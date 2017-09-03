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Хенрик Лундквист
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

Король без короны. Последний шанс Хенрика Лундквиста

Сезон-2017/18 будет главным в карьере шведского вратаря «Рейнджерс».
3 сентября 2017, воскресенье. 11:00 Хоккей

Финальный рывок

По мнению многих хоккейных обозревателей и болельщиков, Хенрик Лундквист – безоговорочный лидер списка энхаэловских звёзд, которые пока так и не смогли добраться до Кубка Стэнли. В самом деле, у 35-летнего шведа есть в послужном списке уже все возможные достижения: он выиграл приз лучшему голкиперу (2012), стал олимпийским чемпионом (2006), выиграл золото чемпионата мира (2017), был признан лучшим в чемпионате Швеции и многократно входил в различные символические сборные всех мастей. Статистика Лундквиста делает его одним из лучших игроков своего амплуа в истории – это касается и матчей регулярного чемпионата, и плей-офф. Однако все эти высочайшие достижения кажутся неполными и теряют свой блеск при одном лишь упоминании недостающего трофея.

По степени кубковой неудачливости Лундквиста иногда сравнивают с Александром Овечкиным, но при всём внешнем сходстве их историй, россиянин пока не подошёл к черте, называемой последним шансом. Овечкину есть что доказывать и на международном уровне (золото Олимпиады становится всё дальше), а в клубных делах у Александра осталось больше времени, чтобы приблизиться к Чаше. Что же касается Короля Хенрика, как его иногда называют, то его «кубковое окно» уже близко к своему закрытию. Три выхода в финал Восточной конференции и одно появление в финале Кубка Стэнли – этого оказалось недостаточно, чтобы «рейнджеры» воплотили надежды своих фанатов в реальность. Предстоящий сезон станет для 35-летнего вратаря одной из последних возможностей выстрелить в десятку.

Шаг назад

Тревожный звоночек для Лундквиста прозвучал уже в прошлом году, когда вратарь впервые продемонстрировал неспособность психологически восстановиться после ряда неудачных матчей и не показал привычной стабильности. Процент отражённых бросков, равный 91%, стал худшим во всей заокеанской карьере вратаря и несколько раз Хенрик оказывался за спиной своего номинального сменщика Антти Раанты, уступив ему место сугубо по спортивным критериям.

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«Рано или поздно, в карьере Лундквиста наступит момент, когда он уже не сможет играть на столь высоком уровне, как делал это раньше. Этот спад неизбежен, и один из признаков того, что он уже начался, мы видели в сезоне-2016/17. В эпоху после Большой шестёрки лишь 6 команд смогли взять Кубок Стэнли с 35-летним голкипером», — считает обозреватель NBC Адам Грец. В 2011 году «Бостон» выиграл Чашу с 36-летним Тимом Томасом, для которого тот сезон стал вершиной карьеры. В сезона-2007/08 «Детройт» смог справиться с задачей, имея у себя сразу двух суперветеранов – 35-летнего Криса Осгуда и 43-летнего Доминика Гашека. «Колорадо» 16 лет назад выиграл, благодаря 35-летнему Патрику Руа, а «Монреаль» в 1969 смог добраться до трофея вместе с 39-летним Гампом Уорсли.

Словом, удачные примеры восхождения возрастного вратаря на энхаэловский олимп имеются, но лишь подчёркивают трудность поставленной задачи. Трое из представленных голкиперов не были полноценными стартёрами в своих клубах: Гашек и Осгуд играли примерно поровну, Эд Джонстон в Бостоне делил «рамку» с Джерри Чиверсом, а упомянутый Уорсли также часто уступал лёд Роже Вашону.

Для самих «рейнджеров» нынешняя ситуация также является не слишком перспективной. Лундквист должен отработать по действующему контракту ещё 4 сезона, получая огромную зарплату — $ 8,5 млн. в год. Его позиция в команде, без сомнения, самая важная для результатов нынешних «синерубашечников», и если руководство клуба хочет извлечь успех из «эпохи Лундквиста», то выигрывать необходимо прямо сейчас.

Что с обороной?

Необходимость сиюминутных мер боссы «Рейнджерс» явно осознали. На протяжении двух последних сезонов главная ошибка команды состояла в подходе к комплектованию линии защиты, которая просто-напросто захлебнулась в объёме работы. Дэн Жирарди и Марк Стаал также сделали заметные шаги назад по сравнению с персональным максимумом и это с тревогой было замечено менеджментом: не случайно Жирарди летом отправился в «Тампу», а контракт 30-летнего Стаала ($ 5,7 млн в год) считается одним из самых неудачных во всей лиге.

«Рейнджерам» очень не хватало квалифицированных защитников, способных поддержать атаку и подолгу владеть шайбой, но выводы из этого дефицита были сделаны верные. Из стана «Ред Уингз» на Бродвей перебрался обладающий нужными качествами Брендан Смит, а на рынке свободных агентов команда Алена Виньо прикупила Кевина Шаттенкирка, который ещё нынешней весной считался самой главной добычей. Его пребывание в «Вашингтоне» многими было расценено, как разочарование, но 28-летний Шаттенкирк продолжает оставаться одним из лучших атакующих оборонцев лиги, и явно способен придать защитной линии «Рейнджерс» те краски, которые отсутствовали ранее. Вероятно, возрастут роли и молодых Бреди Шея и Энтони Деанджело, которым прогнозируют хорошие цифры игрового времени.

«Рейнджеры» выступают в Столичном дивизионе, в котором числится и обладатель двух последних Кубков Стэнли «Питтсбург», и победитель двух последних регулярных чемпионатов «Вашингтон». И «пингвины», и «Кэпиталз» также входят в число фаворитов Востока, но обе эти команды на протяжении межсезонья занимались, в основном, чисткой составов, и их нынешний потенциал ещё предстоит всесторонне оценить. У того же «Вашингтона», который также сталкивается с «закрывающимся окном возможностей», чуть больше времени в Запасе. У «Рейнджерс» и героя Лундквиста его почти не осталось: если не получится сейчас, то прославленный клуб неизбежно будет ждать падение и болезненный этап перестройки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Нью-Йорк Рейнджерс Хенрик Лундквист
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