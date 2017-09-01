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КХЛ
Текст: Владислав Уткин
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

9 последних громких трансферов лета в КХЛ. От Маркова до Григоренко

Игроки, которые до последнего ждали выгодных предложений и получили их в августе.
1 сентября 2017, пятница. 20:15 Хоккей

Август – горячая пора в КХЛ, в которую руководители клубов спешно ищут варианты для усиления. В прошедшем месяце в лиге произошло несколько интересных переходов. Рассказываем про каждый из них.

Алексей Марченко (ЦСКА)

Вопрос о трансфере 25-летнего защитника решился довольно быстро. С того момента, как «Торонто Мэйпл Лифс» выставил воспитанника «армейского» на драфт отказов, до подписания контракта прошли всего сутки. Алексей пока провёл две игры за команду, и в них он уже сделал две передачи. Своей игрой он явно не разочаровывает, но рано или поздно садиться на скамейку запасных ему придётся – ротация у красно-синих сумасшедшая, а играть нужно всем.

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Андрей Марков («Ак Барс»)

Из всех игроков, перешедших этим летом из НХЛ в КХЛ, Марков обладает наибольшим опытом и статусом. Казань получила защитника мирового уровня, который, несмотря на возраст, по-прежнему держит марку. Не сумев договориться с «Монреалем» о новом контракте, Андрей вернулся к Билялетдинову – тренеру, с которым он начинал карьеру в московском «Динамо». Что интересно – голы из своей зоны в матчах с его участием уже начали происходить. Правда, пока что в ворота «Ак Барса».

Николай Жердев («Нефтехимик»)

После окончания прошлого сезона «Торпедо» затеяло некую реновацию в своих рядах, жертвой которой стал и Николай Жердев. Потенциальных вариантов продолжения карьеры у игрока было много, к примеру, «Чемпионат» рассматривал его в качестве усиления для московского «Динамо». Но он оказался нужнее «Нефтехимику» и Андрею Назарову. В нижнекамской команде почти месяц смотрел на то, как работает форвард, и, в конце концов, решили подписать с ним однолетний контракт. Правда, за новый клуб Жердев пока ни одного матча ещё не провёл.

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Евгений Артюхин («Динамо» Москва)

Судьба Артюхина была одной из главных интриг межсезонья. Ещё в июле проходили слухи о переходе форварда в московское «Динамо», но тогда они быстро замолкли, и показалось, что они так слухами и останутся. Но в итоге Евгений всё-таки примерил на себя форму бело-голубых. Интрига состояла ещё и в том, как его примут болельщики, которые не забыли его жёсткую, а порой и переходившую все грани игру против их любимой команды, когда Артюхин выступал за СКА. К счастью, встретили они его хорошо, а сам игрок сказал, что не имел никакого злого умысла, и готов обсудить те моменты с фанатами.

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Александр Хохлачёв («Спартак»)

Эта сделка была выгодна обеим сторонам. СКА отправил молодого форварда набираться игровой практики, а «Спартак» получил игрока для ведущих звеньев команды. И пока что в составе красно-белых он выглядит хорошо. Практически в каждой встрече Александр не уходит со льда без набранных очков, чем радует болельщиков и главного тренера команды Вадима Епанчинцева.

Дуайт Кинг («Автомобилист»)

В Екатеринбург приехал двукратный обладатель Кубка Стэнли и человек, который в последние годы был заметным игроком в составе «Лос-Анджелес Кингз». Пожалуй, столь сильных легионеров в уральском клубе ещё никогда не было. Понятно, что этот переход для хоккеиста – шанс сыграть на Олимпиаде, но и для «Автомобилиста» это хорошее усиление, которое уже начало приносить плоды. В пока что единственном матче за команду против «Трактора» Дуайт сделал голевую передачу, что помогло ей победить.

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Йонас Энлунд («Сибирь»)

В «Сибирь» вернулся один из основных авторов её самого большого достижения в истории КХЛ – выхода в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2014/15, а также её лучший бомбардир последних лет. Cостав новосибирской команды этим летом с уходом Шалунова, Шумакова и Окулова изрядно оскудел. Приход Энлунда – это хорошая попытка хоть как-то сгладить его последствия. Самое ценное – Йонас, по словам Павла Зубова сам попросил взять его в коллектив, что, согласитесь, говорит о многом. Прошлый сезон получился для него неудачным: сначала ЦСКА отправил его на драфт отказов, а в «Куньлуне» полноценно реализовать себя ему помешала травма. Теперь финн полон решимости доказать всем свой высокий уровень, и с самого начала чемпионата он уже начал это делать. Два очка в четырёх играх – тому подтверждение.

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Никита Пивцакин («Металлург»)

В прошлом году Никита имел твёрдое место в стартовом составе ЦСКА, но этом сезоне с массовым приходом новых игроков он рисковал его потерять. От перехода в «Металлург» выиграли все – «армейский» клуб слегка разгрузил платёжную ведомость, «Магнитка» получила квалифицированного защитника, в котором она так нуждалась после ухода Ли, Береглазова и Антипина, а у самого игрока будет больше игровой практики.

Игорь Григоренко («Металлург»)

Прошлый сезон у опытного нападающего откровенно не задался из-за состояния его здоровья. После окончания чемпионата форвард подписал контракт с «Автомобилистом», но в начале июля разорвал его в связи с семейными обстоятельствами. И вот, совсем недавно его взяла «Магнитка». С первых же матчей Воробьёв начал наигрывать Григоренко в первом звене вместе с Коваржем и Мозякиным, что логично, ведь этим игрокам после ухода Зарипова нужен был опытный и мастеровитый партнёр. И это принесло свои плоды: в первой же встрече с «Ладой» Игорь сначала открыл счёт, а затем сделал результативную передачу на Мозякина.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Хохлачёв Алексей Марченко Андрей Марков Дуайт Кинг Евгений Артюхин Игорь Григоренко Йонас Энлунд Никита Пивцакин Николай Жердев
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