45 лет Суперсерии-1972. Что стало с игроками сборной Канады

2 сентября 1972 года в Монреале при 18 тысячах зрителей, заполнивших трибуны знаменитого «Форума», состоялся первый матч Суперсерии-1972. Это событие навсегда изменило весь хоккейный мир, стало ярчайшим переживанием для нескольких поколений болельщиков, а с годами становится лишь «вкуснее», словно хорошее вино. «Сегодня вся Канада проснулась от ужасного сна, но прочитав заголовки газет, люди осознают, что этот кошмар был на самом деле. Мы проиграли со счётом 3:7», — такими были первые строчки передовицы в «Санди Экспресс», вышедшей в Канаде 3 сентября.

В этом году мир будет отмечать 45-летие Суперсерии. Давайте вспомним имена тех героев, а заодно напомним болельщикам, чем они занимаются нынче.

Вратари

Кен Драйден

Карьера после Суперсерии: Драйдену удалось с честью и большим успехом пройти путь хоккеиста, и его карьеру невозможно назвать неудачной. 6 Кубков Стэнли, 5 выигранных призов лучшему голкиперу НХЛ, 5 попаданий на Матч всех звёзд, включение в Зал славы в 1983 году, изъятие его игрового номера 29 «Монреалем» — всё это признание заслуг знаменитого вратаря. Три года спустя после Суперсерии он выпустил книгу, позже работал телекомментатором и преподавателем в университете.



Чем занимается сейчас: рациональный склад ума привёл Драйдена в политику, где он также был заметной фигурой. Кен – бывший президент «Торонто Мэйпл Лифс», депутат федерального парламента Канады от Либеральной партии (был министром социального обеспечения с 2004 по 2006 годы). Дважды переизбирался в парламент, но на разгромных для партии выборах в 2011 году потерпел поражение, а его предвыборный штаб до сих пор не расплатился с долгами. Обладатель докторской степени в 9 (!) канадских университетах, в настоящее время от активной политической деятельности отошёл.

Тони Эспозито

Карьера после Суперсерии: свои главные карьерные трофеи Энтони Джеймс, прозванный для краткости Тони, выиграл до легендарный матчей со сборной СССР. В 1969 году он в составе «Чикаго» выиграл Кубок Стэнли, год спустя взял «Колдер Трофи», в 1970, 1972 и 1974 становился обладателем «Везины». В 1988 году был включён в Зал славы, а позже был назначен генеральным менеджером «Питтсбург Пингвинз». Руководителем «пингвинов» он проработал недолго, но успел задрафтовать знаменитого Марка Рекки и провернуть сделку по приобретению голкипера будущих чемпионов Тома Баррассо. После того, как Фил Эспозито возглавил «Тампу» в роли генменеджера, Тони стал главой скаутской службы.



Чем занимается сейчас: пенсионер.

Защитники

Брэд Парк

Карьера после Суперсерии: в легендарных матчах со сборной СССР Парк заменял травмированного Бобби Орра и был назван лучшим защитником. Удивительным образом Парк, несмотря на звёздный статус, так и не смог выиграть Кубок Стэнли. В 1975 году находившийся в кризисе «Рейнджерс» обменял защитника в «Бостон», где Парк был одним из лидеров, но дошёл только до финала конференции. Парк считается одним из учителей-вдохновителей знаменитого Рэя Бурка, он 6 раз номинировался на приз лучшему защитнику, но постоянно проигрывал голосование Бобби Орру. Включён в Зал славы и сотню величайших хоккеистов по версии НХЛ. В сезоне1985/86 пытался тренировать «Детройт», но успеха не достиг и оставил тренерское поприще.



Чем занимается сейчас: в 2012 написал автобиографию «Чистый стрелок. История Брэда Парка». Живёт неподалёку от Бостона вместе с супругой Джерри.

Гари Бергман

Карьера после Суперсерии: Бергман всегда сосредотачивался на сугубо оборонительных функциях, поэтому яркой статистикой и множеством призов похвастать не может. За полтора десятка сезонов в НХЛ он сыграл лишь 21 матч в плей-офф, 12 из которых пришлись на 1966 год. В 1973 году попал в сборную всех звёзд, но другими индивидуальными наградами отмечен не был. В 2005 году посмертно принят в Зал канадской спортивной славы.



Чем занимается сейчас: скончался 8 декабря 2000 года в возрасте 62 лет.

Билл Уайт

Карьера после Суперсерии: основная часть карьеры Уайта прошла до Суперсерии, и в 1976 году, получив серьёзную травму шеи, он повесил коньки на гвоздь. Вместе с «Блэкхоукс» дважды выходил в финал Кубка Стэнли, но до трофея так и не добрался. В чемпионате-1976/77 половину сезона заменял на посту главного тренера «Чикаго» Билли Рэя, однако тренерскую карьеру на профессиональном уровне продолжать не стал.



