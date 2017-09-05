«Конфликты в «Авангарде»? Посмотрите игру в Подольске и всё поймёте»

4 сентября состоялся прямой эфир в паблике «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте» с Дмитрием Ерыкаловым. Наш обозреватель больше часа отвечал на вопросы читателей. Ниже — самые интересные темы.



— Как вы считаете, после шести игр появляется ли рисунок игры у «Сибири» и виден ли потенциал в дальнейшем развитии?

— Как это ни парадоксально, последние три поражения дали больше поводов для оптимизма, чем три победы на старте. Проблески позиционного нападения были видны уже в домашнем матче против «Торпедо». Со «Слованом» новосибирцы половину игры доминировали. Достойный матч новосибирцы провели и с ЦСКА. Понятно, что при 3:0 «армейцы» играли в энергосберегающем режиме, но два периода подопечные Павла Зубова могут занести себе в актив. Теперь важно одержать победу в Подольске, чтобы не потерять веру в себя.



— Когда наша лига будет прозрачной в плане бюджетов и зарплат игроков?

— А давайте задумаемся, кому-то это выгодно? Менеджерам это точно не надо. Тогда все увидят, насколько некоторые функционеры неэффективно расходуют средства, в том числе и бюджетные. Каждый болельщик сможет сопоставить зарплаты со статистикой. Игрокам это тоже не нужно, мало кто хочет, чтобы про их доходы знали сосед и просто каждый встречный. Против открытия зарплат выступает и профсоюз во главе с Андреем Коваленко. Так что прозрачная лига нужна только нам с вами: журналистам и болельщикам.

— Кто на этой неделе из команд вас удивил, поразил, разочаровал?

— Со знаком «плюс» минувшую неделю, разумеется, провёл «Салават Юлаев». Два разгрома, масса заброшенных шайб, причём отличаются разные звенья, не знаешь от кого ждать опасности. Удивляет «Амур». Я не верил в команду Мартемьянова, думал, что результаты в концовке прошлого сезона – это от раскрепощённости и отсутствия давления. Однако хабаровчане грызутся в каждом матче, обыгрывают фаворитов, а если и уступают, то с минимальным счётом.



Расстраивают, прежде всего, два «Динамо»: минское и рижское. И если от белорусского клуба я особенно ничего и не ждал, то команда Сандиса Озолиньша на выезде выглядела цельно. Я предполагал, что дома рижане будут только прогрессировать, а вместо этого последовали безвольные поражения. Ещё несколько разочаровал «Трактор».

Куда пропало большинство «Трактора»? Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Почему у лидеров «Трактора» 0 очков, а Григоренко нужен «Магнитке». И будет ли «Нефтехимик» в тройке на Востоке к концу сентября?

— Кто из голкиперов в начале сезона показал себя наиболее ярко, а кто провалил начало чемпионата?

— Выделю двух вратарей, полярно начавших чемпионат. Впечатляет Александр Салак. Чех вернулся после травмы в сумасшедшей форме. Без него не было бы трёх побед «Сибири» на старте сезона. А вот кто разочаровал, так это Константин Барулин. Его карьера катится к закату не первый сезон, но этот чемпионат он начал крайне слабо. Кажется, Барулин устал от хоккея.

— С чем, на ваш взгляд, связан плохой старт у «Адмирала»?

— У «моряков» есть проблемы с атакой. Прежде всего, это связано с тем, что некоторое время болел Ткачёв. А без него рушится ключевая связка с Саболичем. Кроме того, на игровые проблемы накладывается психологический фактор. «Адмирал» давно не был дома: сначала турнир в Астане, потом сразу в Уфе, следом начало чемпионата и команда до сих пор находится на выезде. Ребятам нужно развеяться, побыть с семьями, отдохнуть друг от друга. Думаю, в домашних матчах мы увидим совсем другой «Адмирал».

Я не верил в команду Мартемьянова, думал, что результаты в концовке прошлого сезона – это от раскрепощённости и отсутствия давления.

— Чем объясняете ужасное начало для минского «Динамо»?

— Только тем бардаком, что творится в белорусском хоккее. Наивно было полагать, что после всех изменений, которые произошли в Минске этим летом, команда будет в зоне плей-офф. Сменился тренер, разогнали прежних лидеров, новички ещё не до конца обжились. Всё логично. Белорусы пожинают то, что сами же сеяли.



