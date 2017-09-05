175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Превью игрового дня КХЛ. 5 сентября 2017 года
Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Авангард» и «Нефтехимик» реабилитируются. Прогнозы игрового дня КХЛ

А ещё Ерыкалов ставит на «Сибирь», и на это есть веская причина.
5 сентября 2017, вторник. 08:00 Хоккей

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на игровой день КХЛ. По его мнению, «Авангард» и «Нефтехимик» восстановят своё реноме после разгромных поражений, а ЦСКА без трудностей переиграет «Югру».

«Металлург» — «Адмирал»

«Адмирал» сейчас занимает последнее место на Востоке, но «Металлургу» сейчас сложно со всеми соперниками, и это подтвердил матч с «Барысом». Важно то, кто у «дальневосточников» займёт место на последнем рубеже. Бобков традиционно хорошо играет против «Магнитки», Налимов в хорошей форме находится. В любом случае, кто бы ни сыграл у «Адмирала», победу в основное время одержат хозяева.

Прогноз Ерыкалова: выиграют хозяева.

«Сибирь» за счёт Салака, если он будет играть, обыграет «Витязь», потому что на последнем рубеже у новосибирцев, очевидно, есть преимущество. Тем более, что Белову будет сложно после победы над омичами опустить команду на землю.

«Салават Юлаев» — «Барыс»

«Салават» набрал сумасшедший ход, и речь, прежде всего, о его атаке. Не знаешь, от кого ожидать опасности. Забивают все звенья. Блестяще играет Ларсен. Но «Барыс» — крепкий орешек. Команда из Астаны отыгралась с 0:2 в матче с «Магниткой», и навяжет борьбу «Салавату». Не будет шести или тринадцати шайб.

Прогноз Ерыкалова: победа «Салавата» в основное время.

«Трактор» — «Амур»

У челябинцев возникли проблемы. Мы прогнозировали, что они закончат «регулярку» в пятёрке или четвёрке Востока. Но в Челябинске все пошло немножко не так. Разочаровывает легионер Брюле, который в шаге от того, чтобы быть обменянным в «Куньлунь». Я думаю, что этот шаг должен привести в чувство других игроков «Трактора», чтобы они поняли, что от них ждут большего. «Амур», наверное, уже выполнил свою задачу на выезд, так что подопечные Гатиятулина победят в основное время.

Прогноз Ерыкалова: победа останется за челябинцами.

«Лада» — «КуньлуньРед Стар»

Надо отметить, что китайцы блестяще играют на выезде для практически новой команды. Три последних победы говорят о многом. «Лада» не сможет противостоять команде Майка Кинэна на равных.

Прогноз Ерыкалова: «Куньлунь» выиграет в основное время.

«Витязь» — «Сибирь»

На удивление, обе команды могут занести прошлые матчи себе в актив. Подольчане 6:2 обыграли «Авангард». Кого-то это удивило, а кого-то нет. Но то, что «Сибирь» на равных билась с ЦСКА, хоть и уступила – это плюс команде Павла Зубова. Это будет матч равных соперников, но «Сибирь» за счёт Салака, если он будет играть, обыграет «Витязь», потому что на последнем рубеже у новосибирцев, очевидно, есть преимущество. Тем более, что Белову будет сложно после победы над омичами опустить команду на землю.

Прогноз Ерыкалова: сильнейшей окажется «Сибирь».

«Сочи» — «Нефтехимик»

«Сочи» колбасит. У них, то разгромы, то удивительный матч с «Ак Барсом». И «Нефтехимик» тоже проиграл со счётом 0:6 в Уфе. Любопытно, как команды отреагируют на такие полярные результаты. Мне кажется, что поражение пойдёт в плюс «Нефтехимику», а «Сочи» не сможет держать тот уровень хоккея, который был в Казани. Тем более, что нижнекамцы – это не «Ак Барс», который после 0:2 может перестать играть. Ставлю на «Нефтехимик».

Прогноз Ерыкалова: «Нефтехимик» выиграет в основное время.

«Сочи» не сможет держать тот уровень хоккея, который был в Казани. Тем более, что нижнекамцы – это не «Ак Барс», который после 0:2 может перестать играть. Ставлю на «Нефтехимик».

ЦСКА – «Югра»

ЦСКА обыграл «Сибирь» с одной стороны уверенно. А другой, два периода сибиряки боролись на равных с «армейцами», и это может стать звоночком для «Югры», что против этой команды можно играть и навязывать ей свою игру. Последние матчи команды Игоря Захаркина показывают, что это уже не мальчик для битья, как на старте сезона. Но, даже если она покажет свой максимум, а ЦСКА выйдет расхлябанным, победа останется за «армейцами». Пусть не будет разгромного счёта, но три очка останутся в Москве.

Прогноз Ерыкалова: победа ЦСКА в основное время.

