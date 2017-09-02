45 лет Суперсерии-1972. Что стало с игроками сборной СССР

Суперсерия между сборными СССР и Канады прошла со 2 по 18 сентября 1972 года. Она состояла из восьми матчей между канадскими хоккеистами-профессионалами и советскими игроками. Четыре первые встречи прошли в разных городах Канады, остальные — в Москве. По итогам Суперсерии канадцы одержала четыре победы, команда СССР выиграла три раза, один раз была зафиксирована ничья. Руководил советской сборной заслуженный тренер СССР Всеволод Бобров, а канадскую команду тренировал Гарри Синден. Рассказываем, как складывалась карьера игроков после первой в истории Суперсерии и чем каждый из них занимается сейчас.

Вратари

Карьера после Суперсерии: основной вратарь сборной СССР на протяжении 12 лет, выиграл ещё множество чемпионатов мира, добавил к золоту Саппоро две олимпийские победы. Стал лучшим хоккеистом 20 века по версии Международной федерации хоккея, членом Зала хоккейной славы НХЛ и ИИХФ. В 1990-е работал тренером вратарей в «Чикаго», на протяжении нескольких лет входил в тренерский штаб сборной России.



Чем занимается сейчас: с 2006 года занимает должность президента Федерации хоккея России, а также входит в наблюдательный совет ЦСКА.

Владислав Третьяк Фото: РИА Новости

Виктор Зингер

Карьера после Суперсерии: сменщики Третьяка вынуждены были просидеть на лавке все восемь встреч с канадцами. Выступал за московский «Спартак», однако в сезоне проводил не более 25 встреч. Спортивную карьеру закончил в 37 лет, в 1973 году окончил Высшую школу тренеров, став дипломированным специалистом, работал в «Спартаке».



Чем занимается сейчас: скончался на 72-м году жизни после продолжительной болезни 24 сентября 2013 года. Похоронен в Москве на Химкинском кладбище.

Александр Сидельников

Карьера после Суперсерии: став вратарём лишь в 17 лет, Александр на протяжении шести лет был дублёром Третьяка в сборной. Всю карьеру провёл в «Крыльях Советов». В 1974 году стал обладателем кубка СССР. Через год получил разрыв крестообразных связок на обеих ногах, из-за чего был вынужден пропустить целый сезон. По окончании карьеры работал в структуре родного клуба.



Чем занимается сейчас: умер 23 июня в 2003 году, находясь на отдыхе в Архангельской области. Врачи констатировали острую сердечную недостаточность. Александру было 52 года.

Александр Пашков

Карьера после Суперсерии: в его коллекции по одному золоту Олимпиады, чемпионата мира и первенства СССР. Выступал за «Динамо», «Химик» и «Крылья Советов». По окончании карьеры работал директором СДЮШОР «Спартака», а в 1987-1992 годы был тренером вратарей в сборной СССР, затем трудился в ЦСКА на такой же должности.



Чем занимается сейчас: работал комментатором на ТК «Спорт», сейчас выступает хоккейным экспертом в прессе.

Защитники

Юрий Ляпкин

Карьера после Суперсерии: не попав на Олимпиаду в Саппоро и на чемпионат мира-1972, Юрий провёл шесть матчей на легендарной Суперсерии. Позже Ляпкин выиграл три золотые медали ЧМ, и стал олимпийским чемпионом в 1976 году. По окончании карьеры работал тренером-консультантом и генеральным менеджером «Крыльев Советов».



Чем занимается сейчас: является членом Правления Ночной хоккейной лиги, участвует в ветеранских турнирах. Ледовый дворец «Арена-Балашиха» носит имя Юрия Ляпкина.

Владимир Лутченко

Карьера после Суперсерии: провёл все восемь матчей с канадцами, играл в паре с Александром Рагулиным. Дважды выигрывал Олимпиаду (1972,1976). Выступал за московских «армейцев». После завершения карьеры игрока работал директором хоккейной школы ЦСКА, затем – в фарм-клубе «Спартака». В 1997 году переехал в Бостон, где работал детским тренером.



Чем занимается сейчас: более десяти лет работает скаутом «Нью-Йорк Рейнджерс», играет за клуб «Легенды хоккея СССР» в Ночной хоккейной лиге.

Борис Михайлов, Владимир Лутченко, Юрий Блинов и Александр Волчков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Валерий Васильев

Карьера после Суперсерии: первый тафгай советского хоккея выиграл восемь чемпионатов мира и две Олимпиады, а также Суперсерию-74. Неоднократно признавался лучшим защитником международных турниров. Был капитаном сборной СССР, участником победного Кубка Канады 1981 года. Карьеру провёл в московском «Динамо». Был известен невероятно жёсткой игрой. Успел поработать вице-президентом ХК МВД и генеральным менеджером ХК «Крылья Советов».



