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Текст: Павел Панышев
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: казнь по-уфимски и первый гол Маркова за «Ак Барс»

«Салават Юлаев» деклассировал ХК «Сочи», продемонстрировав огненный хоккей в Уфе.
31 августа 2017, четверг. 23:00 Хоккей

Клубный рекорд «Салавата» и унизительный проигрыш «Сочи»

Матч в Уфе надолго запомнится болельщикам обеих команд. «Салават Юлаев» по итогам встречи добился сразу нескольких достижений. Победа со счётом 11:3 стала рекордной для клуба из Башкортостана. Более того 10 шайб, забитых одной командой за два периода, — рекорд Континентальной хоккейной лиги. 13 шайб в общей сложности за 40 минут игрового времени также стали рекордом лиги.

Примечателен и тот факт, что первые 10 взятий ворот в активе разных хоккеистов команды Эркки Вестерлунда, а единственным автором дубля стал форвард Энвер Лисин, забросивший 11-ю шайбу. Отметим неуверенную игру вратаря сочинцев Константина Барулина. 32-летний голкипер принял участие в двух матчах сезона, оба раза не доиграв их до конца. Ну а защитник хозяев Филип Ларсен в большинстве выдал настоящий шедевр. Он выехал из-за ворот Скривенса, добрался до чужих владений, обыграл голкипера и поразил цель. После такого в самый раз выпускать сменщика, что Сергей Зубов и сделал. Но и Шикин не выручил.

В отставку главного тренера южан пока отправлять не собираются, о чём заявил гендиректор сочинской команды Сергей Воропаев. «Продолжает ли работу Сергей Зубов? Нам что, делать выводы из-за одного проигрыша? Он продолжает работу дальше. В чём проблема-то? Есть две победы и два поражения. Что касается игры Константина Барулина, то пока вот так», — отметил функционер.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 августа 2017, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
11 : 3 4:1, 6:2, 1:0
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Уэллман (Хомицкий, Лапенков) – 03:12 (5x5), 1:1 – Макаров (Лисин, Куляш) – 06:27 (5x5), 2:1 – Хартикайнен (Умарк, Ларсен) – 08:44 (5x4), 3:1 – Фёдоров (Зубов) – 16:16 (5x5), 4:1 – Кокарев (Зубов) – 19:29 (5x5), 5:1 – Логинов (Арзамасцев) – 23:48 (5x3), 6:1 – Ларсен (Скривенс) – 24:17 (5x4), 7:1 – Умарк (Кемппайнен, Хартикайнен) – 26:00 (5x5), 8:1 – Бодров (Куляш, Лисин) – 27:57 (5x5), 9:1 – Лисин (Бодров, Макаров) – 31:19 (5x5), 10:1 – Коротков (Лазарев) – 31:37 (5x5), 10:2 – Щегольков (Хомицкий, Щитов) – 34:09 (5x5), 10:3 – Падакин – 35:10 (5x5), 11:3 – Лисин (Макаров, Куляш) – 50:51 (5x5)

Марков доказал, что он король большинства

Казанцы достаточно ожидаемо обыграли дома «Ладу» — 5:2. Это четвёртая победа подряд, команда Зинэтулы Билялетдинова занимает первое место в общей турнирной таблице, набрав 12 очков. Разница в классе бросалась в глаза, хотя номер на льду тольяттинцы не отбывали и старались максимально нагружать Тимура Билялова. 22-летний вратарь дебютировал в КХЛ, пропустив дважды и отразив в общей сумме 25 бросков. Думается, что тренерский штаб остался доволен хоккеистом. Уж смазанным его дебют точно не получился, а Эмилю Гарипову после пропущенной от «Амура» курьёзной шайбы нужно были прийти в себя. Александру Лазушину с другой стороны пришлось трудиться намного больше, а пятая шайба от Азеведу влетела уже в пустую цель. Отметим и первый гол в составе «Ак Барса» защитника Андрея Маркова. Он, как и обычно, был хорош в большинстве, пушечным по силе броском буквально прошив ворота соперника. Именно такого хоккея и ждут от Маркова в Казани.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 августа 2017, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
5 : 2 1:1, 2:1, 2:0
Лада
Тольятти
0:1 – Зернов (Бабенко) – 00:59 (5x5), 1:1 – Марков (Ландер, Секач) – 06:39 (5x4), 2:1 – Попов (Глинкин) – 26:54 (4x4), 3:1 – Глухов (Глинкин, Попов) – 36:02 (5x5), 3:2 – Сотниекс (Соин, Костромитин) – 38:28 (5x5), 4:2 – Чибисов (Галиев) – 53:20 (5x5), 5:2 – Азеведу (Секач) – 59:59 (en)

Шесть «выездных» очков «Спартака»

Из 15 возможных очков в выездной серии команда Вадима Епанчинцева набрала шесть, обыграв в Ханты-Мансийске «Югру», а теперь справившись в Риге с местным «Динамо» — 3:1. Плохим результат не назовёшь, но и сильно хорошим тоже. Заметно большое количество ошибок, не самая хорошая игра в нападении. В отчётной схватке все голы местная публика увидела только в третьем периоде. Особенно эффектным получилось взятие ворот в меньшинстве в исполнении Лукаша Радила. Воспользовавшись ошибкой соперника, чех эффектно обыграл оппонента, сместился в центральную зону и хлёстким броском пробил Джастина Питерса. Отличился и другой спартаковский легионер — Бен Максвелл. Третий гол у Лещенко, который воспользовался передачей Хохлачёва. Отыграть на ноль Беспалову не позволил его тёзка Никита Евпалов. Теперь красно-белые возвращаются в Москву, где в первой встрече домашней серии примут минское «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
31 августа 2017, четверг. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 3 0:0, 0:0, 1:3
Спартак
Москва
0:1 – Радил – 42:43 (4x5), 0:2 – Максвелл (Мирнов, Комаров) – 46:33 (5x4), 0:3 – Лещенко (Хохлачёв) – 48:34 (5x5), 1:3 – Евпалов (Индрашис, Столлери) – 54:28 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
31 августа 2017, четверг
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22:35 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:25 Хауден: минскому «Динамо» хотелось бы более успешно начать сезон
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21:47 Андронов: «Авангард» – всегда серьёзный соперник, они хорошо начали сезон
21:23 Ларсен: не предполагается, что в каждой игре у «Салавата» будет много голов
20:55 Кокарев: не знал, что это самый результативный матч «Салавата» в КХЛ
20:34 Вестерлунд: игроки «Салавата» были голодными, поэтому показали такую игру
20:25 Скривенс: не столь важно, выиграл «Салават» 1:0 или 11:3, мы забрали три очка
20:17 С. Зубов: «Сочи» попал под горячую команду, тяжёлая была игра
20:11 И. Зубов: игроки «Салавата» знали, за чем шли, хотели вернуть должок болельщикам
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