Рундблад: Знарок показался весёлым, но не все шутки понимаю

В межсезонье петербургские «армейцы» пополнились ещё одним шведским защитником. 26-летний Давид Рундблад в НХЛ за пять сезонов провёл всего 121 матч, однако в 2015 году стал обладателем кубка Стэнли в составе «Чикаго». Прошлый год Давид провёл в швейцарском «Цюрихе».

В интервью корреспонденту «Чемпионата» Рундблад рассказал о своём детстве, выступлении в НХЛ, эмоциях от завоевания Кубка Стэнли и впечатлениях от работы с Олегом Знарком.

Справка

Давид Рундблад

Родился: 8 октября 1990 года в г. Люксель, Швеция.

В 2009 году был выбран в 1-м раунде под общим 17-м номером клубом «Сент-Луис Блюз».

В НХЛ выступал за «Оттаву» и «Чикаго», провёл 121 матч, в которых набрал 25 (4+21) очков.

Обладатель кубка Стэнли (2015) в составе «Чикаго».

10 мая 2017 года подписал контракт со СКА.

«Когда арена была занята, играли с братом в хоккей на озере»

— Русские журналисты сломали голову, как вас правильно называть — Дэвид или Давид?

— Да в принципе не важно (смеётся). По-английски моё имя звучит как Дэвид, а на других языках может и как Давид.

— Почему родители дали вам такое имя? С религией это не связано?

— Сомневаюсь, моя семья не слишком религиозна. Наверное, им просто понравилось это имя, поэтому мне и дали такое. Никакой предшествующей этому истории не было.

— Вы родились в маленьком городе Люкселе, где сохранилась культура такого коренного народа, как саамы. Что-нибудь знаете об этом?

— Саамы? Я и моя семья к ним точно не относимся, так что мало могу о них рассказать. Люксель — совсем маленький городок на севере Швеции. В истории я, к сожалению, не силён, но знаю, что много лет назад это был крупный центр торговли.

— Какая погода зимой в Люкселе?

— Очень холодно. Зимы, возможно, даже холоднее, чем в Санкт-Петербурге. И точно более снежные.

— Хоккеем начали заниматься зимой на замёрзших озерах?

— Можно сказать и так. У нас была хоккейная площадка, но когда арена была занята, мы с братом и его друзьями обычно ходили на озеро. Брат старше меня на три года, он первым начал заниматься хоккеем, а я решил пойти по его стопам. Я был довольно юн, здорово было играть со старшими.

— Вы всегда хотели стать защитником? Почему выбрали именно эту позицию?

— Не знаю даже. Меня просто поставили в защиту, когда я был ребёнком, мне вроде бы понравилось, и так пошло-поехало. Я не хотел уже ничего менять. По правде говоря, никогда не задумывался, почему стал защитником, просто так получилось.

— Шайбы забрасывать никогда не хотелось?

— Конечно, всегда хочется забивать голы! Признаюсь честно, мне до сих пор это нравится (улыбается).

«Сделал правильный выбор, что перешёл в СКА»

— В Швеции очень много сильных защитников — Карлссон, Хедман. Откуда у вас берутся звёзды?

— Швеция — страна, где хоккеисты могут развиваться, у нас прекрасные тренера, отличная система подготовки. В нашей стране на самом деле полно хороших игроков, наш чемпионат силён. Но не уверен, что есть какие-то особенные секреты подготовки (улыбается).

— В 2011 году вы перешли в «Оттаву», где вас видели новым Эриком Карлссоном. Вам было приятно такое сравнение?

— Я хотел быть ведущим защитником, но, думаю, не оправдал ожиданий болельщиков. Эрик Карлссон — лучший защитник в мире, так что тяжело сравнивать меня с ним.

— Вы провели в НХЛ пять сезонов, но так и не смогли закрепиться. Когда в 2016 году вы уехали в Швейцарию, многие болельщики «Чикаго» были расстроены, они считали, что вам по силам было стать игроком основного состава. Почему так получилось?

— В последние сезоны я мало играл, поэтому и принял решение уехать. Надо было что-то менять в жизни. В Цюрихе я провёл хороший год, но по окончании сезона захотел попробовать что-то новое и оказался в СКА. Думаю, я сделал правильный выбор. Я выбрал хоккей.

— Главный тренер «Чикаго» Джоэль Кенневилль вам объяснял, почему вы не играете?

— Нет, он вообще ничего особенного мне не говорил. Может быть, он хотел, чтобы я лучше играл в защите, я не уверен.

