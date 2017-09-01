175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ
Текст: Роман Соловьёв
Фото: photo.khl.ru

Из МХЛ в КХЛ. Как изменились звёзды первых сезонов молодёжной лиги

Больше всего звёзд вышло из «Красной Армии».
1 сентября 2017, пятница. 13:15 Хоккей

2 сентября стартует девятый сезон Молодёжной хоккейной лиги, которая за это время стала хорошей школой для большого числа хоккеистов Континентальной хоккейной лиги, а некоторые из игроков смогли после МХЛ и КХЛ заявить о себе уже в НХЛ. К старту нового сезона мы решили сравнить, как выглядели молодые звёзды нынешнего сезона КХЛ в форме клубов МХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Никита Гусев

Фото: photo.khl.ru

В МХЛ Никита Гусев сыграл 160 матчей за «Красную Армию», с учётом «регулярки» и плей-офф и набрал 255 (103+152) очков. В КХЛ Гусев выступал за ЦСКА, «Амур», «Югру», а последние три года выступает в СКА. 228 (94+134) очка набрал Никита в 313 матчах в главной российской лиге с учётом плей-офф.

Михаил Григоренко

Фото: photo.khl.ru

В МХЛ Григоренко провёл всего один сезон за «Красную Армию», но смог стать обладателем кубка Харламова. 40 (18+22) очков в 53 матчах набрал Михаил за время выступления в молодёжной лиге. Следующие сезоны он провёл в Северной Америке, где выступал за «Квебек», а также в системе клубов «Баффало Сэйбрз» и «Колорадо Эвеланш». В этом году Григоренко вернулся в ЦСКА и в трёх матчах набрал 3 (2+1) очка.

Николай Прохоркин

Фото: photo.khl.ru

Прохоркин также имел хорошую статистику в МХЛ: 96 (43+53) очков в 101 матче. Николай выигрывал Кубок Харламова, а также был близок ко второму его завоеванию, но в седьмом матче финала сезона-2013/14 «красноармейцы» уступили «Спартаку». В КХЛ Прохоркин выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», а теперь играет за СКА, на его счету 136 (67+69) очков в 285 матчах.

Фёдор Малыхин

Фото: photo.khl.ru

Малыхин смог стать лучшим снайпером первого регулярного чемпионата МХЛ, забросив 42 шайбы. В молодёжной лиге Фёдор выступал только за «Авто»: 151 (81+70) очко в 109 матчах. В КХЛ он дебютировал за «Автомобилист», а вот последние сезоны играет за «Ак Барс», набрав 149 (77+72) очков в 286 матчах.

Евгений Григоренко

Григоренко был настоящей звездой в МХЛ, выступая за магнитогорских «Стальных Лис». В сезоне-2009/10 он стал обладателем Кубка Харламова, а потом сезон за сезоном показывал приличную статистику – 195 (98+97) очков в 206 матчах. А вот выступления в КХЛ складываются для него не лучшим образом: «Магнитка», «Нефтехимик», «Ак Барс», а теперь «Адмирал». 55 (26+29) очков в 184 матчах – это не лучший показатель, но у Григоренко уже есть победа в одном розыгрыше Кубке Гагарина.

Даниил Апальков

Фото: photo.khl.ru

Апальков выиграл вместе с Григоренко кубок Харламова в первом сезоне МХЛ в 2010 году. В молодёжке он впоследствии выступал за ярославский «Локо», а всего на его счету 155 (66+89) очков в 146 матчах. В КХЛ Апальков дебютировал за родной «Металлург», но большую часть карьеры проводит в «Локомотиве»: 140 (57+83) очков в 334 матчах.

Роман Любимов

Фото: photo.khl.ru

Любимов был капитаном «Красной Армии» в сезон, когда москвичи добыли победу в Кубке Харламова. Всего в МХЛ Роман сыграл 175 матчей и набрал 133 (65+68) очка. В КХЛ он дебютировал в чемпионской сезон «молодёжки». За время в главной российской лиге Роман набрал 49 (23+26) очков в 227 матчах, а также стал чемпионом России в сезоне-2014/15.