Чем занимается сейчас: перенёс три инфаркта, умер после тяжёлой болезни в 62 года 19 апреля 2012 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Валерий Васильев и Юрий Ляпкин Фото: РИА Новости

Геннадий Цыганков

Карьера после Суперсерии: о физических способностях хабаровчанина ходили легенды — у него были самые сильные лёгкие, он мог играть с трещинами в костях и с переломами. Десять лет выступал за ЦСКА, закончил карьеру в ленинградском СКА. Выиграл шесть чемпионатом мира и две Олимпиады. С 2000 года работал заместителем директора Спортивной школы олимпийского резерва в Санкт-Петербурге.



Чем занимается сейчас: В 2003-м у защитника обнаружили рак предстательной железы.16 февраля 2006 великого игрока не стало.

Александр Гусев

Карьера после Суперсерии: по-настоящему раскрылся после Суперсерии, на Олимпиаде 1976 года составлял одну из лучших пар защитников в отечественном хоккее с Валерием Васильевым. Выступал за ЦСКА, СКА МВО и ленинградский СКА.



Чем занимается сейчас: продолжает выходить на лёд в составе «Легенды хоккея СССР».

Александр Рагулин

Карьера после Суперсерии: обладатель наибольшего количества медалей среди хоккеистов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы (27). Был известен своей рациональной игрой, высокой скоростью, великолепным броском и умением видеть площадку. Играл в «Химике» и ЦСКА. На Суперсерии в Москве канадцы провоцировали Рагулина на драку, в итоге последовала стычка на льду, и Эспозито рассек Александру лицо клюшкой. В 2000-е годы являлся президентом спортивной общественной организации «Ветераны хоккея». Работал в составе Совета при президенте РФ по физической культуре и спорта.



Чем занимается сейчас: великий хоккеист перенёс четыре инфаркта и скончался в ночь на 18 ноября 2004 года в госпитале имени Бурденко, был похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Виктор Кузькин

Карьера после Суперсерии: один из шести трёхкратных олимпийских чемпионов, всю карьеру провёл в ЦСКА. Рекордсмен страны по количеству выигранных чемпионских титулов в первенствах СССР (13). В 36 лет Кузькин закончил карьеру хоккеиста и начал работать помощником главного тренера в «армейской» команде. Три года был тренером-консультантом в японском клубе «Джуджо Сэйси». В 2005 году введён в Зал хоккейной славы ИИХФ.



Чем занимается сейчас: последние годы жизни занимался в Сочи дайвингом. 24 июня 2008 года во время одного из погружений у Кузькина не выдержало сердце.

Юрий Шаталов

Карьера после Суперсерии: воспитанник омского хоккея на Суперсерии сыграл лишь два матча. Большую часть карьеры провёл в «Крыльях Советов». Выделялся трудолюбием, самоотверженностью и отличным пониманием игры. Завершив карьеры игрока, работал на Горьковском заводе, занимался бизнесом.



Чем занимается сейчас: играет составе команды «Легенды хоккея СССР».

Евгений Паладьев

Карьера после Суперсерии: сыграл лишь три матча с канадцами, но именно он в дебютной встрече начал голевую атаку, которую продолжил Якушев, а завершил точным броском Зимин. Семь лет провёл в московском «Спартаке», трижды становился чемпионом мира. Повесил коньки на гвоздь в 28 лет. Работал на спортивной базе в подмосковных Химках, тренировал заводскую команду. В 90-е подрабатывал сторожем-охранником в совхозе, занимался частным извозом.



Чем занимается сейчас: умер утром 9 января 2010 после продолжительной болезни. Именной свитер Евгения Паладьева висит под сводами дворца спорта в родном для него Усть-Каменогорске.

Нападающие

Карьера после Суперсерии: канадские журналисты прозвали лучшего бомбардира советской команды «Русский Як-15». Спустя два года состоялась новая серия встреч с Канадой, которая упрочила Якушева в качестве самого виртуозного, непоколебимого и стойкого хоккеиста. На ЧМ-1975 был признан лучшим нападающим турнира. На протяжении 16 сезонов защищал цвета родного «Спартака», блистал в тройке с Щадриным и Шалимовым. По окончании карьеры игрока работал тренером в красно-белой команде, тренировал в Швейцарии клуб «Амбри-Пиотта», а в конце 90-х он возглавлял национальную сборную России.



