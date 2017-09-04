М. Григоренко: такой конкуренции, как в ЦСКА, у меня не было даже в НХЛ

23-летний нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал гостем редакции «Чемпионата». Хоккеист рассказал о годах, проведённых в Северной Америке, игре за «Баффало» и «Колорадо», решении вернуться на родину, а также о знакомстве с будущей женой — гражданкой Канады — в одном из ресторанов Квебека.

«Нам нужно сыграться и притереться друг к другу, всё будет нормально»

— Михаил, не так много времени прошло после возвращения в ЦСКА. Какие можете выделить положительные моменты? Что изменилось в России, в команде?

— В команде много чего изменилось. Я вообще до этого момента в КХЛ не играл. Можно сказать, что для меня всё новое. Арена немного преобразилась, раздевалки сделали новые. Ну и конечно организация движется в правильном направлении. Всё позитивно в лиге, в команде, в городе. Впечатления самые приятные.



— Все ждали от СКА и ЦСКА бурного старта, но не получилось. Проиграли СКА, выиграли в Ярославле по буллитам, теряете очки. Чего на данный момент не хватает, чтобы набрать полный ход?

— Пока нам не хватает сыгранности, много новых игроков. Можно сказать, что у ЦСКА новая команда. Все стараются, первые шесть встреч сыграли с достаточно сильными соперниками, пять игр из шести выиграли. Я считаю, что это достойный результат. Конечно ещё будем добавлять по игре. Нам нужно сыграться и притереться друг к другу, всё будет нормально.

— В команде много хоккеистов, сильная ротация в клубе. Насколько сильно вас это волнует, ведь хочется сыграть больше матчей?

— В такой ротации нет ничего страшного, только начало сезона. Поэтому не стоит обижаться. С другой стороны, можно понять и руководство клуба. Наши менеджеры предостерегаются от травм, у кого-то поездки в сборную.



— В НХЛ у вас было свыше 70 матчей в каждом сезоне?

— Да, последние два года сыграл по 70-75 матчей.



— В плане физических нагрузок вас ничем не запугать?

— Нет, в любом случае играть всегда приятнее, чем тренироваться. Все хотят выходить на лёд, поэтому чем больше игр, тем лучше.



— Такой конкуренции в составе нигде не было?

— Да, с таким сталкиваюсь в первый раз.



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«У Кучерова есть потенциал стать одним из лучших игроков НХЛ»

— Вы являетесь чемпионом МХЛ 2012 года. Тогда в составе были Ожиганов Марченко, Гусев, Кучеров. Понимали, что все эти хоккеисты с большой перспективой?

— Да, потенциал был виден у всех ребят в команде. Никита Кучеров был одним из сильнейших игроков в МХЛ. В сборную всегда приглашался, как и Гусев, Ожиганов, Марченко. У нас была очень сильная команда. Мы понимали, что если будем выкладываться и стараться, то добьёмся определённых высот.



— Кучеров, Ожиганов и Гусев близко дружат.

— Ребята ещё с «Белых Медведей» знакомы. Я с Кучеровым хорошо общаюсь, мы с ним в Северной Америке успели вместе поиграть в одной команде в юниорской лиге.



— Не стало неожиданностью, что Никита набирает более 80 очков за сезон в НХЛ?

— Нет, Никита всегда много забивал. Рад за него, что демонстрирует тот уровень, который и должен был демонстрировать. И ещё прибавляет, ведь у него потенциал быть одним из лучших игроков в НХХ, Кучеров это доказывает.



— Сейчас нет ощущения, что вернулись в «Красную Армию»?

— (Улыбается.) Такого ощущения нет, просто получается, что ребята выросли вместе и есть ощущения, что мы так и перешли на более высокий уровень. У ЦСКА такая политика и о ней не раз говорилось. Клуб возвращает своих воспитанников из Северной Америки и из других команд. Поэтому сейчас много ребят-одногодок, с которыми играл и в одной команде в МХЛ, и соперничал.

Михаил Григоренко Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Андронов отличный капитан команды. Он старается и на льду, и в раздевалке»

— Как вам Сергей Андронов в качестве капитана команды?

