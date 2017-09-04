«Авангард» или назад в «Магнитку»? 5 клубов для Александра Сёмина в КХЛ

Александр Сёмин — один из немногих именитых российских хоккеистов, который до сих пор не нашёл работу в КХЛ. 33-летний нападающий в 2015 году вернулся из НХЛ, подписав контракт с «Магниткой» и в том же сезоне стал обладателем кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 в 18 матчах плей-офф он отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности «-2». По завершении сезона контракт с ним не был продлён.

Сейчас нападающий тренируется в родном Красноярске с командой ВХЛ «Сокол». Для того чтобы сыграть в товарищеском матче с «Ермаком» Сёмин даже подписал просмотровый контракт с клубом. Однако вряд ли Александр собирается продолжать карьеру в Высшей хоккейной лиге. Мы подобрали пять клубов КХЛ, которым бы пригодился этот форвард.

Сёмин: мне есть что доказывать, хочу ещё раз побороться за кубок Гагарина Александр Сёмин не собирается заканчивать с хоккеем и обещает вернуться на свой уровень.

«Салават Юлаев»

Ещё в июне в прессу просочилась информация об интересе уфимского клуба к Александру. По слухам, стороны не договорились по условиям контракта. Генменеджер «Салавата» Леонид Вайсфельд посчитал требования завышенными и отказался от покупки форварда. Сейчас команда Эркка Вестерлунда блистает в атаке — 17 шайб за два предыдущих матча сами за себя говорят. Однако соперники в начале чемпионата у «Салавата» не самые сильные, а матчи с лидерами ожидаются только в октябре. Пока не разыгрался в столице Башкортостана Линус Умарк (одна шайба за пять матчей), Александр Сёмин мог бы составить прекрасную пару со шведом.

Итоги дня КХЛ: «Салават» снова учинил разгром, Скабелка взял вину на себя Критиков Эркки Вестерлунда слышно всё меньше, а «Нефтехимик» и «Авангард» пропустили 12 шайб на двоих.

«Авангард»

Кому не позавидуешь сейчас, так это Андрею Скабелке. Бодро стартовав с домашних побед над середняками, «Авангард» на прошлой неделе столкнулся с трудностями. В матче с ЦСКА омская команда не реализовала много моментов, а в Подольске так вообще была разгромлена со счётом 2:6. Травмирован шведский нападающий Юхан Сундстрём, а скамейка у «Авангарда» вдруг оказалось не такой длинной. Команда Скабелки играет в своеобразный хоккей и забивает не слишком много — всего 12 шайб за шесть встреч. Креатива со стороны нападающих не хватает, а Сёмин же достаточно универсальный хоккеист и в то же время креативный, но только в том случае, если к нему найти подход. Сможет ли это сделать Скабелка — вопрос, однако у него до сих ветераны возвращались на свой уровень, а молодёжь прогрессировала. Ещё один забивной форвард омичам точно не помешает. Александр Пережогин выходит в первом звене, однако очков в этом сезоне ещё не набирал. Так почему бы его не заменить Александром Сёминым?

«Металлург»

Говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. Тот ли это случай? На первый взгляд, возвращение Сёмина в клуб, который весной от него отказался, выглядит абсурдным. Если бы не проблемы, с которыми столкнулась «Магнитка» в этом сезоне.

Потеря трёх ключевых защитников серьёзно повлияла на команду. «Металлург» на старте чемпионата пропустил больше, чем забил (17 против 15). Финалист Кубка Гагарина испытывает и проблемы в атаке, найти замену Данису Зарипову не так-то просто, а Игорь Григоренко и Томаш Филиппи в первом звене выглядят не ярко. В этой связи возвращение Сёмина в Магнитогорск не выглядит таким уж нереальным. По ходу последнего плей-офф, где у Александра не шла игра, Илья Воробьёв продолжал ему доверять. Вполне возможно тренер готов дать и сейчас второй шанс именитому хоккеисту, дело — за руководством.

«Ак Барс»

Александр Сёмин играл у Зинэтулы Билялетдинова в сборной. Под его руководством выиграл золотые медали чемпионата мира в 2012 году. В финале форвард «Вашингтона» сделал дубль, а всего набрал 5 (2 +3) очков на турнире. В Казани собраны сильные центральные форварды, да и в целом линия атаки выглядит креативно. Однако лучшим бомбардиром команды на данный момент является 38-летний защитник Андрей Марков с 6 (1+5) очками. Большие ожидания в столице Татарстана возлагают на молодого Владимира Ткачёва, подписавшего в августе контракт на новых условиях. На старте сезона 23-летний центральный нападающий выглядит блекло, но рядом с опытным игроком может и засверкать.

«Локомотив»

Даже после отъезда Андрея Локтионова за океан с центральными нападающими в Ярославле всё неплохо, а вот креативных крайних форвардов в команде Алексея Кудашова явно не хватает. Показательным является и тот факт, что 28-летний Аверин долгое время играет в первых двух звеньях «Локомотива», это несмотря на проваленный прошлый сезон (8+18) 26 очков. Будет ли лишним Сёмин? Кажется, нет.



Александр пригодился бы ярославцам и в большинстве. Первая спецбригада составлена из легионеров: Накладал, Кронвалль, Козун, Контиола и Тальбо. А вот второе, молодёжное звено ещё не полностью готово к большим вершинам. Сёмин в такой компании не затеряется.