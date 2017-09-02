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«Ак Барс» — «Сочи» — 0:5
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: ak-bars.ru

Итоги дня КХЛ:«Сочи» воскрес после 3:11! «Ак Барсу» не поздоровилось

«Салават Юлаев» снова подложил свинью «Ак Барсу».
2 сентября 2017, суббота. 22:00 Хоккей

5:0 после 3:11. «Сочи» оторвался на «Ак Барсе»

«Что это было?!», — такая реакция уместна на уже второй результат с участием команды Сергея Зубова. Прошло всего два дня с матча в Уфе, где сочинцы развалились и были растоптаны «Салаватом Юлаевым». 3:11 – не каждая команда поднимется после такого на обе ноги. Южане не просто поднялись, а удивили второй раз за неделю. На этот раз – с хорошей стороны. Дмитрий Шикин во время уфимского кошмара пропустил на одну шайбу меньше, чем Константин Барулин, в результате экс-вратарь «Ак Барса» на матч в Казани остался в запасе. Шикин же вчистую выиграл дуэль у Эмиля Гарипова, с которым они немало пересекались в молодёжной сборной России.

Однако после двух периодов счёт был всего 0:1, и почти у всех, кто наблюдал за этой встречей, была уверенность, что вот-вот «Ак Барс» прибавит и сравняет счёт. Вместо этого казанцы пропустили во второй раз, после чего неожиданно посыпались. Три шайбы за две с лишним минуты – это напоминает график, с которым «Салават Юлаев» громил сочинцев. На то, чтобы развить успех, подопечным Зубова банально не хватило времени, но они и без того смогли исправиться за недавний разгром. «Ак Барс» же попал под горячую руку, за что должен благодарить своих друзей из Башкирии.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
0 : 5 0:0, 0:1, 0:4
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Мамкин (Лапенков, Цветков) – 25:39 (5x4), 0:2 – Щегольков (Хомицкий, Падакин) – 46:54 (5x5), 0:3 – Лапенков (Хохлов) – 54:27 (5x3), 0:4 – Уэллман (Коллинз) – 55:56 (4x4), 0:5 – Андрей Иванов (Гребенщиков, Хохлов) – 57:10 (5x5)

«Северсталь» билась с «Локомотивом» как в начале 00-х

После четырёх поражений на старте «Северстали» нужна была не просто победа. Для того, чтобы вернуть игрокам веру в себя, а болельщикам – надежду, что их команда способна выйти в плей-офф, необходимо было обыграть особого соперника. «Локомотив», с которым череповчане в начале XXI века разыгрывали титул чемпионов России, вполне годился на эту роль. Ярославцы приехали в гости к команде Александра Гулявцева в качестве фаворитов, но пропустили уже на 38-й секунде. Как и полагается лидеру, отличился Дмитрий Кагарлицкий.

Несмотря на то, что «железнодорожники» быстро нанесли ответ, три очка остались в Череповце. Примечательно, что в победном голе принял участие Виталий Вишневский. 37-летний защитник, являющийся воспитанником ярославского хоккея, отметился результативным баллом впервые с 25 ноября 2014 года! Символично, что произошло это в матче против его родной команды. Отметим и то, что на первый домашний матч «Северсталь» собрала на трибунах свыше 6 000 болельщиков, что для Череповца с его незавидной посещаемостью вполне достойно.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
3 : 2 2:1, 1:0, 0:1
Локомотив
Ярославль
1:0 – Кагарлицкий (Чернов, Бумагин) – 00:38 (5x5), 1:1 – Кадейкин (Коршков) – 01:44 (5x5), 2:1 – Рыбин (Трубачёв) – 12:09 (5x5), 3:1 – Монс (Вишневский) – 27:51 (5x5), 3:2 – Апальков (Аверин, Осипов) – 51:49 (5x5)

