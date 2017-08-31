Лучшие «лимитчики» КХЛ. 10-1. Кто круче: Капризов или Толванен?

Лучшие «лимитчики» КХЛ. 20-11. От «ястреба» Манукяна до «китайца» Воробья А ещё «новый Панарин» из Ярославля.

Регламент КХЛ предполагает такое понятие, как «лимитчики». За их счёт можно расширить заявку на отдельно взятый матч с 20 до 22 игроков. В стартовавшем сезоне это хоккеисты 1997 и 1998 годов рождения. Если убрать за скобки вратарей, которые не являются «лимитчиками», получаем наглядный рейтинг лучших молодых хоккеистов чемпионата. Накануне мы опубликовали вторую десятку, а теперь перед вами – список самых талантливых юниоров КХЛ. Главный вопрос звучит так: Эли Толванен или Кирилл Капризов?

10. Михаил Сидоров. Защитник. «Ак Барс»

Принято считать, что Зинэтула Билялетдинов не жалует молодёжь. Если говорить о нападающих, это недалеко от правды, Кирилл Петров с Александром Бурмистровым не дадут соврать. А вот игроков обороны главный тренер «Ак Барса» подключает охотно, благо в бытность игроком выступал на позиции защитника. После возвращения в казанский клуб из сборной он активно привлекал Пайгина, Мусина, Абросимова и как раз Сидорова, который единственный из всех остаётся «лимитчиком». Как и в прошлом сезоне, один из братьев Сидоровых, перебравшихся в Казань из Ярославля, выходит на лёд седьмым защитником. Впрочем, о пяти-шести минутах за матч речь уже не идёт. Набравшись опыта, Сидоров стал неотъемлемой частью казанской обороны.

Маленький, но невероятно юркий и техничный Бабенко за четыре матча заработал «+5», и по этому показателю ему прямо сейчас нет равных во всей лиге

9. Григорий Дронов. Защитник. «Металлург»

Когда прошлым летом этот молодой человек появился на сборах магнитогорского «Металлурга», это вызвало некоторое недоумение. А как иначе, если к основе действующего обладателя Кубка Гагарина подключают защитника, за плечами которого всего один сезон в МХЛ? Да и в составе «Стальных Лисов», чего уж там говорить, Григорий Дронов лучшим не был. Кто-то даже начал искать у него родственников среди первых лиц комбината. Однако время показало, что ставка Ильи Воробьёва сыграла. Не без ошибок, но Григорий привык к новому уровню, пробился в состав «молодёжки» на чемпионат мира, а в новый сезон входит в качестве крепкого игрока обоймы обновлённой «Магнитки». Бросается в глаза, что Дронов стал смелее действовать в атаке, порой даже рискуя. После отъезда Береглазова и Антипина в НХЛ, он вполне может занять их место.

За «Трактор» этот наследник Евгения Кузнецова, напоминающий игрока «Вашингтона» плавным катанием и золотыми руками, дебютировал в 16 лет. А в 17 он уже забивал за челябинцев в розыгрыше Кубка Гагарина. Виталий Кравцов только начинает свой путь в большом хоккее, но уже сейчас вошёл в историю как автор самого молодого гола в плей-офф. В межсезонье Анвар Гатиятулин пробовал Кравцова в первом звене «Трактора», но регулярный чемпионат форвард, стремительно ворвавшийся в большой хоккей, начал с прежних позиций тринадцатого нападающего. Виталий пока играет совсем немного, но не стоит забывать, что он на один-два года младше «лимитчиков», выступающих в лиге. Всё у этого парня впереди.

Кравцов: по манере близок Кузнецов, но до него мне как до Луны Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов рассказал о сравнениях с Евгением Кузнецовым, дебюте в КХЛ и отчислении из юниорской сборной.

7. Вадим Кудако. Защитник. «Северсталь»

В октябре 2015 года в выездном матче с ЦСКА произошло событие, которое по сей день выпадает первым, если в поиске в YouTube ввести фамилию этого череповецкого воспитанника: Вадим Кудако выкатывается из-за ворот и под прессингом «армейца» заводит шайбу в… собственные ворота. С тех пор утекло немало воды. 20-летний защитник провёл два полных сезона в КХЛ, съездил на молодёжный чемпионат мира, но в чужие ворота забил меньше, чем в свои. Кудако не выделяется габаритами, вперёд особенно не лезет, но выглядит надёжно и в нынешнем составе «Северстали» имеет третье игровое время среди защитников после капитана Стасенко и легионера Мазура. Именно в паре со шведом он выходит на лёд, проводя в среднем под 20 минут за игру.

6. Денис Алексеев. Нападающий. «Локомотив»

Два года назад, когда «Локо» Дмитрия Красоткина выигрывал Кубок Харламова, этот парень пребывал в тени тройки Полунин — Красковский — Полунин. Во многом это же звено, перекочевавшее в главную команду, не позволяло Алексееву засветиться в основе «Локомотива». Многое изменила краткосрочная командировка во Владивосток. Денис провёл за «моряков» всего 16 игр, но шесть из них пришлись на плей-офф. Он не просто получил кубковый опыт, а выходил во втором звене «Адмирала» и на равных бился с опытными игроками «Авангарда». Алексеев показал себя хорошим диспетчером, который при этом не уступит никому в борьбе. После сезона «железнодорожники» вернули своего воспитанника и доверили ему место в центре четвёртого звена. Новый этап Алексеев начал с места в карьер, реализовав буллит в матче с ЦСКА.

