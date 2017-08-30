«Магнитка» освободила Пивцакина из ЦСКА, «Торпедо» оступилось в Астане

«Тампа» интересуется Зариповым

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» контактировал с российским нападающим Данисом Зариповым, информирует TSN. Как сообщается, конкретных переговоров с 36-летним хоккеистом пока не велось, но «молнии» не единственная команда, которая проявила интерес к хоккеисту.



Данис Зарипов летом был дисквалифицирован ИИХФ после положительной допинг-пробы. Игрок подал апелляцию, но на данный момент не имеет права выступать в европейских соревнованиях. Национальная хоккейная лига, напротив, одобрила возможный переезд игрока за океан.



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Доан завершил карьеру игрока

Бывший нападающий «Аризоны Койотс» Шейн Доан объявил о завершении игровой карьеры. В конце прошлого сезона клуб отказался продлевать контракт с 40-летним форвардом. Доан провёл в НХЛ 21 сезон и всё это время играл только за одну команду. Нападающий дебютировал в составе «Виннипег Джетс» в 1995 году. Затем клуб был передислоцирован в Аризону, и Доун выступал за «Койотс» до окончания своей карьеры.



В прошлом сезоне нападающий провёл 74 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 (6+21) очков. В общей сложности на счету Доана 1540 матчей и 972 (402+570) очка в регулярных чемпионатах НХЛ. За свою карьеру он провёл 55 матчей в плей-офф и набрал в них 28 (15+13) очков. В составе сборной Канады Доан дважды становился чемпионом мира.

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ЦСКА обменял Пивцакина в «Магнитку»

Московский ЦСКА обменял защитника Никиту Пивцакина в магнитогорский «Металлург» на игрока обороны Дмитрия Шуленина. 21-летний Шуленин не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне КХЛ. 26-летний Пивцакин в свою очередь сыграл в двух встречах, не набрав результативных баллов при показателе полезности «0», в среднем проводя на льду около 10 минут за матч. Пивцакин — воспитанник омского хоккея, ранее выступал за «Авангард» на протяжении семи сезонов.

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«Барыс» выходит в лидеры Востока

Астанинский «Барыс» завершил первую домашнюю серию нового сезона КХЛ победой над нижегородским «Торпедо». Хозяева первыми вышли вперёд, благодаря удачной реализации большинства Талгатом Жайлауовым. Нижегородцы отыгрались в начале второго периода, первую шайбу в сезоне забросил Денис Баранцев. «Барыс» потом вышел в лидеры матча, защитник-новичок Даррен Диц забросил уже свою третью шайбу за новую команду, причём гол в ворота Станислава Галимова получился очень эффектным. Гости отыгрались за семь минут до конца встречи, усилиями Михаила Григорьева.

Уже через минуту Найджел Доус вернул лидерство своей команде, точку в матче поставил Кевин Даллмэн броском в пустые ворота. «Барыс» одержал три победы в четырёх первых матчах сезона и расположился на третьем месте в Восточной конференции, «Торпедо» заработало 7 из 12 возможных очков на выезде. «Мы сегодня умудрились сами проиграть этот матч. Создавать столько моментов в упор с линии ворот, такая слабая реализация. Наверное, поэтому мы сегодня и не заслужили победы», — сказал после матча главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра.

«Слован» одержал первую победу в сезоне

Завершала игровой день встреча в Братиславе между «Слованом» и минским «Динамо». Обе команды ужасно начали новый сезон, уступив во всех трёх стартовых матчах, вечером в среду одной из этих команд было суждено начать победную серию. В середине первого периода точный кистевой бросок удался игроку белорусской команды Александру Павловичу. Хозяева ответили голом в меньшинстве за одну секунду до окончания первого периода, отличился Колби Дженовей.



Динамовцы вновь вышли вперёд во втором периоде, при игре в большинстве Евгений Ковыршин оказался расторопнее всех на пятачке, удачно добив шайбу в ворота – 2:1. В третьем периоде «Слован» перевернул ход матча, забросив две шайбы в большинстве усилиями Андрея Месароша и Михала Ржепика. На последних минутах Радек Смоленяк отправил шайбу в пустые ворота – 4:2! «Слован» одержал первую победу в сезоне.