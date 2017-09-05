«Авангард» и «Нефтехимик» реабилитируются. Прогнозы игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на игровой день КХЛ. По его мнению, «Авангард» и «Нефтехимик» восстановят своё реноме после разгромных поражений, а ЦСКА без трудностей переиграет «Югру».

«Металлург» — «Адмирал»

«Адмирал» сейчас занимает последнее место на Востоке, но «Металлургу» сейчас сложно со всеми соперниками, и это подтвердил матч с «Барысом». Важно то, кто у «дальневосточников» займёт место на последнем рубеже. Бобков традиционно хорошо играет против «Магнитки», Налимов в хорошей форме находится. В любом случае, кто бы ни сыграл у «Адмирала», победу в основное время одержат хозяева.

Прогноз Ерыкалова: выиграют хозяева.

«Сибирь» за счёт Салака, если он будет играть, обыграет «Витязь», потому что на последнем рубеже у новосибирцев, очевидно, есть преимущество. Тем более, что Белову будет сложно после победы над омичами опустить команду на землю.

«Салават Юлаев» — «Барыс»

«Салават» набрал сумасшедший ход, и речь, прежде всего, о его атаке. Не знаешь, от кого ожидать опасности. Забивают все звенья. Блестяще играет Ларсен. Но «Барыс» — крепкий орешек. Команда из Астаны отыгралась с 0:2 в матче с «Магниткой», и навяжет борьбу «Салавату». Не будет шести или тринадцати шайб.

Прогноз Ерыкалова: победа «Салавата» в основное время.

«Трактор» — «Амур»

У челябинцев возникли проблемы. Мы прогнозировали, что они закончат «регулярку» в пятёрке или четвёрке Востока. Но в Челябинске все пошло немножко не так. Разочаровывает легионер Брюле, который в шаге от того, чтобы быть обменянным в «Куньлунь». Я думаю, что этот шаг должен привести в чувство других игроков «Трактора», чтобы они поняли, что от них ждут большего. «Амур», наверное, уже выполнил свою задачу на выезд, так что подопечные Гатиятулина победят в основное время.

Прогноз Ерыкалова: победа останется за челябинцами.

«Лада» — «КуньлуньРед Стар»

Надо отметить, что китайцы блестяще играют на выезде для практически новой команды. Три последних победы говорят о многом. «Лада» не сможет противостоять команде Майка Кинэна на равных.

Прогноз Ерыкалова: «Куньлунь» выиграет в основное время.

«Витязь» — «Сибирь»

На удивление, обе команды могут занести прошлые матчи себе в актив. Подольчане 6:2 обыграли «Авангард». Кого-то это удивило, а кого-то нет. Но то, что «Сибирь» на равных билась с ЦСКА, хоть и уступила – это плюс команде Павла Зубова. Это будет матч равных соперников, но «Сибирь» за счёт Салака, если он будет играть, обыграет «Витязь», потому что на последнем рубеже у новосибирцев, очевидно, есть преимущество. Тем более, что Белову будет сложно после победы над омичами опустить команду на землю.

Прогноз Ерыкалова: сильнейшей окажется «Сибирь».

«Сочи» — «Нефтехимик»

«Сочи» колбасит. У них, то разгромы, то удивительный матч с «Ак Барсом». И «Нефтехимик» тоже проиграл со счётом 0:6 в Уфе. Любопытно, как команды отреагируют на такие полярные результаты. Мне кажется, что поражение пойдёт в плюс «Нефтехимику», а «Сочи» не сможет держать тот уровень хоккея, который был в Казани. Тем более, что нижнекамцы – это не «Ак Барс», который после 0:2 может перестать играть. Ставлю на «Нефтехимик».

Прогноз Ерыкалова: «Нефтехимик» выиграет в основное время.

«Сочи» не сможет держать тот уровень хоккея, который был в Казани. Тем более, что нижнекамцы – это не «Ак Барс», который после 0:2 может перестать играть. Ставлю на «Нефтехимик».

ЦСКА – «Югра»

ЦСКА обыграл «Сибирь» с одной стороны уверенно. А другой, два периода сибиряки боролись на равных с «армейцами», и это может стать звоночком для «Югры», что против этой команды можно играть и навязывать ей свою игру. Последние матчи команды Игоря Захаркина показывают, что это уже не мальчик для битья, как на старте сезона. Но, даже если она покажет свой максимум, а ЦСКА выйдет расхлябанным, победа останется за «армейцами». Пусть не будет разгромного счёта, но три очка останутся в Москве.

Прогноз Ерыкалова: победа ЦСКА в основное время.

«Слован» — «Авангард»

Самое любопытное в этом матче то, как отреагируют хоккеисты «Авангарда» на поражение в Подольске, и что сделает Скабелка с лидерами команды, потому что в присутствии Медведева команда пропустила четыре шайбы. Скабелка, с одной стороны, как сказал Алексей Бадюков, не должен перегибать палку и закручивать гайки, но он должен показать своим игрокам, что так играть нельзя. Я жду кадровых решений от «Авангарда» и полной реабилитации за это недоразумение в Подмосковье. Даже то, что «Слован» прибавил в сравнении с началом чемпионата, не спасёт «орлов» от поражения от «ястребов».

Прогноз Ерыкалова: победа «Авангарда» в основное время.