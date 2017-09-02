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КХЛ
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

СКА проиграет «Торпедо»! Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Когда-то же это должно случиться, а Нижний Новгород – подходящее место.
2 сентября 2017, суббота. 09:15 Хоккей

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов разобрал по полочкам грядущий игровой день регулярного чемпионата КХЛ.

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«Спартак» — «Динамо» Минск

Минчане умудрились проиграть даже «Словану», который находится в кризисе. «Спартак», в свою очередь, на старте сезона выглядит опаснее и слаженнее своего сегодняшнего соперника. Нападение во главе с Александром Хохлачёвым представляется намного интереснее форвардов минского «Динамо». Удача к команде Горди Дуайер придёт, но точно не в этом матче.

Прогноз Ерыкалова: победа «Спартака» в основное время.

«Северсталь» — «Локомотив»

Матч из начала 2000-х, когда «Северсталь» и «Локомотив» претендовали на победу в чемпионате и играли в финале. Теперь расстановка сил совсем иная. Череповецкая команда неважно начала сезон, но, тем не менее, на домашней площадке сумеет навязать борьбу ярославцам. К слову, в Череповце поменяли освещение на арене, и теперь нас ждёт хорошая телекартинка с матчей «Северстали». Верю, что команда Гулявцева зацепится за очки и переведёт игру в овертайм, где, правда, уступит. «Локомотив» окажется сильнее за счёт класса и исполнителей.

Прогноз Ерыкалова: победа «Локомотива» в овертайме.

«Ак Барс» — «Сочи»

Никому не пожелаешь побывать в ситуации, в которую попал Сергей Зубов после матча в четверг. Сочинцы были нокаутированы «Салаватом». 3:11 — это кошмарный результат. Конечно, такого сегодня не повторится. Дважды в одну воронку снаряд не попадает. Тем не менее «Сочи» не успеет оправиться от болезненного поражения. Перед главным тренером стоит вопрос: кого ставить? Барулина или Шикина? Оба же пропускали всё что можно и нельзя. Если бы был другой соперник, не «Ак Барс», то сочинцы могли бы рассчитывать на очки, а так шансов нет.

Прогноз Ерыкалова: уверенная победа «Ак Барса», но не со счётом 11:3.

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«Динамо» Рига — «Динамо» Москва

Нас ждёт динамовское дерби. Соперники равны как никогда. Московское «Динамо» подсело в классе, однако приобретение Евгения Артюхина должно пойти на пользу команде и приподнять её амбиции. Рижане же неважно провели матч со «Спартаком» и проиграли на домашней площадке. Теперь команде Озолиньша нужно реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Но не стоит забывать о большом количестве травмированных игроков у обеих команд.

Прогноз Ерыкалова: победа рижского «Динамо» в основное время

«Торпедо» — СКА

На мой взгляд, самый интересный субботний матч. Не так давно, в позапрошлом сезоне, «Торпедо» билось в первом раунде плей-офф со СКА. Теперь это просто «регулярка». Мне кажется, именно в этом матче состоится главная сенсация игрового дня.

СКА выходит из зоны комфорта, уезжает из Санкт-Петербурга и отправляется сразу в Нижний Новгород, где ни одной команде не приходится легко. Первый домашний матч «Торпедо» проведёт с удвоенной энергией и настроем. Нижегородцы способны нанести первое поражение в сезоне действующим обладателям Кубка Гагарина.

Прогноз Ерыкалова: «Торпедо» победит за пределами основного времени

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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