— Есть ли хоть какие-то официальные данные по поводу грядущего сокращения числа команд КХЛ?

— Всё достаточно подробно оговорено. Есть восемь критериев, которые и составляют итоговый рейтинг. Наибольший «вес» имеют спортивный результат, расходы на оплату труда и ТВ-спрос. Кроме того, учитываются заполняемость арены, отсутствие или наличие долгов и так далее. По плану КХЛ после сезона-2017/18 лигу покинут три клуба. На данный момент, аутсайдерами рейтинга являются «Амур», «Лада» и «Югра». Единственное, что хотелось бы – это публичной демонстрации того, как меняется рейтинг. В идеале он должен быть динамичным. И главное, чтобы лига не подгоняла условие под ответ. Остаётся надеяться, что нынешние аутсайдеры не приговорены и у них есть шансы сохранить прописку в КХЛ.



— Как думаете, у «Лады» нет шансов остаться в КХЛ на следующий год?

— Боюсь, что «Лада» если не первая в очереди на выход, то вторая. Такой посещаемости как в Хабаровске мы пока в Тольятти не видим. Старт чемпионата для команды Артиса Аболса тоже не назовёшь удачным, а ведь спортивный результат – ключевой критерий при составлении рейтинга. Да и с болельщиками в «Ладе» не работают так как, например, начали это делать в «Северстали». Пока я не вижу за счёт чего можно сохранить Тольятти в элите.

«Лада» стоит на выход из КХЛ, судьи её убивают». Итоги прямого эфира Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей.

— «Локомотив» может попасть под сокращения лиги?

— Ну о чём вы?! «Локомотив» — это оплот стабильности КХЛ. Юрий Яковлев, не являясь владельцем клуба, один из самых авторитетных людей в нашем хоккее. В Ярославле мощная команда, сильная школа, добротная арена. Не может быть даже речи об исключении «Локомотива». Тем более, после того, что случилось 7 сентября 2011 года.



— Как вам вариант перевести «Локомотив» на Восток, чтобы уровнять конференции?

— Прямо сейчас в этом нет необходимости. На Востоке есть как минимум четыре крепких клуба, способных дойти до финала Кубка Гагарина. А вот после сокращения лиги в переводе «Локомотива» и/или «Торпедо» просто появится необходимость. Как минимум два восточных клуба точно покинут лигу, а то и все три.



— Стоит ли Магнитке менять Воробьева на Квартальнова?

— Ни в коем случае. И дело тут не в квалификации того или иного тренера. «Магнитка» совершенно не подходит Квартальнову. Да, там есть Оскар Осала и Евгений Тимкин, которого пару лет назад экс-главный тренер ЦСКА хотел заполучить себе в команду. В остальном же сегодняшняя «Магнитка» — это команда «пешеходов» и ветеранов. Квартальнов же привык работать с голодной молодёжью, активными и бьющими форвардами. Перекроить команду под себя ему не дадут, да и для этого нет ресурсов.



— Есть ли шанс, что Антипин и Береглазов вернутся в «Магнитку» по ходу сезона?

— Шансы на это минимальны. В случае с Антипиным, думаю, они стремятся к нулю. Ответы на многие вопросы дадут тренинг-кэмпы. Береглазов не обладает таким международным опытом как Антипин, да и конкуренция в «Рейнджерс» выше. Тем не менее, не думаю, что Алексей вернётся домой при первых же трудностях.



— Правда, что Лемтюгов и Медведев не хотят играть под руководством Скабелки? В клубе опять серьёзный конфликт, каковы будут действия Шалаева?

— Как поступит Шалаев – это чуть ли не главная интрига месяца. Потому что принимать какие-то кадровые решения нужно уже сейчас. В Омске постоянно вставали на сторону игроков, увольняя тренеров. Сейчас этого категорически делать нельзя. Это путь в никуда для Омска. Говоря про Лемтюгова и Медведева, достаточно посмотреть игру в Подольске. Вы все умные люди, сами всё поймёте. В присутствии капитана «Авангард» пропускает четыре шайбы. Комментарии, мне кажется, излишни. Что делает Лемтюгов на старте сезона? Или Пережогин? На двоих у них одна-единственная передача. Это, во-первых, говорит об отсутствии желания пахать при этом тренере. Во-вторых, о том, что они не подходят под систему Скабелки. Об определённых бурлениях в Омске можно говорить с уверенностью.