Чем занимается сейчас: председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги, автор книги «Все начистоту. О хоккее и не только» (2016), председатель попечительского совета «Спартака».

Александр Якушев Фото: РИА Новости

Владимир Шадрин

Карьера после Суперсерии: практически всю карьеры провёл в родном «Спартаке», в 31 год уехал играть в Японию. Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира. Вернувшись на родину, работал старшим тренером «Спартака», старшим тренером юношеской сборной страны (с 1992 по 1997 годы) и генеральным директором дворца спорта «Сокольники».



Чем занимается сейчас: некоторое время занимал пост вице-президентом красно-белого клуба, входит в состав команды «Легенды хоккея СССР», почётный ветеран «Спартака».

Валерий Харламов

Карьера после Суперсерии: именно в матчах со сборной Канады весь мир узнал о великом советском форварде. Наряду с Третьяком и Якушевым был одним из ведущих игроков сборной СССР. Через два года также блистал на Суперсерии, а его две заброшенные шайбы в ворота соперника до сих пор считаются шедеврами. Тройка Михайлов — Петров — Харламов на протяжении многих лет внушала страх и ужас всем противникам. Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира. Считается лучший хоккеист СССР.



Чем занимается сейчас: 27 августа 1981 года вместе с супругой Ириной погиб в автокатастрофе на Ленинградском шоссе. Харламову было всего 33 года.

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Владимир Петров

Карьера после Суперсерии: был одним из самых результативных игроков отечественного хоккея. Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионатов мира, а на первенстве планеты 1973 года в Москве стал автором 18 голов, что является абсолютным рекордом. С 1984 года Петров работал хоккейным функционером, успел побывать генеральным менеджером московского «Спартака», ЦСКА и СКА. Был известен своей жёсткостью и упорством как на льду, так и за его пределами. В 2006 году Петров был введён в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея.



Чем занимается сейчас: скончался 28 февраля 2017 года в московской больнице от рака.

Ушёл к Харламову. Умер великий Владимир Петров Умер легендарный нападающий Владимир Петров, чьё звено с Харламовым и Михайловым считали лучшим в истории мирового хоккея.

Карьера после Суперсерии: прославился как один из самых бесстрашных и неуступчивых хоккеистов, «человек без недостатков» выиграл десятки разнообразных титулов, два олимпийских золота, долгое время был капитаном сборной СССР. После окончания игровой карьеры стал тренером (работал в СКА, ЦСКА, сборной России).

Чем занимается сейчас: член тренерского комитета ИИХФ, входит в наблюдательный совет ЦСКА, выступает экспертом в прессе.

Александр Мальцев

Карьера после Суперсерии: наставник ЦСКА и сборной СССР Анатолий Тарасов говорил: «Сборная СССР — это ЦСКА плюс Мальцев». Является абсолютным рекордсменом сборной СССР: провёл 319 матчей, забросив 212 шайб. За все годы, проведённые в «Динамо», так ни разу и не стал чемпионом СССР.



Чем занимается сейчас: в 2009 году Банк России объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты номиналом в два рубля из серии «Выдающиеся спортсмены России» с изображением Мальцева. Зимой 2016 года был экстренно госпитализирован, однако вскоре выписан из больницы. Сейчас на пенсии.

Вячеслав Анисин

Карьера после Суперсерии: играл за «Спартак», ЦСКА, «Крылья Советов», СКА, в конце карьеры выступал в югославских и итальянских клубах. В сезоне 1973/74 стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. Трёхкратный чемпион мира. С 1996 года работал тренером. Отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Марины Анисиной и скандального хоккеиста Михаила Анисина.



Чем занимается сейчас: по слухам летом пристроил сына в московское «Динамо», член команды «Легенды Хоккея СССР», регулярно посещает матчи КХЛ в Москве.

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Карьера после Суперсерии: автор первого советского гола в ворота канадцев в Суперсерии-72, стал двукратным олимпийским чемпионом, большую часть карьеры провёл в «Спартаке». После ухода из красно-белого клуба форвард недолго играл в СКА МВО и «Крыльях Советов», а затем перешёл на тренерскую работу. Стал одним из первых российских скаутов в НХЛ, работал в «Филадельфии», а также трудился комментатором и спортивным обозревателем.



Чем занимается сейчас: с 2009 по 2013 работал в Скаутском бюро КХЛ, в 2015 году перенёс тяжёлую операцию, сейчас выступает в качестве хоккейного эксперта в прессе.