— Вы сейчас понимаете, в чём была причина?

— Конечно, я пытался найти ответ на этот вопрос, но до конца так и не понял. Теперь уже нет смысла об этом говорить.

— Фанаты обвиняют Джоэля Кенневилля. Говорят, что он не проявил терпения по отношению к вам. Вы согласны с этим?

— Я даже и не знаю (смеётся). Это «Чикаго», НХЛ — топ-клуб в топ-лиге. Здесь у тебя нет права на ошибку, нет времени на адаптацию, нужно сразу же пользоваться предоставленным шансом. Видимо, у меня это не получилось.

«Тэйвз на самом деле умеет шутить»

— Вы поиграли с двумя легендами НХЛ – знаменитым капитаном «койотов» Шейном Доаном и Патриком Кейном из «Блэкхоукс». Что удалось почерпнуть из общения с этими звёздами?

— Когда играешь с любым хорошим хоккеистом, пытаешь научиться чему-то у него. Следишь за ним на тренировках, по ходу матчей, подмечаешь какие-то моменты. Думаю, больше всего меня потрясло то, как профессионально они подходят к делу. Доан и Кейн на каждой тренировке выкладываются на сто процентов, проводят по несколько часов в день в спортзале.

— Джонатана Тэйвза называют капитаном серьёзность. Он хоть когда-нибудь улыбается?

— Нет-нет, он отличный парень (смеётся)! Я думаю, сложился такой стереотип, потому что он очень сосредоточенный по ходу матча и всегда хочет побеждать. За пределами льда Джонаната очень милый и дружелюбный парень. Он на самом деле умеет шутить (улыбается).

— В 2015 году вы в составе «Чикаго» выиграли» Кубок Стэнли, однако почти не играли в плей-офф. Чувствовали себя сопричастным к победе?

— Да, в том сезоне я сыграл больше всего матчей в НХЛ. К сожалению, не получил шанса в финале, но всё-таки поиграл чуть-чуть в плей-офф. Естественно, мне хотелось выходить на лёд в каждом матче, но в любом случае тот год был фантастическим. Круто быть частью команды, которая выигрывает кубок.

— Что чувствовали во время плей-офф, когда не играли?

— Для хоккеиста всегда очень тяжело с трибуны наблюдать за игрой своей команды. На льду ты можешь помочь своей команде победить, а здесь ты бессилен. Тебе нужно быть готовым, что в любой момент тебя поставят в основу.

— Сколько дней отмечали победу в Кубке Стэнли?

— Чего мы только не делали всю неделю после завоевания трофея! Весёлое было время.

— Помните, сколько бутылок шампанского выпили за победу?

— Конечно, нет (смеётся)! Когда ты выигрываешь Кубок Стэнли, можно позволить себе праздновать какое-то время.

— А вы куда возили кубок?

— Я отвёз его в мой родной город. Мы выставили кубок на центральной площади, артисты пели песни и танцевали, пришло много людей сфотографироваться с чашкой. Также я возил кубок в Шеллефтео, город, в котором я сейчас живу. Трофей привезли на ледовую арену, где я играл, и потом в школу. А вечером мы устроили семейный ужин.

«Мне больше нравится в КХЛ, чем в АХЛ»

— В последнее время в АХЛ уезжает большое количество шведских хоккеистов, хотя раньше они предпочитали играть на родине. Почему так происходит?

— Даже не знаю. АХЛ тоже очень хорошая лига, в которой можно многому научиться, адаптироваться к североамериканскому хоккею, а затем попасть в НХЛ. Наверное, поэтому многие шведы и уезжают туда, но вообще всё индивидуально. Я не могу говорить за всех.

— Если бы вам сейчас было 20 лет, как бы поступили?

— Я уехал в Америку как раз, когда мне было 20 лет, но повторюсь, у каждого свой путь. Это зависит от того, сколько ты играешь в шведской лиге, если к тебе интерес у клубов АХЛ или НХЛ. Если тебе клуб НХЛ готов предоставить шанс, то, конечно, надо ехать как можно скорее.

— Могли сравнивать АХЛ и КХЛ? Где вам нравится больше?

— В АХЛ очень много хороших игроков, которым по силам играть в НХЛ. Там каждый выкладывается на полную катушку, потому что только так у тебя есть шанс пробиться в лучшую лигу мира. В КХЛ я играю совсем мало, так что сравнивать трудно. Здесь другой хоккей, менее интенсивный, более открытый, площадки больше. Мне нравится здесь.

