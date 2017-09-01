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КХЛ
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: hcsalavat.ru

Доминируй, унижай! Команды, забивавшие десять и более голов в КХЛ

«Кузне» устроили ад дома, а больше других доставалось «Витязю».
1 сентября 2017, пятница. 16:15 Хоккей

«Салават Юлаев» — «Сочи» — 11:3, 31.08.2017

Вполне будничный четверг взбудоражила уфимская команда. На своём льду «Салават» устроил настоящий ад «Сочи». Сложно поверить, но команда Сергея Зубова неплохо начала матч, а Кейси Уэллман даже открыл счёт на четвёртой минуте. Что было дальше, лучше забыть болельщикам черноморского клуба. В ворота Константина Барулина и Дмитрия Шикина залетало всё подряд. Впервые в истории КХЛ в одном матче забили десять разных игроков одной команды и только Энвер Лисин умудрился сделать дубль. А всего очки набрал аж 21 игрок – шесть у сочинцев и 15 у уфимцев. «Салават» установил клубный рекорд и заставил забыть своих болельщиков, что за предыдущие три матча набрал лишь три очка.

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СКА — «Спартак» — 10:2, 04.12.2011

Матчи между петербургскими и московскими командами всегда носят принципиальный характер. Зная большую «любовь» жителей города на Неве к «Спартаку», красно-белым легко в гостях не бывает. Самый неприятный выезд для хоккейной команды из Москвы получился в конце 2011 года. Тогда подопечные Милоша Ржиги здорово покуражились. Удивительно, но первыми счёт открыли спартаковцы — отличился Вадим Бердников. Зато потом в бой пошла «армейская» артиллерия. Виктор Тихонов, до сих пор играющий в СКА, сделал дубль, а экс-спартаковец Максим Рыбин забил бывшей команде.

При Ржиге СКА играл ярко весь сезон, результат — лучшая результативность в лиге, первое место в «регулярке». Но, дойдя до финала конференции, петербургские «армейцы» не справились с московским «Динамо» Олега Знарка.

«Металлург» Нк — «Барыс» — 2:10, 25.01.2011

Никто в КХЛ не пропускал 10 шайб дома, кроме бывшей команды КХЛ в лице новокузнецкого «Металлурга». Не стали церемониться в гостях хоккеисты «Барыса». В первом периоде команда Андрея Хомутова забила три шайбы, а после перерыва так разыгралась, что отправила в ворота соперника ещё пять шайб, а на десерт остались голы от Романа Старченко и Евгения Фадеева.

Примечательно, что в том матче принимал участие защитник «Кузни» Дмитрий Орлов, который, отыграв ещё пять встреч в КХЛ, уехал за океан. Он, к слову, закончил матч с показателем полезности «-1».

КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2011, вторник. 16:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
2 : 10 1:3, 0:2, 1:5
Барыс
Астана
0:1 – Новотны (Боченски, Новопашин) – 08:00 (5x5), 0:2 – Худяков (Колдер, Старченко) – 09:33 (5x5), 0:3 – Старченко (Даллмэн) – 12:11 (4x4), 1:3 – Васильев (Орлов, Канарский) – 19:24 (5x4), 1:4 – Кашпар (Даллмэн) – 32:18 (5x4), 1:5 – Новотны (Боченски) – 33:59 (5x5), 1:6 – Боченски (Даллмэн, Новотны) – 42:08 (5x5), 1:7 – Гаврилин (Жайлауов, Краснослободцев) – 47:03 (5x5), 1:8 – Новотны (Кашпар) – 53:39 (5x4), 2:8 – Недорост (Энджелл) – 55:55 (5x5), 2:9 – Старченко (Савченко, Худяков) – 57:53 (5x4), 2:10 – Фадеев (Краснослободцев, Гаврилин) – 59:38 (5x4)

«Нефтехимик» — «Витязь» — 10:2, 15.02.2009

В КХЛ подольский клуб долгое время ходил в аутсайдерах, а крупные поражения случались редко. «Нефтехимику» же были необходимы очки для сохранения места в плей-офф. А потому команда Владимира Крикунова медлить не стала и на первой минуте встречи открыла счёт. Первые два периода заканчивались со счётом 3:1 в пользу нижнекамцев, а в третьей двадцатиминутке тафгаи из «Витязя» совсем расслабились и пропустили ещё четыре шайбы. «Нефтехимик» в итоге сумел выйти в плей-офф, однако вылетел уже в первом раунде от «Локомотива».

