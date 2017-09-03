Индейцы растопили Арктику. Стартовал седьмой сезон Ночной лиги

Великолепная семёрка. В Москве дали старт новому сезону НХЛ Ночная хоккейная лига провела презентацию своего седьмого сезона. Он обещает стать рекордным.

Прибавление в семействе

Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги официально стартовал. В Москве прошёл матч открытия между командами «Арктик» и «Ядрёный вождь». Чемпионат станет рекордным в истории лиги: в нём сыграют около 1000 команд со всех уголков страны. Из них целых 104 – в Москве! Коллективы сыграют в трёх дивизионах: «Любитель 40+», «Любитель 18+ Лига Надежд» и «Любитель 18+ Лига Мечты». А лучшие из лучших традиционно в начале мая поборются за Кубок Крутова на майском фестивале в Сочи. Стартовая игра получилась захватывающей, но и вне льда также происходило много интересного.

Своими ожиданиями от сезона поделился исполнительный директор НХЛ Игорь Бахмутов.

«У нас будет прибавление в нашем семействе, это без пяти минут факт. Заявка продолжается, и, по предварительным подсчётам, мы перекроем рекорд прошлого сезона. Ожидания от этого чемпионата слегка волнительные, у нас будет прибавление регионов, дивизионов и команд. Ожидаем, что и на фестивале в Сочи у нас будет большее количество клубов. Это накладывает дополнительную нагрузку, которой мы не боимся. Она заставляет нас действовать более строго в работе. Новым регионам и региональным представителям поможем и подскажем, мы не боимся. К нам присоединяются Еврейская автономная область, Великий Новгород, Томск, Иваново и Адыгея. В Адыгее нас устно заверили в том, что чемпионат у них будет, но пока мы не знаем. Ещё к нам вернулась Нижегородская область.

Дата старта нового сезона была выбрана не случайно. Именно 2 сентября 1972 года советские хоккеисты в первом матче Суперсерии с канадскими профессионалами развенчали миф об их непобедимости, обыграв их в Монреале со счётом 7:3.

Мы чувствуем нечто фантастическое и потрясающее. Ночной лиге семь лет, и в ней играют команды из 80 регионов. Это фантастика, это почти вся страна! Под тысячу любительских клубов со всей страны!» — говорит Бахмутов.

Фото: nhliga.org

Ядрёные индейцы

При подходе к дворцу спорта «Центральный» можно было услышать громкую музыку. Думаете, там играла попса? Техно? Русские народные? Ничего подобного! На Талалихина, 28, в тот день раздавалась индейская музыка. А людей, шедших на игру, развлекали люди в костюмах коренных жителей Америки. Это была группа поддержки команды «Ядрёный вождь». О том, почему в качестве клубных талисманов были выбраны именно индейцы, корреспонденту «Чемпионата» рассказал генеральный директор Олег Майоров.

«Изначально мы придумали название «Ядрёный вождь», и уже оттуда пошла вся стилизация работы. Мы делаем большой акцент на позиционировании себя как вождей, краснокожих, индейцев. Причём вне зависимости от того, каких племён. Самое главное, чтобы было интересно. Это позволяет нам привлекать семейную аудиторию. Разработка названия была с тем учётом, что на наших матчах должен быть праздник выходного дня для всех, кто может к нам прийти. Для людей всегда приятно играть.У нас идёт работа по двум направлениям. Первое – это приглашения на матчи, а вторая – это работа в интернет-пространстве. Для любительского спорта аудитория в 20-30 человек уже считается большой. Но у нас, бывает, приходит и по сто. Вне зависимости от количества людей мы всегда стараемся делать праздник», — рассказывает Майоров.

И у «Ядрёного вождя» это получилось. Все желающие могли сфотографироваться в настоящем индейском головном уборе с перьями на фоне стенда с вигвамами. Атмосфера на улице была крайне позитивной, такой же она осталась и внутри дворца.

