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Текст: Павел Панышев
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: «Салават» снова учинил разгром, Скабелка взял вину на себя

Критиков Эркки Вестерлунда слышно всё меньше, а «Нефтехимик» и «Авангард» пропустили 12 шайб на двоих.
3 сентября 2017, воскресенье. 22:15 Хоккей

«Салават» прошёлся катком по «Нефтехимику»

Второй подряд домашней разгромной победы добился «Салават Юлаев». За два последних матча команда Эркки Вестерлунда забросила 17 шайб, пропустив лишь трижды от «Сочи». Во встрече с «Нефтехимиком» Бен Скривенс отразил все 25 бросков по своим воротам, а вот Андрея Макарова пришлось менять на Илью Ежова в самой концовке игры. Вскоре после этого оформивший дубль Денис Кокарев довёл счёт до неприличного – 6:0.

Вышедший на лёд Илья Ежов пропустил всего один раз, но дивидендов гостям это не принесло. Никак не помогли и Николай Жердев с Эмилем Галимовым, впервые появившиеся на льду. Жердев отметился только двумя удалениями. Явно не хватало «Нефтехимику» травмированного Робина Ганзла, что на пресс-конференции подтвердил главный тренер Андрей Назаров. У юлаевцев сразу несколько человек добились определённых достижений. Линус Умарк, дважды ассистировавший партнёрам, достиг отметки в 200 набранных очков в регулярных чемпионатах КХЛ, у Дениса Кокарева теперь ровно 100 шайб в лиге, а у открывшего счёт в большинстве Ильи Зубова 50 голов в «регулярках». В каждом матче нынешнего сезона забивает за уфимцев защитник Филип Ларсен.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
6 : 0 1:0, 1:0, 4:0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Зубов (Умарк, Хартикайнен) – 02:36 (5x4), 2:0 – Кокарев (Зубов, Фёдоров) – 31:10 (5x5), 3:0 – Майоров (Коротков, Лазарев) – 49:46 (5x5), 4:0 – Лазарев – 52:09 (5x5), 5:0 – Ларсен (Умарк, Кемппайнен) – 54:01 (5x5), 6:0 – Кокарев (Зубов, Фёдоров) – 54:19 (5x5)

«Адмирал» продолжает лихорадить

Пять поражений в шести матчах – таков неутешительный старт «Адмирала» в регулярном чемпионате. Команда Александра Андриевского выиграла только в Челябинске, а 3 сентября уступила в Екатеринбурге. Конечно, тяжело играть столько матчей на выезде. Осталось слетать в Магнитогорск и вернуться домой. В отчётной схватке единственный гол у «моряков» в активе Казакова, а у команды Крикунова Налимова пробили Голышев, Гареев и Чесалин. Бек забивал уже в пустые ворота, установив окончательный счёт – 4:1. Якуба Коваржа особо не нагружали, он отразил 24 броска, капитулировав лишь раз.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
4 : 1 2:1, 0:0, 2:0
Адмирал
Владивосток
1:0 – Голышев (Крикунов) – 01:24 (5x5), 2:0 – Гареев (Торченюк, Трямкин) – 12:18 (5x5), 2:1 – Казаков (Жафяров) – 15:31 (5x5), 3:1 – Чесалин (Симаков, Тичар) – 50:36 (5x5), 4:1 – Бек (Паре) – 59:44 (en)

«Магнитка» не может без нервов

Казалось бы, что к середине матча «Металлург» — «Барыс», когда Эллисон и Осала помогли хозяевам повести 2:0, игра в Магнитогорске была сделана. Однако когда у соперника есть такой хоккеист, как Найджел Доус, можно ожидать всякого. Капитан астанинцев оформил дубль, дважды в большинстве переиграв Василия Кошечкина, а вся первая пятёрка команды Евгения Корешкова показала высокий класс. В результате три очка уплыли от двукратных обладателей кубка Гагарина. Пришлось биться за два и играть овертайм, а затем дело дошло до серии буллитов. В ней пришло время сказать своё слово капитану хозяев Сергею Мозякину. Он дважды переиграл Карлссона, чем помог магнитогорцам буквально вырвать победу у «барсов» — 3:2 (Б). Но без нервов уральская команда в своём нынешнем состоянии заканчивать матчи не умеет. Ошибок допускается слишком много, видны проблемы в оборонительной линии.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 2 1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0
Барыс
Астана
1:0 – Эллисон (Дронов, Денисов) – 16:00 (5x5), 2:0 – Осала (Филиппи, Шаус) – 27:36 (5x4), 2:1 – Доус (Вей, Диц) – 33:42 (5x4), 2:2 – Доус (Даллмэн, Диц) – 57:50 (5x4), 3:2 – Мозякин – 65:00 ( ПБ)

Стальной характер «Куньлуня»

