Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ?

В субботу 2 сентября матчем между «Красной Армией» и «Локо» стартовал девятый сезон Молодёжной хоккейной лиги. По этому поводу мы решили вспомнить, кто зажигал на площадках МХЛ в первый год существования лиги. Перед вами десятка звёзд сезона-2009/10. Далеко не все сохранили звёздный статус, перейдя во взрослый хоккей, а кто-то и вовсе уже завершил карьеру.

Из МХЛ — в КХЛ. Как изменились звёзды первых сезонов молодёжной лиги Больше всего звёзд вышло из «Красной Армии».

Айрат Зиазов («Реактор»)

В первом сезоне МХЛ 14 игр за «Реактор» провёл Наиль Якупов. Да только распознать, что в Нижнекамске растёт будущий первый номер драфта НХЛ, могли разве что специалисты. Другое дело Айрат Зиазов. Его талант был на поверхности и активно выпирал статистикой. 83 очка в 52 играх – это поистине впечатляет! Выступая в одном звене с братьями Альшевскими, он набирал какое-то невероятное количество очков в большинстве. Удаления в матчах с «Реактором» были сродни смертному приговору. На лидера молодёжной команды обратил внимание Владимир Крикунов, но дебют за «Нефтехимик» у Зиазова не получился: команда хоть и одержала победу, сам нападающий умудрился схватить удаление, не проведя на льду и пяти минут. Когда настала пора переходить из молодёжного хоккея во взрослый, Айрат столкнулся с целым рядом проблем. Прежде всего, ему мешал лишний вес. Даже прозвище у Зиазова было соответствующее – «Пончик». То, что было позволительно среди сверстников, мешало талантливому парню среди профессионалов. Впоследствии он сбросил порядка 20 килограмм за одно межсезонье и даже неплохо выглядел за «Витязь», но вот уже третий сезон начинает в Высшей лиге.

Ярослав и Станислав Альшевские («Реактор»)

История МХЛ знает немало близнецов. Здесь вам и братья Ушенины, и Стрельцовы. Однако наиболее успешно на молодёжном уровне выступали нижнекамцы Альшевские. Ярослав всегда чуть опережал Станислава в развитии. Он и в КХЛ первым дебютировал, и в том самом первом сезоне за «Реактор» набрал на пять очков больше брата. С тех пор мало что изменилось. Ярослав Альшевский имеет на руках контракт с «Куньлунем», пусть пока и не проходит в состав команды Майка Кинэна, а Станислав Альшевский не нашёл работу в КХЛ и заключил соглашение с «Сарыаркой». По ходу прошлого сезона форварды-близнецы оказались не нужны в родном Нижнекамске, хотя в молодости подавали большие надежды. Вместе с Зиязовым они были главными звёздами «Реактора» и одними из лучших нападающих МХЛ, однако с годами из неплохих созидателей превратились в чекеров.

Впервые Малыхин заставил о себе говорить, когда стал лучшим снайпером Молодёжной хоккейной лиги. Его 42 шайбы до сих пор остаются рекордными.

Первый сезон МХЛ – тот самый момент, когда широкая общественность узнала, кто такой Фёдор Малыхин. Впереди у него будет прорывной сезон за главную команду Екатеринбурга, громкая продажа в Казань, непростой первый сезон под руководством Зинэтулы Билялетдинова и, наконец, адаптация в системе «Ак Барса». Однако впервые Малыхин заставил о себе говорить, когда стал лучшим снайпером Молодёжной хоккейной лиги. Его 42 шайбы до сих пор остаются рекордными. Спустя семь лет омич Антон Ковалёв предпринял попытку взять штурмом эту планку, но не дотянул самую малость – одну шайбу. Что до самого Малыхина, то он хоть и дебютировал за сборную России и выступает на уровне, о котором даже не мечтают многие звёзды первого сезона МХЛ, такой результативностью больше никогда не отличался. Лучшее достижение Фёдора на взрослом уровне составляет 22 шайбы.

Даниил Каськов («Авто»)

Вопреки расхожему мнению главной звездой «Авто» был всё же не Фёдор Малыхин, а этот молодой человек. Даниил Каськов на год старше Малыхина и в первом сезоне МХЛ сполна пользовался преимуществом в возрасте. Небольшой, но юркий форвард стал лучшим ассистентом сезона-2009/10, отдавая почти по одной передаче в среднем за игру. Не сдавал он оборотов и в розыгрыше Кубка Харламова. Как и Малыхину, на следующий год ему дали возможность дебютировать за «Автомобилист», но он своим шансом не воспользовался. Каськов хоть и успел открыть счёт своим голам в КХЛ, провёл за главную команду города всего десять игр. Все последующие годы он мотался по клубам Высшей лиги, заглядывал в первую, а в 2014 году Даниила неожиданно занесло в…Венгрию. Три последних сезона он провёл в этом весьма экзотичном чемпионате.

