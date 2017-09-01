Из МХЛ в КХЛ. Как изменились звёзды первых сезонов молодёжной лиги

2 сентября стартует девятый сезон Молодёжной хоккейной лиги, которая за это время стала хорошей школой для большого числа хоккеистов Континентальной хоккейной лиги, а некоторые из игроков смогли после МХЛ и КХЛ заявить о себе уже в НХЛ. К старту нового сезона мы решили сравнить, как выглядели молодые звёзды нынешнего сезона КХЛ в форме клубов МХЛ.



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В МХЛ Никита Гусев сыграл 160 матчей за «Красную Армию», с учётом «регулярки» и плей-офф и набрал 255 (103+152) очков. В КХЛ Гусев выступал за ЦСКА, «Амур», «Югру», а последние три года выступает в СКА. 228 (94+134) очка набрал Никита в 313 матчах в главной российской лиге с учётом плей-офф.

Фото: photo.khl.ru

В МХЛ Григоренко провёл всего один сезон за «Красную Армию», но смог стать обладателем кубка Харламова. 40 (18+22) очков в 53 матчах набрал Михаил за время выступления в молодёжной лиге. Следующие сезоны он провёл в Северной Америке, где выступал за «Квебек», а также в системе клубов «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». В этом году Григоренко вернулся в ЦСКА и в трёх матчах набрал 3 (2+1) очка.

Фото: photo.khl.ru

Прохоркин также имел хорошую статистику в МХЛ: 96 (43+53) очков в 101 матче. Николай выигрывал Кубок Харламова, а также был близок ко второму его завоеванию, но в седьмом матче финала сезона-2013/14 «красноармейцы» уступили «Спартаку». В КХЛ Прохоркин выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», а теперь играет за СКА, на его счету 136 (67+69) очков в 285 матчах.

Фото: photo.khl.ru

Малыхин смог стать лучшим снайпером первого регулярного чемпионата МХЛ, забросив 42 шайбы. В молодёжной лиге Фёдор выступал только за «Авто»: 151 (81+70) очко в 109 матчах. В КХЛ он дебютировал за «Автомобилист», а вот последние сезоны играет за «Ак Барс», набрав 149 (77+72) очков в 286 матчах.

Евгений Григоренко

Григоренко был настоящей звездой в МХЛ, выступая за магнитогорских «Стальных Лис». В сезоне-2009/10 он стал обладателем Кубка Харламова, а потом сезон за сезоном показывал приличную статистику – 195 (98+97) очков в 206 матчах. А вот выступления в КХЛ складываются для него не лучшим образом: «Магнитка», «Нефтехимик», «Ак Барс», а теперь «Адмирал». 55 (26+29) очков в 184 матчах – это не лучший показатель, но у Григоренко уже есть победа в одном розыгрыше Кубке Гагарина.

Даниил Апальков

Фото: photo.khl.ru

Апальков выиграл вместе с Григоренко кубок Харламова в первом сезоне МХЛ в 2010 году. В молодёжке он впоследствии выступал за ярославский «Локо», а всего на его счету 155 (66+89) очков в 146 матчах. В КХЛ Апальков дебютировал за родной «Металлург», но большую часть карьеры проводит в «Локомотиве»: 140 (57+83) очков в 334 матчах.

Фото: photo.khl.ru

Любимов был капитаном «Красной Армии» в сезон, когда москвичи добыли победу в Кубке Харламова. Всего в МХЛ Роман сыграл 175 матчей и набрал 133 (65+68) очка. В КХЛ он дебютировал в чемпионской сезон «молодёжки». За время в главной российской лиге Роман набрал 49 (23+26) очков в 227 матчах, а также стал чемпионом России в сезоне-2014/15.

Фото: photo.khl.ru

Гавриков дебютировал в МХЛ в сезоне-2011/12, спустя несколько сезонов он стал капитаном команды «Локо». Всего в «молодёжке» защитник провёл 130 матчей, в которых набрал 29 (8+21) очков. С нового сезона КХЛ Гавриков выступает уже за петербургский СКА, а в главной лиге российского хоккея у него следующая статистика – 21 (8+13) очко в 139 матчах.