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Текст: Павел Панышев
Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

«Спартак» не сотворит чуда в битве со СКА. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Локомотив» реабилитируется за поражение в Череповце, «Торпедо» обыграет московское «Динамо».
4 сентября 2017, понедельник. 08:00 Хоккей

4 сентября состоится очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ. Наш обозреватель Павел Панышев дал свои прогнозы на исходы четырёх запланированных матчей.

«Северсталь» — «Динамо» (Минск)

Череповчане наконец-то одержали первую победу. В упорном матче они обыграли «Локомотив». До этого у них было два очка. «Сталевары» в овертайме проиграли «Югре» и «Авангарду», а потом в основное время потерпели поражения от «Сибири» и «Барыса». Мы видим, что команда вернулась домой, где Гулявцев и его хоккеисты сразу порадовали местную публику победой. Что касается Минска, то состояние дел у «Динамо» совсем плачевное. Могли зацепиться за очки в Москве со «Спартаком». Зацепились, но всё равно уступили в серии буллитов. Не может пока белорусская команда выиграть, у неё пять поражений подряд. Собственно, мы это и предрекали в наших прогнозах. Понимали, что минчанам будет очень тяжело. «Зубры» слабо усилились и расстались со многими ведущими хоккеистами.

Прогноз Панышева: победа «Северстали».

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«Торпедо» — «Динамо» (Москва)

«Торпедо» показало шикарную игру в матче со СКА. Нижегородцы вытащили встречу со счёта 1:3, и заработали одно очко. Да, проиграли в серии буллитов, но команда проявила типичный для коллективов Петериса Скудры характер и бойцовские качества. К слову, вызывает опасения состояние здоровья Вячеслава Кулёмина, которого Максим Чудинов ударил в голову. Будем надеяться, что с ним всё в порядке, что всё обойдётся без серьёзной травмы. Московское «Динамо» тоже на ходу. У динамовцев три победы подряд, они разгромили в Риге местных одноклубников. Надо отметить, что первую шайбу за новую команду забросил Евгений Артюхин. В целом команда Владимира Воробьёва выглядит неплохо. Эти клубы были соперниками по прошлогоднему плей-офф. Тогда динамовцы, ведомые Сергеем Орешкиным, оказались сильнее. Торпедовцам есть что доказывать и за что брать реванш.

Прогноз Панышева: победит «Торпедо».

«Динамо» (Рига) – «Локомотив»

Что-то надо предпринимать динамовцам, потому что у них идёт одно поражение за другим. Очень много ошибок в обороне допускает команда Сандиса Озолиньша. Не выручает и Питерс, которого в прошлой игре вынужденно заменили на Калниньша. Канадец откровенно «поплыл» и напропускал к 34-й минуте четыре шайбы. Соперник у латвийской команды серьёзный. «Локомотив», который уступил в Череповце, не намерен и дальше проигрывать. Три поражения у команды Алексея Кудашова в этом сезоне уже есть. Не так ярко «железнодорожники» стартовали, как они хотели. По-прежнему есть вопросы к молодым ребятам, которые могут и должны тащить команду. Меньше вопросов к легионерам, но они периодически выпадают. Это случилось в Череповце, где иностранцы не набрали ни одного очка за результативность.

Прогноз Панышева: выиграет «Локомотив».

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«Спартак» — СКА

Многие называют «Спартак» фарм-клубом СКА, так как в Москве нынче играют Юдин и Комаров, находящиеся в скрытой аренде. Недавно в результате обмена прав на Дыбленко состав красно-белых пополнил и Александр Хохлачёв. До этого тоже были сделки, достаточно вспомнить переход Дмитрия Калинина. Хватает случаев, когда хоккеистов, которые уже не подходили Олегу Знарку, отправляли в «Спартак». Несмотря на это, матч принципиальный. Мы знаем о непростых взаимоотношениях фанатов «Спартака» и СКА. Нет сомнений, что атмосфера будет накалена до предела. Команды будут биться. Вадим Епанчинцев постарается добыть третью победу подряд, но шансы на это, прямо скажем, невелики. Коллектив с берегов Невы пока что выиграл все пять встреч, правда, две последние – по буллитам. «Армейцы» отправились из Нижнего Новгорода в Москву в приподнятом настроении. Мастерство игроков СКА и «Спартака» просто несопоставимо. Для победы красно-белых должно произойти какое-то чудо. Думаю, что его не будет.

Прогноз Панышева: победа останется за СКА.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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