Вот кому не нужен статус «лимитчика», чтобы проходить в состав, так это Александру Полунину

5. Егор Бабенко. Нападающий. «Лада»

Даже если вам в целом безразлична судьба «Лады», матчи волжан стоит смотреть хотя бы ради двух парней. Первый — Денис Зернов, который дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне и «лимитчиком» уже не является. Второй — Егор Бабенко, вернувшийся в Тольятти спустя два года, проведённых в WHL. Примечательно, что двух лучших молодых игроков Артис Аболс выпускает в одном звене. Да не в четвёртом, а сразу во втором, вместе с Игорем Скороходовым. Такое доверие не прошло бесследно. Маленький, но невероятно юркий и техничный Бабенко за четыре матча заработал «+5» и по этому показателю ему прямо сейчас нет равных во всей лиге! Более того, Егор уже успел открыть счёт своим голам за «Ладу», поразив в домашнем матче ворота вице-чемпионов из Магнитогорска.

4. Егор Рыков. Защитник. СКА

В основном составе СКА этот защитник появился, когда во главе питерских «армейцев» стоял его легендарный коллега по амплуа Сергей Зубов. Быть может, он увидел в Рыкове самого себя в молодости? Насколько хорош Егор в атаке, показал последний чемпионат мира среди молодёжи, где он был главным дирижёром сборной России в большинстве. С приходом в СКА Олега Знарка защитник не потерял места в составе, а в прошлом сезоне даже дебютировал за первую сборную. Среди многообразия петербургских защитников ему не находится места в спецбригаде большинства СКА, но сама по себе возможность выходить на лёд рядом с Войновым, Беловым, Херсли и другими звёздами бесценна. Будет ли он проходить в состав СКА, когда перестанет быть «лимитчиком», другой вопрос, а пока Рыков в свои 20 лет — обладатель Кубка Гагарина и полноправный член чемпионской команды.

Дебют Эли Толванена в КХЛ напомнил ураган: хет-трик в первом же матче и голевая передача в виде приятного бонуса

3. Александр Полунин. Нападающий. «Локомотив»

Вот кому не нужен статус «лимитчика», чтобы проходить в состав, так это Александру Полунину. Партнёр Егора Коршкова и Павла Красковского по звену начинает уже третий сезон за «Локомотив». И если два года назад ему ещё приходилось бороться за место в основе, периодически отправляясь в МХЛ, то теперь он один из ведущих форвардов ярославской команды. Молодёжное звено Полунин — Красковский — Коршков впору считать главными помощниками легионеров. Александр в этом сочетании отвечает за мобильность и креатив. Когда рядом два габаритных товарища, руки развязываются сами собой. В стартовавшем чемпионате Полунин уже успел отметиться голевой передачей, ассистировав Коршкову в матче со «Слованом».

2. Эли Толванен. Нападающий. «Йокерит»

Его уже называют новым Теему Селянне. Не отстают и партнёры, заявляя, что в свои 18 лет этот парень играет на уровне Ковальчука и Мозякина. Дебют Эли Толванена в КХЛ напомнил ураган: хет-трик в первом же матче и голевая передача в виде приятного бонуса. Тремя кистевыми бросками он сделал себя главным фаворитом в борьбе за приз имени Алексея Черепанова, который присуждается лучшему новичку сезона. Откуда же взялся этот чудо-финн? Толванен — представитель уникального поколения, к которому принадлежат Патрик Лайне, Себастьян Ахо и Ессе Пульюярви. Вместе с последним он выиграл ЮЧМ-2016, а лучшим снайпером того турнира стал не более раскрученный Пульюярви, а наш герой. Два последних сезона Толванен провёл в США, был выбран в первом раунде драфта «Нэшвиллом», а первый профессиональный контракт заключил с «Йокеритом». Учитывая, что перспективные иностранцы всё реже выбирают КХЛ, этот случай во многом уникален. Но куда удивительнее то, что совсем «зелёного» парня сходу поставили во второе звено, прекрасно осознавая его сумасшедший потенциал. Его российские сверстники о таком доверии могут только мечтать.

Толванен, Тарасенко и ещё 5 самых молодых авторов хет-триков КХЛ В этом списке есть даже Михаил Анисин.

1. Кирилл Капризов. Нападающий. ЦСКА

По тому хайпу, который возник вокруг фигуры Толванена на старте сезона, равных ему среди «лимитчиков» нет и близко. Да только Кирилл Капризов, который старше финна на два года, всё это уже проходил. Он и вместе с Казаковым и Стоа тянул на себе безнадёжную «Кузню», и на пару с Умарком был единственной отдушиной для уфимских болельщиков. Не обошлось и без сравнений с лучшими снайперами планеты: в случае с Капризовым прототипом выступил Владимир Тарасенко. Теперь он, пусть и не по своей воле, окунулся в новую для себя среду. Очутившись в ЦСКА, Кирилл столкнулся с конкуренцией, которой могла бы позавидовать выбравшая его на драфте «Миннесота». И если на предсезонке самый перспективный форвард страны переживал голевую засуху, то с началом сезона мы увидели прежнего Капризова. Уже в битве за Кубок открытия он проявил себя отменным диспетчером, отдав две голевые передачи, а в игре с «Локомотивом» забросил первую шайбу за ЦСКА. Капризов — редкий «армеец», отыгравший все четыре матча на старте сезона. Статус «лимитчика» выступает в качестве иммунитета от сумасшедшей ротации Игоря Никитина.