— В 2010 году вас обменяли из «Сент-Луиса» в «Оттаву» на первый раунд драфта, который потом превратился во Владимира Тарасенко. Вы знаете, что теперь играете за клуб, из которого Тарасенко уезжал в НХЛ?

— Правда? Даже не знал об этом! Тарасенко играл в СКА? Здорово.

— Ставите ли себе цель обязательно вернуться в НХЛ?

— На самом деле, не думал об этом. Мне очень нравится здесь, в России. У меня действующий контракт, поэтому прямо сейчас я хочу сконцентрироваться на СКА и хочу принести пользу команде. Но никогда не знаешь, что будет завтра.

— Журналист из Чикаго рассказывал мне, что в США за вами ходили толпы поклонниц. В России тоже пользуетесь популярностью у девушек?

— (Смеётся.) Я даже не знаю, вы меня смутили. Спасибо за комплименты, но вроде бы ничего такого в Петербурге не замечал. Здесь иногда после матчей подходят и просят автограф или хотят сделать селфи, но нет большого ажиотажа.

«Знарок довольно весёлый человек»

— После двух месяцев в СКА что можете рассказать о главном тренере Олеге Знарке?

— Олег Знарок в основном говорит по-русски, так что я понимаю не всё. Но мне нравятся наши занятия и хоккей, который Знарок нам прививает.

«Олег Знарок? А кто это?» СКА вышел из отпуска и прошёл медосмотр Тихонов поработал переводчиком, Калинин рассказал о возвращении в Россию и сезонах в НХЛ, а Рундблад забыл фамилию главного тренера СКА.

— Какой Олег Знарок в повседневной жизни? Шутит ли он после матчей?

— Да, конечно. Он производит впечатление довольно весёлого человека. Но в силу языкового барьера я не все его шутки понимаю.

— Кто выступает для вас переводчиком?

— В основном Виктор Тихонов, он прекрасно говорит по-английски.

— Помните, кто первым из игроков СКА с вами заговорил?

— Не уверен, но, по-моему, сначала я стал общаться с Патриком Херсли, потому что он швед (улыбается). И с Тихоновым мы сразу нашли общий язык.

— Вам комфортно в раздевалке? Партнёры ещё никак не разыгрывали вас?

— Пока вроде бы нет, может быть, позже они устроят для меня сюрприз. Мне стоит быть начеку.

— Как вам музыка в раздевалке после побед? (В раздевалке СКА, как правило, играет песня «В Питере — пить» группы «Ленинград». — Примеч. «Чемпионата».)

— Она очень танцевальная и зажигательная. Мне нравится.

— Какая музыка вам ещё нравится?

— Мне кажется, я люблю всё! Перед игрой могу послушать хаус, дома — фолк или альтернативу, после матча можно и что-то танцевальное.

— Что делаете в Санкт-Петербурге в свободное время?

— Моя девушка уже освоилась здесь, так что мы выбирались на Невский проспект пару раз, по магазинам прошлись, заглянули в несколько ресторанов.

— Сталкивались в городе с тем, что вас не понимают по-английски?

— В ресторанах в основном есть меню на английском, да и люди понимают меня. Хотя иногда случаются и недопонимания, в такси например. Приходится жестами объясняться.

«Не думаю, что решение НХЛ не ехать на Олимпиаду идёт на пользу хоккею»

— Как оцениваете свои шансы поехать на Олимпиаду?

— Пока не думал об этом, стараюсь сфокусироваться на выступлении за СКА. Сейчас клуб на первом месте. Я играют в новой лиге, новой стране, городе, надо думать, как к этому привыкнуть. В Европе выступает много сильных шведских защитников, так что мне сложно будет попасть на игры.

— Эрик Карлссон назвал решение НХЛ не ехать на Олимпиаду дерьмом. Верите, что Эрик и ещё несколько звёзд всё-таки поучаствуют в Играх?

— В первую очередь я думаю, что это неправильно — не отпускать энхаэловцев в Корею. Олимпиада — это событие мирового масштаба, за которым следят во всех странах. Не думаю, что решение НХЛ идёт на пользу хоккею. Я понимаю игроков, которые решили в этом сезоне вернуться в Европу, чтобы получить шанс сыграть в Корее.

Не знаю, возможно ли, чтобы Овечкин и другие звёзды всё-таки смогли принять участие в играх. Существует так много правил, которые никак не обойти. Думаю, это будет сделать почти нереально.