— Почему каждый год в «Авангарде» концентрация подковёрных игр и конфликтов не снижается ни после замены тренеров, ни после перехода игроков?

— Можно говорить про ауру, проклятие или какие-то другие эфемерные вещи. На самом деле, проблема в том, что игроки, переходящие в «Авангард», уже на берегу знают, какие порядки в омском клубе. А раз раньше руководство шло на поводу у игроков, то и новички знают, что им будут потакать.



— Когда уже уберут Пережогина? И почему этого до сих пор не делают? Скабелка ведь хочет этого.

— Не знаю, чего хочет Скабелка. Очевидно, что Александру становится тяжело поддерживать прежний уровень. И уж тем более, он не подходит под модель нового главного тренера «Авангарда». Омские болельщики называют Пережогина «бревном». Но постойте, если лучший бомбардир в истории вашего любимого клуба – бревно, то чего стоит этого клуб? Нет, Пережогин – мастер, хороший снайпер, но его время проходит. Успевать на обеих половинах площадки ему не позволяет физическое состояние. Будет правильно, если он присоединится к Курьянову в «Югре».

Капризов уже сейчас – один из ключевых форвардов ЦСКА. Во многом, это происходит искусственно, так как Кирилл «лимитчик».

— Окулов может перейти в «Авангард»? Говорят, его в аренду отдать хотят.

— Полная чушь. Скабелка, быть может, и хотел бы его видеть в команде, но под этими слухами нет ровным счётом никакой почвы. Если куда ЦСКА и отдал бы Окулова, то только обратно в «Сибирь». Впрочем, и этот вариант отпал ещё в июле, когда Костя начал забивать одну шайбу за другой. Да и подумайте, зачем «армейцам» отдавать игрока потенциальному сопернику по финалу Кубка Гагарина? Представьте, что Окулов выходит против ЦСКА в финальной серии и забивает победный гол в ворота команды, которая заплатила за него 100 млн.рублей. Да после такого того, кто принял решение об аренде, сразу же уволят и сошлют в Сибирь. С «Роснефтью» шутки плохи.

Красота дня. Анна Окулова – жена нападающего ЦСКА Анна Окулова – сибирячка, отправившаяся вслед за мужем покорять Москву.

— Почему Александр Попов отсутствует в составе ЦСКА уже который матч?

— Для меня очевидно, что прошлогоднему ЦСКА Попов нужен был как игрок, отличающийся от общей массы. Среди активных, но прямолинейных форвардов, он выделялся игровым мышлением и видением площадки. Теперь игроков такого плана как Попов в ЦСКА более, чем достаточно. Но при этом они моложе, стабильнее и банально выше классом. Думаю, ветеран не доиграет в московском клубе до конца сезона.



— Сможет ли Капризов стать лидером ЦСКА в этом сезоне и принести Кубок Гагарина «армейцам»?

— Капризов уже сейчас – один из ключевых форвардов ЦСКА. Во многом, это происходит искусственно, так как Кирилл «лимитчик». Игорь Никитин открыто говорит, что из-за своего статуса Капризов не подвергается ротации и постоянно попадает в состав, пусть и с разными партнёрами. То, что парня не дёргают, положительно сказывается на его игре. Что касается победы в Кубке Гагарина, то, думаю, это не вопрос этого сезона. ЦСКА подписывал контракты с большинством игроков на три года, тем самым заглядывая в будущее. Полагаю, ставка будет сделано на следующие два сезона.

Итоги дня КХЛ: «Магнитка» падает вниз, Капризов помогает ЦСКА побеждать «Авангард» проиграл первый матч в сезоне, а в ЦСКА уже никто не вспоминает игру со СКА.

— Какая проблема у Шипова? Почему «Сибирь» поместила его в список отказов?

— О том, что это не самый просто молодой человек, поговаривали ещё в момент его перехода в «Сибирь». Грубо говоря, он словил звёздную болезнь, купил крутую машину и на какое-то время забыл о хоккее. При этом талантом он не обделён. Что касается его нынешнего положения, то всё просто: в конкурентах у него два легионера Энлунд и Закриссон, присланный из ЦСКА Основин, который явно выше классом, а также бурно прогрессирующий Шаров. Именно то, что Шаров проделал большой путь за это межсезонье из глухого запаса в третье звено, закрыло дорогу Шипову.

— Как вы считаете, Филип Ларсен сможет стать лучшим защитником в КХЛ?

