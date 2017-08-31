«Я весил 60 кг, лёгкие были заполнены слизью». Не просто любовь к хоккею

600 дней уколов, болезнь, которая не отступала. Как бросить хоккей, а в один из вечеров снова почувствовать, что ты можешь дышать.

Хламидийная пневмония – мало кто слышал об этой болезни. Тем не менее заболеть ею может каждый, она передаётся воздушно-капельным путём. С этим диагнозом молодой шведский игрок Хампус Мелен столкнулся, когда ему было 18 лет. Тяжёлое испытание для подростка, который мечтал и строил планы хоккейной карьеры. Мелен боролся с болезнью, пытался играть через не могу, бросил хоккей и учёбу, когда не осталось сил, но выздоровел и понял, что не может без хоккея. Свою историю он рассказал на Hoskey Sverige.

Для 18-летнего Хампуса Мелена лето 2013 года должно было быть наполнено радостью и уверенностью в будущем: он был выбран на драфте НХЛ «Детройтом», провёл сезон за молодёжную команду «Тингсрюд». Тем летом Хампус лечился от, как он думал, простуды. Болезнь, однако, была серьёзнее, чем казалось сначала.

Справка «Чемпионата»

Хампус Мелен родился 28 февраля 1995 года в Карлскроне, Швеция.

Выступал за юниорскую и молодёжную команды «Карлскроны» в сезоне-2010/11, следующие три года провёл в командах U18 и U20 клуба «Тингсрюд».

На драфте НХЛ 2013 года выбран «Детройтом» в седьмом раунде под 199-м номером.

Сезон-2013/14: 11 матчей за «Тингсрюд» U20, 0+5 очков.

Сезон-2014/15: 13 матчей за «Векшё» U20 (1+8), 1 матч за «Карлскрону» U18 (1+1), 14 матчей за «Карлскрону» U20 (12+14).

Сезон-2015/16: восемь игр за «Мёррум» (третья по силе лига Швеции), 0 очков.

Сезон-2016/17: 25 игр за «Мёррум» (четвёртая лига Швеции), 32 (12+20) очка.

В мае 2017 года подписал пробный контракт с «Тингсрюд» (клуб второй по силе лиге Швеции).

«Я как будто выкашливал спагетти, натужно и тяжело»

«Я много тренировался, даже, казалось, перетрудился. Обычно я хорошо бегаю, но тогда каждый раз приходил последним. Я не мог бежать, просто остановился».

Простуда не хотела проходить, из-за неё Хампусу пришлось отменить поездку в лагерь новичков «Детройта». Для молодого игрока это стало тяжёлым испытанием. Юаким Норелл, агент Мелена, вспоминает: «Мы много говорили об этом, Хампус всегда пытается найти решение, когда сталкивается с проблемой. Он искал что-то, что помогло бы ему выздороветь. Когда стало ясно, что ситуация не улучшается, у него будто выбили землю из-под ног. Это было безумием».

Болезнь не отступала, Хампус выкашливал бесконечное количество слизи, которая скапливалась в лёгких. «Я как будто выкашливал спагетти, натужно и тяжело. Не мог избавиться от этого, мне становилось всё хуже, чувствовал всё большую слабость».

Хламидийная пневмония – острое воспалительное заболевание лёгких инфекционного характера, вовлекающее в патологический процесс все структуры лёгкого. Поражаются бронхи, бронхиолы и альвеолы. Данный вид пневмонии встречается достаточно редко (до 10% случаев).

Врачи не сразу поставили диагноз, только осенью 2013 года ответ был найден. Анализ крови показал наличие бактерии, вызывающей хламидийную пневмонию. Эта бактерия атакует трахею и лёгкие и производит слизь.

Несмотря на симптомы, Хампус продолжал играть в хоккей. Он провёл 11 матчей за «Тингсрюд», пока не сдал окончательно. В октябре он настолько ослаб, что не мог встать с постели. К тому времени Мелен весил всего 60 килограммов.

