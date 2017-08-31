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КХЛ
Текст: Владислав Уткин
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Лада» не сотворит сенсацию в Казани. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Если, конечно, гол Павла Турбина из «Амура» не сломал Эмиля Гарипова психологически.
31 августа 2017, четверг. 08:00 Хоккей

Руководитель отдела «Хоккей» Александр Рожков и обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделились своим видением раскладов очередного игрового дня КХЛ.

«Салават Юлаев» — ХК «Сочи»

А.Р.: Первый матч игрового дня состоится в Уфе. Сможет ли «Салават» одержать вторую победу в сезоне?

П.П.: Думаю, да, для Уфы пришла пора выигрывать. Они начали тяжеловато. В первом матче «Салават» ещё кое-как выиграл при плохой игре, но затем последовали два неожиданных поражения подряд — от «Амура» и «Куньлуня». «Сочи», наоборот, первый матч проиграл, а остальные два выиграл, но пока что хоккей в исполнении сочинцев оставляет желать лучшего. Нервничает Барулин, мы видим, что из-за этого Шикин играет в воротах. Поэтому в Уфе «леопардам» будет непросто. Собственно говоря, вряд ли «Салават» покажет феерический хоккей, у них пока далеко не всё получается. Но поставлю на победу команды Вестерлунда. Возможно, минимальную, возможно, в дополнительное время. Но время побеждать пришло, иначе болельщики не поймут, и получится провальная домашняя серия.

А.Р.: Как считаешь, сможет ли Шикин вытеснить Барулина, который неудачно провёл предсезонку и сел в запас в первых матчах? Что происходит с Барулиным?

П.П.: Думаю, да. Вообще, Шикину давно пора выходить на новый уровень, он как-то засиделся. Разговариваешь с некоторыми хоккеистами, и у них бывает определённый уровень, и он не может прыгнуть выше головы. Ощущение, что Дмитрий просто смирился с ролью бэкапа. Пора уже прибавлять и выходить в основе. Во время предсезонки Зубов заявил, что у него нет первого или второго номера. Да, летом он больше ставил на Барулина, но он сказал, что даст шанс всем. И сейчас мы видим, что эти слова подтверждаются делом. Так что, вполне возможно, Шикин может стать первым номером. Ну а время Барулина, наверное, уходит. Нельзя всю жизнь играть на одном уровне. Не будем забывать, что Константин – один из самых высокооплачиваемых игроков в команде, поэтому ему надо прибавлять.

Панышев: Шикину давно пора выходить на новый уровень, он как-то засиделся. Ощущение, что Дмитрий просто смирился с ролью бэкапа

А.Р.: Два защитника в «Салавате» забили столько же, сколько и все форварды. Схема Вестерлунда не даёт раскрыться ведущим форвардам?

П.П.: Возможно. Основная беда «Салавата» — игра в большинстве, почти ничего не забивается. Да, пытается Ларсен, он и есть один из забивающих защитников. А форварды пока молчат. Может быть, игровая модель им в чём-то мешает. Оставим эту ситуацию на откуп тренерскому штабу.

А.Р.: Да, «Салавату» надо побеждать, иначе сравнения с прошлым сезоном будут мелькать всё чаще и чаще. Если не сейчас выигрывать, то когда?

П.П.: Тем более иностранный тренер, с него будут вдвойне спрашивать.

Прогноз Панышева: победа «Салавата Юлаева» в основное время.

Прогноз Рожкова: победа «Салавата Юлаева» в основное время.

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«Ак Барс» — «Лада»

А.Р.: Мы с тобой не поверили в «Ладу» в Нижнекамске. Поверим ли в Казани?

П.П.: Сложный матч для прогноза. Фаворит здесь очевиден, им будет «Ак Барс». Команда выиграла три матча на старте чемпионата и набрала девять очков. Она идёт наравне с «Нефтехимиком», два татарстанских клуба очень удачно выступают. Но нижнекамцы уже потерпели одно поражение как раз от тольяттинцев. «Лада» выглядела грозной силой даже без нескольких лидеров. Мы видим, что Артис Аболс работает, и его работа даёт плоды. Конечно, сумасшедший матч провёл Лазушин, когда у его команды было очень много игры в меньшинстве. Прошлый матч «Ак Барса» больше запомнился феерическим голом защитника «Амура» Павла Турбина в стиле Андрея Маркова динамовских времён. У Билялетдинова, наверное, было дежавю, когда он увидел этот гол. Не думаю, что это сильно скажется на матче с «Ладой», но может наложить отпечаток на психологию Эмиля Гарипова.

