К Малкину или Шипачёву? Пять команд НХЛ для Даниса Зарипова

Несколько дней назад российский нападающий Данис Зарипов получил от НХЛ официальное разрешение подписывать контракт за океаном. Автоматически Данис из хоккеиста, выступавшего «где-то в КХЛ», превратился в свободного агента, заслуживающего внимания экспертов и боссов команд. «Да, команды НХЛ проявляют интерес к Зарипову. Но конкретные клубы я пока назвать не могу. Его знают все, его много раз видели на международных турнирах, он много играл в плей-офф. Это самый титулованный российский хоккеист за пределами НХЛ, это говорит о его солидном вкладе в игру команды», — заявил агент игрока Дэн Мильштейн. Давайте очертим круг возможных претендентов на Даниса.

«Детройт Ред Уингз»

«Красные крылья» — самый простой и наиболее вероятный вариант трудоустройства Зарипова в НХЛ. Главной причиной тому служит многолетнее успешное сотрудничество Мильштейна, представлявшего раньше интересы Павла Дацюка, и генерального менеджера «Ред Уингз» Кена Холланда. «Я общался с Холландом. Из-за моих тёплых отношений с «крыльями» я обратился к ним», — признал сам агент.

Главной трудностью для «Детройта» в деле приглашения Зарипова будет потолок зарплат, места под которым у клуба практически нет. После старта сезона из платёжки можно будет вычесть $ 3,9 млн, которые получает долгосрочно травмированный Юхан Францен, но это лишь решит проблему превышения лимита и не освободит нужного количества места для подписания нового игрока. Вряд ли Данис сходу станет претендовать в НХЛ на очень серьёзные деньги, рискуя совсем остаться без команды, но статус опытного и титулованного хоккеиста не позволит согласиться на откровенный минимум.



Если Холланд и вправду загорится желанием подписать Зарипова, «Детройту» будет необходимо проворачивать сделку с участием кого-то из нынешних игроков, но для этого придётся приложить немало усилий. У 10 хоккеистов «Ред Уингз» есть в контракте полный или частичный запрет на обмен, что серьёзно сужает возможности управления составом. Возможно, Холланд был бы рад избавиться от 4-милллионного контракта вратаря Петра Мразека, но найти за месяц до начала сезона покупателя на нестабильного и дорого голкипера практически невозможно. Обмен форвардов Гленденинга или Шихэна решит вопрос лишь частично (слишком небольшие контракты), а более резкие шаги, зная нерешительный характер Холланда, представить достаточно трудно. Однако переход Зарипова в «Детройт» и зеркальное подписание «Ак Барсом» форварда Атанасиу выглядело бы очень красиво.

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«Чикаго Блэкхоукс»

Руководство «чёрных ястребов» полно реваншистских настроений вернуть команду в число фаворитов — именно этим вызваны серьёзные перемены в межсезонье. Места для Зарипова в платёжке «Чикаго» пока нет, но с началом чемпионата из ведомости можно будет вычеркнуть контракт Мариана Госсы ($ 5,27 млн), который пропускает предстоящий сезон из-за диковинной аллергии на экипировку, а это открывает клубу серьёзные возможности. Артём Анисимов способен помочь Зарипову адаптироваться и освоиться в НХЛ, а пример удачного перехода в «Блэкхоукс» Артемия Панарина говорит о том, что атмосфера в стане «Чикаго» достаточно благоприятна для российских хоккеистов.



«Зарипов ценится достаточно высоко. Но возраст будет серьёзным фактором для тех, кто имеет на него виды. Если бы речь шла о североамериканце, которому 36 лет, то все говорили бы, что он слишком стар. У Зарипова отличное хоккейное мышление и умелые, техничные руки. Но я не вижу вариантов роста», — сказал один из руководителей клубов Западной конференции в интервью изданию The Athletic.

«Вегас Голден Найтс»

Клуб из Невады пока не сыграл в НХЛ ни одного матча, а значит, готов к экспериментам и различным авантюрам. Приглашение Даниса вполне может стать одним из подобных шагов, тем более что денег под потолком у «рыцарей» будет достаточно — с началом сезона из платёжки исчезнут контракты Грабовского и Кларксона. Одним из возможных факторов, которые способны повлиять на решение Джорджа Макфи по Зарипову, будет необходимость приобретения русскоязычного партнёра для Вадима Шипачёва. Бывший форвард СКА — пока что единственный россиянин в стане «Вегаса», а создание связки с Данисом может напомнить болельщикам с Западного берега знаменитый дуэт Ларионова и Макарова в «Сан-Хосе» двадцатилетней давности. Дополнительный плюс для Зарипова заключается и в молодости команды, от которой не ждут мгновенных успехов и готовы терпеть стартовые неудачи — адаптироваться к игровому стилю и понять нюансы в такой обстановке будет проще.

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«Нью-Джерси Дэвилз»

Некоторое время назад стало известно о том, что «дьяволы» надолго потеряли нападающего Трэвиса Зэйджака, выбывшего на 4-6 месяцев. И хотя Зарипов и Зэйджак играют на разных позициях, «Нью-Джерси» вполне может задуматься о возможности приглашения россиянина, так как некоторые форварды команды (Юханссон, Бойл, Палмиери) способны действовать как в центре, так и на фланге. Свободных денег у «Дэвилз» предостаточно ($ 17 млн даже без вычета контрактов Зэйджака и Клоу), и единственное, что может заставить руководство «Нью-Джерси» передумать, — это не самая лучшая история взаимоотношений с россиянами. Права на Ковальчука летом обменять не удалось, а контракт Антона Волченкова был выкуплен задолго до его завершения.

«Питтсбург Пингвинз»

Строго говоря, Зарипов «Питтсбургу» не очень-то и нужен — команда и так хорошо укомплектована, что ярко подтверждается результатом. Однако у Даниса есть мощное лобби в лице Евгения Малкина, который сохранил самые лучше воспоминания об игре вместе с Зариповым в сборной. «Один из источников подтвердил, что на данный момент «Питтсбург» не заинтересован в Зарипове», — отметил редактор The Athletic Крейг Кастенс, но эта позиция вполне может измениться. Помимо возможных травм, у «Пингвинз» есть такой непредсказуемый актив, как Фил Кессел, который способен снизить требования к себе после ухода тренера Рика Токетта.



Теги: НХЛ, Данис Зарипов, Детройт Ред Уингз, Питтсбург Пингвинз, Чикаго Блэкхоукс, Евгений Малкин