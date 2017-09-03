Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Ак Барса» до ЦСКА

Продолжается регулярный чемпионат КХЛ. На этой неделе матчи были сыграны во многих городах. «Сочи» успел разгрома от «Салавата» со счётом 3:11, разгромили «Ак Барс», СКА одержал пять подряд побед, а ЦСКА расправился с «Авангардом». Впереди нас ждёт всё самое интересное, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.

Череповец

Казань

Итоги дня КХЛ: «Сочи» воскрес после 3:11! «Ак Барсу» не поздоровилось «Салават Юлаев» снова подложил свинью «Ак Барсу».

Москва

Красота дня. Анна Окулова – жена нападающего ЦСКА Анна Окулова – сибирячка, отправившаяся вслед за мужем покорять Москву.

Рига

Нижнекамск

Челябинск

Астана