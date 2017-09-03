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Анна Окулова
Текст: «Чемпионат»
Фото: instagram.com/annokulova_17/

Красота дня. Анна Окулова – жена нападающего ЦСКА

Анна Окулова – сибирячка, отправившаяся вслед за мужем покорять Москву.
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В преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Сибирью» рассказываем, кто будет вдохновлять на успешную игру 22-летнего нападающего «армейцев» Константина Окулова.

Попасть в состав нынешнего ЦСКА – задача не из лёгких. Конкуренция в команде Игоря Никитина сумасшедшая. А потому необходимо цепляться за каждый шанс. Матч с ЦСКА должен стать для Окулова особенным, ведь именно из Новосибирска он, Шалунов и Шумаков перебрались в столицу. Жена Константина отправилась вслед за любимым мужем.

Перед стартом сезона-2017/18 семейная пара успела как следует отдохнуть, слетав в солнечную и тёплую Доминикану. Видно, что Анне отпуск очень понравился. Скорее всего и Константин остался доволен. Побывать в таком райском местечке всегда приятно.

Окуловы вместе уже несколько лет, а их свадьба получилась яркой и незабываемой. Анна, которая на тот момент ещё была невестой, нарядилась в умопомрачительное свадебное платье, солидно выглядел и жених. Затем супруги отметили годовщину бракосочетания.

Константин Окулов – воспитанник новосибирской хоккейной школы, рос в спортивной семье, отец тоже занимался хоккеем. Серьёзного прогресса в своей игре Окулов добился в сезоне-2015/16. По возрасту он ещё мог выступать на «Сибирских Снайперов», но явно перерос уровень МХЛ. Его позвали в первую команду, а красавица-жена помогала морально и настраивала на нужный лад.

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После переезда Константина в Москву Анна отправилась вслед за мужем и уже успела изучить некоторые столичные достопримечательности. К примеру, посетить ГУМ. Вместе с супругами в Москве живёт и их собака. Ох уж эти женские штучки!

В сезоне-2015/16 Окулов впервые дебютировал в розыгрыше Кубка Гагарина, став лучшим новичком по итогам первого раунда. Теперь же попадание в плей-офф станет для форварда обычным делом. Ведь ЦСКА не просто борется за первую восьмёрку. Ключевая задача «армейцев» — выиграть главный трофей, который никак не покорится красно-синим. Более того, Окулов при стабильной игре и хорошей физической подготовке вполне может закрепиться в сборной России. Анна явно будет не против. Остаётся пожелать удачи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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