— Он один из самых опытных ребят и хорошо справляется со своей задачей. У него хорошие лидерские качества, Сергей всегда старается и на льду, в раздевалке. Не стоит забывать, что Андронов игрок сборной России. Прекрасная кандидатура для капитана.



— Когда уезжали из ЦСКА, то такого внимания к своим воспитанникам как сейчас не было?

— Трудно сказать, ведь я уезжал в 17 лет. Думаю, всегда было внимание. Воспитанники всегда играли в ЦСКА. Я всё-таки не дошёл до уровня первой команды, и мне сложно грамотно ответить на этот вопрос. Моему отъезду никто не помешал.



— Почему приняли решение об отъезде? Североамериканский стиль привлекал?

— Советовался с родителями, с друзьями, за год до этого многие ребята уехали и были хорошие примеры. Наиль Якупов поехал, ему очень всё понравилось. Ко мне был очень серьёзный интерес со стороны «Квебек Ремпартс». Саша Радулов до этого там выступал, а Патрик Руа очень хотел меня видеть в команде. Вообще были мысли поехать, попробовать свои силы. На горизонте виднелся драфт, хотелось язык выучить, посмотреть на лигу. Очень рад, что поехал.



— В ЦСКА на отъезд нормально отреагировали?

— Да, тоже предлагали контракт, но я почувствовал, что в «Квебеке» меня больше хотели видеть. В ЦСКА никак не препятствовали, сказали: «Поезжай посмотри, что и как там в лиге, всегда будем рады тебя видеть в нашей команде». Никогда ни с моей стороны, ни с их обид не было.

В ЦСКА очень меня хотели видеть – звонили, предлагали приехать, уважительно относились к моей ситуации в позапрошлом и в прошлом годах.

— Сейчас получилось наоборот, что в ЦСКА больше хотели видеть.

— Да, в ЦСКА очень меня хотели видеть – звонили, предлагали приехать, уважительно относились к моей ситуации в позапрошлом и в прошлом годах. Всегда давали время подумать, никогда не давили. Очень благодарен клубу за это. Получилось, что интерес со стороны ЦСКА стал самым привлекательным для меня.



— Долго ли думали о возвращении в ЦСКА? Когда был первый контакт с клубом?

— Контакт держали каждое лето. Мне звонили, спрашивали про мои планы. Получилось, что летом я стал свободным агентом, выслушал предложение в НХЛ, посоветовался с семьёй. Мы решили, что лучше вернутся в КХЛ и перезапустить карьеру на родине.

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«В НХЛ стал более разносторонним нападающим»

— Однажды вы подписали минимальный контракт в НХЛ. Не жалели, что решили остаться в тот сезон?

— Нет, не жалею. Я считаю, что последние два года неплохо выглядел, смог закрепиться в составе, играл на хорошем уровне. Первый год в «Колорадо» вообще хороший получился, мы до конца боролись за место в плей-офф, а Патрик Руа снова был у меня тренером.



— Возможность вновь поработать с Патриком Руа стала плюсом?

— Да, конечно. Произошёл обмен из «Баффало» в «Колорадо», Патрик очень хотел меня видеть в команде. И мне как раз предложили контракт, решил остаться.



— Прибавили ли в Америке в скорости, жёсткости? Всё-таки в НХЛ немного другие требования.

— Думаю, что да. Я стал увереннее чувствовать себя у бортов, в силовой борьбе. Я много работал над вбрасываниями, в этом компоненте прибавил. Прибавил в игре без шайбы, в обороне. Когда я уезжал, у меня всё было нацелено на игру с шайбой, на атаку — набирать как можно больше очков. Сейчас стал более разносторонним нападающим — и в защите могу помочь, и в меньшинстве выстоять. Научился многому в НХЛ.



— Когда пришло осознание, что надо не только очки набирать, но и о команде думать?

— В первый год, когда только приехал в юниорскую лигу. Тренеры стали заострять внимание, что на взрослом уровне стоит играть по-другому и, если я хочу чего-то добиться, то нужно уделять внимание игре без шайбы и действиям в обороне. Учитывая, что я центральный нападающий, это очень важные моменты.



