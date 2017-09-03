У «Сибири» нет шансов с ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов разобрал по полочкам грядущий игровой день регулярного чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

Большие проблемы испытывает Андрей Назаров в связи с тем, что травмирован Робин Ганзл — ключевой нападающий нижнекамской команды. Он точно не сыграет в Уфе, и это, конечно, большая потеря для «Нефтехимика». «Салават» после победы над «Сочи» со счётом 11:3 почувствует силу. Столько не забьют подопечные Эркка Вестерлунда, но шайбы три, думаю, сообразят. Этого хватит для победы. Уфимской команде сейчас главное найти свою игру и не отпускать её.



Прогноз Ерыкалова: победа «Салавата» в основное время.

«Автомобилист» — «Адмирал»

«Адмирал» наконец-то выиграл. Была одержана первая победа в сезоне над «Трактором». Блестящий матч провёл восстановившийся после травмы и вернувшийся из фарм-клуба Иван Налимов. Полагаю, он займёт место в воротах и в матче в Екатеринбурге. В тренерском штабе «Автомобилиста» работает специалист Кривоносов, который до этого трудился в «Адмирале», он наверняка знает хитрости Андриевского, но хозяевам сегодня это не поможет. Дальневосточная команда, почувствовавшая, что такое победа, и получившая заряд положительных эмоций, выиграет в Екатеринбурге, пусть и за пределами основного времени.



Прогноз Ерыкалова: победа «Адмирала» в овертайме.

«Трактор» — «Куньлунь Ред Стар»

Стоит обратить внимание, что челябинцы сейчас перезаключают контракты со своими легионерами. Сначала — с Бэйленом, теперь — Брюле. С Бэйленом был продлено соглашение, с Брюле — переподписано. В «Тракторе» довольны своими иностранцами. Контрактные дела должны взбодрить челябинских канадцев. Это должно помочь хозяевам обыграть команду Кинэна.



Прогноз Ерыкалова: победа «Трактора» в основное время.

«Металлург» Магнитогорск — «Барыс»

С одной стороны, команду Ильи Воробьёва штормит и последние два матча сегодняшние соперники закончили по-разному — «Барыс» победил, а «Магнитка» уступила. У подопечных Евгения Корешкова было больше времени на отдых. Но тем не менее ставлю на «Металлург». Илья Воробьёв прибегнет к изменениям в составе, сделает выводы из поражения «Амуру». Пивцакин должен вливаться в команду, Григоренко, подписавший полноценный контракт, обязан его отрабатывать.



Прогноз Ерыкалова: победа «Магнитки» в основное время.

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«Лада» — «Амур»

Несмотря на то что и тот, и другой клуб находятся в зоне риска, в плане вылета из КХЛ, аутсайдеры рейтинга лиги начали сезон неплохо. Игры с их участием проходят упорно. Стоит отметить «Амур», который удивляет, обыгрывая фаворитов, пусть «Магнитка» и испытывает проблемы, связанные с перестройкой. «Лада» тоже неплохо играет с топ-клубами, с «Металлургом» тольяттинцы смотрелись достойно. Ставлю всё-таки на хозяев, потому что «Амур» сильно играет с сильными соперниками, но это происходит больше на морально-волевых качествах, а против середняков так не получается.



Прогноз Ерыкалова: победа «Лады» в овертайме.

ЦСКА — «Сибирь»

Команды встречались во время предсезонки, это были первые игры после тяжёлых сборов. Тогда «армейцы» выиграли оба матча в одну калитку — со счётом 4:0 и 5:2. Посмотрим, чему команды научились за эти месяцы и стали ли лучше. Интрига: как сыграют против бывшего клуба Окулов, Шумаков и Шалунов. В контрольных матчах эти ребята блистали, особенно это касается Окулова. Любопытная встреча, но по совокупности факторов у «Сибири» фактически нет шансов. ЦСКА одержит победу при любом составе и при любом сопротивлении, но разгрома не будет.



Прогноз Ерыкалова: уверенная победа ЦСКА в основное время с разницей в две шайбы.

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«Витязь» — «Авангард»

Ещё несколько лет назад, когда в «Витязе» числились главные тафгаи КХЛ, эта вывеска могла вызвать интерес не только у болельщиков этих клубов. Теперь это две играющие команды. «Витязь» показывает более комбинационный хоккей, «Авангард» — более прямолинейный. Во многом эта прямолинейность не позволила омичам разжиться очками в столице в матче с ЦСКА. Перебравшись в Подмосковье, команда Скабелки не столкнётся с такой плотной обороной, как в столице. Не будет в воротах соперника и Сорокина, а значит нападающие «ястребов» получат больше пространства. Игроки «Авангарда» помнят поражение «Витязю» со счётом 1:3 в межсезонье, так что захотят взять реванш.



Прогноз Ерыкалова: победа «Авангарда» в основное время.

«Слован» — «Югра»

Встречаются два аутсайдера. «Югра» после серии поражений наконец-то победила, есть, конечно, позитивные сдвиги в игре команды Игоря Захаркина. Но и «Слован» перетерпел «Сибирь», подопечные Ржиги отлично отработали в обороне. В общем, ханты-мансийцев ждёт горячий приём, в Братиславе всегда сумасшедшая поддержка трибун, плюс на подготовке хоккеистов «Югры» скажется переезд. Матч равных соперников, но победа останется за хозяевами.



Прогноз Ерыкалова: победа «Слована».