Чем занимается сейчас: скончался 21 мая 2017 года в возрасте 77 лет.

Рундблад: Знарок показался весёлым, но не все шутки понимаю Новичок СКА — о сравнении с Эриком Карлссоном, победе в Кубке Стэнли — 2015 и обстановке в команде Знарка.

Серж Савар

Карьера после Суперсерии: восьмикратный обладатель Кубка Стэнли, причём 4 чемпионства были завоёваны Саваром до Суперсерии, а ещё 4 – после. Самый ценный игрок плей-офф в сезоне-1968/69, обладатель «Билл Мастертон Трофи»-1978/79. Обладатель золотых медалей Кубка Канады-1976. После окончания карьеры долго работал генеральным менеджером «Монреаля», с которым дважды выиграл Кубок Стэнли в этом качестве. Награждён Орденом Канады и имеет титул рыцаря Национального ордена Канады.



Чем занимается сейчас: старший вице-президент «Монреаль Канадиенс». Имеет свой бизнес в Монреале.

Ги Лапойнт

Карьера после Суперсерии: шестикратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель золота Кубка Канады-1976. Лапойта, Сержа Савара и Ларри Робинсона называли «Большой тройкой», называя ключевыми защитниками в составе победного «Монреаля». Лапойт всегда отличался своеобразным чувством юмора, а самым известным его приколом стало «вазелиновое рукопожатие» с премьер-министром Канады Пьером Трюдо, когда тот пришёл в раздевалку «Канадиенс».



Чем занимается сейчас: координатор скаутской службы «Миннесоты Уайлд».

Дон Оури

Карьера после Суперсерии: Оури прославился самоотверженностью при блокировании бросков и мощными силовыми приёмами. В 1970 и 1972 годах стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона», был частью чемпионской команды «Монреаля» в 1976, но не сыграл ни одного матча в плей-офф и по тогдашним правилам награды не получил.



Чем занимается сейчас: пенсионер, живёт во Флориде.

Род Сейлинг

Карьера после Суперсерии: защитник-«домосед» сменил в НХЛ 5 команд, но Кубка Стэнли выиграть не смог, ограничившись появлением в финале вместе с «Рейнджерс» в том же 1972 году. Завершил карьеру в 1979 году.



Чем занимается сейчас: председатель министерской комиссии провинции Онтарио по контролю за алкоголем и азартными играми.

Пэт Стэплтон

Карьера после Суперсерии: отыграл 15 сезонов в НХЛ и ВХА, во время Суперсерии-1974 был капитаном команды. Кубка Стэнли не выигрывал, но дважды становился самым результативным защитником сезона в НХЛ. Отец Майка Стэплтона, который также отметился хорошей карьерой в НХЛ. После завершения карьеры игрока владел двумя небольшими хоккейными стадионами в Чикаго.



Чем занимается сейчас: один из владельцев молодёжного клуба в лиге Западного Онтарио.

Нападающие

Карьера после Суперсерии: Эспозито, будучи, наверное, самым известным канадцем после тех матчей, был активен и деятелен. Дважды брал Кубок Стэнли, пять раз становился самым результативным хоккеистом НХЛ, два раза получал «Харт Трофи» и стал шестикратным обладателем трофея лучшему снайперу. Завершил карьеру после сезона-1980/81, но остался в хоккее: был тренером и генеральным менеджером «Рейнджерс», а после появления в 1992 году клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» шесть лет был его президентом и генменеджером.



Чем занимается сейчас: изредка появляется на местном радио в Тампе в роли эксперта-комментатора.

К Малкину или Шипачёву? Пять команд НХЛ для Даниса Зарипова «Чикаго» тоже раздумывает, не взять ли себе ещё одного русского нападающего.

Пол Хендерсон

Карьера после Суперсерии: матчи 1972 года были звёздным часом Хендерсона, который стал автором решающей шайбы. После Суперсерии он отыграл ещё один сезон за «Торонто», а затем перешёл в ВХА, и лишь под самый конец карьеры на 30 матчей вернулся в НХЛ, выступая за «Атланту Флэймз». Был склонен к алкоголизму, что приводило к частым конфликтам с руководителями клубов. От дурной привычки избавился, благодаря одному из христианских учений и стал его ярым проповедником. Написал три книги о хоккее, религии и жизни. Несмотря на то, что трофеев Хендерсон не выиграл, в Канаде он воспринимается как национальный герой.