«Слован» — «Авангард»

Самое любопытное в этом матче то, как отреагируют хоккеисты «Авангарда» на поражение в Подольске, и что сделает Скабелка с лидерами команды, потому что в присутствии Медведева команда пропустила четыре шайбы. Скабелка, с одной стороны, как сказал Алексей Бадюков, не должен перегибать палку и закручивать гайки, но он должен показать своим игрокам, что так играть нельзя. Я жду кадровых решений от «Авангарда» и полной реабилитации за это недоразумение в Подмосковье. Даже то, что «Слован» прибавил в сравнении с началом чемпионата, не спасёт «орлов» от поражения от «ястребов».

Прогноз Ерыкалова: победа «Авангарда» в основное время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Адмирал ХК Амур ХК Барыс ХК Витязь ХК Лада ХК Металлург Мг ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Сибирь ХК Слован ХК Сочи ХК Трактор ХК ЦСКА ХК Югра КХЛ прогноз на матчи
Новости. Хоккей
5 сентября 2017, вторник
01:50 Глушаков: уверен, к «Спартаку» ещё придут победы и в хоккее, и в футболе
00:58 Китаров: это у минского «Динамо» какая-то болезнь — удаления
00:53 Столяров: стоит признать, что с такой игрой «Торпедо» не заслуживало победы
00:42 Нападающий Максим Трунёв покинул «Северсталь»
00:12 Гулявцев: сегодня была худшая игра «Северстали» по содержанию
4 сентября 2017, понедельник
23:57 Накладал: «Локомотив» не должен был откладывать победный гол до последних минут
23:52 Дуайер: разочаровывающая игра, «Динамо» нужно идти от простого
23:35 Озолиньш: из последних игр матч с «Локомотивом» был лучшим по содержанию
23:32 Кудашов: игра с рижским «Динамо» тяжелейшая, хорошо справились с заданием
23:25 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:03 Уорд: приближаюсь к концу карьеры, хотя и ужасно это говорить
22:38 Д. Юдин: посмотрите личную статистику Ковальчука и Дацюка, их не могут сдержать
22:32 Алтыбармакян: к Дацюку обращаюсь «Павел Валерьевич», а к Ковальчуку — «Илья»
22:30 Скудра: на второй период «Торпедо» вышло полустоя
22:27 Воронин: у «Спартака» было слишком много уважения к СКА, Питер можно обыгрывать
22:24 В. Тихонов: с каким клубом сравнил бы СКА? «Сан-Хосе Шаркс»
22:23 Ковальчук: у Херсли бросок сильнее, чем мой, он сетку прорывал, я так не делал
22:19 Епанчинцев: «Спартак» робко начал — может, фамилии на свитерах СКА повлияли
22:17 Знарок: СКА действовал по заданию, Барабанова хотели посмотреть в первом звене
22:16 В. Воробьёв: планировали дебют вратаря Бочарова ещё до поездки
22:14 Вратарь «Спартака» Беспалов получил травму в матче со СКА
22:09 Глушаков с шайбой, Шойгу на трибуне, сухой разгром. Фотообзор «Спартак» — СКА
21:51 А. Жуков: если Ковальчук будет играть, как сегодня, будет лидером на ОИ-2018
21:48 Рижское «Динамо» уступило «Локомотиву» на домашней арене
21:45 СКА разгромил «Спартак» и по-прежнему не проигрывает в чемпионате
21:41 Минское «Динамо» проиграло «Северстали», потерпев шестое поражение кряду
21:24 Московское «Динамо» обыграло «Торпедо», добившись четвёртой победы подряд
21:06 «Северсталь» — «Динамо» Мн: форвард гостей Клинкхаммер получил «5+20»
20:56 «Адмиралу» могут построить новую ледовую арену
20:41 Космонавт Сергей Рязанский привёз на орбиту вымпел «Спартака»
20:16 Ванек: напряжённо готовился, чтобы доказать неправоту тех, кто не верил в меня
19:49 Дрэйпер: надеюсь, Атанасью не уедет в КХЛ. Деньги от него никуда не денутся
19:33 Капитан ФК «Спартак» Глушаков произвёл символическое вбрасывание в матче со СКА
19:29 Н. Квартальнов: уровень игры в ВХЛ высокий, может, скорости чуть ниже КХЛ
19:07 Доус: серьёзных изменений после получения капитанской повязки не ощутил
18:48 Лехконен: не понимал, почему Монреаль — «хоккейная Мекка», пока туда не переехал
18:18 «Спартак» и СКА определились с составами на очную встречу
18:02 Дмитрий Ерыкалов отвечает на вопросы читателей в соцсети «ВКонтакте»
18:00 Защитник «Авангарда» Осипов дисквалифицирован на один матч и оштрафован
17:59 А. Стрельцов: силы у «Лады» есть, а эмоции немного утихли, их не хватало
17:22 Гол Филипа Ларсена в матче с ХК «Сочи» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
16:44 Нападающий «Сибири» Шипов прошёл список отказов и переведён в «Ермак»
16:40 Количество команд Ночной лиги в Рязани может увеличиться до 30
16:26 Кузнецов: Овечкин сделал шаг назад? Мы за всё отвечаем командой, как в «Бригаде»
16:11 Нападающий «Спартака» Чистов прошёл список отказов, ни один клуб его не забрал
Все новости RSS
Партнерский контент