— Он ещё в «Югре» демонстрировал свой потенциал в атаке, но тогда у датчанина был отравительный показатель полезности. С точки зрения атакующих навыков, технической облучённости он входит в элиту КХЛ наряду с Мэтом Робинсоном, Кириллом Кольцовым и Ником Бэйленом. А вот насколько сбалансированной будет игра Ларсена, пока вопрос.



— Как вам обмен Брюле на Йюнге?

— Вполне равноценный. Оба, прежде всего, не подошли под систему. Йюнге – хороший снайпер, игрок чистого льда, но у Кинэна более жёсткие требования к игрокам. Брюле, как по мне, один из сильнейших легионеров в лиге. Однако у него есть некоторые проблемы со здоровьем. Держа это в уме, боссы «Трактора» ещё в межсезонье допускали, что с Жильбером придётся расстаться. Уже тогда у челябинцев были запасные варианты.

— Про Вячеслава Буцаева никаких слухов не ходит?

— Пока нет отставок, думаю, и слухов не появится. Тем более, на рынке тренеров помимо него есть Юрзинов-младший, Разин и, конечно, Квартальнов. Что касается Буцаева, то в «Сочи» у него были расширенные полномочия, да и человек он сложный. Не думаю, что найдётся клуб, который рискнёт его сейчас пригласить.



— Почему Кагарлицкий до сих пор в «Северстали»? Настолько патриот, или же нет достойных предложений из других клубов?

— В разное время у него были варианты и с «Автомобилистом», и с «Салаватом Юлаевым». Конкретно в минувшее межсезонье всё решили семейные обстоятельства Кагарлицкого и то, что ему предложили очень хорошие деньги. Дмитрий с большим отрывом стал самым высокооплачиваемым игроком команды.



— Индрашис в следующем или даже в этом году может занять позицию легионера в российском клубе?

— Он, кстати, уже был одной ногой в «Торпедо». Скудра был готов взять его к себе. Давайте подождём хотя бы половины сезона. Микс начал бодро, оправдывая авансы, которые ему выдавали в юности. Однако его проблема – это стабильность. За ударным стартом может последовать и спад.



— Как вы думайте, каковы перспективы сборной России на Олимпиаде в Пхёнчхане?

— Уверен, что сборная России будет в тройке. Канадцы могут собрать хоть десять составов, в том числе из тех игроков, кто выступают в Европе. Шведы тоже будут претендовать на золото. Ну а наша команда располагает наибольшим количеством звёзд. Дацюк и Ковальчук на старте сезона находятся в отличной форме. У других сборных и близко нет исполнителей такого калибра. К тому же, ни финны, ни шведы, ни чехи в таких масштабах не возвращались этим летом из НХЛ в Европу.



— Кто, на ваш взгляд, будет третьим вратарём у сборной России на Олимпиаде?

— Прежде всего, надо понимать, что это не так уж и важно. Третий вратарь, как правило, это турист. Перед Сочи-2014 было много разговоров об этой позиции, в итоге взяли Александра Ерёменко, но на результат это ровным счётом никак не повлияло. Учитывая, что Эмиль Гарипов получил карт-бланш в «Ак Барсе», на поездку в Корею мог бы претендовать он. Однако Знарок казанца словно не замечает. Думаю, что «понюхать пороху» на Игры отправится Илья Самсонов.

Представьте, что Окулов выходит против ЦСКА в финальной серии и забивает победный гол в ворота команды, которая заплатила за него 100 млн.рублей.

— Есть ли шансы поехать на олимпиаду у Ткачева из «Ак Барса»?

— По сегодняшней игре – нет. Очень много ошибок и очень много брака. Я не понимаю, что происходит с Владимиром. Может быть, он тормознулся из-за того, что не подписал контракт в НХЛ, и потерял мотивацию. Ему нужно приходить в форму, чтобы быть одним из кандидатов. Потенциально он один из лучших российских центров, выступающих в нашей лиге.



— Не считаете ли вы, что судьи «заряжены» и «топят», как говорится, за московские команды?

— Если судьи «топят» за московские команды, то почему «Спартак» ещё не во главе турнирной таблицы? Болельщики любят строить теории заговоров, говорить о том, кто кого купил. В реальности же всё упирается в уровень наших арбитров. Сначала мы убираем лучшего судью Вячеслава Буланова, потом практически запрещаем хоть какую-то критику арбитров. Ни к чему хорошему это, разумеется, не приводит.