Чем занимается сейчас: вёл активную общественную деятельность, занимаясь проповедничеством. В 2009 году Хендерсону был поставлен диагноз хроническая лимфатическая лейкемия, из-за чего он не смог принять участие в торжествах, посвящённых 40-летию Суперсерии.

Бобби Кларк

Карьера после Суперсерии: все 15 лет Кларк отыграл в НХЛ за «Филадельфию», с которой выиграл два Кубка Стэнли (1974, 1975), и не изменил «лётчикам» после окончания карьеры. На протяжении 19 лет работал генеральным менеджером «Флайерз» с краткими отлучками в «Миннесоту» и «Флориду». Руководил сборной Канады на первых для хоккеистов из НХЛ Олимпийских Играх 1998 года в Нагано. Как руководитель клуба трижды выходил в финал Кубка Стэнли, но трофей не завоёвывал.



Чем занимается сейчас: старший вице-президент «Филадельфии» по хоккейным операциям.

Иван Курнуайе

Карьера после Суперсерии: «бегунок» Курнуайе прославился отменным катанием и высокой скоростью. На карьеру ему жаловаться не приходится, поскольку форвард стал 10-кратным обладателем Кубка Стэнли, однократно становился самым результативным хоккеистом в плей-офф и выигрывал «Конн Смайт Трофи», войдя в книги рекордов НХЛ и «Монреаля». Позже кратковременно работал помощником главного тренера «Канадиенс» (сезон-1996/97).



Чем занимается сейчас: официальный посол «Монреаль Канадиенс».

Деннис Халл

Карьера после Суперсерии: брат Бобби Халла и дядя Бретта Халла известен не так хорошо, как его знаменитые родственники. Был верен «Чикаго», за который отыграл 12 сезонов, и лишь в последний год карьеры перешёл в «Детройт». Написал книгу под названием «Третий лучший Халл», в которой с большим юмором изложил воспоминания о своей карьере. Преподавал в колледже, затем стал директором института спортивных технологий в Чикаго.



Чем занимается сейчас: изредка появляется на публике с юмористическими выступлениями.

Жан-Поль Паризе

Карьера после Суперсерии: стал легендой «Миннесоты Норт Старз», но Кубок Стэнли выиграть не сумел. После чемпионата-1978/79 завершил карьеру игрока и переключился на тренерскую работу, шесть сезонов проработав помощником «северных звёзд».



Чем занимается сейчас: скончался в январе 2015 года от рака лёгких.

Род Жильбер

Карьера после Суперсерии: всю клубную карьеру провёл в «Нью-Йорк Рейнджерс», где был членом тройки, прозванной «гол за матч» (Вик Хэдфилд – Жан Рателль – Жильбер). Из индивидуальных трофеев получил только утешительного «Билла Мастертона», в 1978 году повесил коньки на гвоздь и открыл ресторан на Манхэттене. Стал первым игроком «Рейнджерс», чей номер был изъят из обращения. Член Зала славы.



Чем занимается сейчас: работает в фонде «Рейнджерс», ведя просветительскую деятельность с детьми.

Жан Рателль

Карьера после Суперсерии: за 21 сезон в НХЛ Рателлю почти удалось сохранить график «очко за игру» (0,99, 1281 игра). Дважды становился обладателем джентльменского приза «Леди Бинг Трофи», но его «Рейнджерс» и «Бостон» так и не смогли выиграть Кубок Стэнли. В 1985 году был избран членом Зала славы. В феврале 2018 года его игровой номер 19 будет выведен «рейнджерами» из обращения.



Чем занимается сейчас: пенсионер, проживает в Квебеке.

«Я весил 60 кг, лёгкие были заполнены слизью». Не просто любовь к хоккею 600 дней уколов, болезнь, которая не отступала. Как бросить хоккей, а в один из вечеров снова почувствовать, что ты можешь дышать.

Рон Эллис

Карьера после Суперсерии: 16 лет, проведённых в «Торонто», принесли ему один Кубок Стэнли – трофей 1967 года до сих пор остаётся последним в клубной коллекции «Мэйпл Лифс». В 1981 году Эллис завершил карьеру игрока и занялся бизнесом, управляя собственным магазином спорттоваров, затем работал учителем и агентом по страхованию.



Чем занимается сейчас: с 2014 года возглавляет отдел связей с общественностью Зала славы в Торонто.

Жильбер Перро

Карьера после Суперсерии: стал легендой «Баффало», до сих пор удерживая за собой клубные рекорды по очкам, голам и передачам. Обладатель «Колдера» и «Леди Бинг», девятикратный участник Матча всех звёзд. Автор первой шайбы и первого хет-трика в истории «Сэйбрз». В 1976 году был в сборной на Кубке Канады, играя вместе с Лефлёром и Дионном, в 1981 году в сборной выходил вместе с молодым Уэйном Гретцки.