— Вы играли и слева, и справа. Сложнее играть на чужой позиции?

— Я могу играть и слева, и справа, и в центре. В прошлом сезоне около 60-70 матчей сыграл на краю. Справа чуть полегче даже, в защите проще отрабатывать. Когда можешь сыграть на любой позиции — это хорошее качество. Получалось, что тренерам удобно держать в команде такого универсального хоккеиста.

«Руа и наорать может, и в драку полезть»

— Какие отношения остались с «Баффало»? Вас с Задоровым как-то не очень красиво убрали из клуба.

— Не знаю, как Никита, но я был очень рад этому обмену. Обычная ситуация. «Баффало» очень хотел видеть Райана О’Райли. «Эвеланш» в итоге получил нас и ещё драфт-пики.



— Как вас оповестили об обмене?

— Узнал о переходе летом во время драфта, как раз смотрел его по телевизору. В тот год ещё Макдэвида выбирали. Агент меня предупреждал, что возможен обмен, я проверял новости в телефоне. Увидел, что в «твиттере» инсайдеры отправляют меня в «Колорадо». После того как официально объявили об этом, мне сразу позвонили Патрик Руа и Джо Сакик. А через два месяца отправился в тренировочный лагерь в Денвер.



— В чём главная фишка Руа?

— Он требовательный тренер, плюс очень эмоциональный, работает много. Фишка, наверное, в его темпераменте. Он и наорать может, и чуть ли не в драку полезть. На судей может кричать, все ребят видят, как он хочет победить и на что готов ради этого. Такое отношение к делу вызывает безмерное уважение абсолютно у всех игроков.



— Смотрели легендарный матч, когда Патрик Руа дрался с Домиником Гашеком?

— Хайлайты того матча «Детройт» — «Колорадо» конечно же видел.



— Сейчас противостояние «Колорадо» и «Детройта» стало менее принципиальным из-за ослабления обеих команд?

— Первый мой год в «Колорадо» получился довольно неплохим, боролись за плей-офф, накал страстей был высокий, да и болельщики на стадион ходили. В прошлом сезоне, к сожалению, команда была на последнем месте на протяжении всей «регулярки». Рано стало понятно, что плей-офф нам не светит, матчи с «Детройтом» стали уже обычными. Ничего особенного не было.

Михаил Григоренко Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Об уходе Руа из «Колорадо» узнал из Интернета»

— Какой самый яркий момент запомнился вам с Руа?

— С ним много моментов связано. У нас с Патриком всегда были хорошие отношения, могли пообщаться на любую тему. До дома меня довозил пару раз, сидели в машине, разговаривали.



— К русским он хорошо относится?

— Да, даже пару слов по-русски знает. Радулов его научил (улыбается).



— Про Радулова что-нибудь рассказывал?

— Что-то рассказывал, и про свою карьеру говорил много. Сложно выделить какой-то момент, историй-то от него было много.



— Ждали ли Радулова в «Колорадо»? Слухи разные ходили.

— Честно, даже не знаю. Наверное, ждали. Уверен, что Александр пригодился бы любой команде.



— Насколько удивила отставка Руа?

— И удивила, и расстроила. Оставался месяц до начала тренировочного лагеря, а тут увольнение. Новость ниоткуда появилась, ошарашила меня. Я же из Интернета узнал об уходе Патрика.



— Связывались с ним после отставки?

— Я, как и Патрик, летом в Квебеке живу, дом у него недалеко находится, общались пару раз. С его сыном дружим.



— Игорь Ларионов тоже в Квебеке живёт. Не пересекались?

— Я даже не знал, что он тоже в Канаде, думал, он постоянно в Детройте.



— Патрик Руа про КХЛ не расспрашивал?

— Нет вроде бы. Особо не обсуждали, в гольф вместе играли.



— Говорили, что у Руа с Сакиком были непростые отношения. С Джо вы общались?

— Да, общались. Так, нормальный мужик, заходил, напутствия давал. Всегда на позитиве, всегда улыбался.



— Во время драфта многие ожидали, что вы будете показывать результативность, как у Никиты Кучерова. Почему не получилось выйти на этот уровень?

