А теперь – ракета! 10 кандидатов на «Мориса Ришара»

Один из самых любимых индивидуальных призов у болельщиков со всех континентов – это «Морис Ришар Трофи». Никаких голосований или сомнительных непонятных критериев: кто забил больше всех, тот и молодец. Россияне в снайперском деле, по традиции, люди далеко не последние, и шансов, что трофей имени Ракеты Ришара будет отдан в руки соотечественника весьма велики.

10. Патрик Кейн («Чикаго»)

Кейн, как и многие другие продуктивные нападающие, больше озабочен общей результативностью, нежели сугубо снайперскими делами. Но это не мешало быть ему очень успешным в спорах голеадоров: в двух последних сезонах он входил в снайперскую десятку лучших (второе и десятое место), да и статистика его бросков в створ ворот заметно выросла. Ещё два года назад личный голевой рекорд у Патрика равнялся 30 шайбам за чемпионат, теперь же эта отметка является не потолком, а, скорее, полом. После ухода Артемия Панарина в «Коламбус» Кейн может взять на себя часть снайперской нагрузки, которую выполнял россиянин, и это ещё больше увеличит шансы форварда в борьбе за «Морис Ришар Трофи».

9. Евгений Малкин («Питтсбург»)

Многие наверняка скажут, что Малкин – универсал и, скорее, подносчик снарядов, нежели завершитель атак, но стоит отмотать плёнку лишь чуть-чуть назад, чтобы убедиться в способности уральца претендовать на «Ришара». 10 лет назад в своём втором сезоне в НХЛ Малкин забил 47 голов, а ещё через три сезона добрался до сложнейшей отметки в 50 заброшенных шайб. Конечно, в последние годы его снайперская активность фиксировалась вблизи цифры 30, но серьёзной виной тому – многочисленные травмы, из-за которых Евгений не мог провести полной «регулярки». Если на этот раз со здоровьем будет порядок, Малкин наверняка будет среди главных претендентов на «Ришара».

Восьмая строчка – слишком низко для капитана «столичных»? До прошлогоднего спада Овечкин был лучшим снайпером на протяжении четырёх сезонов, а чемпионат-2016/17 был отдан в жертву хорошему выступлению в плей-офф, которого, впрочем, так и не случилось. В этом году Александра наверняка тоже будут слегка «придерживать», хотя и не так явно, как раньше. Мотивация взять ещё одного «Ришара» у самого россиянина вряд ли будет запредельной – смотреть на коллекцию статуэток, не имея на руке перстня обладателя Кубка Сэнли становится всё грустнее. Другое дело, что «экономичный режим» в регулярном чемпионате себя не слишком оправдал, поэтому самолюбие Овечкина должно взять небольшой реванш у тренерских задумок и планов. При этом, фаворитом гонки россиянин вряд ли будет: последним хоккеистом, кто в возрасте 32 лет или старше становился лучшим снайпером, был Фил Эспозито (61 гол, сезон-1974/75).

7. Брэд Маршан («Бостон»)

Маршан также не является чистым наконечником копья, но его козырь – это великолепное звено, в котором он выходит на лёд. Сочетание с Давидом Пастрняком и Патрисом Бержероном многие уже называют лучшей тройкой предстоящего сезона, и в этом свете у Брэда очень неплохие шансы быть среди лидеров по многим показателям. В двух последних сезонах он забивал по 37 и 39 голов соответственно, что очень недалеко от наивысших показателей.

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Стэмкос был бы одним из главных фаворитов на снайперский трофей, который он уже дважды выигрывал, если бы не травмы. В прошлом ноябре у него было 9 голов в 17 матчах, прежде чем разорванный мениск выбил его из строя. Нынче у него позади и длительное восстановление, и нервирующая эпопея с заключением контракта – ничто не должно помешать Стиву стабильно отправлять шайбу в ворота. Неудача «Тампы» в прошлом году также подстёгивает показать результат, поэтому с мотивацией проблем точно не будет.

5. Сидни Кросби («Питтсбург»)

Кросби также не воспринимается, как яркий снайпер, но несмотря на это, он постоянно находится вблизи лидирующих позиций. Главное достоинство Сида – в его универсальности: канадец может превращаться в плеймейкера, когда это необходимо, но способен и стабильно забивать сам, когда у партнёров не идёт игра. Режим голеадора у Кросби включается не так часто, но два «Ришара» в его коллекции уже есть. Вряд ли стоит ждать от Сидни чрезмерной снайперской активности, но если все остальные забуксуют, то его 35-40 шайб вполне способны принести ещё один трофей.

4. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)

За три последних сезона только у Овечкина было больше голов, чем у Владимира. Три года подряд российский «блюзмен» заканчивал сезон в пятёрке лучших снайперов, и он остаётся единственным хоккеистом лиги, кто за этот отрезок не опускался ниже отметки в 37 шайб. Владимир потрясающе стабилен, он находится на пике своей карьеры, и в ставке на него никакого риска. Единственной трудностью для Тарасенко является наличие качественного центрфорварда: Пол Штястны склонен к травматизму, а квалифицированной замены ему у «Блюз» может не найтись.

3. Остон Мэттьюс («Торонто»)

Забить в 19-летнем возрасте 40 голов – такое удавалось лишь Дэйлу Хаверчуку, Сильвену Тарджону и великому Марио. Четыре десятка заброшенных шайб помогли Мэттьюсу занять второе место в списке снайперов (он поделил его вместе с Никитой Кучеровым), поэтому не может быть никаких сомнений в его способности выиграть «Ришара». Конечно, второй сезон, по традиции, должен быть сложнее дебютного, но и молодой состав «Торонто» постепенно прибавляет и набирается должного опыта.

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8 пропущенных матчей из-за травм, отсутствие привычного партнёра Стэмкоса и общая угнетающая обстановка в терпящей неудачу «Тампе» — всё это Кучеров достаточно спокойно преодолел. Никита сполна продемонстрировал не только способность забивать, но и стать лидером: в последних 23 матчах, когда «молнии» отчаянно боролись за кубковое место, он набрал 36 очков и забросил 19 шайб. Хитрый, умный форвард с великолепным броском пока не обладает статусом суперзвезды, но это Кучерову только на руку.

1. Патрик Лайне («Виннипег»)

В прошлом году 18-летний финн закончил регулярный чемпионат на седьмом месте в списке снайперов, имея в активе 36 голов в 73 матчах. При этом, по количеству бросков по воротам Лайне находился лишь на 54 месте, и если Патрик избавится от юношеской застенчивости и начнёт бросать чаще, его шансы на «Ришара» могут возрасти очень серьёзно. Тот же Овечкин в свой первый сезон в НХЛ бросал в два раза чаще, чем финн. Если Патрик сыграет 80 матчей за чемпионат и увеличит количество выстрелов хотя бы на четверть, то забросит 49 шайб. Конечно, всё это лишь предварительные прикидки на бумаге, но это не отменяет грандиозный снайперский потенциал финского нападающего.

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