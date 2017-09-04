«Викторович, дай уже сыграть «волку». Чем запомнилась неделя КХЛ

Вторая игровая неделя КХЛ получилась насыщенной на события. ХК «Сочи» умудрился проиграть в Уфе 3:11, а через два дня в Казани нанёс «Ак Барсу» первое поражение в сезоне со счётом 5:0. Евгений Артюхин уже успел дебютировать за «Динамо» и забить первый гол, Николай Жердев провалил свой дебют в составе «Нефтехимика», Эмиль Гарипов пропустил гол из чужой зоны, а Виктор Фаст напомнил о себе, забросив шайбы в свои ворота. Всё это и не только – в шутливой форме итогов недели КХЛ.



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