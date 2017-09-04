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КХЛ. Итоги игрового дня. 04.09.2017
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: «Динамо» уже догнало ЦСКА! Зачем тогда платить больше?

У рижского и минского «Динамо» всё гораздо хуже.
4 сентября 2017, понедельник. 23:30 Хоккей

По игре «Спартаку» до СКА так же далеко, как до своего вымпела

От матча, который начинается с символического вбрасывания в исполнении Дениса Глушакова, ждёшь несколько большего. Наверняка более упорной борьбы ожидали и VIP-гости: на игру «Спартака» со СКА пришли Сергей Шойгу, Александр Жуков и Сергей Иванов, а среди обычных фанатов затесался Александр Панов, в последнее время активно поддерживающий красно-белых в разных видах спорта. Дабы достичь максимального хайпа, москвичи даже доставили свой вымпел на орбиту – помог поклонник «Спартака» космонавт Сергей Рязанский.

В области PR спартаковцы были на высоте, ничего не скажешь. А вот с игрой у красно-белых оказалось не всё так гладко. На льду подопечные Вадима Епанчинцева вчистую уступили действующим чемпионам. Больше всего проблем «Спартаку» доставил его воспитанник Илья Ковальчук, оформивший дубль. Распечатать Микко Коскинена москвичам так и не удалось, не помогла даже запредельная мотивация экс-«армейцев» Виктора Комарова, Дмитрия Юдина и Александра Хохлачёва. Беззубо спартаковцы выглядели не только в равных составах, но и в большинстве. А вот гости из Северной столицы успели огорчить сразу двух вратарей. После первого периода Маркус Свенссон заменил травмированного Никиту Беспалова.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
0 : 5 0:2, 0:2, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Херсли (Тихонов, Кетов) – 07:05 (5x5), 0:2 – Тихонов (Плотников, Кетов) – 19:47 (5x5), 0:3 – Ковальчук (Плотников, Гусев) – 27:39 (5x4), 0:4 – Ковальчук (Дацюк, Барабанов) – 38:33 (5x5), 0:5 – Хафизуллин (Прохоркин, Гусев) – 59:09 (5x5)

«Динамо» поравнялось с ЦСКА и дышит в спину СКА

Шикарный темп набрало московское «Динамо». Прямо сейчас у москвичей столько же очков, сколько у ЦСКА, и на три меньше, чем у СКА. Взглянешь в таблицу, и словно это не бело-голубые, а кто-то другой всего пару месяцев назад были в шаге от исчезновения. В Нижнем Новгороде подопечные Владимира Воробьёва одержали победу, которая стала для них уже четвёртой подряд. И если победить в Риге им не составило особого труда, то гостевая победа над «Торпедо» всегда дорогого стоит.

Значимость этого успеха подчёркивается ещё и тем, что на протяжении целого периода динамовцы уступали в счёте. Когда Юусо Хиетанен в контратаке (!) сравнял счёт, возникла занятная ситуация: все четыре шайбы в матче были заброшены защитниками. Превосходство игроков обороны нарушил Даниил Тарасов, для которого эта шайба стала уже пятой в шести играх. Она же стала для «Динамо» победной, а точку поставил Дастин Бойд.

Успешным выдался дебют для молодого вратаря Ивана Бочарова, который впервые вышел в стартовом составе. Не помешала бело-голубым даже старая болезнь Евгения Артюхина, проявившаяся уже во второй игре за новый клуб. Новичок москвичей дважды нарушал правила за атаку игрока, не владеющего шайбой, а одно из его удалений «Торпедо» даже реализовало.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
2 : 4 2:1, 0:3, 0:0
Динамо М
Москва
0:1 – Кутейкин (Брюквин, Алексеев) – 04:23 (5x4), 1:1 – Мамашев (Галузин, Григорьев) – 07:57 (5x4), 2:1 – Кундратек – 14:46 (5x5), 2:2 – Хиетанен (Тарасов) – 32:41 (5x5), 2:3 – Тарасов (Вишневский, Никулин) – 39:06 (5x5), 2:4 – Бойд (Карсумс, Тарасов) – 39:59 (5x4)