Видимо, характер и настрой Железного Майка передаётся его хоккеистам. Команда Кинэна раз за разом демонстрирует, что готова подпортить настроение абсолютно любому сопернику. На сей раз досталось «Трактору», хотя после первого периода «драконы» уступали со счётом 0:3, а Кархунен сменил Хелльберга уже после двух пропущенных шведом шайб. Но в самом начале второй двадцатиминутки Алексей Поникаровский вернул «Куньлунь» в игру, а дубль Кори Кейна и вовсе помог гостям сравнять счёт. Впоследствии оба коллектива обменялись заброшенными шайбами, поэтому пришлось играть овертайм. В нём сильнейшего выявить не удалось. На буллитах лучше сыграли гости, трижды перехитрившие Демченко. «Куньлунь» добился третьего успеха подряд и теперь перебирается в Тольятти. Затем – домашняя серия.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
4 : 5 3:0, 1:3, 0:1, 0:0, 0:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Якуценя (Кольцов) – 02:50 (5x5), 2:0 – Щехура – 13:38 (5x4), 3:0 – Петров (Рыбаков) – 17:00 (5x5), 3:1 – Поникаровский (Турессон, Воробей) – 21:22 (5x5), 3:2 – Кейн (Вольски, Костицын) – 23:01 (5x5), 3:3 – Кейн (Вольски) – 26:07 (4x4), 4:3 – Вишневский (Щехура, Кольцов) – 39:31 (5x4), 4:4 – Дефацио (Кинрейд, Вольски) – 52:09 (5x4), 4:5 – Блэкер – 65:00 ( ПБ)

«Амур» нашёл свою игру

Главный тренер хабаровчан Андрей Мартемьянов по прогнозам мог стать одним из первых кандидатов на тренерскую отставку, но пока специалист достойно отвечает критикам.

Его команда, как и другой дальневосточный клуб, находится на выезде, но набранных очков и «Амура» больше. В Тольятти их могло не быть вовсе, однако Загорна реализовал большинство в концовке третьего периода и перевёл встречу с «Ладой» в овертайм. В нём победу «Амуру» принёс Алексей Бывальцев, огорчивший Александра Лазушина. Тольяттинцы потерпели четыре поражения в шести играх.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
1 : 2 1:0, 0:0, 0:1, 0:1
Амур
Хабаровск
1:0 – Нестеров (Мастрюков) – 12:21 (5x5), 1:1 – Зогорна (Фролов, Кондратьев) – 58:28 (5x4), 1:2 – Бывальцев (Кондратьев, Ли) – 62:34 (3x3)

ЦСКА обыграл «Сибирь» за период

«Армейцам» хватило первого периода, чтобы обеспечить себе комфортный задел в матче с «Сибирью». Уже к 14-й минуте голы Капризова, а также Шалунова и Кузьменко в большинстве помогли команде Игоря Никитина повести 3:0. В дальнейшем хозяева спокойно контролировали встречу, а отыграть на ноль Ларсу Юханссону не позволил его соотечественник Патрик Закриссон – 3:1. К слову, москвичи не сильно перебросали новосибирцев, но разница в мастерстве сказалась. Команда Павла Зубова потерпела третье поражение подряд. Впереди поездка в Подольск. ЦСКА после неудачи в Кубке Открытия выиграл все матчи.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 1 3:0, 0:0, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Капризов (Шумаков) – 04:15 (5x5), 2:0 – Шалунов (Нестеров, Шумаков) – 08:34 (5x4), 3:0 – Кузьменко (Окулов, Григоренко) – 13:40 (5x4), 3:1 – Закриссон (Санников, Игнатович) – 45:39 (5x5)

«Витязь» нокаутировал «Авангард»

Когда-то, во времена тафгаев в «Витязе», матчи между подмосковной командой и «Авангардом» носили особый характер. Сейчас многое изменилось, но страсти периодически закипают. Так, в отчётном матче защитник омской команды Александр Осипов получил 5+20 штрафных минут за атаку в область головы и шеи, едва не нанеся тяжёлую травму Выглазову. Если в силовых приёмах «Авангард» преуспел, то в хоккее не очень. Фурх пропустил трижды за период, вынудив Скабелку выпустить Шилина. Но и Олегу забросили столько же. Причём, даже в меньшинстве, когда постарался Макеев, оформивший в итоге дубль. Две шайбы и в активе Семёнова. «Запишу это поражение на свой счёт. Мне не удалось подготовить команду», — заявил главный тренер омичей Андрей Скабелка после игры. 6:2 – довольно неожиданный крупный успех «витязей».

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2017, воскресенье. 17:30 МСК
Витязь
Московская область
6 : 2 3:1, 3:0, 0:1
Авангард
Омская область
1:0 – Швец-Роговой – 01:17 (5x5), 2:0 – Семёнов (Швец-Роговой, Воронков) – 04:49 (5x5), 2:1 – Кошелев (Михеев) – 10:04 (5x5), 3:1 – Семёнов (Сёмин, Афиногенов) – 18:54 (5x4), 4:1 – Макеев (Горак) – 20:29 (4x5), 5:1 – Афиногенов (Паутов, Макеев) – 25:47 (5x5), 6:1 – Макеев (Афиногенов, Сёмин) – 34:26 (5x4), 6:2 – Петерссон (Семёнов, Минеев) – 55:24 (5x5)

Грнка разбил лицо Валентенко

В заключительной встрече игрового дня «Югра» в серии буллитов дожала в Братиславе «Слован» — 3:2. Илья Проскуряков не пропустил в послематчевых бросках ни одной шайбы, а вот Марек Мазанец капитулировал дважды. Ярким событием встречи стала драка, которая состоялась между Грнкой и Валентенко во второй половине третьего периода. Словацкий нападающий выиграл кулачный бой, в кровь разбив лицо оппоненту.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Слован
Братислава
2 : 3 0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 – Лекомцев (Варфоломеев, Майоров) – 10:56 (5x5), 1:1 – Вьеденски (Баркер, Кашпар) – 40:47 (5x4), 2:1 – Месарош (Смоленяк, Дженовей) – 44:15 (5x5), 2:2 – Ильин (Валентенко) – 47:48 (5x5), 2:3 – Панов – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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3 сентября 2017, воскресенье
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