Итоги дня КХЛ: казнь по-уфимски и первый гол Маркова за «Ак Барс»

Клубный рекорд «Салавата» и унизительный проигрыш «Сочи»

Матч в Уфе надолго запомнится болельщикам обеих команд. «Салават Юлаев» по итогам встречи добился сразу нескольких достижений. Победа со счётом 11:3 стала рекордной для клуба из Башкортостана. Более того 10 шайб, забитых одной командой за два периода, — рекорд Континентальной хоккейной лиги. 13 шайб в общей сложности за 40 минут игрового времени также стали рекордом лиги.

Примечателен и тот факт, что первые 10 взятий ворот в активе разных хоккеистов команды Эркки Вестерлунда, а единственным автором дубля стал форвард Энвер Лисин, забросивший 11-ю шайбу. Отметим неуверенную игру вратаря сочинцев Константина Барулина. 32-летний голкипер принял участие в двух матчах сезона, оба раза не доиграв их до конца. Ну а защитник хозяев Филип Ларсен в большинстве выдал настоящий шедевр. Он выехал из-за ворот Скривенса, добрался до чужих владений, обыграл голкипера и поразил цель. После такого в самый раз выпускать сменщика, что Сергей Зубов и сделал. Но и Шикин не выручил.

В отставку главного тренера южан пока отправлять не собираются, о чём заявил гендиректор сочинской команды Сергей Воропаев. «Продолжает ли работу Сергей Зубов? Нам что, делать выводы из-за одного проигрыша? Он продолжает работу дальше. В чём проблема-то? Есть две победы и два поражения. Что касается игры Константина Барулина, то пока вот так», — отметил функционер.

Марков доказал, что он король большинства

Казанцы достаточно ожидаемо обыграли дома «Ладу» — 5:2. Это четвёртая победа подряд, команда Зинэтулы Билялетдинова занимает первое место в общей турнирной таблице, набрав 12 очков. Разница в классе бросалась в глаза, хотя номер на льду тольяттинцы не отбывали и старались максимально нагружать Тимура Билялова. 22-летний вратарь дебютировал в КХЛ, пропустив дважды и отразив в общей сумме 25 бросков. Думается, что тренерский штаб остался доволен хоккеистом. Уж смазанным его дебют точно не получился, а Эмилю Гарипову после пропущенной от «Амура» курьёзной шайбы нужно были прийти в себя. Александру Лазушину с другой стороны пришлось трудиться намного больше, а пятая шайба от Азеведу влетела уже в пустую цель. Отметим и первый гол в составе «Ак Барса» защитника Андрея Маркова. Он, как и обычно, был хорош в большинстве, пушечным по силе броском буквально прошив ворота соперника. Именно такого хоккея и ждут от Маркова в Казани.

Шесть «выездных» очков «Спартака»

Из 15 возможных очков в выездной серии команда Вадима Епанчинцева набрала шесть, обыграв в Ханты-Мансийске «Югру», а теперь справившись в Риге с местным «Динамо» — 3:1. Плохим результат не назовёшь, но и сильно хорошим тоже. Заметно большое количество ошибок, не самая хорошая игра в нападении. В отчётной схватке все голы местная публика увидела только в третьем периоде. Особенно эффектным получилось взятие ворот в меньшинстве в исполнении Лукаша Радила. Воспользовавшись ошибкой соперника, чех эффектно обыграл оппонента, сместился в центральную зону и хлёстким броском пробил Джастина Питерса. Отличился и другой спартаковский легионер — Бен Максвелл. Третий гол у Лещенко, который воспользовался передачей Хохлачёва. Отыграть на ноль Беспалову не позволил его тёзка Никита Евпалов. Теперь красно-белые возвращаются в Москву, где в первой встрече домашней серии примут минское «Динамо».