Юрий Блинов

Карьера после Суперсерии: 1972-й год стал самым успешным в карьере нападающего — олимпийское золото Саппоро, серебро чемпионата мира, выступление в Суперсерии. Играл за ЦСКА, СКА МВО и саратовский «Кристалл». Был известен своей любовью к футболу.



Чем занимается сейчас: играет за команду «Легенды хоккея СССР», посещает хоккейные матчи в Москве.

Владимир Викулов

Карьера после Суперсерии: составлял легендарную тройку с Полупановым и Фирсовым, которую создал Анатолий Тарасов. Викулова часто называли «самым хитрым» нападающим в СССР, а также «кудесником шайбы». За ЦСКА выступал с 1964 по 1979 годы, 12 раз выигрывал чемпионат СССР. Завершил карьеру в ленинградском СКА в возрасте 33 лет.



Чем занимается сейчас: страдал серьезными заболеваниями ног, последние годы жизни ходил с огромным трудом и сильно пил. Скончался 9 августа 2013 года.

Юрий Лебедев

Карьера после Суперсерии: не сумел закрепиться в составе ЦСКА и перешёл в «Крылья Советов», где стал самым титулованным хоккеистом в истории команды, провёл в клубе 13 сезонов, выиграл шесть чемпионатов мира. По окончании карьеры работал тренером и президентом в родном клубе.



Чем занимается сейчас: продолжает выступать в ветеранских турнирах за команду «Легенды хоккея СССР», посещает матчи ЦСКА.

Александр Бодунов

Карьера после Суперсерии: воспитанник ЦСКА, однако большую часть карьеры провёл в «Крыльях Советов», с которыми в 1974 году стал чемпионом СССР. Играл в звене с Анисиным и Лебедевым, в чемпионском сезоне эта тройка завоевала приз «Труда», забив 64 шайбы. В 1996 году стал первым тренером новосозданного подмосковного «Витязя».



Чем занимается сейчас: скончался 11 мая 2017 года.

Александр Мартынюк

Карьера после Суперсерии: за карьеру сменил три клуба — «Спартак», «Крылья Советов» и австрийский «Калефенберге». В историю советского хоккея нападающий вошёл как автор рекорда по заброшенным шайбам в одном матче в составе национальной команды. Историческое событие произошло 8 апреля 1973 года в матче со сборной ФРГ. Мартынюк отличился восемь раз.



Чем занимается сейчас: по-прежнему выступает за ветеранские команды, практически ежедневно тренируется.

Вячеслав Солодухин

Карьера после Суперсерии: воспитанник ленинградского хоккея, играл за местный СКА. Попав на Суперсерию, стал первый хоккеистом из города на Неве, который сыграл против сборной Канады. Спустя четыре года в составе ЦСКА отправился в Канаду, где играл с «Монреалем».



Чем занимается сейчас: умер в 1979 году в возрасте 29 лет в собственном гараже от выхлопных газов автомобиля.

Вячеслав Старшинов

Карьера после Суперсерии: выиграл все свои медали до 1972 года, а после Суперсерии, в которой провёл лишь один матч, фактически завершил карьеру. В составе сборной СССР Старшинов стал двукратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира. В 1975-м защитил кандидатскую, поступил аспирантуру, став впоследствии профессором. Работал тренером в японском клубе «Оджи Сейси», а также «Спартаке». Занимал пост президента красно-белого клуба.



Чем занимается сейчас: является почётным президентом «Спартака».

Александр Волчков

Карьера после Суперсерии: в 17 лет пробился в основу ЦСКА, в 20 получил вызов в сборную СССР. В составе «армейцев» стал десятикратным чемпионом страны. В 1973 году выиграл золото чемпионата мира. Завершил карьеру игрока в 31 год в ленинградском СКА, который тогда тренировал Борис Михайлов. Работал главным тренером ЦСКА, «Витязя», «Сибири» и «Химволокна» из Могилёва. Тренировал братьев Мироновых и Квартальновых, Сергея Самсонова и Олега Квашу.



Чем занимается сейчас: играет в ветеранских турнирах за «Легенды хоккея СССР».

Евгений Мишаков

Карьера после Суперсерии: Мишакова называли любимым игроком Тарасова, выступал за ЦСКА, калужский «Спутник», СКА МВО и ЦСКА. Двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира. По окончании карьеры игрока работал тренером, в 90-е неоднократно выезжал в США заниматься по контракту с юными хоккеистами.



Чем занимается сейчас: последние годы жизни серьёзно болел, мог передвигаться только на костылях. Умер от острой сердечной недостаточности 30 мая 2007 года.