Филипп Толузаков (МХК «Спартак»)

Как и Каськов, спартаковец Толузаков первый сезон МХЛ проводил в уже достаточно зрелом возрасте. В разгар чемпионата ему исполнилось 20 лет, что, конечно, сказывалось на его результативности. Филипп набрал 71 очко в 57 играх, став лучшим бомбардиром молодёжного «Спартака» и пятым во всём чемпионате. И этом при том, что в команде с ним играли будущий проспект «Бостона» Александр Хохлачёв и Артём Воронин, который через год станет чемпионом мира среди молодёжи. После столь впечатляющего сезона за «молодёжку» Толузаков дебютировал за основу «Спартака», но больше времени он всё равно проводил среди сверстников. В попытках закрепиться в КХЛ, спартаковец уезжал на Урал («Автомобилист» и «Трактор»), возвращался в «Спартак», а перед прошлым сезоном довольно-таки неожиданно всплыл в Риге. На данный момент, является свободным агентом и активно ищет новое место работы.

Николай Лукьянчиков (МХК «Спартак»)

В 2007 году этот защитник стал чемпионом мира среди юниоров. Золото Лукьянчиков завоевал в прекрасной компании с Никитой Филатовым, Евгением Дадоновым, Вячеславом Войновым и другими звёздами поколения 89-90-х годов. Но если его партнёры по той команде впоследствии ездили на Кубок мира и Олимпиаду, то Лукьянчиков может похвастаться разве что Универсиадой и суперсерией с канадцами в составе «молодёжки». Набирая уйму очков в юности, среди мужиков поддержать почин самый результативный защитник первого сезона МХЛ не сумел. Николая серьёзно помотало по клубам. К своим 28 годам он имеет в своём послужном списке «Нефтехимик», «Авангард», «Торпедо» и целый ряд клубов Высшей лиге. Свой новый сезон Лукьянчиков вновь начнёт во второй по силе лиге страны в составе «Молота-Прикамье».

Как только Уракчеев вышел из возраста, который позволил ему выступать в МХЛ, он сразу закончил с хоккеем.

Марат Уракчеев («Красная Армия»)

В команде, за которую играли Кучеров и Гусев, Марченко и Ожиганов, Любимов, Пашнин, лучшим бомбардиром был этот юноша. Впрочем, по сравнению с партнёрами по «Красной Армии» Уракчеев был уже не так уж юн. Перед тем, как провести сезон в МХЛ он три года оттрубил за ЦСКА-2. В первом сезоне за «Красную Армию» форвард набрал 68 очков в 66 играх, став седьмым бомбардиром чемпионата. Увы, всё это не помогло Марату пробиться в большой ЦСКА или хотя бы заиграть на высоком уровне в другом клубе. Следующий сезон он провёл в Северной столице, где выступал за ХК ВМФ, а после сезона в Балашихе и вовсе повесил коньки на гвоздь. Как только Уракчеев вышел из возраста, который позволял ему выступать в МХЛ, он сразу закончил с хоккеем.

Одна из редких звёзд первого сезон МХЛ, кому не приходится жаловаться на дальнейшую карьеру. Несмотря на то, что Марченко был младше большинства соперников и партнёров на 2-3 года, это не помешало ему занять третье место в бомбардирской гонке среди защитников. Больше Алексея в тот сезон набирали только упомянутый нами Лукьянчиков и Максим Березин из «Реактора». Тренеры ЦСКА не смогли пройти мимо талантливого юниора, и в тот же сезон позволили 17-летнему Марченко провести десяток матчей в КХЛ. Впоследствии Марченко периодически спускали в «Красную Армию», с которой он даже выиграл Кубок Харламова, но было понятно уже тогда: это игрок из другой лиги. Марченко провёл четыре сезона за океаном, съездил на чемпионат мира и Кубок мира, а этим летом вернулся в родной ЦСКА.

9 последних громких трансферов лета в КХЛ. От Маркова до Григоренко Игроки, которые до последнего ждали выгодных предложений и получили их в августе.

Дмитрий Волошин («Стальные Лисы»)

Классных вратарей, вышедших из школы «Магнитки» или прошедших через магнитогорское сито, можно вспомнить немало. Это и Антон Худобин, и Илья Проскуряков с Игорем Бобковым, и новая уральская звёздочка Илья Самсонов. А вот голкипера, с которым «Стальные Лисы» штурмом брали Кубок Харламова в первый сезон МХЛ, сходу мало кто вспомнит. А ведь в регулярном чемпионате Дмитрий Волошин был абсолютно лучшим вратарём во всей лиге. Он был единственным, кто пропускал меньше двух шайб в среднем за игру. Дебютировать за «Магнитку» ему удалось в тот же сезон, выйдя на шесть минут в концовке матча с «Амуром». На следующий год Волошину дали сыграть целый матч, но от московского «Динамо» юный страж ворот получил четыре шайбы. На этом карьера Дмитрия в родном клубе де-факто закончилась. До 2015 года голкипер выступал в Высшей лиге, после чего перебрался в Казахстан. На данный момент, не имеет действующего контракта ни с одним клубом.