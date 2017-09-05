Овечкин похудел и обещал вернуться

«Не припомню, когда Овечкин начинал тренироваться так рано»

Болельщики в столице США удивляются: за почти три недели до начала предсезонных матчей и старта полноценного тренировочного лагеря «Вашингтона», Александр Овечкин уже вовсю работает на льду. Вместе с капитаном занимаются и другие соотечественники – Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. «Не припомню, когда в последний раз Александр возвращался из России и начал тренироваться так рано. Но это можно понять, потому что 17 сентября ему исполнится 32 года», — отметил обозреватель АР Стивен Уайно. Мотивация Овечкина, его предветеранский возраст, неудачная личная статистика в прошлом сезоне и качественное изменение его физической формы – всё это стало основными темами последних заокеанских новостей. Последний пункт стал особенным предметом любопытства, причём вызвал интерес не только у обывателей, но и руководства клуба.

Впервые вопрос летнего «толстения» Александра появился лет шесть назад, когда россиянин, дав в межсезонье интервью клубному телевидению, выглядел на экране несколько странно: непривычная сутулость, необычно заметный живот и прочие признаки потери спортивной формы. «Боже мой, вы только посмотрите на это пузо! Это первое, что я заметил в этом ролике. Надеюсь, что это оптический обман», — писали разочарованные фанаты в комментариях.

«Буквально все потом начали звонить мне по телефону и спрашивать: «Что ты сделал с собой, посмотри видео!». Я вышел в интернет, посмотрел и буквально задохнулся, думая, что у меня проблемы. Я не понимаю, как это было снято, почему я отобразился на экране таким образом. Руки опухшие, лицо словно после недельного похмелья. Почему-то картинка получилась именно такой», — объяснял Овечкин. Его результативность в тот год была на среднем, по его личным меркам, уровне: 38 голов и 65 очков в 78 матчах.

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«Скорости всё выше, а Овечкин становится старше»

Шесть лет спустя физическая форма Александра вновь стала предметом обсуждений, но на этот раз всё было куда более вежливо и деликатно. В прошлом сезоне Овечкин был самым тяжёлым хоккеистом «Кэпиталз» (239 фунтов, 108 кг) и, вероятно, самым тяжёлым бомбардиром в лиге – все остальные хоккеисты с похожими характеристиками играют в силовой манере. «Мы действительно это обсуждали. Игра становится всё быстрее, скорости всё выше, а Овечкин становится старше. Ему необходимо приспособиться к новому уровню скорости, чтобы оставаться эффективным игроком», — откровенно заявил генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Статистика Александра Овечкина



Голы за три года: 2015 – 53, 2016 – 50, 2017 – 33.



Передачи за три года: 2015 – 28, 2016 – 21, 2017 – 36.



Броски в створ, сезон-2016/17: 313 (наименьшее количество за пять лет)



Игровое время, сезонг-2016/17: 18 минут и 21 секунда (наименьшее за три года).



В конце полуфинальной серии Востока с «Питтсбург Пингвинз» был переведён в третье звено.

Возможно, именно поэтому и сам Маклеллан поддерживал связь с россиянином на протяжении всего лета, и главный тренер «столичных» Барри Тротц не поленился съездить в Россию и встретится с Александром, хотя формальным поводом для вояжа мог служить визит к сыну тренера Тайсону, работающему в нашей стране. «Барри встретился со своими родными, а заодно повидался с Овечкиным. И наш тренер по физподготовке, и вся наша организация были в контакте с Александром. Он оказался вполне восприимчив к изменению режима межсезонья. Когда начнётся тренинг-кемп, перемены будут заметны», — добавил генеральный менеджер.

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Поддержали Овечкина и одноклубники. «Он будет в полном порядке. Александр – настоящий профессионал, он много работал к лету, чтобы как следует подготовиться к сезону. Уверен, что Овечкин сыграет очень хорошо. После того, как в плей-офф мы проиграли «Питтсбургу», о нашей команде и об Овечкине было много негативных отзывов. Все говорили: «Они ничего не могут» и всё в таком духе. Каждый из нас хочет полностью выложиться, просто необходимо верить в себя и хорошо подготовиться к сезону. Овечкин хочет быть там, где был всегда – он одна из суперзвёзд НХЛ. Он хочет работать и показать всем, кто он есть», — отметил защитник Дмитрий Орлов. «Вы же видите, что Саша сбросил вес. Каждый год вы пытаетесь стать лучше, что-то поменять, и Овечкин тоже хочет это делать. Это всегда неплохо», — добавил Евгений Кузнецов.



Специально для этой подготовки капитан «Вашингтона» необычно рано начал набирать физическую форму и практиковать серьёзную нагрузку в межсезонье. Остаётся лишь надеяться, что этот шаг окажется более эффективным, чем прошлогодний «режим экономии сил», который не принёс счастья ни самому Александру, ни болельщикам «столичных».



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