А.Р.: Хочется увидеть в воротах хозяев Тимура Билялова. Не потому, что Гарипов плохо играл и пропустил от чужих ворот. Нужно давать шанс и сменщику, ведь должны играть два голкипера. Да и просто хочется увидеть молодого, талантливого вратаря в деле. Матч с «Ладой» позволяет Билялетдинову доверить место в воротах Билялову.

П.П.: Да, но мы видим, что в прошлом сезоне почти не играл Галимов. Билялетдинов больше любит, когда у него играет один вратарь. Билялов в прошлом сезоне начал всё всем доказывать лигами ниже, но только сейчас он получил минимальный шанс. Его можно и нужно пробовать, но есть ярко выраженный первый номер – Гарипов. Что касается прогноза, то опять поставлю против «Лады», но если тольяттинцы и здесь сенсацию преподнесут, то пусть тогда выигрывают кубок Гагарина.

Панышев: Опять поставлю против «Лады», но если тольяттинцы и в матче с «Ак Барсом» сенсацию преподнесут, то пусть тогда выигрывают кубок Гагарина

А.Р.: «Ладу» недооценивают, и зря. Мы видим, это хорошая команда, она может удивить и сделает это ещё не раз. Матч в Казани будет очень тяжело выиграть, но встреча получится интересной.

Прогноз Панышева: победа «Ак Барса» в основное время.

Прогноз Рожкова: победа «Ак Барса» в основное время.

«Лада» стоит на выход из КХЛ, судьи её убивают». Итоги прямого эфира
Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей.

«Динамо» (Рига) – «Спартак»

А.Р.: Рига удачно сыграла на выезде и выиграла два последних матча. Как считаешь, сможет ли «Динамо» обыграть «Спартак»?

П.П.: Скорее всего, сможет. Потрясающую форму набрал Индрашис. Кто не смотрел повторы голов матча динамовцев с «Югрой», обязательно это сделайте. Он забил роскошную шайбу в концовке. Прямо со вбрасывания ему отдали пас, и Микс с кистей поразил девятку. Нравятся легионеры, нравится Лессио. Команда начинает потихонечку оживать. Мы видим, что Озолиньш работает. Человек не то чтобы трудится первый год главным тренером рижского «Динамо», для него это вообще первый сезон в качестве наставника. Естественно, ему нужно влиться в работу и понять её специфику, тогда уже мы сможем предъявлять ему какие-то требования. Ну а «Спартак» пока не впечатляет. Выиграли только в Ханты-Мансийске, где выигрывают все, кроме «Северстали». Пока что красно-белым тяжело. Епанчинцев – единственный тренер в КХЛ, который пришёл в это межсезонье из ВХЛ, и, к сожалению, эта Высшая лига в «Спартаке» и сидит. По крайней мере, в плане показанного хоккея.

А.Р.: Про «Спартак» поговорим позже, сейчас хочется обсудить Озолиньша. Рига 45 минут на равных билась в Омске, должна была брать очки в Новосибирске, но там здорово Салак сыграл. Они выиграли в Астане в основное время, вытащили матч в Ханты-Мансийске, когда коэффициент на их итоговую победу по ходу третьего периода, наверное, был равен 50. Не считаешь ли ты, что сейчас в КХЛ растёт тренер, который в будущем будет способен возглавить топ-клуб?

П.П.: Думаю, да. Но не стал бы громко говорить про топ-клубы, этот тренер нужен в Латвии. Возможно, в будущем мы увидим его главным тренером национальной латвийской сборной. На Озолиньша прежде всего рассчитывают в его родной стране. Думаю, им могут заинтересоваться и за океаном, где он провёл большую часть игровой карьеры. Озолиньш – красавец и символ латвийского хоккея. Он и хоккеистом был очень толковым, а теперь и как тренер начинает постепенно добиваться успеха. Мне нравится Рига на старте. Где-то не хватает мастерства, где-то им не везёт, но видно, что команда бьётся, что будет постепенно делать шаги и стараться добиваться своего для попадания в плей-офф.

А.Р.: «Спартак» бьётся, у игроков видно желание, а «Динамо» бьётся и знает, что делать. Это главное отличие сейчас между командами. Риге не всегда хватает мастерства, сейчас травмированы важные игроки, но есть система, по которой команда играет и добивается результата. Мне кажется, первый домашний матч рижане выиграют.

Панышев: Не стал бы громко говорить про топ-клубы, Озолиньш нужен в Латвии. Возможно, в будущем мы увидим его главным тренером национальной латвийской сборной

П.П.: Тем более при поддержке болельщиков. Прекрасно знаем, как болеют в Риге, как заполняют стадион. Латвийские болельщики повсюду ездят за своей сборной, а уж рижскую арену они забьют до отказа.

Прогноз Панышева: победа «Динамо» в основное время.

Прогноз Рожкова: победа «Динамо» за пределами основного времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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