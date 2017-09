«Какой, к чёрту, сome on? Я ему двинул, и он вместе с судьёй завалился»

21 августа стартовал 10-й сезон КХЛ. С момента создания лиги произошло много различных событий. Мы вспомнили, что происходило и о чём говорили в КХЛ в первый месяц дебютного сезона-2008/09, который стартовал 2 сентября 2008 года.

«Хотелось бы, чтобы первым на кубке Гагарина был вписан СКА»

На презентации хоккейной команды СКА, состоявшейся в офисе «Газпрома», президент КХЛ и председатель совета директоров «армейского» клуба Александр Медведев высказался о волнующем многих совмещении поста президента КХЛ и председателя совета директоров СКА.

«С учётом того, что функции совета директоров в команде СКА чётко прописаны, мы в операционные дела клуба, в том числе и спортивные, не вмешиваемся. Они находятся в компетенции главного тренера и генерального директора. Поэтому если кто-то даже и захочет обвинить меня в использовании своего служебного положения президента КХЛ в интересах СКА, то не сможет найти повода. Всё, что я делаю для питерской команды, имеет такое же применение и для других клубов КХЛ. Хотя в перспективе, наверное, над этим вопросом придётся ещё подумать.



«Главное — это качественная современная игра. А результат придёт. Но хотелось бы, чтобы первым на кубке Гагарина был вписан СКА», — отметил председатель совета директоров.

«В планах «Авангарда» провести серию матчей с «Нью-Йорк Рейнджерс»

КХЛ отменила мораторий на приглашение энхаэловцев с действующими контрактами, после чего генеральный менеджер «Авангарда» Анатолий Бардин сообщил, что «Авангард» начал тесное сотрудничество с «Рейнджерс».



«К нам на пять дней приезжает один из тренеров «Рейнджерс» Майк Пелино, — говорит Бардин. – Помните, я ещё весной ездил в Нью-Йорк? Тогда у нас состоялся разговор с генеральным менеджером Гленом Сатером. И мы решили, что между «Авангардом» и «Рейнджерс» будет идти обмен тренерами, другими специалистами. Так вот, первый шаг взаимной дружбы – приезд Пелино в Омск. Проведём совместный семинар, Майк пообщается с нашими тренерами. Наставник «Рейнджерс» вместе с нами поедет в Казань, посмотрит игру с «Ак Барсом».



Когда закончится сезон КХЛ, мы пошлём одного-двух своих тренеров в Нью-Йорк, наших наставников ждут там и в июле, когда откроется лагерь новичков. Американцы хотят, чтобы тренеры «Авангарда» чему-то обучали молодёжь «Рейнджерс». Жаль, не получилось в этом сезоне организовать встречу «Рейнджерс» — «Авангард». Договариваться об этом нужно было ещё год назад. Но тогда я не занимал свой пост в омском клубе. В наших планах – провести серию матчей с ньюйоркцами. Померимся силами с НХЛ!» — сказал Бардин.

Защитники из первого сезона КХЛ. Никулин, Рахунек, Твердовский и другие Никулин и Первышин играли за «Ак Барс», Рахунек за «Динамо», а Твердовский за «Салават».

Матчи плей-офф КХЛ на США намерен показывать интернет-канал ESPN 360

«2 сентября стартует сезон в КХЛ. Внимание к этому турниру настолько серьёзно, что его планирует освещать на всю Европу Eurosport 2, а матчи плей-офф на США намерен показывать интернет-канал ESPN 360.



В России около 100 матчей регулярного чемпионата и 50 матчей плей-офф будут показаны телеканалом «Спорт» в прямом эфире. Об этом «Спорт-экспрессу» рассказал глава подразделения «КХЛ Маркетинг» Илья Кочеврин. Многие из этих игр затем будут вновь показаны в эфире ночью или следующим утром (некоторые — и ночью, и утром). Кроме того, ещё порядка 50 встреч «Спорт» покажет в записи.



Договоры о трансляции матчей КХЛ, помимо телеканала «Спорт» подписаны с телеканалами Латвии, Белоруссии и Казахстана, то есть странами, чьим клубам предстоит дебютировать в КХЛ. Кроме того, транслировать российский хоккей хотят и в Европе, а на показ матчей нашего плей-офф в Северной Америке готов раскошелиться телеканал ESPN 360».

«Из-за различных правил потолок зарплат получился дырявым»

Генеральный директор клуба «Атлант» Леонид Вайсфельд в интервью газете «Время новостей» удивился тому, во что превратился потолок зарплат, и призвал делать какие-то выводы только по окончании сезона.



«Первоначально некоторые вещи задумывались по-другому, но позже появилась иная интерпретация моментов. Но это и понятно, очень сложно было начинать всё с нуля. И то, чего мы достигли сейчас. Вот, например, драфт отказов получил иной статус, нежели планировалось. Потолок зарплат получился довольно размытым. Хотели заявлять на игру 20 игроков, но остановились на 21 хоккеисте. Хотя по мне, так нужно было оставить двух обязательных молодых в заявке на матч. Но все эти моменты не очень принципиальные.



