Итоги дня КХЛ: «Магнитка» падает вниз, Капризов помогает ЦСКА побеждать

«Авангард» проиграл первый матч в сезоне, а в ЦСКА уже никто не вспоминает игру со СКА.

Шуленин — транзитом через ЦСКА в «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Дмитрий Шуленин перешёл из ЦСКА в «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию.



В «армейскую» команду хоккеист перешёл несколько дней назад из магнитогорского «Металлурга» в обмен на защитника Никиту Пивцакина. Шуленин выступал за нижегородскую команду «Чайка» в МХЛ, завоевав с ней кубок Харламова в 2015 году. В КХЛ дебютировал в составе «Торпедо» в сезоне-2015/16 и провёл в команде два года. За это время он сыграл 58 матчей, включая два — в плей-офф, и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности «+9». После сезона-2016/17 перешёл в «Магнитку», но не провёл за магнитогорский клуб ни одной игры.

Победа «Куньлуня» и первый гол Вольски

Страшная травма, полученная в октябре прошлого года, могла поставить крест на карьере Войтека Вольски. Всего несколько месяцев назад он впервые вышел на лёд после перелома шеи. В Екатеринбурге нападающий дебютировал за «Куньлунь» в КХЛ и сразу же забросил победную шайбу.

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Первым же ворота Якуба Коваржа мощным щелчком поразил канадец китайского происхождения Брэндон Ип. «Автомобилист» на протяжении трёх периодов атаковал ворота соперника, нанеся 29 бросков в створ (против 24 у соперника), однако сократить отставание до минимума сумел лишь за восемь секунд до финальной сирены.

Неудачи «Магнитки» продолжаются

Вопреки прогнозам скептиков, «Амур» удачно начал сезон. Победа в Магнитогорске лишний раз показала, что хабаровчане не намерены быть в аутсайдерах лиги и пойти по пути «Кузни». А вот команду Ильи Воробьёва откровенно «болтает» на старте сезона — «Металлург» на данный момент находится далеко за пределами зоны плей-офф в турнирной таблице.



К 13-й минуте матча на табло горел счёт 2:0 в пользу «Амура». Шайба 19-летнего Игоря Швырёва, первая для игрока в КХЛ, позволила «сталеварам» сократить отставание. Однако во втором периоде Евгений Тимкин заработал 2+10 за атаку в голову соперника, и Ян Колларж тут же реализовал большинство. В конце встречи «Магнитка» вновь предприняла попытку отыграться, но «Амур» выстоял.

Первая победа «Адмирала» в сезоне

Затяжная гостевая серия дальневосточников откровенно не задалась. Команда Андриевского проиграла четыре стартовых матча и лишь в Челябинске заработала первые очки.

К середине матча «Адмирал» вёл со счётом 2:0, однако «Трактор» стараниями Щехуры и Пеньковского сумел отыграться. Примечательно, что все четыре гола были забиты в неравных составах. В третьем периоде гостей дважды спасала штанга, а победную шайбу забросил Вадим Краснослободцев. В оставшееся время «Трактор» не успел отыграться и потерпел третье поражение в сезоне.

Успешная домашняя серия «Слована»

«Слован» на старте сезона выглядел беспомощно, а Милош Ржига неоднократно повторял, что команда только строится и скоро начнёт показывать результат. Так оно и получилось — братиславский клуб одержал вторую домашнюю победу подряд.



«Сибирь» бодро начала встречу, 20-летний нападающий Артём Артёмов забил первый гол в КХЛ, в падении отправив шайбу под перекладину ворот. Однако во втором периоде команда Павла Зубова растеряла преимущество. Месарош после рикошета забил гол в ворота Салака, а спустя две минуты Колби Дженовей реализовал большинство.

Капризов забивает, ЦСКА побеждает

Ротация московских «армейцев» перестала удивлять хоккейных болельщиков. Матч с «Авангардом» с трибуны смотрел Константин Окулов, неплохо смотревшийся в предыдущих встречах. Кирилл Капризов на правах «лимитчика» и лучшего бомбардира команды сохранил место в составе и отличился уже на второй минуте игры с омской командой.

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Выйдя вперёд, «армейцы» успокоились, а команда Скабелки во втором периоде принялась атаковать ворота Сорокина. Однако преимущество на льду не вылилось в голы. В пылу борьбу Минеев мощным броском даже расколотил стекло на арене ЦСКА. После паузы вторую шайбу забросил Роман Любимов, а итоговый счёт установил Джефф Плэтт, забив в пустые ворота. «Армейцы» одержали первую домашнюю победу.

Четвёртое поражение «Витязя»

Соперники не могли похвастаться положительными результатами в августе — до пятничной встречи команды потерпели по три поражения в четырёх встречах. В Подольске счёт открыл защитник «Югры» Сергей Перетягин, но Швец-Роговой оперативно ответил голом.

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После перерыва Павел Варфоломеев отправил шайбу в девятку владений хозяев, но в конце матча «Витязю» снова удалось сравнять счёт. И всё-таки через 16 секунд «Югра» усилиями Варфоломеева вырвала победу. Команда Валерия Белова могла спасти игру за три минуты до сирены, однако после видеопросмотра было определено, что шайба не пересекла линию ворот Проскурякова. Команда Игоря Захаркина начала выездную серию с победы.