— Если бы я знал, что не так… Так получилось. Где-то что-то не вышло, не пошло. Не знаю, как объяснить. Какие-то свои мысли у меня есть, но я не хочу их публично высказывать. В «Баффало» я попал в такое время, когда там очень многое становилось новым. Тренера и менеджеры уходили и приходили, менялись игроки, менялись требования. Если посмотреть на всех хоккеистов той команды, то стабильности не было ни у кого.



— Тяжело, когда в ваших командах постоянно идёт перестройка?

— Конечно, это нелегко, но ничего не поделать. Нужно работать. Даже если тренеры меняются каждый день, необходимо делать выводы, стараться. Кроме того, это хороший опыт, я за это время многому научился. Не было ведь такого, чтобы два года один и тот же тренер продержался, каждый год что-то менялось. Так что мне уже легко, если происходят перемены.

Прогноз на сезон КХЛ. Запад. «Локомотив» составит конкуренцию СКА и ЦСКА «Локомотив» обгонит СКА по очкам, а «Спартак» снова не попадёт в плей-офф.

«Афиногенова в «Баффало» вспоминают до сих пор»

— Из «Баффало» с кем-нибудь общаетесь?

— Ни с кем особо не общаемся. С вратарём Андреем Макаровым только разговаривали, который сейчас в «Нефтехимике».



— А сам город Баффало действительно такой депрессивный, как о нём говорят? Многие считают, там нечем заняться...

— Нормальный город. Поначалу, конечно, впечатление он оставляет не очень хорошее. Когда приезжаешь на выезд, то заняться там действительно нечем, но если жить там, то обычный, хороший город. Небольшой, пробок нет. Для тех, у кого семьи, там комфортно. Промышленный город, но расположение у него очень хорошее. Я осознал это, будучи в «Колорадо», потому что было много перелётов, а в Баффало всё близко. До Торонто два часа ехать.



— С Детройтом его можно сравнить?

— Когда идёт сезон, то в любом городе можно найти хорошие места. В любой местности нужно знать места и понимать, где можно прогуляться, а куда лучше не ездить.

— Виктор Антипин, который в этом году туда уехал, не расспрашивал вас про «Баффало»?

— Нет. А что там спрашивать, приедет, сам всё увидит. Я думаю, у него проблем не должно возникнуть.



— А Максима Афиногенова там вспоминают?

— Да, иногда. Сервисмены, которые давно работают в команде, рассказывали про него. Были у Макса интересные случаи. Русских ребят всегда вспоминают, всегда по-доброму. Я не встречал, чтобы кто-то плохо говорил про наших парней.



— Многие жители Баффало гордятся тем, что у них почти нет фастфуда.

— Фастфуд есть везде, но там действительно много местных ресторанчиков. «Крылышки Баффало» и всё такое прочее.



— В России тоже приходится много летать – здесь и перелёт в Китай, и на Дальний Восток. Готовы к этому?

— Матрас, подушка — всем этим надо обзавестись. Закачать сериалы, фильмы. Всё по стандарту.



— В НХЛ какой самый дальний перелёт у вас был? Наверное, в Ванкувер?

— Нет, до Ванкувера часа три лететь. До Флориды было далековато, часа четыре-пять. Но в среднем летали по два-три часа постоянно.



— А вы действительно звали Задорова в ЦСКА? Тот же Кучеров не стесняется говорить, что зовёт Ожиганова в «Тампу».

— Нет, я его не звал, хотя мы, конечно, общаемся. У него пока нет контракта, но это обычная ситуация, когда идут переговоры. Время есть, разберётся, у него всё будет нормально. Но если приедет сюда, я буду очень рад.

«У Якупова в «Колорадо» должно получиться, а Варламов – один из лучших вратарей НХЛ»

— Наиль Якупов хочет перезапустить свою карьеру. Как считаете, нынешний «Колорадо» — подходящая для этого команда? Туда же этим летом перебрался и Андрей Миронов.

— Думаю, у ребят всё должно получиться. Наиль – первый номер драфта, игрок очень хорошего уровня. Надеюсь, ему дадут шанс, будут доверять. То же самое можно сказать и про Миронова. Он всё-таки и на уровне КХЛ поиграл, и на чемпионатах мира. На него в «Колорадо» должны рассчитывать.



