднимать славные динамовские традиции – это с удовольствием. Посмотрим, принесёт ли нападающий пользу новой команде или будет по старой привычке большую часть времени проводить на скамейке для штрафников.
з. Григорий Панин
Ещё один своеобразный хоккеист успел поиграть за «Ак Барс» и «Салават Юлаев», в который пришёл в межсезонье. С Паниным не стали продлевать контракт в ЦСКА, и хоккеист хотел вернуться в Казань, но против его приглашения выступил главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов. В результате Панина приютил Леонид Вайсфельд, посчитав, что жёсткий и любящий силовой хоккей защитник не помешает уфимской команде. Панина почти невозможно обыграть один в один, но порой он перегибает палку и играет откровенно грязно. История его дисквалификаций огромна. Интересно, как Панин будет действовать в матчах с «Ак Барсом». Памятуя о том, что капитан казанцев Александр Свитов всегда готов ответить грубиянам и постоять за свой коллектив, должно получиться занимательно. Ждём 22 ноября. Именно тогда соперники встретятся в Уфе.
н. Илья Ковальчук
После того как Илья Ковальчук уехал за океан, стал звездой НХЛ и капитаном «Атланты», многие спартаковские болельщики рассчитывали, что рано или поздно форвард вернётся в родную команду. Именно спартаковцы по праву считают его своим воспитанником. После «Атланты» был «Нью-Джерси», а затем Илья досрочно расторг контракт с «дьяволами» и отправился за большими деньгами в СКА.
И что тут делать «Спартаку», когда на кону стоял миллионы? Фанаты красно-белых затаили обиду на Ковальчука, некоторые называли его предателем. Непонятно, сыграет ли ещё за «Спартак» нападающий, ведь у него в планах возвращение в НХЛ через год. Ну а со СКА он уже успел выиграть два Кубка Гагарина.
Илья Ковальчук
н. Максим Рыбин
Более громким получился переход из «Спартака» в СКА нападающего Максима Рабина. Форвард был капитаном московской команды, настоящим бойцом, лидером и вожаком красно-белого коллектива. Мог в любой момент подраться с соперником, завести партнёров, забить решающую шайбу. Но после первого сезона КХЛ случилось непредвиденное: Максим согласился перейти в стан злейшего врага спартаковцев. В СКА ему предложили солидные деньги, а в «Спартаке», по словам самого игрока, его не устроило 20-процентное сокращение зарплаты в рамках антикризисной программы Континентальной хоккейной лиги. Рыбин, что не мудрено, сразу попал в опалу спартаковцам, которые так и не простили ему этого поступка. «Рыбина больше никогда не должно быть в «Спартаке», — заявляли болельщики. И их можно понять.
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з. Виталий Меньшиков
Схожая история произошла с защитником Виталием Меньшиковым. Поклонники «Сибири» до сих пор вспоминают, как он целовал эмблему их любимого клуба, разглагольствуя о своей верности новосибирцам. Меньшиков провёл несколько солидных боёв, не испугался кулачного поединка с самим Дамиром Рыспаевым, выкладываясь на льду от первой до последней минуты. Но чем больше назревал его обмен, тем меньше желания становилось у игрока. Стало заметно, что мыслями Меньшиков уже в другой команде. В результате на флажке закрытия трансферного окна он перебрался в «Авангард». Отношения между Новосибирском и Омском непростые, поэтому на Меньшикова сразу обиделись, а кто-то и вовсе записал его в предатели. Но сам хоккеист заявил, что до сих пор благодарен новосибирской публике за их незабываемую поддержку. Однако теперь его сердце отдано новому коллективу. Интересно, что в «Авангарде» хоккеист снова работает под руководством Андрея Скабелки, с которым трудился в «Сибири».