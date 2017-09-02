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Текст: Роман Соловьёв
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Кто в «скрытой аренде»? СКА и ЦСКА раздают игроков

А ещё «Локомотив» с «Ак Барсом».
2 сентября 2017, суббота. 17:00 Хоккей

Подходит к концу вторая игровая неделя десятого регулярного чемпионата КХЛ. В межсезонье топ-клубы как всегда были активны в подписании новых игроков, а затем перераспределении человеческих ресурсов. Мы решили предположить, кто из хоккеистов, находящихся сейчас в «скрытой аренде», вернётся в свои клубы после окончания сезона.

СКА

в. Евгений Иванников («Лада»), з. Дмитрий Юдин, н. Виктор Комаров (оба – «Спартак»)

То, что Иванников находится в «скрытой аренде» в «Ладе» не должно никого удивлять. За последние пять лет СКА регулярно отправлял его на практику в другие команды лиги, сначала был «Адмирал» в сезоне-2013/14, через год была «Лада», ещё через сезон «Спартак». Сейчас настала очередь вновь получать игровую практику в Тольятти. Форвард Виктор Комаров два сезона провёл в «Ладе» прежде, чем вернулся в СКА.

Что же касается Александра Хохлачёва, то можно судить о том, что он полноценный игрок «Спартака», красно-белые заплатили за него хорошую цену, отдав права на Ярослава Дыбленко.

Предсезонку он провёл в составе клуба из Санкт-Петербурга, но перед сезоном питерские «армейцы» его решили отправить в московский «Спартак», с которым у них давние партнёрские отношения. Молодой защитник Дмитрий Юдин находится в точно таком же статусе в «Спартаке», вряд ли они просто так отдадут хоккеиста, с которым выигрывали кубок Гагарина в 2015 году. Что же касается Александра Хохлачёва, то можно судить о том, что он полноценный игрок «Спартака». Красно-белые заплатили за него хорошую цену, отдав права на Ярослава Дыбленко.

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ЦСКА

з. Дмитрий Огурцов («Нефтехимик»), з. Кирилл Воробьёв, н. Вячеслав Основин (оба – «Сибирь»), н. Георгий Сергеенко («Адмирал»).

Высокорослый защитник Дмитрий Огурцов уже четыре сезона не играл ни за один «армейский» клуб, но каждое лето права на него возвращаются в столичный клуб. Этим летом история повторилась после двух сезонов в «Нефтехимике», его вернули в ЦСКА, но затем отправили обратно в Нижнекамск. Дмитрий Шуленин в прошлом сезоне выступал за «Торпедо», затем его обменяли в «Магнитку», магнитогорцы отправили его в ЦСКА, а «армейцы» вернули в Нижний Новгород. Есть вероятность, что Дмитрий в «Торпедо» не на полноценных ролях.

«Сибирь», как и в прошлые сезоны, становится дотационным клубом, зависящим от ЦСКА. Защитник Воробьёв прошлый год заканчивал в Новосибирске, но затем его вернули ЦСКА, чтобы отправить вновь в «Сибирь». Александр Шаров пару лет назад был в «скрытой аренде» в «Ладе», в системе ЦСКА всё складывалось не лучшим образом, а теперь есть шанс заявить о себе в «Сибири», как и у Вячеслава Основина, который не получает достаточно игровой практики в Москве. Поговаривают, кстати, что Шаров в «Сибири» находится не в аренде.

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Когда-то же это должно случиться, а Нижний Новгород – подходящее место.

«Локомотив»

в. Антон Красоткин («Лада»), з. Александр Калинин («Амур»), н. Роман Крикуненко («Адмирал»)

«Локомотив» является одной из известных команд-любителей «скрытой аренды», причём они чаще всего отправляют своих молодых игроков на Дальний Восток. В этом году защитник Калинин отправился в «Амур», а форвард Крикуненко – в «Адмирал». Сын легенды «Локомотива» Дмитрия Красоткина голкипер Антон проведёт сезон в «Ладе», где сейчас он номинально третий вратарь после Александра Лазушина и Евгения Иванникова.

«Ак Барс»

з. Тимур Фаткуллин, н. Максим Лазарев (оба – «Торпедо»)

Массовая закупка игроков из новокузнецкого «Металлурга» создала глубину состава у казанского «Ак Барса». Чтобы справиться с переизбытком кадров татарстанцы решили раздать молодых талантливых хоккеистов. Под эту «раздачу» попали Фаткуллин, пришедший из «Кузни», и свой воспитанник Максим Лазарев. Обоих отправили в нижегородское «Торпедо», а следующим летом они оба будут к сезону готовиться уже в Казани.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Локомотив ХК СКА ХК ЦСКА
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