Даже Глушаков не помощник. Как Ковальчук растерзал родной «Спартак»

Некоторые хоккейные специалисты шутливо заявляют, что СКА приехал в гости к своему фарм-клубу. И доля правда в этой шутке действительно есть. «Спартак» в последнее время едва ли не на половину состоит из игроков, оказавшихся ненужными Олегу Знарку. Вспомним о защитнике Дмитрии Калинине, который сейчас и вовсе является капитаном красно-белых. О вратаре Евгении Иванникове, находившемся в «скрытой аренде» в «Спартаке» в прошлом год. Теперь он заигран за «Ладу». Сейчас в составе москвичей выступают Дмитрий Юдин и Виктор Комаров, а также Александр Хохлачёв, взамен которого «армейцы» получили права на уехавшего в НХЛ Ярослава Дыбленко. В общем, плотное взаимодействие между командами заметно невооружённым взглядом.

* Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Но, несмотря на близкие отношения между клубными менеджерами, хорошо знакомыми по совместной работе в сборной России, в фанатских кругах дела обстоят иначе. Болельщики из Санкт-Петербурга и Москвы недолюбливают друг друга как в футболе, так и в хоккее. История их противостояний насчитывает десятилетия. Поэтому поклонники красно-белых просто не позволили бы своей команде играть спустя рукава и отбывать номер на льду в играх с заклятым врагом. Матчи со СКА всегда стоят для требовательной спартаковской публики особняком. А порой ледовые арены заполняются не только хоккейными, но и футбольными фанатами.

«Спартак» не сотворит чуда в битве со СКА. Прогнозы на игровой день КХЛ «Локомотив» реабилитируется за поражение в Череповце, «Торпедо» обыграет московское «Динамо».

У «Спартака» в заявке на матч КХЛ впервые появился капитан молодёжной команды Сергей Морозов. Станислав Чистов через список отказов отправился в ВХЛ, травмированы Лукаш Радил, Максим Потапов, Дмитрий Синицын и Евгений Кулик.

У СКА лечатся Антон Белов, Андрей Зубарев и Вячеслав Войнов, которых даже нет на выезде. Не попали в состав Рыков, Карпов и Дергачёв, а Барабанова перевели в первое звено к Дацюку и Ковальчуку. Тренерский штаб поменял их местами с Сергеем Плотниковым. Вернулись в состав «армейцев» Тихонов и Кетов.

Стартовое вбрасывание перед игрой провёл капитан футбольного «Спартака» Денис Глушаков. Но хоккейным одноклубникам чемпиона России это не помогло. Первый период целиком и полностью остался за Питером, а в створ ворот Коскинена бросили всего трижды.

Почти вся игра проходила в зоне спартаковцев. Первым Беспалова огорчил Херсли, который пробил голкипера мощнейшим броском от синей линии. Шайба оказалась точно в девятке ворот москвичей.

В концовке коллектив Вадима Епанчинцева отбился после удаления Виктора Комарова, однако за 13 секунд до сирены отличился Тихонов. И снова вратарь не справился с дальним мощным броском форварда соперника.

На второй период Беспалов не вышел, место в воротах занял Маркус Свенссон. Как оказалось, Никита получил травму. Хозяева начали активно. Сперва передачу партнёра едва не замкнул Комаров, а затем неплохо приложился по шайбе Лаюнен. Коскинен оказался надёжен.

Затем после броска в упор от Гусева свою команду выручил Свенссон. Пришло и его время вступать в игру. Вскоре Маркус специально сдвинул ворота, именно в этой связи судьи не засчитали третий гол. Две минуты за скандинава пошёл отбывать Игорь Мирнов. Хозяев тут же наказал Илья Ковальчук, кистевым броском не оставил шансов голкиперу – 3:0.

Справедливости ради отметим, что второй период москвичи провели намного интереснее, чем первый. Видимо, разговор в раздевалке всё же состоялся. Несколько хороших моментов спартаковцы упустили после удаления Сергея Плотникова, а затем за дело снова взялся Ковальчук. Причём, Илье совершенно никто не мешал.

Свободно получив шайбу по центру, 17-й номер «армейцев» без особых проблем оформил дубль. Воспитанник спартаковского хоккея буквально растерзал команду, которая дала ему дорого в большой спорт. 4:0 – третий период превращался в формальность.

Вальяжно катался у ворот хозяев Дацюк, в одиночку обыгрывавший по несколько человек. Едва не забил на добивании Плотников, а удаление финна Лаюнена вполне могло обернуться для красно-белых пятой пропущенной шайбой. Обошлось.

За подножку в бокс для штрафников отправился Яковлев, но хотя бы один раз порадовать своих болельщиков хоккеисты Епанчинцева так и не сумели. Более тога, незадолго до сирены получили и пятый гол. Его автором стал Хафизуллин. Класс команд оказался несопоставим.

Хоккеисты Олега Знарка одержали шестую победу подряд, а Илья Ковальчук был признан лучшим хоккеистом матча. теперь лидер регулярного чемпионата отправляется в Ригу. «Спартак» ждёт домашняя встреча с «Йокеритом».