— Как складывались ваши отношения с Семёном Варламовым?

— С Семёном отлично общались. Особенно в мой первый сезон. Всё-таки в прошлом году у него были травмы, играл мало. Мы с ним и в самолёте вместе сидели, и общались много. Варламов не только первый номер «Колорадо», но и, как я считаю, один из лучших вратарей в лиге. Старается, работает, настоящий профессионал своего дела.



— Варламов – любитель рыбалки. Вас с собой рыбу половить не звал?

— Нет, не звал. В Денвере, по-моему, Семён на рыбалку не ездил.



— Денвер сложно сравнивать с Баффало, это считай курорт. Как проводили свободное время?

— Когда появлялось свободное время, то старался проводить его вместе с семьёй. В горы ездил пару раз. Был в курортном городе Вэйл. В Колорадо классный климат: даже если холодно, то всегда светит солнце. Единственное, что мне не нравилось, когда мы взлетали – самолёт сильно трясло из-за гор.



— На некоторые матчи «Колорадо» прилетал Валерий Каменский – легенда клуба. Встречались ли с ним?

— Мы с ним познакомились два года назад, когда проходила игра под открытым небом между «Колорадо» и «Детройтом». Тогда же был матч ветеранов «Эвеланш» и «Ред Уингз», на который и приехал Каменский. Было приятно с ним пообщаться. Мало того, что легенда клуба, так ещё и человек очень открытый.



— «Пепси-центр», ваша домашняя арена, чем-то отличалась от остальных стадионов в НХЛ?

— Да нет, примерно все арены в НХЛ одного уровня. Разве что в Чикаго очень атмосферно. Разумеется, легендарный «Мэдисон Сквер Гарден» можно выделить. Надо сказать, что и в Баффало были все условия, там владелец много денег вкладывал в клуб и инфраструктуру.

Михаил Григоренко Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«В КХЛ многие исповедуют пассивный стиль, давно такого не встречал»

— Когда вы принимали решение вернуться в Россию, то учитывали помимо финансового фактора возможность сыграть на Олимпийских играх?

— Всегда держал это в уме. Понимал, что Олимпиада – это ещё один плюс. На неё, правда, надо ещё попасть. Все ребята, которые этим летом вернулись в КХЛ, об этом думают и хотят попасть в Корею.

Понимал, что Олимпиада – это ещё один плюс. На неё, правда, надо ещё попасть. Все ребята, которые этим летом вернулись в КХЛ, об этом думают и хотят попасть в Корею.

— К чему пока не удаётся привыкнуть в КХЛ в плане игры?

— Наверное, к тому, что многие команды здесь исповедуют пассивный стиль игры. В НХЛ я привык, что все сразу на тебя садятся, стараются агрессивно отобрать шайбу. Здесь же, если шайбу потеряли, сразу откатываются назад. Если честно, давно такого не встречал.



— А как же большие площадки?

— К большим площадкам, в принципе, уже привык. Разницы особо нет. Куда важнее то, в каком стиле играют команды. Довольно-таки тяжело взламывать оборону команды, которая впятером стоит на синей линии.



— Но ведь условной «Югре» играть с СКА или ЦСКА в открытый хоккей – это самоубийство.

— Я это понимаю, но всё равно непривычно.

«Тяжелее будет тем, кто приезжает на выезд в Лас-Вегас»

— В Северной Америке совсем другая культура общения с прессой?

— Это часть твоей работы. Где-то ты даже с кем-то через прессу общаешься. Это нормально. После каждый игры и раскатки приходишь со льда, а у тебя 20 человек журналистов в раздевалке. Я сидел рядом с Дюшейном, про него ходили слухи, что могут обменять. Он сидит, а вокруг него уже толпа. И вот кое-как приходится пролезать, чтобы переодеться. Если журналисты нормально относятся к игрокам, то ничего плохого в общении не вижу.



— В КХЛ теперь три Григоренко. Знакомы ли с Игорем и Евгением, вас не путают?

— Да вроде нет. С Женей Григоренко знаком, а с Игорем нет.