«Северсталь» — «Автомобилист» — 10:1, 18.02.2011

К концу февраля клуб из Екатеринбурга лишился шансов на плей-офф, а как следствие и мотивации. В Череповец приехала разобранная команда, которая и получила сполна. В заявке «Автомобилиста» оказалось только 15 полевых хоккеистов, среди которых семь новичков, вызванных в срочном порядке из МХЛ. Тройка Кетов – Шипачёв – Жмакин разнесла хрупкую оборону команды Мухина. Неудивительно, что первые двое через два года отправились в СКА, с которым выиграли два кубка Гагарина.

«Автомобилист» лишь в начале встречи пытался сопротивляться — Вячеславу Чистякову удалось забить в меньшинстве и сравнять счёт. Однако затем «Северсталь» отправила в ворота соперника девять безответных шайб.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2011, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
10 : 1 4:1, 3:0, 3:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Цибак (Кетов, Шипачёв) – 01:10 (5x4), 1:1 – Чистяков (Стрельцов, Дубровин) – 06:15 (5x4), 2:1 – Жмакин (Кетов) – 11:36 (5x5), 3:1 – Немец (Жмакин, Киселевич) – 12:01 (5x5), 4:1 – Цибак (Баев, Рыбаков) – 13:32 (5x5), 5:1 – Цветков (Киселевич, Страка) – 25:11 (5x5), 6:1 – Воробьёв (Бардин, Соин) – 26:54 (5x5), 7:1 – Кетов (Шипачёв) – 34:03 (4x5), 8:1 – Шипачёв (Лямин) – 44:24 (4x5), 9:1 – Рыбаков – 50:00 (5x5), 10:1 – Страка (Егоршев, Попов) – 59:47 (5x5)
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«Барыс» — «Витязь» — 11:6, 04.01.2009

Подольскому клубу не слишком повезло. Он дважды оказаться в этом рейтинге в качестве пострадавшей стороны. В Астане был установлен рекорд по общему количеству шайб, заброшенных в одном матче, который держится уже восемь лет! 11 шайб «Витязь» получил от неудержимого «Барыса». В составе хозяев дублями отметились Константин Глазачев и Андрей Гаврилин, четыре результативные передачи сделал защитник Кевин Даллмэн. Команда Майка Крушельницки включилась в борьбу лишь в третьем периоде, когда забила три подряд шайбы.

Примечательно, что соперники нанесли одинаковое число бросков по воротам друг друга (36) и суммарно набрали 85 минут штрафа. Любопытный факт: даже после 11 пропущенных шайб Сергей Денисов не был заменён.

ЦСКА — «Слован» 12:0, 11.02.2015

Рекорд по количеству заброшенных шайб в ворота соперника принадлежит московским «армейцем». Два года назад сильно досталось «Словану», который пропустил за 60 минут аж 12 шайб! По ходу сезона команда Петри Матикайнена выглядела не слишком сильно, а к концу «регулярки» совсем расклеилась.

Начало разгрому положил лидер того ЦСКА Александр Радулов, ровно в середине игры была заброшена седьмая шайба, а 12-й гол Симон Яльмарссон забил за 28 секунд до сирены. Именно это поражение лишило «Слован» шансов на попадание в плей-офф, а «армейцы» в следующем матче стали чемпионами России. Правда кубок Гагарина вновь уплыл из рук Дмитрия Квартальнова. Кто знает, может в этом сезоне усилившийся ЦСКА побьёт свой же рекорд?

Какими были составы СКА и ЦСКА 9 лет назад и сейчас
Широков и Паршин играли в четвёртом звене ЦСКА, а за СКА бились Шишканов, Крюков и Перетягин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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