Чем занимается сейчас: участвует в матчах ветеранов и благотворительной деятельности.

Билл Голдсуорси

Карьера после Суперсерии: большую часть из 14 сезонов в НХЛ провёл за не блиставшую тогда «Миннесоту». После окончания карьеры попытался перейти на тренерскую работу в молодёжной лиге, но в середине чемпионата был заменён на известного российским болельщикам Джона Торчетти.



Чем занимается сейчас: скончался в марте 1996 года от СПИДа, став первым хоккеистом, обнародовавшим это заболевание.

Фрэнк Маховлич

Карьера после Суперсерии: шестикратный обладатель Кубка Стэнли, участник Суперсерии-1974. В том же 1974 году перешёл в ВХА, где отыграл четыре чемпионата. Член Зала славы. В 1998 году был назначен в парламент Канады премьер-министром Жаном Кретьеном, где работал в различных комитетах до 2014 года.



Чем занимается сейчас: пенсионер.

Пит Маховлич

Карьера после Суперсерии: Маховличу-младшему повезло не так сильно, как брату – до Кубка Стэнли он так и не добрался, но отыграл в НХЛ почти 900 матчей. Выиграл Кубок Канады-1976, попал на Матч всех звёзд, а после 1981 года отыграл в минорных лигах три сезона и завершил карьеру. Долгое время был скаутом клубов НХЛ, работая в «Эдмонтоне», «Тампе», «Атланте», «Флориде».



Чем занимается сейчас: старший консультант «Флориды Пантерз».

Уэйн Кэшмен

Карьера после Суперсерии: за 17 лет игры в «Бостоне» Кэшмен смог дважды завоевать Кубок Стэнли, а к моменту завершения карьеры в 1983 году был последним действующим хоккеистом, успевшим поиграть в эру «Большой шестёрки» до расширения 1967 года. Затем переключился на тренерскую работу, но трудился преимущественно ассистентом, работая в «Рейнджерс», «Тампе», «Сан-Хосе», «Филадельфии» и родном «Бостоне». Состоял в тренерском штабе сборной Канады на Олимпиаде-1998 в Нагано.



Чем занимается сейчас: тренерскую деятельность завершил в 2006 году, чуть-чуть не дождавшись завоёванного Кубка Стэнли-2011.

Стэн Микита

Карьера после Суперсерии: 22 сезона в НХЛ, 22 сезона в «Чикаго Блэкхоукс» — вместе с Бобби Халлом он является настоящей легендой «чёрных ястребов». 48 лет он оставался последним игроком «Чикаго», выигрывавшим бомбардирскую гонку, пока в чемпионате-2015/16 это не удалось Патрику Кейну. Ещё во время карьеры Микита основал Американскую ассоциацию по изучению слуха, чтобы объединить глухих и слабослышащих хоккеистов со всей страны. После череды травм спины завершил карьеру в сезоне-1979/80, а затем стал профессиональным игроком в гольф, занимался бизнесом и был послом «Чикаго».



Чем занимается сейчас: в 2014 году у него обнаружили рак полости рта. Известно, что из-за болезни Стэн почти ничего не помнит о своем прошлом и нуждается в постоянном уходе.

Ред Беренсон

Карьера после Суперсерии: известен тем, что стал первым хоккеистом в НХЛ, кто оформил двойной хет-трик (6 шайб) в выездном матче. Отыграл 17 сезонов, но признание получил не как игрок, а как тренер. В 1981 получил приз лучшему наставнику «Джек Адамс Эворд», возглавляя «Сент-Луис Блюз», а затем более 20 лет успешно работал на студенческом уровне.



Чем занимается сейчас: с 1984 по апрель 2017 года работал главным тренером команды Мичиганского университета, дважды приведя команду к чемпионству.

Микки Редмонд

Карьера после Суперсерии: дважды выбивал отметку в 50 голов за сезон, был капитаном «Детройта», играл в Матче всех звёзд, но до Кубка Стэнли не добрался. В 1976 году был вынужден закончить с хоккеем из-за травмы спины.



Чем занимается сейчас: Много работал на телевидении, включая знаменитую программу «Хоккейный вечер в Канаде» на канале CBC. В настоящее время эксперт на телеканале Fox Sports Detroit.

Вик Хэдфилд

Карьера после Суперсерии: 13 лет отыграл в «Рейнджерс», а карьеру закончил тремя сезонами в составе «Питтсбурга». Вместе с Рателлем и Жильбером составлял знаменитую GAG-line («гол за игру»). В конце сезона-1975/76 получил травму колена, которая вынудила его закончить с хоккеем.



Чем занимается сейчас: владелец гольф-клуба и автошколы в Онтарио.