— Видели гол форварда «Авангарда» Валентина Пьянова со вбрасывания? У вас в карьере такие были?

— Нет, у меня не было. Удачно попал. Так даже по пустым воротам без игроков соперников тяжело попасть. Лучше просто вбрасывание выиграть для начала, таких голов почти не случается, низкий процент.



— Если до сирены остаётся две секунды, то почему бы и нет?

— Тогда да. Можно попробовать.



— Как в НХЛ восприняли появление команды из Лас-Вегаса?

— Думаю, тяжелее будет игрокам, которые приезжают на выезд. А тем, кто проживает на постоянной основе, не так трудно. А вот если приезжаешь раз в году, то можно и заиграться. Классный город, там разные концерты проходят, интересно. Думаю, что все рады включению ещё одной команды в НХЛ.



— Ходили слухи, что Яромир Ягр спустил приличные деньги в казино. Вы не пробовали играть?

— Нет. Сел за стол, быстро проиграл 50 баксов, и всё. Мне не понравилось проигрывать. Я вообще в азартные игры особо не играю.

Михаил Григоренко Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Считаю Малкина самым сильным игроком в НХЛ»

— В «Колорадо» не было хоккеистов с пунктом запрета на обмен в контракте. Это создавало нервозность?

— В НХЛ это нормальное явление. В пролом году говорили, что «Колорадо» собирается делать большую распродажу. Но в итоге толком никого не обменяли.



— Можете назвать лучших хоккеистов, с кем довелось поиграть в одной тройке?

— Дюшейн и Маккиннон. Много играл и с Джеромом Игинлой. Самый легендарный хоккеист из моих бывших партнёров. Он и как человек классный, с ним приятно общаться. Рад, что пересекались с ним.



— Кого бы назвали лучшим центром НХЛ?

— Наверное, Малкин. Я его считаю самым сильным игроком в НХЛ. Когда он начинает играть в свой хоккей, то его просто не остановить. Габариты, скорость, техника, бросок – просто монстр. Впечатляет и Макдэвид. Просто невероятно, как в 19 лет он стал капитаном команды НХЛ, набрал 100 очков, затащил «Эдмонтон» в плей-офф. Понятно, что Кросби тоже хорош. Мэттьюс из «Торонто».

Считаю Малкина самым сильным игроком в НХЛ. Когда он начинает играть в свой хоккей, то его просто не остановить.

— Игинла чисто теоретически мог бы приехать в Россию?

— Думаю, что он ещё хочет поиграть в НХЛ. Читал, что, если он не подпишется в лиге, его хотят позвать на Олимпиаду.

«Зарипов сможет закрепиться в НХЛ»

— С Олегом Знарком вы лично знакомы?

— Познакомились в Сочи, когда я приезжал в олимпийскую сборную. Ранее не доводилось.



— У Валерия Брагина вы сыграли всего один раз.

— Да, на молодёжном чемпионате мира. Его довольно неплохо знаю. При встрече общаемся.



— Вам наверняка хочется почувствовать атмосферу сборной?

— Да. желание присутствует. Я рано уехал, не попадал в сборную. Сейчас буду на виду, надеюсь, на меня обратят внимание.



— Как считаете, у Даниса Зарипова, если он переберётся в Америку, получится там закрепиться?

— Считаю, что да, он сможет. Уровень КХЛ намного выше, чем думают люди в Северной Америке и России. Он не так уж сильно уступает НХЛ, для всех, кто может играть на лидирующих ролях здесь, не составит труда заиграть там. Тем более такому мастеру, как Зарипов.

Уровень КХЛ не так уж сильно уступает НХЛ, для всех, кто может играть на лидирующих ролях здесь, не составит труда заиграть там. Тем более такому мастеру, как Зарипов.

— ЦСКА смог бы обыграть «Колорадо»?

— Борьба бы шла на равных. Тем более если играть по одним правилам на одной площадке. Им тоже будет непривычно играть с клубом КХЛ.



— С Игорем Никитиным сработались?

— Пока да, всё нормально. Тренерский штаб отличный у нас, идут на контакт со всеми игроками, тренируемся, готовимся.