Потолок зарплат нужен, но его надо было соблюдать. Мне кажется, что неправильно выводить каких-то хоккеистов из этого ограничения. Можно было бы, в конце концов, разрешить клубам приглашать двух-трёх игроков, чьи доходы не ограничивались бы. Вот в Омск приехал Ягр, у которого очень большая зарплата, но он относится к статусу звёздных игроков. Да, согласен, из-за различных правил потолок получился дырявым».

«Какой, к чёрту, сome on? Я ему двинул, и он вместе с судьёй завалился»

Нападающий Сибири» Михаил Анисин рассказал об инциденте, произошедшем во время матча с рижским «Динамо», в котором он подрался с форвардом рижан Робертом Петровицки.

«Я ж, честно, до последнего драться не хотел! Думал, покатаюсь спокойненько рядышком, посмотрю, как там что. Но тут рядом кто-то из рижан подъехал и давай орать по-английски: «Come on, come on fighting!» («Давай, давай подерёмся!») Даже не знаю, кто это был (Петровицки). Я ему отвечаю: «Какой, к чёрту, сome on, да успокойся ты!» Мне-то махать кулаками и удаляться до конца игры – а там, глядишь, ещё и матч-штраф с дисквалификацией выпишут – никак не хотелось. Динамовец ни в какую. Хочет драки, и всё тут! Я терпел до последнего. Он не выдержал и стал натягивать мне на голову майку. Ну тут и у меня нервы сдали. Вынудил-таки! Я по-честному хотел один на один подраться. Врезал разок, но лайнсмен налетел. Я ещё раз двинул, и они вместе с судьёй завалились. Я сел и «контрольный удар» в голову провёл – всё! Встал и спокойно уехал. Тут сзади слышу, что он никак успокоиться не может: «Давай, – кричит, – продолжим!» Нет уж! На том и закончили. А как там другие дрались, я даже и посмотреть не успел», — рассказал Анисин.



Лимит на игровое время для вратарей иностранцев

Спустя две недели после старта регулярного чемпионата пресс-служба КХЛ назвала команды, которые на данный момент превышают лимит в 65 процентов игрового времени для вратарей-иностранцев.



1. «Сибирь» — 93,4 %

2. «Авангард» — 80,0

3. «Спартак» — 79,5

4. СКА — 77,6

5. «Ак Барс» — 75,5

6. «Лада» — 73,2

7. «Торпедо» — 72,3

8. «Амур» — 71,9.



Наибольшее количество вратарского игрового времени у Энди Чиодо («Динамо» Минск) — 362 минуты, Эдгараса Масальскиса («Динамо» Рига) — 346 минут и Томаса Лоусона («Сибирь») — 338 минут.

Вратари из первого сезона КХЛ. Фотографии, которые мы уже успели забыть Кошечкин играл в «Ладе», Гелашвили в «Локомотиве», а Алистратов в «Тракторе».

«Радулов сказал, что вообще больше никогда не поедет в НХЛ»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Радулов, по поводу которого между КХЛ и НХЛ развернулась так называемая «холодная война», «вообще больше никогда не поедет в НХЛ». Об этом в интервью «Времени новостей» сказал генеральный менеджер уфимского клуба Олег Гросс.



«Мне уже на эту тему даже говорить не хочется. Всё время там придумываются какие-то байки, нам постоянно шлют письма, которые уже невозможно читать, всё время угрожают дисквалификациями. Я разговаривал с Александром недавно. Он сказал, что вообще больше никогда не поедет в НХЛ. Откуда появляются такие слухи, непонятно», — сказал Гросс.

КХЛ официально отменила мораторий на переходы из НХЛ

«В Омске платят сумасшедшие деньги, покупают звёзд, а в СКА такого нет»

Нападающий СКА Максим Сушинский не испытывал оптимизма от победы над «Сибирью» 4:0 и раскритиковал руководство клуба по многим моментам, после которого его отстранили от работы с командой.

«Я с Бардиным в очень хороших отношениях до сих пор, поэтому мы и общаемся. А как нас можно сравниваться с «Авангардом»?! (Чуть ли не кричит.) Там платят деньги сумасшедшие, там покупают звёзд, а у нас, блин, такого не было, нет и… не знаю, будет ли вообще когда-нибудь. Хотя, надеюсь, что будет всё-таки. Надеюсь, что купят хороших игроков. Мы почему-то всё время покупаем середнячков, а не хороших хоккеистов. А середнячки никогда не выигрывают сезоны! В каждой команде, которая выигрывает, есть кто-то, за кого можно зацепиться, кто может вытащить игру. В СКА таких не покупают (улыбается). Я, правда, не знаю почему», — признался Сушинский.



Полностью знаменитое интервью с Сушинским можно прочитать здесь.

Нападающие из первого сезона КХЛ. Морозов, Ягр и другие Радулов и Ягр приехали из НХЛ, Морозов и Зарипов «жгли» в «Ак Барсе», а Яшин был лидером «Локомотива».