«Зубры» наконец-то забили, но этого мало

140 минут и 10 секунд длилась безголевая серия минского «Динамо». Игроки белорусского клуба молчали два периода матча со «Слованом», всю игру со «Спартаком» и ещё два периода в Череповце. Александр Павлович стал автором долгожданной шайбы, после которой счёт стал ничейным – 1:1. Засчитали его шайбу, правда, не сразу. Александр Гулявцев взял челлендж на атаку вратаря, но прогадал. Чуть раньше гол «Динамо» не засчитали из-за того, что шайба в ворота влетела после остановки времени, а привело всё это удалению до конца матча Роба Клинкхаммера. У канадца попросту не выдержали нервы.

Минчане выстояли пять минут в меньшинстве, отыгрались, а ближе к концовке даже получили шанс наказать «Северсталь» за нарушение численного состава. Но вместо того, чтобы приблизить себя к первой победе в сезоне, подопечные Горди Дуайера пропустили роковую контракту. Опытный Юрий Трубачёв подхватил шайбу в средней зоне, сделав всё для юного Даниила Вовченко. На этом же 21-летнем форварде, кстати, сорвался Клинхаммер. Похоже, после этого поражения кресло под Дуайером зашатается с усиленной амплитудой. А вот в Череповце начинают привыкать к Гуда-шоу. Уже вторая домашняя победа «Северстали» сопровождается представлением от заводного словацкого голкипера Юлиуса Гудачека.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
2 : 1 1:0, 0:0, 1:1
Динамо Мн
Минск
1:0 – Чернов (Бумагин) – 03:04 (5x4), 1:1 – Павлович – 50:41 (5x5), 2:1 – Вовченко (Трубачёв) – 54:34 (4x5)

В команду Озолиньша перестали верить даже в Риге?

Если посмотреть на статистику посещаемости домашних матчей рижского «Динамо», то можно проследить, как тает вера латвийских болельщиков в команду Сандиса Озолиньша. От 6 649 человек на матч со «Спартаком» до 3 011 на игру с «Локомотивом». Депрессивно выглядели не только трибуны, но и игра рижан. Если на выезде они ещё подавали признаки коллектива, который вот-вот начнёт давать результат, то дома парни Озо сами не свои.

Впрочем, до поры до времени хозяева пытались на равных противостоять одним из фаворитов Западной конференции. Так, Георгию Пуяцу хватило всего трёх секунд, чтобы реализовать удаление Якуба Накладала. Любопытно, счёт в матче открыл как раз Накладал, и тоже в большинстве. Но как бы не упирались рижане, «Локомотив» своего добился. За две минуты до конца третьего периода Даниил Апальков на кураже вошёл в зону и бросил из-под защитника так, что стало понятно: овертаймов этим вечером мы не увидим. Рижское и минское «Динамо» терпят на удивление похожие поражения, соседствуя на дне турнирной таблицы.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
1 : 2 1:1, 0:0, 0:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Накладал (Контиола, Кронвалль) – 02:49 (5x4), 1:1 – Пуяц (Гальярди) – 13:06 (5x4), 1:2 – Апальков (Любушкин, Аверин) – 58:10 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
4 сентября 2017, понедельник
23:57 Накладал: «Локомотив» не должен был откладывать победный гол до последних минут
23:52 Дуайер: разочаровывающая игра, «Динамо» нужно идти от простого
23:35 Озолиньш: из последних игр матч с «Локомотивом» был лучшим по содержанию
23:32 Кудашов: игра с рижским «Динамо» тяжелейшая, хорошо справились с заданием
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22:30 Скудра: на второй период «Торпедо» вышло полустоя
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22:23 Ковальчук: у Херсли бросок сильнее, чем мой, он сетку прорывал, я так не делал
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