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Великий юбилей

Дата старта нового сезона была выбрана не случайно. Именно 2 сентября 1972 года советские хоккеисты в первом матче Суперсерии с канадскими профессионалами развенчали миф об их непобедимости, обыграв их в Монреале со счётом 7:3. К этому эпохальному событию всё и было приурочено. Перед началом игры с приветственным словом к публике и игрокам обратились Игорь Бахмутов и олимпийский чемпион 1976 года Виктор Шалимов. Они пожелали игрокам хорошей игры, отсутствия травм и удовольствия от соревнований.

Кстати, перед началом игры приключилась курьёзная история с выбором формы команд. «Арктик», который изначально должен был играть в белом, привёз на игру форму красных цветов, в которой изначально должны были выступать «вожди». Ситуация не рядовая, но выход из неё нашли. «Ядрёный вождь» вышел на лёд в белом.

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«Вожди» оказались сильнее

Начало матча осталось за «Арктиком», чемпионом московского дивизиона прошлого сезона, который и открыл счёт. Первый период так и завершился. А вот во второй трети встречи «вожди» вспомнили, что они всё-таки ядрёные. И как они заиграли! Сразу три шайбы побывало в сетке ворот «Арктика», что и предопределило исход игры. Действующие чемпионы, к их чести, одну шайбу до второго перерыва отыграли. Но на ход событий этот гол не повлиял. Преимущество «Вождя» в третьем периоде никуда не ушло. Подобие борьбы было в его начале, когда команды обменялись шайбами, но затем «индейцы» забили ещё два гола, и на этом игра завершилась.

Ночная лига растёт, а вместе с этим растёт и её масштаб. Как пример – после матча «Ядрёному вождю» был вручён кубок Открытия. Совсем как в КХЛ! Ну а после церемонии награждения с корреспондентом «Чемпионата» впечатлениями о празднике поделился бывший форвард сборной России по футболу, тренер «Тосно» и игрок «Ядрёного вождя» Владимир Бесчастных.

«Прекрасная атмосфера, прекрасное настроение. Тем более что мы выиграли. Я люблю играть в хоккей, и сегодня у меня выдалось время, что для меня вообще редкость. Часто играть у меня не получится, потому что я работаю в «Тосно». Сейчас у меня так сложились обстоятельства, что мы тренируемся в Москве. Совмещать хоккей и работу вообще никак не получается. В данный момент тренируемся в Москве, в Строгино. Ищем место для тренировок в Тосно, поэтому сейчас работаем в Москве. Как только нам его сделают, мы переедем туда, и тогда времени на хоккей точно не будет», — несмотря на победу, Бесчастных был сконцентрирован на своей основной работе.

Бахмутов: У нас будет прибавление в нашем семействе, это без пяти минут факт. Заявка продолжается и, по предварительным подсчётам мы перекроем рекорд прошлого сезона.

А вот главный тренер победителей Максим Викторов отметил, что завоевание кубка Открытия – уже огромный успех для его команды, и достаточно скромно оценил её перспективы в сезоне.

«Мы наконец попали в тот дивизион, в который хотели изначально, где играют настоящие любители. Вы видите, что костяк нашей команды – это чистые любители. Конечно, мы поднабрались мастерства, но этот дивизион – наш уровень. Один кубок – это уже чудо для нас. Мы хорошо стартовали. Скромно оцениваем наши шансы в этом дивизионе, так как всех соперников ещё не видели. Считаю, что мы сами себе устроили праздник во всём, что касается открытия и игры. Для этого и существует Ночная хоккейная лига. Путёвок в Сочи две, а команд в Москве 104. Мы же не можем сказать, что 102 клуба проиграли. Так не должно быть. Они должны получать удовольствие от процесса. Ради этого и организована Ночная хоккейная лига», — сказал Викторов.

Ночная лига начала свой седьмой сезон. И начала она его в атмосфере праздника и всеобщей радости. Остаётся только надеяться, что по ходу чемпионата это ощущение ни на секунду не покинет спортсменов и болельщиков. Ну а на майском фестивале в Сочи мы увидим всех сильнейших!