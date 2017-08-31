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Данис Зарипов
Текст: Максим Замятин
Фото: РИА Новости

К Малкину или Шипачёву? Пять команд НХЛ для Даниса Зарипова

«Чикаго» тоже раздумывает, не взять ли себе ещё одного русского нападающего.
31 августа 2017, четверг. 14:30 Хоккей

Несколько дней назад российский нападающий Данис Зарипов получил от НХЛ официальное разрешение подписывать контракт за океаном. Автоматически Данис из хоккеиста, выступавшего «где-то в КХЛ», превратился в свободного агента, заслуживающего внимания экспертов и боссов команд. «Да, команды НХЛ проявляют интерес к Зарипову. Но конкретные клубы я пока назвать не могу. Его знают все, его много раз видели на международных турнирах, он много играл в плей-офф. Это самый титулованный российский хоккеист за пределами НХЛ, это говорит о его солидном вкладе в игру команды», — заявил агент игрока Дэн Мильштейн. Давайте очертим круг возможных претендентов на Даниса.

«Детройт Ред Уингз»

«Красные крылья» — самый простой и наиболее вероятный вариант трудоустройства Зарипова в НХЛ. Главной причиной тому служит многолетнее успешное сотрудничество Мильштейна, представлявшего раньше интересы Павла Дацюка, и генерального менеджера «Ред Уингз» Кена Холланда. «Я общался с Холландом. Из-за моих тёплых отношений с «крыльями» я обратился к ним», — признал сам агент.

Главной трудностью для «Детройта» в деле приглашения Зарипова будет потолок зарплат, места под которым у клуба практически нет. После старта сезона из платёжки можно будет вычесть $ 3,9 млн, которые получает долгосрочно травмированный Юхан Францен, но это лишь решит проблему превышения лимита и не освободит нужного количества места для подписания нового игрока. Вряд ли Данис сходу станет претендовать в НХЛ на очень серьёзные деньги, рискуя совсем остаться без команды, но статус опытного и титулованного хоккеиста не позволит согласиться на откровенный минимум.

Если Холланд и вправду загорится желанием подписать Зарипова, «Детройту» будет необходимо проворачивать сделку с участием кого-то из нынешних игроков, но для этого придётся приложить немало усилий. У 10 хоккеистов «Ред Уингз» есть в контракте полный или частичный запрет на обмен, что серьёзно сужает возможности управления составом. Возможно, Холланд был бы рад избавиться от 4-милллионного контракта вратаря Петра Мразека, но найти за месяц до начала сезона покупателя на нестабильного и дорого голкипера практически невозможно. Обмен форвардов Гленденинга или Шихэна решит вопрос лишь частично (слишком небольшие контракты), а более резкие шаги, зная нерешительный характер Холланда, представить достаточно трудно. Однако переход Зарипова в «Детройт» и зеркальное подписание «Ак Барсом» форварда Атанасиу выглядело бы очень красиво.

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«Чикаго Блэкхоукс»

Руководство «чёрных ястребов» полно реваншистских настроений вернуть команду в число фаворитов — именно этим вызваны серьёзные перемены в межсезонье. Места для Зарипова в платёжке «Чикаго» пока нет, но с началом чемпионата из ведомости можно будет вычеркнуть контракт Мариана Госсы ($ 5,27 млн), который пропускает предстоящий сезон из-за диковинной аллергии на экипировку, а это открывает клубу серьёзные возможности. Артём Анисимов способен помочь Зарипову адаптироваться и освоиться в НХЛ, а пример удачного перехода в «Блэкхоукс» Артемия Панарина говорит о том, что атмосфера в стане «Чикаго» достаточно благоприятна для российских хоккеистов.

«Зарипов ценится достаточно высоко. Но возраст будет серьёзным фактором для тех, кто имеет на него виды. Если бы речь шла о североамериканце, которому 36 лет, то все говорили бы, что он слишком стар. У Зарипова отличное хоккейное мышление и умелые, техничные руки. Но я не вижу вариантов роста», — сказал один из руководителей клубов Западной конференции в интервью изданию The Athletic.

«Вегас Голден Найтс»

Клуб из Невады пока не сыграл в НХЛ ни одного матча, а значит, готов к экспериментам и различным авантюрам. Приглашение Даниса вполне может стать одним из подобных шагов, тем более что денег под потолком у «рыцарей» будет достаточно — с началом сезона из платёжки исчезнут контракты Грабовского и Кларксона. Одним из возможных факторов, которые способны повлиять на решение Джорджа Макфи по Зарипову, будет необходимость приобретения русскоязычного партнёра для Вадима Шипачёва. Бывший форвард СКА — пока что единственный россиянин в стане «Вегаса», а создание связки с Данисом может напомнить болельщикам с Западного берега знаменитый дуэт Ларионова и Макарова в «Сан-Хосе» двадцатилетней давности. Дополнительный плюс для Зарипова заключается и в молодости команды, от которой не ждут мгновенных успехов и готовы терпеть стартовые неудачи — адаптироваться к игровому стилю и понять нюансы в такой обстановке будет проще.

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«Нью-Джерси Дэвилз»

Некоторое время назад стало известно о том, что «дьяволы» надолго потеряли нападающего Трэвиса Зэйджака, выбывшего на 4-6 месяцев. И хотя Зарипов и Зэйджак играют на разных позициях, «Нью-Джерси» вполне может задуматься о возможности приглашения россиянина, так как некоторые форварды команды (Юханссон, Бойл, Палмиери) способны действовать как в центре, так и на фланге. Свободных денег у «Дэвилз» предостаточно ($ 17 млн даже без вычета контрактов Зэйджака и Клоу), и единственное, что может заставить руководство «Нью-Джерси» передумать, — это не самая лучшая история взаимоотношений с россиянами. Права на Ковальчука летом обменять не удалось, а контракт Антона Волченкова был выкуплен задолго до его завершения.

«Питтсбург Пингвинз»

Строго говоря, Зарипов «Питтсбургу» не очень-то и нужен — команда и так хорошо укомплектована, что ярко подтверждается результатом. Однако у Даниса есть мощное лобби в лице Евгения Малкина, который сохранил самые лучше воспоминания об игре вместе с Зариповым в сборной. «Один из источников подтвердил, что на данный момент «Питтсбург» не заинтересован в Зарипове», — отметил редактор The Athletic Крейг Кастенс, но эта позиция вполне может измениться. Помимо возможных травм, у «Пингвинз» есть такой непредсказуемый актив, как Фил Кессел, который способен снизить требования к себе после ухода тренера Рика Токетта.

Теги: НХЛ, Данис Зарипов, Детройт Ред Уингз, Питтсбург Пингвинз, Чикаго Блэкхоукс, Евгений Малкин

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Детройт Ред Уингз Питтсбург Пингвинз Чикаго Блэкхоукс Данис Зарипов Евгений Малкин
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