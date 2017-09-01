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Текст: Владислав Уткин
Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

ЦСКА прервёт победную серию «Авангарда». Прогнозы на игровой день КХЛ

Прогноз, в котором ставится под сомнение вероятность победы «Сибири» и выражается уверенность в поражении «Авангарда».
1 сентября 2017, пятница. 08:00 Хоккей

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев разобрал по полочкам грядущий игровой день регулярного чемпионата КХЛ.

«Автомобилист» — «Куньлунь Ред Стар»

Будет очень интересный матч между двумя равными командами. Коллектив Крикунова на старте неплохо выглядит. Да и сам он понимает, что с таким составом и таким финансированием ему надо выступать лучше, иначе слухи о Дмитрии Квартальнове могут подтвердиться. У Майка Кинэна такой проблемы, конечно, не возникает, у него полный кредит доверия. Смены тренера в ближайшее время в китайской команде точно не будет. Более того, Кинэн там теперь ещё и генеральный менеджер. Поэтому я думаю, что встреча будет абсолютно равной. С минимальным преимуществом поставим на победу «Автомобилиста». У них есть сильный вратарь Якуб Коварж, хотя и Магнус Хелльберг у «Куньлуня» выглядит просто потрясающе.

Прогноз Панышева: победит «Автомобилист».

«Металлург» — «Амур»

Одной из главных интриг этой встречи является вероятный дебют нового защитника «Магнитки» Никиты Пивцакина. Очень хочется на него посмотреть в новой форме, его уже презентовали и сделали с ним официальное клубное фото. Я думаю, что в матче с «Амуром» он выйдет на лёд. Хабаровская команда не так проста, как кажется. Мы помним её матчи в Уфе, где она победила, или в Казани, где защитник Павел Турбин забросил такую шайбу, что психологическое состояние Эмиля Гарипова вполне могло и ухудшиться. Так что «Магнитке» будет очень непросто. «Амур» — крепкая и добротная команда, но если не побеждать её дома, то кого тогда побеждать? Так что здесь сделаем ставку на фаворита.

Прогноз Панышева: победа команды Ильи Воробьёва.

Коллектив Крикунова на старте выглядит неплохо. Да и сам он понимает, что с таким составом и таким финансированием ему надо выступать лучше, иначе слухи про Дмитрия Квартальнова могут подтвердиться.

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«Трактор» — «Адмирал»

Ещё один дальневосточный клуб продолжает свою выездную серию. Для челябинских болельщиков из команды приходят хорошие новости – до 2019 года продлён контракт с североамериканским атакующим защитником Ником Бэйленом, что для команды Анвара Гатиятулина, я считаю, просто супер! Очень хорошо поработал менеджмент. У «Адмирала» пока таких громких приобретений и подписаний нет. Но команда Андриевского может потрепать нервы любому сопернику. И у меня нет сомнений, что она потреплет их и Челябинску на выезде. Но начал «Адмирал» сезон неудачно, так что здесь опять победят хозяева.

Прогноз Панышева: в этом матче выиграет «Трактор».

«Слован» — «Сибирь»

До этого матча «Сибирь» проводила домашнюю серию. Она набрала в ней немало очков и показала в целом неплохой хоккей, но с пробелами. Павел Зубов отмечал, что где-то не хватало мастерства, где-то не могли забить свои шайбы, но очковый багаж пополнен, и это самое главное. Более-менее очнулся «Слован». Команда выиграла у минского «Динамо», а перед этой встречей в каждом матче у неё был полный бардак в защите и авоська из пропущенных шайб. Да и вообще братиславские «орлы» выглядели блёкло. Сейчас они начинают оживать. Думаю, что сибирякам будет тяжело зацепиться за победу на выезде в Словакии, но они могут это сделать. Попробую рискнуть и поставлю на «Слован», который добьётся второй победы в этом сезоне.

Прогноз Панышева: сильнейшим в этой паре будет «Слован».

Более-менее очнулся «Слован». Команда выиграла у минского «Динамо», а перед этой встречей в каждом матче у неё был полный бардак в защите и авоська из пропущенных шайб. Да и вообще братиславские «орлы» выглядели блекло. Сейчас они начинают оживать.

«Витязь» — «Югра»

Достаточно простой, казалось бы, матч для прогноза, но Игорь Захаркин настолько слабо стартовал, что в очередной раз оступаться ему нельзя. Хотя генеральный менеджер команды подтвердил, что кредит доверия к нему полный, да и вечно поражения не могут продолжаться. «Витязь» открывает сезон перед родными болельщиками, и, естественно, жаждет победы. Команда Валерия Белова будет всячески цепляться за результат. Я делаю ставку на «Витязь», но не исключаю, что «Югра» зацепится за овертайм и буллиты.

Прогноз Панышева: выиграют хозяева.

ЦСКА – «Авангард»

Москвичи принимают на своём поле «ястребов», которые достаточно неплохо стартовали. Ещё на предсезонных турнирах мы говорили, что у команды Скабелки есть проблемы. Мало забивали шведы, но сезон они начали неплохо. Единственный минус – «Авангард» отправился на выездную серию без Сундстрема, который получил травму в последней игре. Это, безусловно, потеря.

Ну а у ЦСКА потерь нет. «Лавка» у команды Игоря Никитина такая, что даже на тренировках ребята занимаются по группам. Выбор огромный, хоккеистов масса. Единственная интрига – кто сыграет в воротах – Сорокин или Юханссон. Ну и какой будет ротация звеньев на этот раз. Дмитрия Шуленина ждать в составе не стоит, его, скорее всего, брали под ВХЛ в результате обмена с «Магниткой». Думаю, что у «Авангарда» не много шансов зацепиться за победу. ЦСКА выглядит явным фаворитом.

Прогноз Панышева: уверенная победа московских «армейцев».

Лучшие «лимитчики» КХЛ. 10-1. Кто круче: Капризов или Толванен?
Пока они спорят, вызов им может бросить парень из «Лады».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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