В Риге забивал даже Артюхин

Даже в те сезоны, когда московское «Динамо» выигрывало один Кубок Гагарина за другим, матчи с рижскими однофамильцами проходили для бело-голубых крайне непросто. До очередной встречи в столице Латвии счёт по победам был 18-17 в пользу рижан. Казалось бы, в стартовавшем сезоне силы команд как никогда равны. В реальности же динамовское дерби вылилось в игру в одни ворота. Если Мартиньш Карсумс пожалел соотечественников, отдав две передачи, то его коллеги-нападающие щадить рижан и не думали. Очередную шайбу забросил Владимир Брюквин, дубль оформил Даниил Тарасов, а убежав один на один с вратарём, счёт своим голам за «Динамо» открыл Евгений Артюхин. После того, как новичок сделал счёт 3:0, подопечные Сандиса Озолиньша опустили руку и пропустили ещё дважды. Слабым утешением стал гол Микса Индрашиса в третьем периоде. Размочив счёт, форвард рижан вышел в лидеры бомбардирской гонки. С восемью очками он расположился выше как Мозякина, так и Дацюка с Ковальчуком. Вот только на одном Индрашисе далеко не уедешь.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 5 0:2, 0:3, 1:0
Динамо М
Москва
0:1 – Тарасов (Карсумс) – 09:30 (5x5), 0:2 – Брюквин (Комаров, Алексеев) – 13:39 (5x4), 0:3 – Артюхин – 32:36 (5x5), 0:4 – Никулин (Бойд) – 33:13 (5x4), 0:5 – Тарасов (Карсумс, Никулин) – 36:46 (5x4), 1:5 – Индрашис (Бичевскис) – 55:28 (5x5)

Минск снова без победы, но Дуайер уже доволен

Минское «Динамо» терпит пятое поражение со старта сезона, а Горди Дуайер на пресс-конференции хвалит свою команду. «Отличный матч», — говорит канадец, и с результатом это ну никак не корелируется. Однако если посмотреть на качество хоккея, то «зубры» действительно прибавляют. Они нанесли под 40 бросков по воротам Никиты Беспалова, но вратарь «Спартака» пропустил всего однажды, и то в серии буллитов. Только Фонтейн с Гаврусом нанесли по шесть бросков, но это не помогло белорусской команде разжиться чем-то большим, чем одно очко. Спартаковцы одержали вторую победу, пусть на этот раз и по буллитам. Ложкой дёгтя для Вадима Епанчинцева стало то, что ещё в первом периоде травму получил Лукаш Радил. Чешский форвард загремел в больницу с сотрясением мозга.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
1 : 0 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Мирнов – 65:00 ( ПБ)
СКА проиграет «Торпедо»! Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Когда-то же это должно случиться, а Нижний Новгород – подходящее место.

СКА нельзя победить, но можно не проиграть

Как и ожидалось, самая «горячая» игра вечера состоялась в Нижнем Новгороде. «Торпедо» проводило первый домашний матч сезона, принимая, ни много ни мало, действующих чемпионов. Начало встречи было за подопечными Петериса Скудры: здесь вам и 5+20 Максима Чудинова, и гол Вячеслава Кулёмина на экваторе первого периода. Однако ещё до перерыва гости счёт сравняли, после чего включились лидеры СКА. Сначала Илья Ковальчук отметился в протоколе, а затем и Павел Дацюк хитростью взял ворота волжан.

К чести нижегородцев рук они не опустили и даже сравняли счёт! В овертайм игру перевёл один из вожаков «Торпедо» Геннадий Столяров. Волжане повторили подвиг «Витязя», который двумя днями ранее также довёл дело до буллитов, но на большее парней Скудры не хватило. В буллитной серии, где каждая команда совершила по десять попыток, солировал Никита Гусев. Реализовав два буллита из четырёх, он принёс СКА очередную победу. На старте сезона соперники команды Олега Знарка могут быть довольны, если не уступят в основное время, но победить обладателей Кубка Гагарина – это что-то за гранью фантастики.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 4 1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Кулёмин (Веряев, Аляев) – 11:01 (5x5), 1:1 – Барабанов (Карпов, Яковлев) – 15:45 (5x4), 1:2 – Ковальчук – 29:19 (5x5), 1:3 – Дацюк (Гусев, Херсли) – 48:29 (5x4), 2:3 – Баранцев (Еглич, Дугин) – 52:26 (5x4), 3:3 – Столяров (Паршин) – 56:29 (5x5), 3:4 – Гусев – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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