«Я думал только о том, чтобы играть в хоккей и проявлять себя на площадке, и не осознавал, что же лучше для здоровья. В конечном итоге моё состояние ухудшилось настолько, что я не мог ходить в школу и пропустил последний год обучения. В хоккей я тоже не мог играть. Было время, когда слизь занимала 80 процентов лёгких, так что дышали только 20 процентов. Я лежал в постели и был без сил. Было тяжело даже спуститься с лестницы, мой организм не получал достаточно кислорода».

«600 дней мне надо было делать уколы пенициллина для профилактики»

Первый поворот произошёл, когда отец Хампуса позвонил шведскому лыжнику Гунде Свану, который также сталкивался с этой болезнью и посоветовал Мелену врача. Хампус дважды в день стал надевать специальную маску и делать ингаляции.

«Я стал получать лечение и быстро пошёл на поправку. Однако 600 дней мне надо было делать уколы пенициллина для профилактики».

К началу сезона-2014/15 Хампус был готов вернуться в хоккей, он покинул «Тингсрюд» и перешёл в молодёжную команду «Векшё». Однако болезнь быстро вернулась, слизь вновь заполнила лёгкие. Не прошло и половины сезона, как он вернулся домой.

Было время, когда слизь занимала 80 процентов лёгких, так что дышали только 20 процентов. Было тяжело даже спуститься с лестницы, мой организм не получал достаточно кислорода

«Я слишком рано начал усиленно тренироваться. Прошёл тесты, и врачи дали зелёный свет на тренировки. Думал, что выздоровел, и хотел показать, что могу заниматься наравне с другими, но не был до конца готов и не понимал этого. В клубе думали, что я в плохой форме и должен больше тренироваться. Не знаю, сколько раз меня вырвало во время занятий. Это было ужасно, казалось, за что бы я ни брался, болезнь тут же возвращалась.

Я о многом задумывался в то время. В чём смысл жизни? Для меня это был хоккей. Все, кто знает меня, знают о моей любви к этому спорту. Было очень тяжело».

«Одним вечером внезапно понял, что могу снова бегать»

Мелен провёл 15 матчей за молодёжные команды «Карлскроны» в том сезоне, а осенью 2015 года сыграл ещё восемь за «Мёррум» — клуб третьей по силе лиги Швеции. Его тело не реагировало так, как он надеялся, и он опустил руки.

«Помню, как он позвонил мне и сказал: «Всё кончено, я больше не могу. Как только начинаю играть, болезнь возвращается. Я ответил: «Хампус, это не хоккей виноват, а бактерия. Теперь ты должен понять, чего хочешь», — говорит Норелл.

Безумно благодарен «Тингсрюд», что дала мне шанс. Редко когда парню из четвёртой лиги выпадает такая возможность

Хампус бросил спорт и больше года не играл в хоккей. По стечению обстоятельств, именно столько времени ему потребовалось, чтобы выздороветь.

«Я уже какое-то время чувствовал себя хорошо, и однажды вечером внезапно понял, что могу снова бегать. Вышел на улицу и побежал. Я был счастлив от того, что могу делать это и не откашливать слизь. Впервые почти за четыре года мои лёгкие работали. Это ещё не значило, что я смогу вернуться в хоккей, но уже только то, что можно жить нормальной жизнью, было огромным облегчением. Я был счастлив.

В сентябре 2016 года я решил возобновить карьеру. В то время я часто ходил на матчи, смотрел хоккей, и тоска по игре вернулась. Сначала надо было удостовериться, что всё сработает, нервничал из-за этого. Я вернулся в «Мёррум», было нелегко, потому что я долгое время даже не тренировался. Часто занимался до тошноты, но затем набрал определённую форму. Где-то в ноябре я понял, что вернулся, с декабря по февраль всё шло очень хорошо».

В 25 матчах в том сезоне Хампус набрал 32 (12+20) очка. Неплохо для человека, который недавно весил 60 килограммов, но Мелен хотел большего.

«Я воспитанник «Тингсрюд», мы всё время были на связи с тренером хоккейной школы, главным тренером и менеджером команды. Они согласились дать мне шанс. Безумно благодарен им за то, что они решились на этот шаг. Редко когда парню из четвёртой лиги выпадает такая возможность. Просмотр в «Тингсрюд» превзошёл ожидания, но пока не знаю, дадут ли мне полноценный контракт. Я хочу играть в этой команде, но пока просто счастлив находиться здесь».