Владислав Гавриков

Фото: photo.khl.ru

Гавриков дебютировал в МХЛ в сезоне-2011/12, спустя несколько сезонов он стал капитаном команды «Локо». Всего в «молодёжке» защитник провёл 130 матчей, в которых набрал 29 (8+21) очков. С нового сезона КХЛ Гавриков выступает уже за петербургский СКА, а в главной лиге российского хоккея у него следующая статистика – 21 (8+13) очко в 139 матчах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Владислав Гавриков Михаил Григоренко Никита Гусев Николай Прохоркин Роман Любимов Фёдор Малыхин Фото
Новости. Хоккей
1 сентября 2017, пятница
13:44 Генменеджер «Вашингтона»: мы обсуждали с Овечкиным вопрос веса
13:26 Верещагин: «Спасибо боженьке и Салаку» — это Левицкий просто в точку сказал
13:00 Логинов: такого «Салават» не ожидал, эту победу нужно забыть
12:39 Шипачёв: кто не видел мою игру — может посмотреть в YouTube, насладиться
12:33 Падакин: худшая игра сезона для ХК «Сочи», стыдно смотреть на всё это
12:21 Чибисов: «Лада» всё делала исподтишка
12:20 Трёхкратный чемпион России Таратухин перешёл в румынский клуб «Чиксереда»
12:02 Щитов: в матче с «Салаватом» у ХК «Сочи» не получилось всё
11:52 Язьков: в игре с «Ладой» эмоции были запредельные
11:17 ХК «Северсталь» продолжает организацию регулярных шаттл-басов для болельщиков
11:00 Рундблад: сделал правильный выбор, перейдя в СКА
10:55 Директор «Автомобилиста»: Крикунов выражал желание увидеть канадских хоккеистов
10:45 «Трактор» отметит День знаний тематическим матчем
10:05 Экс-форвард «Авангарда» и СКА Червенка избежит операции в «Фрибуре»
09:30 Рундблад: мне будет сложно попасть на Олимпиаду
09:17 «Торпедо» представило проморолик к первому домашнему матчу сезона — со СКА
09:15 Райан Мэллоун присоединился к тренировочному лагерю «Миннесоты»
09:05 «СЮ» — «Сочи»: впервые в КХЛ голы в одном матче забили 10 игроков одной команды
09:00 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ
08:45 Коваленко: поможем Рыспаеву вернуть право на профессию на территории ИИХФ
01:00 Глинкин: «Сочи» будет очень злой, «Ак Барсу» нельзя расслабляться
00:50 Маклеллан: внутри «Вашингтона» мы понимали, что сможем сохранить лишь одного НСА
00:20 Билялов: где-то была нервозность, наверное, из-за неё и пропустил первый гол
31 августа 2017, четверг
23:56 Аболс: не могу ругать игроков «Лады» за то, что у них меньше мастерства
23:32 Марков: надеюсь, моя лучшая форма ещё впереди
23:05 Билялетдинов: Марков играет солидно и спокойно, уверенность передаётся ребятам
22:51 Умарк: у «Салавата Юлаева», наверное, лучший тренерский штаб в КХЛ
22:35 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:25 Хауден: минскому «Динамо» хотелось бы более успешно начать сезон
21:59 Рижское «Динамо» дома уступило «Спартаку»
21:57 «Ак Барс» обыграл «Ладу», доведя свою серию побед до четырёх матчей
21:47 Андронов: «Авангард» – всегда серьёзный соперник, они хорошо начали сезон
21:23 Ларсен: не предполагается, что в каждой игре у «Салавата» будет много голов
20:55 Кокарев: не знал, что это самый результативный матч «Салавата» в КХЛ
20:34 Вестерлунд: игроки «Салавата» были голодными, поэтому показали такую игру
20:25 Скривенс: не столь важно, выиграл «Салават» 1:0 или 11:3, мы забрали три очка
20:17 С. Зубов: «Сочи» попал под горячую команду, тяжёлая была игра
20:11 И. Зубов: игроки «Салавата» знали, за чем шли, хотели вернуть должок болельщикам
20:07 Вайсфельд: в предыдущих матчах ничего не залетало, а с «Сочи» залетело почти всё
20:05 Вратарь Максим Третьяк заявлен за клуб ВХЛ «Южный Урал»
19:52 «Ак Барс» — «Лада»: Андрей Марков забросил свою первую шайбу за клуб
19:51 СКА подписал новое соглашение с защитником Артёмом Зубом
19:39 Воропаев: Зубов продолжает работу, нам делать выводы из-за одного проигрыша?
19:38 Бадюков: у Толванена пока всё классно получается, отличный паренёк растёт
19:18 «Салават Юлаев» разгромил ХК «Сочи» со счётом 11:3, установив клубный рекорд
Все новости RSS
Партнерский контент