Какими были составы СКА и ЦСКА 9 лет назад и сейчас Широков и Паршин играли в четвёртом звене ЦСКА, а за СКА бились Шишканов, Крюков и Перетягин.

«В планах — выучить французский язык»

— Как ваша жена, гражданка Канады, отреагировала на решение переехать в Россию?

— Всё взвесили и вместе приняли решение, что лучшим вариантом для моей карьеры будет играть за ЦСКА. Москва – один из лучших городов мира, она всё понимает. Никакой проблемы не должно быть. Понятно, что тяжело – перелёты, языковой барьер. Она брала курсы русского языка, но всё равно тяжело. Сюда ещё не приехала, пока получает визы.



— Раньше были с ней в Москве?

— Ещё ни разу.



— Что первым делом покажете?

— Квартиру!



— А где вы познакомились?

— В Квебеке в ресторане, когда играл в юниорской лиге.



— Французский выучили?

— Нет, брал курсы, но тяжело его выучить. Если по-французски в компании все будут говорить, то сказать не смогу, но буду понимать, о чём речь. В планах есть выучить, но не знаю, как это воплотить в жизнь. В Квебеке часть людей вообще не говорит по-английски, в Монреале с этим попроще. А дома в семье общаемся на английском.



— Хабаровск поедете показывать?

— Что-то далеко, наверное, не в этом году, потом в планы поставим это. Сезон долгий, тяжёлый…



— Матч с «Амуром» будет особенным?

— Жду его, хочется встретиться с родственниками, друзьями. Интересно сыграть с командой из родного города.



— Помните, когда последний раз играли там?

— Ещё в МХЛ! Три шайбы забросил, одна из последних игр сезона была.



— Ребята из «Красной Армии» выиграли Кубок мира среди молодёжных команд, успели уже пообщаться с ними?

— Молодцы, что выиграли, поздравили их, они уже с нами катались: Пашка Карнаухов, Никита Макеев.

«Не знал, что Гнойный тоже из Хабаровска»

— Кто сейчас самый популярный хабаровчанин, знаете?

— А кто?



— Смотрели же баттл Оксимирона с Гнойным? Гнойный, как и вы, из Хабаровска.

— Да ладно? Не знал. Слышал об этом, но не слежу.



— Какую музыку вообще слушаете?

— Обычную, что на радио играет, что популярно. Рэп, попса, клубная музыка, рок.



— В раздевалке кто главный за музыку?

— Даже не знаю, Наум (Михаил Науменков. – Прим. «Чемпионата»), наверное, Артём Сергеев вроде ставит. А может и нет…



— За время в США какие другие виды спорта полюбили?

— Американский футбол нравится смотреть, когда идёт Супербоул, то большая вечеринка у всех команд. Вживую был пару раз, ходил и на «Баффало Биллс» и на «Денвер Бронкос». На «Биллс» ходил, когда приезжали «Нью-Ингленд Пэтриотс» с Томом Брэйди. Было классно. Денвер — очень спортивный город, обычный футбол, американский футбол, баскетбол, хоккей и бейсбол. Но бейсбол не очень такой интересный спорт. Гольф нравится.



— Есть какая-то недвижимость в Северной Америке?

— Ни в Денвере, ни в Баффало ничего не осталось. Но в Квебеке есть дом, летом там живу.

«С ребятами из ЦСКА собираемся на Лигу чемпионов»

— Ходили на футбольное дерби ЦСКА – «Спартак»?

— Всей командой ходили, всем понравилось, арена классная, атмосфера футбольная понравилась. И в КХЛ атмосфера тоже нравится. Не думал, что так громко на играх бывает, четыре выездных матча провели, арены заполняются. В Питере, Ярославле не хуже, чем в НХЛ.

— За футболом вообще следите?

— Порадовался, когда «СКА-Хабаровск» вышел в Премьер-Лигу. Особо не следил за ними в ФНЛ, а тут весной увидел, что они в стыковых матчах играют и выиграли!



— Не смотрели календарь, может, выпадет их матч в Москве в удобное время?

— Ну, на них не особо тянет идти, хотел бы сходить на Лигу чемпионов, с ребятами собираемся.